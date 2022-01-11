Встреча в аэропорту Симферополя в 12:00.
Возможна встреча на ж/д вокзале – по согласованию в менеджером.
Отправление в Алушту.
Вас встретит гора Чатыр-Даг заснеженными вершинами — пятая по величине вершина Крыма. И гора Демерджи с таинственными "стражами" Долины Привидений.
Посещаем знаменитый завод марочных вин "Массандра".
Экскурсия по старинным подвалам с посещением Царского подвала Головного завода, энотеки коллекционных вин (около миллиона бутылок), галереи для выдержки коллекционных вин, цеха выдержки и обработки виноматериалов и вин, музей виноделия "Массандра".
Желающие могут продегустировать вина ТМ "Массандра" за доп. плату. На дегустации подают лучшие сухие, марочные, десертные, ликерные вина.
Можно приобрести вина в фирменном магазине, чтобы поделиться вкусом Крыма с друзьями и близкими или запастись к новогоднему столу.
Переезд в Ялту.
В преддверии главного зимнего праздника Ялта традиционно наденет свой роскошный новогодний наряд: на набережной и центральных улицах города появятся разнообразные световые инсталляции, призванные создать у гостей курортной столицы по-настоящему сказочное настроение.
Вы пройдетесь по узким кривым улочкам исторического центра Ялты, спуститесь на главную набережную Крыма и познакомитесь с чеховской Дамой с собачкой.
Размещаемся в отеле, который станет вашим домом на время новогоднего путешествия по Крыму.
Администрация обещает превратить отель в сказочный уголок.
Последний день уходящего года.
Мы постарались сделать этот день интересным и подобрали такие места, чтобы вы могли запечатлеть красоты Крыма и наполниться надеждой на яркий будущий год.
В Алупке вас ожидает Воронцовский парк – визитная карточка, один из самых романтичных парков Крыма, составляющий единый ансамбль с Воронцовским дворцом.
На прогулке по парку вы увидите удивительные и необычные его красоты: Малый и Большие Хаосы – осколки застывшей магмы, разрушившейся под действием землетрясений, сумевшие органично вписаться в ландшафт парка усилиями его создателя Карла Кебаха.
Мы пройдём к Форельному, Зеркальному и Лебединому озерам, побываем на Платановой, Солнечной, Контрастной и Каштановой полянах.
Окутанный легендами фонтан "Трильби" мысленно перенесет вас на берега "туманного Альбиона".
Вы познакомитесь с хранителями парка – львами Львиной террасы, спящим, пробуждающимся и бодрствующими.
Посещаем шикарный парадный Воронцовский дворец.
У замка Ласточкино гнездо делаем фото для социальных сетей (как же без них!).
Вин-Базар в Гаспре – место с самым большим ассортиментом напитков в Крыму от 45-ти производителей!
Для разогрева аппетита посетим его. Какая новогодняя ночь без игристого вина?
Запасаемся к новогоднему столу.
Далее сытный обед в кафе (заказываем блюда по меню за дополнительную плату).
Возвращаемся в Ялту и готовимся к новогодней ночи.
В кругу близких и друзей провожаем старый год и встречаем Новый год. Яркой может стать новогодняя ночь также на набережной Ялты — выбирайте, как отметить праздник на свой вкус!
Вот и Новый год!
Этот день будет заслуженно томным и ленивым.
При желании, за доп. плату вы можете:
Прогуляться по набережной и Приморскому парку;
Невозможно приехать в Крым и не побывать в Севастополе!
Дорога в Севастополь пройдёт по красивой Байдарской долине.
Подъем по серпантину горной дороги, и мы у Церкви Воскресения Христова.
Посещаем, делаем памятные фото на видовой площадке у храма.
В Севастополе неспешная прогулка-экскурсия.
Вам откроются красоты города: Графская пристань, памятник Нахимову, памятник Затопленным кораблям, Приморский бульвар, недавно реконструированный Матросский бульвар – первый в Севастополе, Владимирский собор – усыпальница русских адмиралов.
В свободное время можно отдохнуть в панорамном кафе с видом на Севастопольскую бухту, совершить морскую прогулку по бухтам города (доп. плата).
Запасаемся сувенирами и едем в Балаклаву.
Балаклава преобразилась, и вас ожидает прогулка-экскурсия по уютной набережной, похожей на курорты Средиземного моря.
В свободное время по желанию можно подняться на крепость генуэзцев Чембало, совершить морскую прогулку по бухте (доп. плата) и отведать в ресторанчике морские деликатесы.
Возвращаемся в Ялту!
Вот и завершающий день новогоднего крымского приключения.
Наш путь лежит в село Лучистое к подножью «Кузнец-Горы».
Гора Демерджи — одна из самых живописных в Крыму. Самой природой, ветром и дождем, на склоне горы созданы каменные изваяния Долины привидений. Огромные каменные фигуры напоминают фигуры животных, загадочных существ, в зависимости от времени суток и освещения их образы меняются, давая почву для фантазии.
Едем в Алушту на обед.
Центральная набережная Алушты — главное место для прогулок на курорте. Прогуляемся и мы.
После вкусного обеда в одном из кафе (заказ блюд по меню за доп. плату) памятные фото у ротонды «Алушта-курорт», бросаем монетку в воды Черного моря, и дорога домой.
Завершение тура в Симферополе.
Тур предусматривает проживание в пансионате «Дарсан», г. Ялта или аналогичном отеле такого же уровня на Южном берегу Крыма. Администрация обещает превратить отель в уютный новогодний уголок.
|Размещение
|2-местное
|1-местное
|Стоимость за взрослого
|20 300
|30 700
|Стоимость 60+
|19 285
|29 165
|Стоимость до 12 лет
|19 285
|-
Скидки:
*Дети принимаются с 6 лет в связи с насыщенностью программы.
Пансионат Darsan расположен на холмах Дарсан в 1,5 км от Черного моря. Отсюда открывается вид на центр Ялты. Гостям предлагается традиционная кухня. Из окон открывается красивый вид на побережье Крыма.
Все просто меблированные номера пансионата Darsan имеют кондиционер, спутниковое телевидение и мини-бар. Во всех номерах имеется бесплатный Wi-Fi.
Континентальный завтрак ждет гостей каждое утро. В ресторане отеля предлагается широкий выбор блюд Крымского региона. По запросу производится обслуживание номеров.
Удобная одежда и обувь
Необходимо учитывать, что в экскурсионном туре вам придется много ходить, поэтому обувь должна быть такой, чтоб вы могли в ней много ходить. Идеальный вариант – кроссовки, мокасины. Одежда должна быть по сезону.
Наличные деньги
Рекомендуем брать с собой деньги наличными, потому что торговые лотки и сувенирные лавочки не всегда оборудованы терминалами, а ближайшего банкомата может и не быть. Рекомендуем гостям иметь при себе деньги мелкими купюрами.
В сезоне 2022 г обязательно с собой иметь маски и перчатки! Требование Роспотребнадзора!
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
В программе запланировано время на обед - 1 час. Обеды в туре не включены в стоимость (кроме дня выезда), однако программа составлена так, что в обеденное время группа находится в районах, где есть столовые с линией раздачи и кафе.
Гид знает, где свежая, вкусная и недорогая еда. Однако вы самостоятельно решаете, где обедать. Ужины в стоимость также не включены.
Перемещение по маршруту тура осуществляется на микроавтобусах Mercedes Sprinter или автомобилях класса Минивэн. Автобусы оборудованы кондиционером зима/лето, ремнями безопасности, микрофонами для гида, автоматическими дверями. Наши водители всегда помогут вам загрузить и выгрузить ваши вещи.
Внимание! Мы не закрепляем номера мест в автобусе и не продаем задние места!
Все дни в туре начинаются в 09:00 утра, кроме первого экскурсионного дня. К этому времени участники тура должны успеть позавтракать, собраться на экскурсию, а в последний день собрать вещи и сдать номера. Экскурсионный день заканчивается в 18:00.
В это время группа возвращается в отель. Далее свободное время, участники тура могут совершать прогулки по городу или отдыхать.
С момента встречи и до окончания тура с группой работает экскурсовод широкой специализации. Во время движения автобуса ведутся путевые экскурсии. Вы всегда будете знать, где и в каком месте находитесь, какие растения окружают вас, в каких зданиях что и когда происходило.
При входе в музеи гид оформляет групповой входной билет, это может занять некоторые время, и участники тура посещают музей группой. В свободный день автобусное и экскурсионное обслуживание не предусмотрено, поэтому к объектам туристы едут самостоятельно.
Важно! Туроператор оставляет за собой право на внесение изменений в программу тура (порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные), не изменяя полного объема предоставляемых услуг.
Да, в нашем туре предусмотрены следующие скидки:
*Дети принимаются с 6 лет в связи с насыщенностью программы.
В связи с нестабильной ситуацией в стране решение о проведении новогоднего банкета будет приниматься позже. О проведении банкета сообщим дополнительно накануне тура.