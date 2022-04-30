3 день

Южный Берег Крыма

День знакомства с Южным Берегом Крыма.

По дороге из Севастополя в Ялту вы услышите массу интересных историй о Крыме.

С перевала Ласпи полюбуетесь панорамой южнобережья, узнаете кто и в честь какого события построил на отвесной скале Форосскую церковь.

В парке Воронцовского дворца увидите рукотворные водопады, узнаете, как выглядит кедр и чем он отличается от сосны.

Вас ждет знакомство с Алупкинским дворцом, имением графа Воронцова, и Ливадийским дворцом, бывшей южной резиденцией императора Николая II.

И, конечно же, Ласточка!

Вы увидите замок Ласточкино Гнездо, самый известный символ Крыма.

А если у вас останутся силы два раза преодолеть по 600 ступеней, то гид отведет вас к замку, где открывается просто фантастический вид побережья!

Возвращение в отель.