У Ульяна Новогодние дни в Крыму. Судак и Новый Свет Все понравилось!

М Михаил Новогодние дни в Крыму. Судак и Новый Свет Организация трансфера была хорошей, завтраки вкусные.

Н Наталия Романтическое свидание с Крымом Поскольку не смогла добиться от операторов четких инструкций в момент заказа тура, надо было всем прибывающим позднее времени встречи рекомендовать сразу приезжать в Севастополь, я в ноябре консультировалась с вашими операторами, но мне никто такого не предложил, я бы сразу до Севастополя билеты купила, очень жаль терять целый день, пришлось добираться из Симферополя в гостиницу Севастополя своими силами и средствами.

Г Геннадий Романтическое свидание с Крымом Надежда с открытой душой и глубоким знанием своего дела смогла за непродолжительное время показать красоту и и неповторимость красот Крыма.

М Маляренко Романтическое свидание с Крымом Огромное спасибо Надежде за интереснейшие экскурсии, за подробные рассказы и исторические факты. Я была в Севастополе впервые и получила неповторимые новогодние чудесные впечатления!!! Видно, что человек не просто мастер своего дела и профессионал, а по настоящему любит Севастополь и Крым! Благодарю от души!

С Станислав Вкусные выходные в Крыму. Экскурсионный тур Всё было круто!!! Надежда настоящий организатор.

Т Татьяна Вино и Крым. Гастрономический тур Я сегодня приехала домой после длительного путешествия, в т. ч. про Крыму, очень благодарна вам и и вашей БОЛЬШОЙ СТРАНЕ за доставленное удовольствие все было супер. Особая благодарность моему замечательному ГИДУ Александру. ГИД большими словами, умный, грамотный, терпеливый, многое знающий человек, любящий свой край. СПАСИБО Александр

Н Николай Гранд-тур по Крыму Хороший тур, познавательный и позитивный.

Н Николай Крымская кругосветка в сентябре Организация тура хорошая но были незапланированные изменения.