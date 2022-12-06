Встреча, частная сыроварня, лавандовые поля, Инкерманский завод марочных вин

Короткий трехдневный тур очень насыщен. В нем и дегустации вин и шампанского, и исторические объекты, и красоты крымской природы, и дегустации рыбы, морепродуктов и национальной крымскотатарской кухни. Время на купание в Черном море в лучах ласкового июньского солнца тоже будет.
Преимущества этого путешествия:
10:30 – 11:00 Встреча туристов под часами на башне на ж/д вокзале.
11:30 – 12:00 Встреча группы в а/п Симферополь.
Переезд в Белогорск на частную сыроварню ферма «Феодоро».
Экскурсия по ферме, милое общение с животными.
Дегустация 5ти видов сыра из коровьего, козьего и овечьего молока, домашнего йогурта.
Домашние прохладительные напитки.
Обед в колоритном восточном ресторане «Ак-кая» (заказ блюд по меню за доп. плату).
Переезд в село Тургеневка на лавандовые поля.
Лаванда цветет в июне.
Бескрайние, тянущиеся до горизонта поля фиолетовых цветов наполняют воздух пьянящим ароматом.
В отличие от французских, лавандовые поля Крыма засеяны с узкими промежутками между рядами, это создает ощущение сплошного цветочного ковра.
Делаем фото.
Собираем пучки лаванды.
Лаванда, засыхая, сохраняет цвет и запах, что позволяет пучки растения держать в вазочке без воды.
Переезд в Инкерман.
Посещаем Инкерманский завод марочных вин.
Это подземный город, где при t 14-16°С в дубовых бочках и бутах созревают марочные вина.
Прогулка по винным галереям, погружение в историю завода и неповторимую атмосферу винных подвалов, знакомство с таинством создания вин.
Дегустация 8-ми образцов тихих вин завода.
Покупка понравившихся вин в фирменном магазине.
*Посещение экскурсии и дегустации на объекте Инкерманский завод марочных вин, туристам НЕ достигшим 18 лет – запрещено!
Переезд в отель, размещение.
Завтрак.
Обзорная экскурсия по историческому центру Севастополя: Графская пристань, площадь им. Адмирала Нахимова, памятник П. С. Нахимову, Мемориал защитникам города 1941-1942гг, Приморский бульвар, прекрасный вид на Севастопольскую бухту.
Памятник Затопленным кораблям – визитная карточка Севастополя.
Свободное время в центре.
По желанию: морская прогулка на катере по бухтам Севастополя, близкий подход к военным кораблям (доп. плата).
Переезд в Балаклаву.
Прогулка по набережной знаменитой бухты листригонов, знакомство с ее 2500-летней историей. Башня средневековой крепости Чембало построена в XIV веке на утесе, прикрывающем вход в бухту. Свободное время.
По желанию:
Предлагаем продегустировать блюда из крымских морепродуктов и рыбы в одном из рыбных кафе на набережной (заказ блюд по меню за доп. плату).
Что сегодня попало в сети?
Это и ставридка, и луфарь, и ершик, и кефаль, и морской окунь, и камбала.
Любителям экзотики предложат блюда из мидий, рапаны, катрана (черноморской акулы).
Блюда из рыбы и морепродуктов прекрасно сочетаются с сухими белыми крымскими винами.
Возвращение в отель.
Завтрак.
Выселение из отеля.
Экскурсия в Бахчисарай.
Переезжаем в Бахчисарай и знакомимся с культурой востока.
Посещаем с экскурсией Ханский дворец, резиденцию крымских ханов династии Гиреев: дворцовая мечеть, зал Совета и Суда, гарем, Фонтан слез, Золотой фонтан, Персидский дворик.
Еще одна гастрономическая страница Крыма – восточная кухня.
Посещаем этнографический центр «В гостях у крымских татар» – чтобы полностью погрузиться в атмосферу жизни крымских татар, коренного народа Крыма.
Здесь всё пронизано атмосферой крымскотатарского гостеприимства.
Небольшая экскурсия по объекту.
В этническом музее все экспонаты подлинные: старинные монеты, копья и оружие, бытовая утварь, вышитые золотом национальные костюмы, серебряные пояса ручной работы в технике филигрань.
Исторический экскурс сменяет культурный.
Гостей усаживают за столы и знакомят с кулинарными традициями жизни народа.
По обычаю первым на стол подают кофе.
Первое блюдо юфак-аш (пельмешки в бульоне).
Особое искусство слепить их так, чтобы ложка вмещала 8 пельмешек.
Затем посетители пробуют сарму (голубцы в виноградных листьях).
Далее подаются дымлама (овощи с мясом), янтых (вариант чебурека) и травяной чай с курабье.
Обед сопровождается национальной музыкой и танцами.
И гости становятся активными участниками программы, нарядившись в национальные костюмы.
Переезд в а/п Симферополя.
Завершение тура.
Тур предусматривает проживание в отеле туристического класса в районе г. Севастополя.
Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от размещения:
Указаны возможные варианты проживания.
Гостевой дом «Два маяка» расположен в Севастополе, в 200 метрах от Казачьей бухты и в 450 метрах от побережья Черного моря. Гости могут отдыхать на террасе для загара и любоваться видом на город.
В каждом номере есть телевизор с плоским экраном и холодильник. Также имеется собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
По утрам в гостевом доме подается континентальный завтрак.
Стойка регистрации работает круглосуточно.
Классическая гостиница «Украина» расположена в центре Симферополя в Крыму. К услугам гостей номера с кондиционером, небольшой спа-центр и сытный завтрак «шведский стол» каждое утро.
В элегантном ресторане отеля «Украина» играет живая музыка и подаются популярные блюда европейской кухни. Кроме того, в баре в фойе можно заказать различные напитки: от водки до пива.
В спа-центре гостиницы «Украина» в распоряжении гостей традиционная сауна, паровая баня и салон красоты.
Светлые номера оснащены телевизором, транслирующим спутниковые каналы.
Международный аэропорт Симферополя находится всего в 12 км от гостиницы «Украина».
Это любимая часть города Симферополь среди наших гостей согласно независимым отзывам.
Отель «Фордевинд» расположен в центре курорта Балаклава, в 400 метрах от черноморского побережья. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.
Светлые номера оформлены в теплой цветовой гамме в классическом стиле и оснащены кондиционером. В каждом номере есть телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната.
В 200 метрах от отеля находятся многочисленные кафе и продуктовые магазины.
Гости могут посетить салон красоты или заказать массаж. Расстояние от отеля до музея подводных лодок составляет 500 метров, а до генуэзской крепости - 1,5 км.
Автобусная остановка «Оболонь» находится всего в 20 метрах от отеля «Фордевинд». Автобусный вокзал Балаклавы расположен в 500 метрах от отеля, а расстояние до аэропорта Симферополя составляет 90 км.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.