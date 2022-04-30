Крымские Этюды. Экскурсионный тур

Классический экскурсионный тур, который позволит вам с головой погрузиться в неповторимую атмосферу полуострова Крым

4.7
3 отзыва
Классический экскурсионный тур, который позволит вам с головой погрузиться в неповторимую атмосферу полуострова Крым.

За 6 дней вы познакомитесь с самыми интересными местами Крыма, посетите средневековые постройки и самые красивые города, попробуете национальные крымско-татарские блюда и по достоинству оцените разнообразие крымских вин.
Крымские Этюды. Экскурсионный тур
Крымские Этюды. Экскурсионный тур
Крымские Этюды. Экскурсионный тур
Крымские Этюды. Экскурсионный тур
Крымские Этюды. Экскурсионный тур
Крымские Этюды. Экскурсионный тур
Крымские Этюды. Экскурсионный тур
Крымские Этюды. Экскурсионный тур
Крымские Этюды. Экскурсионный тур
Крымские Этюды. Экскурсионный тур
Крымские Этюды. Экскурсионный тур
Крымские Этюды. Экскурсионный тур
Крымские Этюды. Экскурсионный тур
Крымские Этюды. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Бахчисарай
Бахчисарай
Посетим историческую столицу Крымского ханства, расположенную в окружении Крымских гор
Величественный Севастополь
Величественный Севастополь
Заглянем в историко-археологический музей "Херсонес Таврический" и узнаем много интересного на экскурсии по "городу русских моряков"
Очарование Южного берега Крыма
Очарование Южного берега Крыма
Полюбуемся на Форосскую церковь и замок Ласточкино Гнездо, и посетим Воронцовский дворец-музей в Алупке
Солнечная Ялта
Солнечная Ялта
Восхитимся красотой города-курорта и обязательно заглянем в Никитский ботанический сад
Судак и Новый Свет
Судак и Новый Свет
Посетим Генуэзскую крепость в Судаке – уникальный комплекс фортификационных сооружений Средневековья
Коктебель и Феодосия
Коктебель и Феодосия
Побываем в самых интересных местах этих курортов и при желании совершим морскую прогулку вдоль неприступных скалистых берегов потухшего вулкана Кара-Даг

Программа тура по дням

1 день

Бахчисарай

Первый день большого путешествия по Крыму погрузит вас в колоритную атмосферу крымско-татарской культуры.

Вы посетите Бахчисарай, бывшую столицу Крымского ханства.

Здесь вас ждет увлекательная обзорная экскурсия с посещением Ханского Дворца и обед в крымскотатарском кафе.

На пешеходной экскурсии «Путешествие в средневековый Крым» вы узнаете, как в сердце мусульманского Крыма возник Свято-Успенский пещерный монастырь, одна из главных православных святынь Крыма.

Дорога в Севастополь по новой трассе «Таврида», которая сама по себе достопримечательность, тоже сопровождаемся интересным рассказом экскурсовода.

Заселение в отель.

БахчисарайБахчисарайБахчисарайБахчисарай
2 день

Севастополь

Яркий, насыщенный день познакомит с древним полисом Херсонесом, основанном греками еще в VI веке до нашей эры.

Вы узнаете, кто такие листригоны, увидите завораживающие виды с балаклавских высот и руины Генуэзской крепости.

Большая прогулка по центру Севастополя откроет перед вами самые интересные места города: Графскую пристань, Приморский бульвар, памятник Нахимову, памятник Затопленным кораблям, Артиллерийскую бухту, городскую набережную.

Вы увидите всё то, за что любят Севастополь.

А рассказ о легендарных военных подвигах города не оставят вас равнодушными.

СевастопольСевастопольСевастопольСевастополь
3 день

Южный Берег Крыма

День знакомства с Южным Берегом Крыма.

По дороге из Севастополя в Ялту вы услышите массу интересных историй о Крыме.

С перевала Ласпи полюбуетесь панорамой южнобережья, узнаете кто и в честь какого события построил на отвесной скале Форосскую церковь.

В парке Воронцовского дворца увидите рукотворные водопады, узнаете, как выглядит кедр и чем он отличается от сосны.

Вас ждет знакомство с Алупкинским дворцом, имением графа Воронцова, и Ливадийским дворцом, бывшей южной резиденцией императора Николая II.

И, конечно же, Ласточка!

Вы увидите замок Ласточкино Гнездо, самый известный символ Крыма.

А если у вас останутся силы два раза преодолеть по 600 ступеней, то гид отведет вас к замку, где открывается просто фантастический вид побережья!

Возвращение в отель.

Южный Берег КрымаЮжный Берег КрымаЮжный Берег КрымаЮжный Берег Крыма
4 день

Ялта

Выселение из отеля.

Жаркий и романтичный ялтинский день закружит вас в настоящий курортный роман.

Вы пройдетесь по узким кривым улочкам исторического центра, спуститесь на главную Набережную Крыма и познакомитесь с чеховской Дамой с собачкой.

Гид расскажет вам романтические истории, обратит ваше внимание на достопримечательности: гостиница Ореанда, памятник Юлиану Семенову, платан Айседоры Дункан, скамейка влюбленных, чеховский уголок, театр им. А. П. Чехова и многое другое.

Парки – украшение Южного Берега.

Поэтому знакомство с Крымом невозможно представить без посещения Никитского ботанического сада с его уникальной коллекцией южных культур, кипарисовой, оливковой, бамбуковой и лавровой аллеями.

Путешествие продолжается, и вы в очередной раз удивитесь, ведь перед вами откроется впечатляющий вид на гору Демерджи.

А впереди, как брошенный ремень, завьётся дорога.

За каждым поворотом откроется новый вид на горы, море, долины садов и виноградников.

Заселение в отель.

ЯлтаЯлтаЯлтаЯлта
5 день

Судак

Солдая, Сугдея, Сидагиос, Сурож и всё это он – Судак!

Вы подниметесь на стены Генуэзской крепости и сможете оценить ее масштаб!

А какой вид открывается с крепостной горы на судакскую бухту!

И, конечно же, узнаете историю девушки, которая спрыгнула с башни в море, ведь у каждой приличной крепости должна быть своя история трагической любви!

Вы пройдетесь по одному из самых первых пешеходных маршрутов в мире: он был оборудован для пеших прогулок еще в 1912 году.

Маршрут начинается в посёлке Новый Свет, проходит вдоль трёх живописных бухт Зеленой, Синей и Голубой до Царского пляжа.

Длина маршрута около 5 км.

Вы увидите, как разнится цвет моря и, покидая Новый Свет, вы поймете Николая II, который, оставляя этот райский уголок, воскликнул:"Теперь я вижу жизнь в новом свете!"

СудакСудакСудакСудак
6 день

Коктебель - Феодосия

Выселение из отеля.

В заключительный день большого крымского путешествия вы побываете в Коктебеле, познакомитесь с романтичной поэзией Максимилиана Волошина, а с коктебельских пляжей вам откроется невероятный вид на мыс Хамелеон и древний Карадаг.

У вас будет достаточно времени и, при желании, вы сможете на прогулочном кораблике пройтись с экскурсией вдоль неприступных скалистых берегов потухшего вулкана.

В завершение тура обзорная экскурсия по Феодосии.

Вы увидите армянский храм Св. Сергия (Сурб-Саркис, 1363 г.), мечеть Муфти-Джами, возведенную в 1623-1637 гг. у бывшего крупнейшего рынка рабов, башню Константина, узнаете подробности жизни великого мариниста И. К. Айвазовского и посетите дом-музей А. С. Грина, непревзойденного романтика.

На прощание не забудьте бросить монетку в море, чтобы еще раз вернуться в Крым, гостеприимный уголок земли, омываемый ласковым Черным морем…

Коктебель - ФеодосияКоктебель - ФеодосияКоктебель - ФеодосияКоктебель - Феодосия

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах:

  • 3 ночи – в гостинице тур класса в г. Севастополь;
  • 2 ночи – в гостинице тур класса в Судаке/Коктебеле/Феодосии.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения и даты заезда, руб:

Даты тура

Размещение

24.04 -
29.04 (скидка на заезд 1000 руб. /чел.)		01.05 -
06.05		08.05 -
13.05		15.05 -
20.05		22.05 -
27.05		12.06 -
17.06		04.09 -
09.09		11.09 -
16.09		18.09 -
23.09		25.09 -
30.09		02.10 -
07.10
1-местный номер30 55535 90035 90035 90032 80036 00037 30037 30037 30034 70031 050
1-местный номер 60+29 027
34 10534 105
34 10531 16034 20035 43535 43535 43532 96529 498
2 взрослых48 70052 90052 90052 90052 90053 56055 30055 30055 30053 20049 500
1 взрослый + 1 взрослый 60+47 483
51 578
51 578
51 578
51 57852 22153 91853 91853 91851 87048 263
2 взрослых 60+46 265
50 255
50 255
50 25550 25550 88252 53552 53552 53550 54047 025
1 взрослый + 1 ребенок на осн. месте46 265
50 255
50 255
50 255
50 25550 88252 53552 53552 53550 54047 025
2 взрослых + 1 ребенок на доп. месте65 74571 415
71 415
71 415
71 41572 30674 65574 65574 65571 82066 825

Тур не предусматривает подселение. Указаны возможные варианты размещения.

Варианты проживания

Гостевой дом «Два маяка»

3 ночи

Расположен в Севастополе, в 200 метрах от Казачьей бухты и в 450 метрах от побережья Черного моря. Гости могут отдыхать на террасе для загара и любоваться видом на город. По утрам в гостевом доме подается континентальный завтрак.

В номере: две раздельные кровати или одна двуспальная,телевизор с плоским экраном и холодильник, собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Гостевой дом «Два маяка»Гостевой дом «Два маяка»Гостевой дом «Два маяка»Гостевой дом «Два маяка»Гостевой дом «Два маяка»Гостевой дом «Два маяка»Гостевой дом «Два маяка»Гостевой дом «Два маяка»

Гостиница «Украина»

3 ночи

Этот отель расположен в центре Севастополя, в 50 м. от площади Ушакова. Гости могут посетить спа-центр. Элегантные номера оформлены в классическом стиле в теплых тонах и оснащены кондиционером. В ресторане "Украина" подают блюда интернациональной кухни, а в лобби-баре можно заказать разнообразные напитки и закуски. Гости могут посетить солярий и салон красоты на территории отеля или заказать расслабляющий массаж.

В номере: две раздельные кровати или одна двуспальная, телевизор, мини-бар, собственная ванная комната с феном и балкон.

Гостиница «Украина»Гостиница «Украина»Гостиница «Украина»Гостиница «Украина»Гостиница «Украина»Гостиница «Украина»Гостиница «Украина»Гостиница «Украина»

Отель «Фордевинд»

3 ночи

Расположен в центре курорта Балаклава, в 400 метрах от черноморского побережья. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации. Светлые номера оформлены в теплой цветовой гамме в классическом стиле и оснащены кондиционером. Гости могут посетить салон красоты или заказать массаж. В 200 метрах от отеля находятся многочисленные кафе и продуктовые магазины.

В номере: две раздельные кровати или одна двуспальная, телевизор с плоским экраном, кондиционер, холодильник и собственная ванная комната.

Отель «Фордевинд»Отель «Фордевинд»Отель «Фордевинд»Отель «Фордевинд»Отель «Фордевинд»Отель «Фордевинд»

Отель «Сурож»

2 ночи

Расположен в самом центре города Судак на собственной ухоженной территории, утопающей в зелени. Отдыхающим предлагается размещение в уютных номерах, вкусное питание, песчано-галечный пляж в 600 метрах от гостиницы, парковка, отдых с любимыми животными и другое.

В номере: две раздельные кровати или одна двуспальная, телевизор, холодильник, кондиционер, набор посуды, ванная комната с душем, санузел, набор полотенец, балкон.

Отель «Сурож»Отель «Сурож»Отель «Сурож»Отель «Сурож»Отель «Сурож»Отель «Сурож»

Отель «Гранд»

2 ночи

Расположен в городе Судаке. К услугам гостей открытый плавательный бассейн, массажист, фитнес-центр, детская игровая площадка, бесплатный WiFi. В ресторане на территории отеля сервируют блюда русской и украинской кухни. В числе удобств отеля бар, круглосуточная стойка регистрации, салон красоты, зал для проведения совещаний/банкетный зал. Гости могут играть в бильярд и настольный теннис.

В номере: две раздельные кровати или одна двуспальная, кондиционер, телевизор, балкон, гостиную зону и собственную ванную комнату.

Отель «Гранд»Отель «Гранд»Отель «Гранд»Отель «Гранд»Отель «Гранд»Отель «Гранд»Отель «Гранд»Отель «Гранд»Отель «Гранд»Отель «Гранд»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в стандартном номере со всеми удобствами
  • Питание ВВ: завтрак (кроме первого дня), обед в день приезда
  • Транспортное обслуживание по всему маршруту
  • Экскурсионное сопровождению по всему маршруту
  • Обзорные экскурсии в городах: Бахчисарай, Севастополь, Ялта, Южный берег Крыма, Судак, пос. Новый Свет, Феодосия
  • Входные билеты на экскурсионные объекты: Ханский дворец, Херсонес Таврический, Воронцовский дворец, Ливадийский дворец, Никитский ботанический сад, Генуэзская крепость, музей А. С. Грина
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Симферополя и обратно
  • Питание, не указанное в программе (обеды (кроме дня зазда), ужины)
  • Дополнительные услуги в отеле (сауна, пляжный инвентарь, бар, рум-сервис и т. д.).
  • Морская прогулка по бухтам Севастополя – от 500 руб.
  • Дегустация вин ТМ "Массандра" – от 600 руб.
  • Малая канатная дорога «Ялта-горка»: взрослый – 500 руб. детский – 300 руб.
  • Взрослый – 500 руб.
  • Детский – 300 руб.
  • Морская прогулка по бухтам Н. Света – от 700 руб.
  • Дегустация шампанского «Новый Свет» – 500 руб
Место начала и завершения?
г. Симферополь
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Во сколько и откуда начинается маршрут?

Если вы приезжаете на поезде, то мы заберем вас с 10:30 до 11:00 под часами на башне на ж/д вокзале (необходимо предупредить менеджера до начала тура).

С 11:30 до 12:00. Встреча группы в Аэропорту под надписью «Симферополь».

Тур заканчивается в Феодосии, если вам будет необходимо, вы можете остаться в Феодосии. Остальную группу по трассе «Таврида» мы везём в Симферополь на ж/д вокзал и дальше в Аэропорт. Ориентировочное время прибытия на Ж/Д вокзал – 18:00, в аэропорт – 18:30. Но, существуют непредвиденные ситуации на дороге. Рекомендуем брать билеты с выездом после 20:00.

Как организовано питание в туре?

Обеды и ужины в туре не включены в стоимость, кроме приветственного обеда в первый день тура. Программа составлена так, что в обеденное время группа находится в месте, где есть и доступные по цене кафе, и столовые с линией раздачи. Гид всегда знает, где свежая, вкусная и недорогая еда в помещениях с кондиционером. Запланированное время на обед 1 час. И вы самостоятельно решаете, где будете обедать.

Как осуществляется перемещение по маршруту?

Перемещение по маршруту тура осуществляется на комфортабельных автобусах Mercedes Sprinter или автомобилях класса Минивэн. Все автобусы оборудованы кондиционером, ремнями безопасности, микрофонами для гида, автоматическими дверями. Наши водители помогут вам загрузить и выгрузить вещи. Внимание! Мы не закрепляем номера мест и не выставляем в продажу задние места в автобусе!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
30 апр 2022
Прекрасный насыщенный тур. Посетили много великолепных мест. Тур достаточно активный, в среднем в день проходили 18-20 тысяч шагов. Потрясающий Парад тюльпанов в Никите, поля диких пионов на Водопаде воспоминаний, чистые уютные Балаклава, Судак, Коктебель и роскошная Ялта. А какое море в Новом Свете!!! Влюбилась в Крым, обязательно приеду еще раз.
Единственное пожелание - подбирать более комфортное размещение. В программе заявлен уровень отелей средний и выше среднего. По факту гостиница в Балаклаве Фордевинд 2 звезды, - чистая, тихая но уж очень убогая - нет фенов, сломанная мебель. Качество завтраков ниже всякой критики
Е
10 окт 2021
Тур очень насыщен экскурсиями, посетили практически всё, что было запланировано, немного подвела погода, но впечатления остались только положительные.
Э
5 окт 2021
Поездка прошла отлично. Гиды замечательные. Удобный транспорт. Водитель -профессионал. Все слаженно. С погодой повезло. Удалось все посетить. Шикарный тур!!!

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