По желанию: отдых в СПА (доп. плата на месте).

В основе парка мифы, легенды и исторические факты о Партените.

Обед в кафе (доп.плата на месте).

Переезд по Крыму в п. Партенит .

10:30 – 11.00 Встреча туристов (по согласованию менеджером) под часами на башне на ж/д вокзале.

В основе продукции - эфирные масла из цветов, трав и злаковых, выращенных в Крыму, и артезианская вода глубокой очистки.В магазине полный ассортимент продукции. Возвращение в отель.

Можно подняться по малой канатной дороге "Ялта-Горка" на холм Дарсан (доп. плата).

На набережной есть сувенирный рынок, картинная галерея под открытым небом, уютные кафе, ресторанчики на любой вкус и кошелек.

Гостиница Ореанда, памятник Юлиану Семенову, платан Айседоры Дункан, скамейка влюбленных, скульптура "А.П.Чехов и Дама с собачкой", Аллея Звезд, Виллы "Елена" и "София", дворец эмира Бухарского, Приморский парк.

Обед в кафе (доп.плата на месте).

Вы откроете мир изысканного вкуса и неповторимых ароматов, рожденных южным солнцем, виноградной лозой и трудом виноделов.

В дегустационном зале "Таврида" дегустация 10 образцов крымских вин в неповторимой атмосфере старинного винного погреба XIX в.

Переезд в с. Кипарисное .

Поднимаемся на мыс Плака , где лучшие фото побережья моря.

Чистый воздух, удивительная энергетика, словно все здесь пропитано жизнью и любовью.

Все стороны здания выполнены в разных стилях, угловые башни, резные окна, острые шпили, многообразие элементов декора.

Ландшафтный парк с многовековыми кипарисами, часовня и фонтаны XIX века.

Завтрак.

Выселение из отеля.

Экскурсия "Восточные сказки Шахерезады".

Едем в Бахчисарай по очень красивой дороге. Любуемся панорамой южного берега Крыма.

Посещаем Форосскую церковь.

Жемчужина южного берега Крыма построена на обрывистом утесе на высоте 400 м над ур. м., арх. Н.М. Чагин, по заказу купца А.Г. Кузнецова во славу чудесного спасения Александра III и его семьи в катастрофе поезда на станции Борки близ Харькова.

У храма с видовой площадки замечательная панорама южного берега.

В Бахчисарае посещаем кофейню "Дегирмен".

У макета средневекового Бахчисарая с искусной подсветкой и звуковыми эффектами случаем историю Крымского ханства в период правления рода Гиреев.

На макете можно рассмотреть речку, улицы с домами, мечети, караван-сараи, мельницы, мастерские.

Далее традиционная кофейная церемония.

Кофе подаётся в турочках по-турецки с набором повседневных и праздничных восточных сладостей под увлекательный рассказ и крымскотатарский танец.

Обед в крымско-татарском кафе (доп.плата).

Посещаем Ханский дворец.

Резиденция крымских ханов Гиреев.

Идея дворца – воплощение представления мусульман о райском саде на земле.

Название в переводе дворец-сад.

Более 250 лет дворец был центром политической, духовной и культурной жизни Крымского ханства.

Вы увидите Ханскую мечеть, зал Совета и Суда, Золотой фонтан, Персидский дворик, знаменитый Фонтан слез, который воспел в поэме "Бахчисарайский фонтан" А.С.Пушкин, личные покои хана, комнаты гаремного корпуса.

Трансфер в Симферополь.

Завершение тура.