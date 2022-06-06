До 14:00 встреча в Судаке, знакомство с группой, заселение в коттедж, обед.
Знакомство с Крымом мы начнем с прогулки на мыс Алчак, где искупаемся и отдохнем на пляже.
Алчак-Кая («низкая скала») – название мыса и расположенной на нем горы.
Этот мыс – одно из самых красивых мест полуострова, привлекающее своими живописными видами и экологически чистым побережьем.
Сегодня мы встанем пораньше, чтобы успеть на кормление львов в сафари-парке Тайган.
Это первый парк львов в Европе, около 60 африканских хищников свободно живут здесь на площади более чем 30 гектаров крымского предгорья.
После возвращения в Судак и обеда прогуляемся в Генуэзскую крепость – уникальный исторический памятник времен средневековья, посещение которого будет интересно и взрослым, и детям.
В первой половине дня нас ждет поездка в Новый свет, подъем на гору Сокол.
Сокол — малютка по сравнению с другими крымскими вершинами, ее высота всего лишь 474 метра.
Но от открывающихся отсюда видов захватывает дух, не зря, помимо пешеходной тропинки, на Сокол проложено больше десятка альпинистских маршрутов.
Пообедаем и наберемся сил для прогулки по тропе Голицына до мыса Капчик, напоминающего своими очертаниями морского дракона, легендарного грота Шаляпина и, конечно же, купание на Царском пляже.
Сегодня мы меняем место проживания на поселок Мисхор, а по пути посетим самый полноводный и красивый водопад Крыма – Джур-Джур.
Водопад Джур-Джур расположен в живописном амфитеатре, созданном природой среди гор.
Его воды падают широкой лентой с 16-метровой высоты.
Каждую секунду с уступов падает вниз 270 литров воды.
По приезду в Мисхор заселимся в гостевой дом и сможем искупаться на местном пляже.
Канатная дорога на Ай-Петри — это самый длинный в Европе безопорный пролет, протяженность которого между средней и верхней станциями — 1670 метров.
Именно этим маршрутом мы воспользуемся, чтобы подняться на гору Ай-Петри – визитную карточку южного Крыма.
Эта горная вершина покоряет путешественников неповторимыми линиями своих фигурных зубцов и необычной, причудливой цветовой гаммой скал, поэтому ее по праву называют самой живописной на полуострове.
Желающие могут пощекотать нервишки и пройти по канатному мосту к зубцам Ай-Петри или спуститься в пещеры.
По возвращению в Мисхор у нас вновь будет время на посещение пляжа.
Как побывать в Крыму и насладиться всеми прелестями морской прогулки?
На экскурсионном теплоходе мы пройдем вдоль побережья Ливадии и Приморского парка до Ялты, по пути полюбуемся панорамой горы Ай-Петри, увидим знаменитый замок Ласточкино гнездо.
В Ялте у нас будет 2 часа, чтобы прогуляться по набережной, перекусить, приобрести сувениры.
После этого теплоход привезёт нас обратно в Мисхор, где вечером мы устроим заключительный ужин по-крымски.
Прощание с Крымом, отъезд.
Тур предусматривает проживание в гостевых домах все время путешествия.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от возраста участника:
Одежда и обувь:
Что взять еще:
Документы:
Дополнительно:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.