Крым: семейное путешествие

Мы приглашаем тебя в семейное приключение по горному Крыму с отдыхом на море

5
3 отзыва
Мы приглашаем тебя в семейное приключение по горному Крыму с отдыхом на море.

Нескучный маршрут проходит по красивейшим местам Крыма и включает в себя посещение сафари-парка, множество несложных пеших выходов и настоящую морскую прогулку!
Крым: семейное путешествие
Крым: семейное путешествие
Крым: семейное путешествие
Крым: семейное путешествие
Крым: семейное путешествие
Крым: семейное путешествие
Крым: семейное путешествие
Крым: семейное путешествие
Крым: семейное путешествие
Крым: семейное путешествие
Крым: семейное путешествие
Крым: семейное путешествие
Крым: семейное путешествие
Крым: семейное путешествие
Крым: семейное путешествие
Крым: семейное путешествие
Крым: семейное путешествие
Крым: семейное путешествие
Крым: семейное путешествие
Крым: семейное путешествие
Ближайшие даты:
14
авг

Что вас ожидает 🤩

Отдых для всей семьи
Отдых для всей семьи
Нас будет сопровождать гид по туризму и детский инструктор-аниматор, который сделает отдых взрослых максимально комфортным, а досуг ребят – активным и интересным
Сафари-парк Тайган
Сафари-парк Тайган
Увидим львов в естественной природе Крыма
Генуэзская крепость
Генуэзская крепость
В Судаке бываем в настоящей средневековой крепости
Морская прогулка
Морская прогулка
С воды увидим замок Ласточкино гнездо, Ялтинский залив, панораму мыса Аю-даг
Водопад Джур-Джур
Водопад Джур-Джур
Восхитимся красотой самого полноводного водопада Крыма
Ай-Петри
Ай-Петри
Поднимемся на плато Ай-Петри по знаменитой канатной дороге и, при желании, пройдем по канатному мосту к зубцам Ай-Петри

Программа тура по дням

1 день
Встреча, мыс Алчак

До 14:00 встреча в Судаке, знакомство с группой, заселение в коттедж, обед.

Знакомство с Крымом мы начнем с прогулки на мыс Алчак, где искупаемся и отдохнем на пляже.

Алчак-Кая («низкая скала») – название мыса и расположенной на нем горы. 

Этот мыс – одно из самых красивых мест полуострова, привлекающее своими живописными видами и экологически чистым побережьем.

Встреча, мыс АлчакВстреча, мыс АлчакВстреча, мыс АлчакВстреча, мыс Алчак
2 день
Сафари-парк Тайган, Генуэзская крепость

Сегодня мы встанем пораньше, чтобы успеть на кормление львов в сафари-парке Тайган.

Это первый парк львов в Европе, около 60 африканских хищников свободно живут здесь на площади более чем 30 гектаров крымского предгорья.

После возвращения в Судак и обеда прогуляемся в Генуэзскую крепость – уникальный исторический памятник времен средневековья, посещение которого будет интересно и взрослым, и детям.

Сафари-парк Тайган, Генуэзская крепостьСафари-парк Тайган, Генуэзская крепостьСафари-парк Тайган, Генуэзская крепостьСафари-парк Тайган, Генуэзская крепость
3 день
Новый свет, гора Сокол, тропа Голицыны

В первой половине дня нас ждет поездка в Новый свет, подъем на гору Сокол

Сокол — малютка по сравнению с другими крымскими вершинами, ее высота всего лишь 474 метра. 

Но от открывающихся отсюда видов захватывает дух, не зря, помимо пешеходной тропинки, на Сокол проложено больше десятка альпинистских маршрутов.

Пообедаем и наберемся сил для прогулки по тропе Голицына до мыса Капчик, напоминающего своими очертаниями морского дракона, легендарного грота Шаляпина и, конечно же, купание на Царском пляже.

Новый свет, гора Сокол, тропа ГолицыныНовый свет, гора Сокол, тропа ГолицыныНовый свет, гора Сокол, тропа ГолицыныНовый свет, гора Сокол, тропа Голицыны
4 день
Водопад Джур-Джур, поселок Мисхор

Сегодня мы меняем место проживания на поселок Мисхор, а по пути посетим самый полноводный и красивый водопад КрымаДжур-Джур.

Водопад Джур-Джур расположен в живописном амфитеатре, созданном природой среди гор.

Его воды падают широкой лентой с 16-метровой высоты. 

Каждую секунду с уступов падает вниз 270 литров воды.

По приезду в Мисхор заселимся в гостевой дом и сможем искупаться на местном пляже.

Водопад Джур-Джур, поселок МисхорВодопад Джур-Джур, поселок МисхорВодопад Джур-Джур, поселок МисхорВодопад Джур-Джур, поселок Мисхор
5 день
Ай-Петри

Канатная дорога на Ай-Петри — это самый длинный в Европе безопорный пролет, протяженность которого между средней и верхней станциями — 1670 метров. 

Именно этим маршрутом мы воспользуемся, чтобы подняться на гору Ай-Петри – визитную карточку южного Крыма.

Эта горная вершина покоряет путешественников неповторимыми линиями своих фигурных зубцов и необычной, причудливой цветовой гаммой скал, поэтому ее по праву называют самой живописной на полуострове.

Желающие могут пощекотать нервишки и пройти по канатному мосту к зубцам Ай-Петри или спуститься в пещеры.

По возвращению в Мисхор у нас вновь будет время на посещение пляжа.

Ай-ПетриАй-ПетриАй-ПетриАй-Петри
6 день
Морская прогулка до Ялты

Как побывать в Крыму и насладиться всеми прелестями морской прогулки

На экскурсионном теплоходе мы пройдем вдоль побережья Ливадии и Приморского парка до Ялты, по пути полюбуемся панорамой горы Ай-Петри, увидим знаменитый замок Ласточкино гнездо.

В Ялте у нас будет 2 часа, чтобы прогуляться по набережной, перекусить, приобрести сувениры. 

После этого теплоход привезёт нас обратно в Мисхор, где вечером мы устроим заключительный ужин по-крымски.

Морская прогулка до ЯлтыМорская прогулка до ЯлтыМорская прогулка до ЯлтыМорская прогулка до Ялты
7 день
Отъезд

Прощание с Крымом, отъезд.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевых домах все время путешествия.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от возраста участника:

  • для взрослого — 38 000 руб.;
  • для детей до 12 лет — 34 000 руб.;
  • для детей до 7 лет — 29 000 руб.;
  • для детей до 2 лет — бесплатно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все запланированные программой переезды по крымскому побережьюпроживание в гостевых домах все время путешествиязавтраки (готовят гиды)входные билеты в сафари-парк Тайганвходные билеты и экскурсионное обслуживание в Генуэзской крепостиподъем и спуск по канатной дороге Ай-Петриморская прогулка в Ялтуинструкторское сопровождениеработа детского инструктора-аниматорагрупповая аптечкавзносы в национальный паркфирменная футболка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Судака и обратно из п. Мисхоробеды и ужины во время всего пребывания в Крыму– около 500 руб. за прием пищиразвлечения
  • Не запланированные программой (экстремальная прогулка к зубцам Ай-Петри)страховка от н/счаевые гиду
Место начала и завершения?
Россия, Республика Крым, Судак
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда и обувь:

  • Ботинки трекинговые либо непромокаемые кроссовки на подошве с хорошим протектором
  • Сандалии или сланцы
  • Ветровка, штаны
  • Дождевик
  • Панама / бейсболка / бандана / баф
  • Кофта флисовая
  • 1- 2 футболки
  • Шорты
  • Носки 2-3 пары синтетические
  • Легкое полотенце+купальные принадлежности
  • Яркое и легкое платье (для стильных фоточек)

Что взять еще:

  • Аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора) + эластичный бинт, стерильный бинт - 2 шт., перекись водорода, пластырь
  • Средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.)
  • Термос (0,5 -1 литр) - по желанию
  • Очки солнцезащитные
  • Крем солнцезащитный

Документы:

  • Медицинский полис
  • Паспорт
  • Деньги на дополнительные расходы - кафе, сувениры

Дополнительно:

  • Фотоаппарат (видеокамера)
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
6 июня 2022
Респект, удачи во всем. Спасибо!!!
Л
6 мая 2022
Комфортное размещение, удобный трансфер, вкусная еда, внимательное отношение.
Н
10 янв 2022
Очень довольны принимающей стороной. Организация тура на высшем уровне, до поездки ответили на все вопросы, которые помогли правильно подготовиться, программа тура разнообразна и очень интересна. И все бытовые нюансы проживания и питания без всяких нареканий!

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