Мы приглашаем тебя в семейное приключение по горному Крыму с отдыхом на море. Нескучный маршрут проходит по красивейшим местам Крыма и включает в себя посещение сафари-парка, множество несложных пеших выходов и настоящую морскую прогулку!

Поднимемся на плато Ай-Петри по знаменитой канатной дороге и, при желании, пройдем по канатному мосту к зубцам Ай-Петри

В Судаке бываем в настоящей средневековой крепости

Нас будет сопровождать гид по туризму и детский инструктор-аниматор, который сделает отдых взрослых максимально комфортным, а досуг ребят – активным и интересным

Программа тура по дням

1 день Встреча, мыс Алчак

До 14:00 встреча в Судаке, знакомство с группой, заселение в коттедж, обед. Знакомство с Крымом мы начнем с прогулки на мыс Алчак, где искупаемся и отдохнем на пляже. Алчак-Кая («низкая скала») – название мыса и расположенной на нем горы. Этот мыс – одно из самых красивых мест полуострова, привлекающее своими живописными видами и экологически чистым побережьем.

2 день Сафари-парк Тайган, Генуэзская крепость

Сегодня мы встанем пораньше, чтобы успеть на кормление львов в сафари-парке Тайган. Это первый парк львов в Европе, около 60 африканских хищников свободно живут здесь на площади более чем 30 гектаров крымского предгорья. После возвращения в Судак и обеда прогуляемся в Генуэзскую крепость – уникальный исторический памятник времен средневековья, посещение которого будет интересно и взрослым, и детям.

3 день Новый свет, гора Сокол, тропа Голицыны

В первой половине дня нас ждет поездка в Новый свет, подъем на гору Сокол. Сокол — малютка по сравнению с другими крымскими вершинами, ее высота всего лишь 474 метра. Но от открывающихся отсюда видов захватывает дух, не зря, помимо пешеходной тропинки, на Сокол проложено больше десятка альпинистских маршрутов. Пообедаем и наберемся сил для прогулки по тропе Голицына до мыса Капчик, напоминающего своими очертаниями морского дракона, легендарного грота Шаляпина и, конечно же, купание на Царском пляже.

4 день Водопад Джур-Джур, поселок Мисхор

Сегодня мы меняем место проживания на поселок Мисхор, а по пути посетим самый полноводный и красивый водопад Крыма – Джур-Джур. Водопад Джур-Джур расположен в живописном амфитеатре, созданном природой среди гор. Его воды падают широкой лентой с 16-метровой высоты. Каждую секунду с уступов падает вниз 270 литров воды. По приезду в Мисхор заселимся в гостевой дом и сможем искупаться на местном пляже.

5 день Ай-Петри

Канатная дорога на Ай-Петри — это самый длинный в Европе безопорный пролет, протяженность которого между средней и верхней станциями — 1670 метров. Именно этим маршрутом мы воспользуемся, чтобы подняться на гору Ай-Петри – визитную карточку южного Крыма. Эта горная вершина покоряет путешественников неповторимыми линиями своих фигурных зубцов и необычной, причудливой цветовой гаммой скал, поэтому ее по праву называют самой живописной на полуострове. Желающие могут пощекотать нервишки и пройти по канатному мосту к зубцам Ай-Петри или спуститься в пещеры. По возвращению в Мисхор у нас вновь будет время на посещение пляжа.

6 день Морская прогулка до Ялты

Как побывать в Крыму и насладиться всеми прелестями морской прогулки? На экскурсионном теплоходе мы пройдем вдоль побережья Ливадии и Приморского парка до Ялты, по пути полюбуемся панорамой горы Ай-Петри, увидим знаменитый замок Ласточкино гнездо. В Ялте у нас будет 2 часа, чтобы прогуляться по набережной, перекусить, приобрести сувениры. После этого теплоход привезёт нас обратно в Мисхор, где вечером мы устроим заключительный ужин по-крымски.

7 день Отъезд