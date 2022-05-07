Романтическое свидание с Крымом. Экскурсионный тур на 8 марта

Если вы хотите провести праздники оригинально, активно и познавательно - добро пожаловать

5
3 отзыва
Если вы хотите провести праздники оригинально, активно и познавательно – добро пожаловать в Крым! Тур в Крым на 8 марта – это необычный и неожиданный подарок для прекрасных дам.
Романтическое свидание с Крымом. Экскурсионный тур на 8 марта
Романтическое свидание с Крымом. Экскурсионный тур на 8 марта
Романтическое свидание с Крымом. Экскурсионный тур на 8 марта
Романтическое свидание с Крымом. Экскурсионный тур на 8 марта
Романтическое свидание с Крымом. Экскурсионный тур на 8 марта
Романтическое свидание с Крымом. Экскурсионный тур на 8 марта
Романтическое свидание с Крымом. Экскурсионный тур на 8 марта
Романтическое свидание с Крымом. Экскурсионный тур на 8 марта
Ближайшие даты:
06
мар

Что вас ожидает 🤩

Кофейная церемония
Кофейная церемония
Кофе подаётся в турочках по-турецки с набором восточных сладостей под увлекательный рассказ и крымскотатарский танец
Ханский дворец
Ханский дворец
Прикоснемся к истории во дворце, который был центром политической, духовной и культурной жизни Крымского ханства
Партенит
Партенит
Восхитимся фантастической красотой романтического парка "Парадиз" в санатории "Айвазовское"
Дворец Княгини Гагариной
Дворец Княгини Гагариной
Посетим великолепный дворец княгини Гагариной, который напоминает средневековый замок
Дегустация вин
Дегустация вин
Отведаем в дегустационном зале "Таврида" 10 образцов крымских вин в неповторимой атмосфере старинного винного погреба XIX в
Ялта
Ялта
Прогуляемся по улочкам города и увидим самые интересные его места

Описание

В марте в Крыму уже царит весна. Именно в марте на Южном берегу Крыма можно насладиться цветением миндаля во всей его красе, абрикосы, японской айвы, магнолии и не только… Вас ожидаем цветущая сказка, первые ласковые лучи солнца, лазурное морское побережье и радушный прием!

Программа тура по дням

1 день
Встреча, Партенит, Ялта

10:30 – 11.00 Встреча туристов (по согласованию менеджером) под часами на башне на ж/д вокзале.

11:30 – 12.00 Встреча группы в а/п Симферополь.

Переезд по Крыму в п. Партенит.

Путевая экскурсия.

Обед в кафе (доп.плата на месте).

Посещаем романтический Парк "Парадиз" в санатории "Айвазовское".

В основе парка мифы, легенды и исторические факты о Партените.

Древнегреческая культура, таврские дольмены, генуэзские укрепления, фрагменты восточных садов.

Романтический, Мексиканский, Греческий и Японский уголки; маслиновая роща.

Парк украшают скульптуры: богиня Флора, Нарцисс, сатир и нимфа, Жрица тайных откровений.

Террасные сады цветут с ранней весны, высажен сад непрерывного цветения.

Любуемся магнолиями Суланжа.

Парк украшают цветники нарциссов, красивоцветущие кусты японской айвы, форзиции.

Переезд, размещение в отеле.

Свободное время.

По желанию: отдых в СПА (доп. плата на месте).

Встреча, Партенит, ЯлтаВстреча, Партенит, ЯлтаВстреча, Партенит, Ялта
2 день
Дворец Княгини Гагариной, Ялта

Завтрак.

 Экскурсия "Крым в пространстве любви".

Переезд в пос. Утес. 

Экскурсия по имению княгини Гагариной.

Ландшафтный парк с многовековыми кипарисами, часовня и фонтаны XIX века.

Великолепный дворец княгини Гагариной напоминает средневековый замок.

Все стороны здания выполнены в разных стилях, угловые башни, резные окна, острые шпили, многообразие элементов декора.

Имение хранит долгую историю любви.

Чистый воздух, удивительная энергетика, словно все здесь пропитано жизнью и любовью.

Поднимаемся на мыс Плака, где лучшие фото побережья моря.

Переезд в с. Кипарисное.

В дегустационном зале "Таврида" дегустация 10 образцов крымских вин в неповторимой атмосфере старинного винного погреба XIX в.

Вы откроете мир изысканного вкуса и неповторимых ароматов, рожденных южным солнцем, виноградной лозой и трудом виноделов.

Вам предложат вина: Каберне красное сухое, Портвейн красный, Пино-гри, Кагор, Мускат розовый, Бастардо, др. 

Обед в кафе (доп.плата на месте).

Переезд в Ялту.

 Прогулка-экскурсия по набережной.

Гид расскажет вам романтические истории любви.

Гостиница Ореанда, памятник Юлиану Семенову, платан Айседоры Дункан, скамейка влюбленных, скульптура "А.П.Чехов и Дама с собачкой", Аллея Звезд, Виллы "Елена" и "София", дворец эмира Бухарского, Приморский парк.

На набережной есть сувенирный рынок, картинная галерея под открытым небом, уютные кафе, ресторанчики на любой вкус и кошелек.

Можно подняться по малой канатной дороге "Ялта-Горка" на холм Дарсан (доп. плата).

Посещаем фирменный магазин предприятия "Крымская роза".

В основе продукции - эфирные масла из цветов, трав и злаковых, выращенных в Крыму, и артезианская вода глубокой очистки.В магазине полный ассортимент продукции. Возвращение в отель.

Дворец Княгини Гагариной, ЯлтаДворец Княгини Гагариной, ЯлтаДворец Княгини Гагариной, Ялта
3 день
Форосская церковь, Бахчисарай

Завтрак.

Выселение из отеля.

Экскурсия "Восточные сказки Шахерезады".

Едем в Бахчисарай по очень красивой дороге. Любуемся панорамой южного берега Крыма.

Посещаем Форосскую церковь.

Жемчужина южного берега Крыма построена на обрывистом утесе на высоте 400 м над ур. м., арх. Н.М. Чагин, по заказу купца А.Г. Кузнецова во славу чудесного спасения Александра III и его семьи в катастрофе поезда на станции Борки близ Харькова.

У храма с видовой площадки замечательная панорама южного берега.

В Бахчисарае посещаем кофейню "Дегирмен".

У макета средневекового Бахчисарая с искусной подсветкой и звуковыми эффектами случаем историю Крымского ханства в период правления рода Гиреев.

На макете можно рассмотреть речку, улицы с домами, мечети, караван-сараи, мельницы, мастерские.

Далее традиционная кофейная церемония.

Кофе подаётся в турочках по-турецки с набором повседневных и праздничных восточных сладостей под увлекательный рассказ и крымскотатарский танец.

Обед в крымско-татарском кафе (доп.плата).

Посещаем Ханский дворец.

Резиденция крымских ханов Гиреев.

Идея дворца – воплощение представления мусульман о райском саде на земле.

Название в переводе дворец-сад.

Более 250 лет дворец был центром политической, духовной и культурной жизни Крымского ханства.

Вы увидите Ханскую мечеть, зал Совета и Суда, Золотой фонтан, Персидский дворик, знаменитый Фонтан слез, который воспел в поэме "Бахчисарайский фонтан" А.С.Пушкин, личные покои хана, комнаты гаремного корпуса.

Трансфер в Симферополь.

Завершение тура.

Форосская церковь, БахчисарайФоросская церковь, БахчисарайФоросская церковь, Бахчисарай

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле туристического класса в районе большой Ялты. Просим обратить внимание, что данные отели не располагают собственными территориями и пляжами.

Стоимость тура на одного человека в зависимости от размещения:
  • двухместное размещение – 13 900 руб.;
  • одноместное размещение – 16 300 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в 2-х местных номерах с удобствами
  • Питание ВВ завтраки (в отеле, кроме первого дня)
  • Транспортное обслуживание по маршруту
  • Экскурсионное сопровождение по маршруту
  • Обзорная экскурсия в городе Ялта
  • Входные билеты на экскурсионные объекты: парк «Парадиз» сан. Айвазовское, имение княгини Гагариной, дегустация «Таврида», кофейня Дегирмен (макет+танец+кофейная церемония), Ханский дворец
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Симферополя и обратнопитание
  • Не указанное в программе (обеды, ужины)факультативные дегустации и экскурсии (экскурсии за дополнительную плату)дополнительные услуги в отелеподъем по малой канатной дороге "Ялта-Горка" на холм Дарсан – 400 руб. туда и обратно
Место начала и завершения?
г. Симферополь
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Во сколько и откуда начинается маршрут?

Встреча группы 11:30 – 12:00 в аэропорту под надписью "Симферополь". Если вы приезжаете поездом, то мы заберем вас в 10:30 – 11:00 под часами на башне на ж/д вокзале.

Тур заканчивается в Бахчисарайском районе. Далее группу везем в Симферополь на ж/д вокзал и в аэропорт. Ориентировочное время прибытия на ж/д вокзал – 18:00, в аэропорт – 18:30.

Но, существуют непредвиденные ситуации на дороге. Рекомендуем брать билеты с выездом после 19:00.

Как организовано питание в туре?

Обеды и ужины в туре не включены в стоимость, однако программа составлена так, что в обеденное время группа находится там, где есть кафе и столовые. Гиды знают, где вкусная и недорогая еда. Время на обед по программе 1 час. Во время обеда вы самостоятельно решаете, где будете обедать.

Как осуществляется перемещение по маршруту?

Перемещение по маршруту тура осуществляется на комфортных микроавтобусах Mercedes Sprinter или автомобилях класса Минивэн. Все наши автобусы оборудованы кондиционером, ремнями безопасности, микрофонами для гида, автоматическими дверями. Водители помогут вам загрузить и выгрузить багаж.

Внимание! Мы не выставляем в продажу задние места в автобусе и не закрепляем номера мест.

Как проходит экскурсионный день?

За исключением первого экскурсионного дня, все дни начинаются в 09:00 утра. К этому времени участники тура должны успеть позавтракать. Экскурсионный день заканчивается до 18:00. В это время группа приезжает в отель по программе. Далее программа не предусмотрена, у туристов свободное время.

С момента встречи и до приезда в аэропорт по окончании тура с группой работает и профессиональный гид-экскурсовод широкой специализации. Во время движения автобуса ведутся путевые экскурсии. Вы всегда будете знать, где и в каком месте вы находитесь, какие растения окружают вас и в каких зданиях что и когда происходило. На экскурсиях входные билеты на объекты, которые указаны в программе тура, включены в стоимость. Гид оформляет групповой билет, это может занять некоторые время

Есть ли скидки в туре?

Для детей до 12 лет на основном месте предоставляется скидка 5%, на дополнительном – 10%.

Для пенсионеров 60+ предоставляется скидка 5%.

Особенности тура

В туре предусмотрено посещение дегустационного зала "Таврида", ребенка, к сожалению, на территорию не пропустят. Ему придется остаться в автобусе (согласно требованиям ФЗ-436 «Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 24.12.2010 на территорию предприятия НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ДЕТИ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.)
В таком случае можем предоставить скидку 10% за ребенка.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
в
7 мая 2022
спасибо! все очень понравилось!!
Е
30 апр 2022
Отличная профессиональная работа экскурсовода Дианы. Она ходячая Крымская энциклопедия, знает массу интересных легенд, легко оперирует датами и событиями. При этом хорошее чувство юмора, тактичность и умение и готовность решить любую нашу проблему. Большое спасибо, Диана. Вы помогли нам влюбиться в Крым.
Е
6 янв 2022
Гид Андрей сделал поездку ещё и познавательной – постоянно рассказывал о местности, историю, факты. Получилась отличная в меру насыщенная поездка, где не нужно было ни о чем заботиться. Отдохнули хорошо:)

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