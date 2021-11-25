Проживание в благоустроенных уютных домиках в живописной долине у горного озера
Трансфер
Море, солнце, горы
Посещение "мест силы" Крыма
Экскурсии
Баня, массажи, танцетерапия
Цены на экскурсию
Для 7 человек
Стандартное предложение
77 000 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер
проживание
питание
экскурсии
практики
процедуры
Что не входит
Перелет
посещение ресторанов вне тура
сувениры
Место начала и завершения
Аэропорт Симферополь
Когда и сколько длится?
Когда: с 25.11.2021 по 1.12.2021
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет на экскурсии?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.