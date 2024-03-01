Авторские туры в Симферополе

Туры по городам России
1 чел.
По популярности
Релакс-тур "Крымская"Акуна-матата"
🚶 Пешая
Мини-группа
7 дней
Релакс-тур «Крымская Акуна-матата» в Симферополе: отдых у горного озера
Проведите незабываемые 7 дней в Крыму с трансфером, уютным проживанием и экскурсиями. Отдых, каким вы его еще не видели
Аэропорт Симферополь
5 мая
6 мая
7 мая
8 мая
77 000 за человека
Абхазия на два дня: Гагра, Рица, Новый Афон, Сухум
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня 22 часа
Абхазия на два дня: Гагра, Рица, Новый Афон, Сухум
Симферополь
Сегодня
8 500 за человека
Гранд-тур по Крыму
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Гранд-тур по Крыму
г. Симферополь
4 мая
8 июня
6 июля
3 авг
от 37 900 за человека
Вкусные выходные в Крыму. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Вкусные выходные в Крыму. Экскурсионный тур
г. Симферополь
12 июня
от 21 200 за человека
Новый год в Ялте
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новый год в Ялте
г. Симферополь
30 дек
от 20 500 за человека
Горный Крым и Севастополь. Обзорный тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Горный Крым и Севастополь. Обзорный тур
г. Симферополь
29 окт
35 000 за человека
Треккинг от пещерных городов до Черного моря
🚶 Пешая
скидка
7%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Треккинг от пещерных городов до Черного моря
г. Симферополь
15 сен
2700025 000 за человека
Горный Крым. Треккинг к Черному морю
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Горный Крым. Треккинг к Черному морю
г. Симферополь
5 мая
25 000 за человека
Кругосветное путешествие по Крыму
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Кругосветное путешествие по Крыму
г. Симферополь
8 июня
6 июля
3 авг
7 сен
от 24 900 за человека
Новогодние дни в Крыму. Судак и Новый Свет
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новогодние дни в Крыму. Судак и Новый Свет
г. Симферополь, г. Судак
3 янв
36 400 за человека
Новогодние каникулы в Крыму. Балаклава и Севастополь
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новогодние каникулы в Крыму. Балаклава и Севастополь
Россия, Республика Крым, Симферополь
3 янв
38 400 за человека
Крымская кругосветка
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Крымская кругосветка
г. Симферополь
8 июня
6 июля
3 авг
7 сен
от 29 900 за человека
По горному Крыму с рюкзаками
🚶 Пешая
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
По горному Крыму с рюкзаками
г. Симферополь
8 июня
27 500 за человека
Крымская кругосветка на Рождество
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Крымская кругосветка на Рождество
г. Симферополь
3 янв
от 26 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • У
    Ульяна
    1 марта 2024
    Новогодние дни в Крыму. Судак и Новый Свет
    Все понравилось!
    Все понравилось!Все понравилось!Все понравилось!Все понравилось!Все понравилось!Все понравилось!Все понравилось!Все понравилось!Все понравилось!Все понравилось!
  • М
    Михаил
    27 февраля 2024
    Новогодние дни в Крыму. Судак и Новый Свет
    Организация трансфера была хорошей, завтраки вкусные.
  • Н
    Наталия
    17 января 2024
    Романтическое свидание с Крымом
    Поскольку не смогла добиться от операторов четких инструкций в момент заказа тура, надо было всем прибывающим позднее времени встречи рекомендовать сразу приезжать в Севастополь, я в ноябре консультировалась с вашими операторами, но мне никто такого не предложил, я бы сразу до Севастополя билеты купила, очень жаль терять целый день, пришлось добираться из Симферополя в гостиницу Севастополя своими силами и средствами.
  • Г
    Геннадий
    13 января 2024
    Романтическое свидание с Крымом
    Надежда с открытой душой и глубоким знанием своего дела смогла за непродолжительное время показать красоту и и неповторимость красот Крыма.
  • М
    Маляренко
    11 января 2024
    Романтическое свидание с Крымом
    Огромное спасибо Надежде за интереснейшие экскурсии, за подробные рассказы и исторические факты. Я была в Севастополе впервые и получила неповторимые новогодние чудесные впечатления!!! Видно, что человек не просто мастер своего дела и профессионал, а по настоящему любит Севастополь и Крым! Благодарю от души!
    Огромное спасибо Надежде за интереснейшие экскурсии, за подробные рассказы и исторические факты. Я была в СевастополеОгромное спасибо Надежде за интереснейшие экскурсии, за подробные рассказы и исторические факты. Я была в СевастополеОгромное спасибо Надежде за интереснейшие экскурсии, за подробные рассказы и исторические факты. Я была в СевастополеОгромное спасибо Надежде за интереснейшие экскурсии, за подробные рассказы и исторические факты. Я была в СевастополеОгромное спасибо Надежде за интереснейшие экскурсии, за подробные рассказы и исторические факты. Я была в СевастополеОгромное спасибо Надежде за интереснейшие экскурсии, за подробные рассказы и исторические факты. Я была в СевастополеОгромное спасибо Надежде за интереснейшие экскурсии, за подробные рассказы и исторические факты. Я была в СевастополеОгромное спасибо Надежде за интереснейшие экскурсии, за подробные рассказы и исторические факты. Я была в СевастополеОгромное спасибо Надежде за интереснейшие экскурсии, за подробные рассказы и исторические факты. Я была в Севастополе
  • С
    Станислав
    9 января 2024
    Вкусные выходные в Крыму. Экскурсионный тур
    Всё было круто!!! Надежда настоящий организатор.
  • Т
    Татьяна
    9 октября 2023
    Вино и Крым. Гастрономический тур
    Я сегодня приехала домой после длительного путешествия, в т. ч. про Крыму, очень благодарна вам и и вашей БОЛЬШОЙ СТРАНЕ за доставленное удовольствие все было супер. Особая благодарность моему замечательному ГИДУ Александру. ГИД большими словами, умный, грамотный, терпеливый, многое знающий человек, любящий свой край. СПАСИБО Александр
  • Н
    Николай
    29 июня 2023
    Гранд-тур по Крыму
    Хороший тур, познавательный и позитивный.
  • Н
    Николай
    29 июня 2023
    Крымская кругосветка в сентябре
    Организация тура хорошая но были незапланированные изменения.
  • Н
    Наталья
    28 июня 2023
    Крымская кругосветка в сентябре
    Поездка прекрасно организована. Наш гид Галина Ивановна- человек искренне влюбленный в Крым и в свое дело. Получили массу интересной информации. Всё очень эмоционально, с душой и с заботой о туристах. Огромное ей спасибо!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Симферополю

Самые популярные туры в Симферополе
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 14
  1. Релакс-тур "Крымская"Акуна-матата"
  2. Абхазия на два дня: Гагра, Рица, Новый Афон, Сухум
  3. Гранд-тур по Крыму
  4. Вкусные выходные в Крыму. Экскурсионный тур
  5. Новый год в Ялте
Сколько стоит тур в Симферополе в апреле 2024
Сейчас в Симферополе можно забронировать 14 авторских туров от 8 500 ₽ до 77 000 ₽ со скидкой до 7%. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Симферополь приглашает вас на экскурсионные туры, которые оставят неизгладимые впечатления. Откройте для себя мраморные пещеры, шоколадные фабрики и исторические сокровища Крыма. Удобный сервис бронирования и доступные цены помогут сделать ваш отдых незабываемым
All Airlines
ХорошоТам