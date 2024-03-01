1 чел.
По популярности
Мини-группа
7 дней
Релакс-тур «Крымская Акуна-матата» в Симферополе: отдых у горного озера
Проведите незабываемые 7 дней в Крыму с трансфером, уютным проживанием и экскурсиями. Отдых, каким вы его еще не видели
Аэропорт Симферополь
5 мая
6 мая
7 мая
8 мая
77 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня 22 часа
Сегодня
8 500₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Гранд-тур по Крыму
г. Симферополь
4 мая
8 июня
6 июля
3 авг
от 37 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Вкусные выходные в Крыму. Экскурсионный тур
г. Симферополь
12 июня
от 21 200₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новый год в Ялте
г. Симферополь
30 дек
от 20 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Горный Крым и Севастополь. Обзорный тур
г. Симферополь
29 окт
35 000₽ за человека
скидка
7%
Авторский тур
7 дней
Треккинг от пещерных городов до Черного моря
г. Симферополь
15 сен
2700025 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Горный Крым. Треккинг к Черному морю
г. Симферополь
5 мая
25 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Кругосветное путешествие по Крыму
г. Симферополь
8 июня
6 июля
3 авг
7 сен
от 24 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодние дни в Крыму. Судак и Новый Свет
г. Симферополь, г. Судак
3 янв
36 400₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодние каникулы в Крыму. Балаклава и Севастополь
Россия, Республика Крым, Симферополь
3 янв
38 400₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Крымская кругосветка
г. Симферополь
8 июня
6 июля
3 авг
7 сен
от 29 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
По горному Крыму с рюкзаками
г. Симферополь
8 июня
27 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Крымская кругосветка на Рождество
г. Симферополь
3 янв
от 26 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- УУльяна1 марта 2024Все понравилось!
- ММихаил27 февраля 2024Организация трансфера была хорошей, завтраки вкусные.
- ННаталия17 января 2024Романтическое свидание с КрымомПоскольку не смогла добиться от операторов четких инструкций в момент заказа тура, надо было всем прибывающим позднее времени встречи рекомендовать сразу приезжать в Севастополь, я в ноябре консультировалась с вашими операторами, но мне никто такого не предложил, я бы сразу до Севастополя билеты купила, очень жаль терять целый день, пришлось добираться из Симферополя в гостиницу Севастополя своими силами и средствами.
- ГГеннадий13 января 2024Романтическое свидание с КрымомНадежда с открытой душой и глубоким знанием своего дела смогла за непродолжительное время показать красоту и и неповторимость красот Крыма.
- ММаляренко11 января 2024Романтическое свидание с КрымомОгромное спасибо Надежде за интереснейшие экскурсии, за подробные рассказы и исторические факты. Я была в Севастополе впервые и получила неповторимые новогодние чудесные впечатления!!! Видно, что человек не просто мастер своего дела и профессионал, а по настоящему любит Севастополь и Крым! Благодарю от души!
- ССтанислав9 января 2024Всё было круто!!! Надежда настоящий организатор.
- ТТатьяна9 октября 2023Вино и Крым. Гастрономический турЯ сегодня приехала домой после длительного путешествия, в т. ч. про Крыму, очень благодарна вам и и вашей БОЛЬШОЙ СТРАНЕ за доставленное удовольствие все было супер. Особая благодарность моему замечательному ГИДУ Александру. ГИД большими словами, умный, грамотный, терпеливый, многое знающий человек, любящий свой край. СПАСИБО Александр
- ННиколай29 июня 2023Хороший тур, познавательный и позитивный.
- ННиколай29 июня 2023Крымская кругосветка в сентябреОрганизация тура хорошая но были незапланированные изменения.
- ННаталья28 июня 2023Крымская кругосветка в сентябреПоездка прекрасно организована. Наш гид Галина Ивановна- человек искренне влюбленный в Крым и в свое дело. Получили массу интересной информации. Всё очень эмоционально, с душой и с заботой о туристах. Огромное ей спасибо!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Симферополю
Самые популярные туры в Симферополе
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 14
Сколько стоит тур в Симферополе в апреле 2024
Сейчас в Симферополе можно забронировать 14 авторских туров от 8 500 ₽ до 77 000 ₽ со скидкой до 7%. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Симферополь приглашает вас на экскурсионные туры, которые оставят неизгладимые впечатления. Откройте для себя мраморные пещеры, шоколадные фабрики и исторические сокровища Крыма. Удобный сервис бронирования и доступные цены помогут сделать ваш отдых незабываемым