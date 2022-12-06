Встреча, частная сыроварня, лавандовые поля, Инкерманский завод марочных вин

2 день

Севастополь, Балаклава, «Золотая балка»

Завтрак.

Обзорная экскурсия по историческому центру Севастополя: Графская пристань, площадь им. Адмирала Нахимова, памятник П. С. Нахимову, Мемориал защитникам города 1941-1942гг, Приморский бульвар, прекрасный вид на Севастопольскую бухту.

Памятник Затопленным кораблям – визитная карточка Севастополя.

Свободное время в центре.

По желанию: морская прогулка на катере по бухтам Севастополя, близкий подход к военным кораблям (доп. плата).

Переезд в Балаклаву.

Прогулка по набережной знаменитой бухты листригонов, знакомство с ее 2500-летней историей. Башня средневековой крепости Чембало построена в XIV веке на утесе, прикрывающем вход в бухту. Свободное время.

По желанию:

морская прогулка по Балаклавской бухте с выходом в открытом море (доп. плата);

посещение винзавода «Золотая балка» (доп. плата).

Предлагаем продегустировать блюда из крымских морепродуктов и рыбы в одном из рыбных кафе на набережной (заказ блюд по меню за доп. плату).

Что сегодня попало в сети?

Это и ставридка, и луфарь, и ершик, и кефаль, и морской окунь, и камбала.

Любителям экзотики предложат блюда из мидий, рапаны, катрана (черноморской акулы).

Блюда из рыбы и морепродуктов прекрасно сочетаются с сухими белыми крымскими винами.

Возвращение в отель.