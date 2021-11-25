Релакс-тур "Крымская"Акуна-матата "

Релакс-тур "Крымская"Акуна-матата "
Релакс-тур "Крымская"Акуна-матата "
Релакс-тур "Крымская"Акуна-матата "
Релакс-тур "Крымская"Акуна-матата "
Релакс-тур "Крымская"Акуна-матата "
Релакс-тур "Крымская"Акуна-матата "
Тур 7 дней
Проживание в благоустроенных уютных домиках в живописной долине у горного озера
Трансфер
Море, солнце, горы
Посещение "мест силы" Крыма
Экскурсии
Баня, массажи, танцетерапия

Цены на экскурсию

Для 7 человек
Стандартное предложение
77 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • проживание
  • питание
  • экскурсии
  • практики
  • процедуры
Что не входит
  • Перелет
  • посещение ресторанов вне тура
  • сувениры
Место начала и завершения
Аэропорт Симферополь
Когда и сколько длится?
Когда: с 25.11.2021 по 1.12.2021
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет на экскурсии?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

с 25.11.2021 по 1.12.2021

Юлия Н.
Юлия Н.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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