Первый день большого путешествия по Крыму погрузит вас в колоритную атмосферу крымско-татарской культуры.
Вы посетите Бахчисарай, бывшую столицу Крымского ханства.
Здесь вас ждет увлекательная обзорная экскурсия с посещением Ханского Дворца и обед в крымскотатарском кафе.
На пешеходной экскурсии «Путешествие в средневековый Крым» вы узнаете, как в сердце мусульманского Крыма возник Свято-Успенский пещерный монастырь, одна из главных православных святынь Крыма.
Дорога в Севастополь по новой трассе «Таврида», которая сама по себе достопримечательность, тоже сопровождаемся интересным рассказом экскурсовода.
Заселение в отель.
Яркий, насыщенный день познакомит с древним полисом Херсонесом, основанном греками еще в VI веке до нашей эры.
Вы узнаете, кто такие листригоны, увидите завораживающие виды с балаклавских высот и руины Генуэзской крепости.
Большая прогулка по центру Севастополя откроет перед вами самые интересные места города: Графскую пристань, Приморский бульвар, памятник Нахимову, памятник Затопленным кораблям, Артиллерийскую бухту, городскую набережную.
Вы увидите всё то, за что любят Севастополь.
А рассказ о легендарных военных подвигах города не оставят вас равнодушными.
День знакомства с Южным Берегом Крыма.
По дороге из Севастополя в Ялту вы услышите массу интересных историй о Крыме.
С перевала Ласпи полюбуетесь панорамой южнобережья, узнаете кто и в честь какого события построил на отвесной скале Форосскую церковь.
В парке Воронцовского дворца увидите рукотворные водопады, узнаете, как выглядит кедр и чем он отличается от сосны.
Вас ждет знакомство с Алупкинским дворцом, имением графа Воронцова, и Ливадийским дворцом, бывшей южной резиденцией императора Николая II.
И, конечно же, Ласточка!
Вы увидите замок Ласточкино Гнездо, самый известный символ Крыма.
А если у вас останутся силы два раза преодолеть по 600 ступеней, то гид отведет вас к замку, где открывается просто фантастический вид побережья!
Возвращение в отель.
Выселение из отеля.
Жаркий и романтичный ялтинский день закружит вас в настоящий курортный роман.
Вы пройдетесь по узким кривым улочкам исторического центра, спуститесь на главную Набережную Крыма и познакомитесь с чеховской Дамой с собачкой.
Гид расскажет вам романтические истории, обратит ваше внимание на достопримечательности: гостиница Ореанда, памятник Юлиану Семенову, платан Айседоры Дункан, скамейка влюбленных, чеховский уголок, театр им. А. П. Чехова и многое другое.
Парки – украшение Южного Берега.
Поэтому знакомство с Крымом невозможно представить без посещения Никитского ботанического сада с его уникальной коллекцией южных культур, кипарисовой, оливковой, бамбуковой и лавровой аллеями.
Путешествие продолжается, и вы в очередной раз удивитесь, ведь перед вами откроется впечатляющий вид на гору Демерджи.
А впереди, как брошенный ремень, завьётся дорога.
За каждым поворотом откроется новый вид на горы, море, долины садов и виноградников.
Заселение в отель.
Солдая, Сугдея, Сидагиос, Сурож и всё это он – Судак!
Вы подниметесь на стены Генуэзской крепости и сможете оценить ее масштаб!
А какой вид открывается с крепостной горы на судакскую бухту!
И, конечно же, узнаете историю девушки, которая спрыгнула с башни в море, ведь у каждой приличной крепости должна быть своя история трагической любви!
Вы пройдетесь по одному из самых первых пешеходных маршрутов в мире: он был оборудован для пеших прогулок еще в 1912 году.
Маршрут начинается в посёлке Новый Свет, проходит вдоль трёх живописных бухт Зеленой, Синей и Голубой до Царского пляжа.
Длина маршрута около 5 км.
Вы увидите, как разнится цвет моря и, покидая Новый Свет, вы поймете Николая II, который, оставляя этот райский уголок, воскликнул:"Теперь я вижу жизнь в новом свете!"
Выселение из отеля.
В заключительный день большого крымского путешествия вы побываете в Коктебеле, познакомитесь с романтичной поэзией Максимилиана Волошина, а с коктебельских пляжей вам откроется невероятный вид на мыс Хамелеон и древний Карадаг.
У вас будет достаточно времени и, при желании, вы сможете на прогулочном кораблике пройтись с экскурсией вдоль неприступных скалистых берегов потухшего вулкана.
В завершение тура обзорная экскурсия по Феодосии.
Вы увидите армянский храм Св. Сергия (Сурб-Саркис, 1363 г.), мечеть Муфти-Джами, возведенную в 1623-1637 гг. у бывшего крупнейшего рынка рабов, башню Константина, узнаете подробности жизни великого мариниста И. К. Айвазовского и посетите дом-музей А. С. Грина, непревзойденного романтика.
На прощание не забудьте бросить монетку в море, чтобы еще раз вернуться в Крым, гостеприимный уголок земли, омываемый ласковым Черным морем…
Тур предусматривает проживание в гостиницах:
Стоимость тура за номер в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
Даты тура
Размещение
|24.04 -
29.04 (скидка на заезд 1000 руб. /чел.)
|01.05 -
06.05
|08.05 -
13.05
|15.05 -
20.05
|22.05 -
27.05
|12.06 -
17.06
|04.09 -
09.09
|11.09 -
16.09
|18.09 -
23.09
|25.09 -
30.09
|02.10 -
07.10
|1-местный номер
|30 555
|35 900
|35 900
|35 900
|32 800
|36 000
|37 300
|37 300
|37 300
|34 700
|31 050
|1-местный номер 60+
|29 027
|34 105
|34 105
|34 105
|31 160
|34 200
|35 435
|35 435
|35 435
|32 965
|29 498
|2 взрослых
|48 700
|52 900
|52 900
|52 900
|52 900
|53 560
|55 300
|55 300
|55 300
|53 200
|49 500
|1 взрослый + 1 взрослый 60+
|47 483
|51 578
|51 578
|51 578
|51 578
|52 221
|53 918
|53 918
|53 918
|51 870
|48 263
|2 взрослых 60+
|46 265
|50 255
|50 255
|50 255
|50 255
|50 882
|52 535
|52 535
|52 535
|50 540
|47 025
|1 взрослый + 1 ребенок на осн. месте
|46 265
|50 255
|50 255
|50 255
|50 255
|50 882
|52 535
|52 535
|52 535
|50 540
|47 025
|2 взрослых + 1 ребенок на доп. месте
|65 745
|71 415
|71 415
|71 415
|71 415
|72 306
|74 655
|74 655
|74 655
|71 820
|66 825
Тур не предусматривает подселение. Указаны возможные варианты размещения.
Расположен в Севастополе, в 200 метрах от Казачьей бухты и в 450 метрах от побережья Черного моря. Гости могут отдыхать на террасе для загара и любоваться видом на город. По утрам в гостевом доме подается континентальный завтрак.
В номере: две раздельные кровати или одна двуспальная,телевизор с плоским экраном и холодильник, собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Этот отель расположен в центре Севастополя, в 50 м. от площади Ушакова. Гости могут посетить спа-центр. Элегантные номера оформлены в классическом стиле в теплых тонах и оснащены кондиционером. В ресторане "Украина" подают блюда интернациональной кухни, а в лобби-баре можно заказать разнообразные напитки и закуски. Гости могут посетить солярий и салон красоты на территории отеля или заказать расслабляющий массаж.
В номере: две раздельные кровати или одна двуспальная, телевизор, мини-бар, собственная ванная комната с феном и балкон.
Расположен в центре курорта Балаклава, в 400 метрах от черноморского побережья. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации. Светлые номера оформлены в теплой цветовой гамме в классическом стиле и оснащены кондиционером. Гости могут посетить салон красоты или заказать массаж. В 200 метрах от отеля находятся многочисленные кафе и продуктовые магазины.
В номере: две раздельные кровати или одна двуспальная, телевизор с плоским экраном, кондиционер, холодильник и собственная ванная комната.
Расположен в самом центре города Судак на собственной ухоженной территории, утопающей в зелени. Отдыхающим предлагается размещение в уютных номерах, вкусное питание, песчано-галечный пляж в 600 метрах от гостиницы, парковка, отдых с любимыми животными и другое.
В номере: две раздельные кровати или одна двуспальная, телевизор, холодильник, кондиционер, набор посуды, ванная комната с душем, санузел, набор полотенец, балкон.
Расположен в городе Судаке. К услугам гостей открытый плавательный бассейн, массажист, фитнес-центр, детская игровая площадка, бесплатный WiFi. В ресторане на территории отеля сервируют блюда русской и украинской кухни. В числе удобств отеля бар, круглосуточная стойка регистрации, салон красоты, зал для проведения совещаний/банкетный зал. Гости могут играть в бильярд и настольный теннис.
В номере: две раздельные кровати или одна двуспальная, кондиционер, телевизор, балкон, гостиную зону и собственную ванную комнату.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Если вы приезжаете на поезде, то мы заберем вас с 10:30 до 11:00 под часами на башне на ж/д вокзале (необходимо предупредить менеджера до начала тура).
С 11:30 до 12:00. Встреча группы в Аэропорту под надписью «Симферополь».
Тур заканчивается в Феодосии, если вам будет необходимо, вы можете остаться в Феодосии. Остальную группу по трассе «Таврида» мы везём в Симферополь на ж/д вокзал и дальше в Аэропорт. Ориентировочное время прибытия на Ж/Д вокзал – 18:00, в аэропорт – 18:30. Но, существуют непредвиденные ситуации на дороге. Рекомендуем брать билеты с выездом после 20:00.
Обеды и ужины в туре не включены в стоимость, кроме приветственного обеда в первый день тура. Программа составлена так, что в обеденное время группа находится в месте, где есть и доступные по цене кафе, и столовые с линией раздачи. Гид всегда знает, где свежая, вкусная и недорогая еда в помещениях с кондиционером. Запланированное время на обед 1 час. И вы самостоятельно решаете, где будете обедать.
Перемещение по маршруту тура осуществляется на комфортабельных автобусах Mercedes Sprinter или автомобилях класса Минивэн. Все автобусы оборудованы кондиционером, ремнями безопасности, микрофонами для гида, автоматическими дверями. Наши водители помогут вам загрузить и выгрузить вещи. Внимание! Мы не закрепляем номера мест и не выставляем в продажу задние места в автобусе!