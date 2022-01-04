Новогодние каникулы в Крыму
В это время можно посетить пещерные города, роскошные старинные дворцы, утопающие в вечно зелёной хвое, совершить треккинг по аскетичным монастырям, грозным крепостям и прекрасным крымским пляжам.
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча, пещерный монастырь Инкерман, крепость Каламита
11:30 Инструктор встречает группу на железнодорожном вокзале в г. Симферополь.
12:00 Сбор группы в аэропорту г. Симферополь.
Переезд на автобусе в г. Севастополь (2 часа).
Пещерный монастырь Инкерман, крепость Каламита.
Новогодний поход в Крым начинается из города Симферополь, далее на автобусе группа проследует до Севастополя. Но в пути скучно не будет – по дороге нам встретится удивительный, скальный монастырь Инкерман и древняя крепость Каламита.
Свято-Климентовский пещерный скит – легендарное место Крыма.
Практически все кельи монастыря расположены в скале – на поверхности только действующая Троицкая церковь.
Треккинг также включает посещение крепости Каламиты – отголоска давно исчезнувшего княжества Феодоро. Её периодически завоевывали чужеземцы, поэтому до нынешних времен цитадель дошла фрагментарно.
Среди звенящей тишины гостям Крыма с трудом верится, что когда-то здесь процветала активная торговля, заключались сделки, бурлила жизнь.
Сейчас в этих горах навсегда поселилась размеренность вечности.
Активная часть тура: 2,4 км пешком, перепад высот 20-70 м, продолжительность треккинга – 2 часа.
Ханский дворец, скальный Свято-Успенский монастырь, пещерный город Чуфут-Кале
Новогодний треккинг сегодня продлится не один час, но время пролетит незаметно.
Ханский дворец (Хан-Сарай) прославился тем, что стал единственным образцом дворцовых построек крымских татар.
В нём проживали целые поколения величественных ханов Крыма – даже сейчас сооружение внушает благоговейный трепет. Нарядные узоры, стройные минареты, черепичные крыши – все это выглядит одновременно по-домашнему и роскошно.
Здесь же, в укромном алькове, называемом гарем (от слова «харам» – запрет), проживали благоверные каждого великого хана.
Мы также посетим Кырк-Ер (по-другому пещерный город называют Чуфут-Кале).
Треккинг по территории родового имения Джанике принесет истинное удовольствие даже тем, кто равнодушен к историческим казусам.
В крепости можно увидеть хорошо сохранившуюся усыпальницу крымской принцессы, фортификационные сооружения, десятки пещер, а также необычные молитвенные дома – кенасы.
Но главное – гуляя по улочкам древнего города, мы почувствует завораживающую атмосферу средневековья.
По пути в Чуфут-Кале, посетим скальный Успенский монастырь. Белокаменное здание, вросшее в высокую, монолитную скалу, потрясает воображение с первых секунд.
Возраст обители до сих пор не установлен, но одно известно точно – в здешнем воздухе ощутимо витают светлые призраки прошлых веков.
А со стены на посетителей задумчиво взирает огромный каменный ангел.
Активная часть тура: 9,8 км пешком, перепад высот 270-460 м, продолжительность треккинга – 7 часов.
Балаклава и вечнозеленое урочище Инжир
Сегодня нас ожидает чарующее урочище Аязьма. Если и есть рай на земле – то он точно находится здесь!
Новогодний Крым полон завораживающих локаций: пляж Инжир – не исключение.
Ошибочно думать, что он прекрасен только в теплые летние деньки. Зимой лазурная вода никуда не исчезает, наоборот, её оттенок становится еще более пронзительным и приятным глазу.
В многочисленных бухточках произрастают сосновые и можжевеловые рощи, покрытые снежным хлопком и источающие упоительный, головокружительный аромат.
Пообедав на берегу одной из бухт, по тропе обратно возвращаемся в Балаклаву.
По дороге увидим Чембало – генуэзскую крепость, чье название переводится, как клавесин. Чем именно цитадель напоминала итальянцам этот музыкальный инструмент, покрыто густым мраком неизвестности.
Газарская крепость Чембало – одно из наиболее известных фортификационных сооружений Крыма. В своё время цитадель служила и турецким гарнизоном, и прекрасным обзорным пунктом, и многолюдным поселением.
За время мы подробно рассмотрим все здания донжона.
Активная часть тура по Крыму: 12,7 км пешком, перепад высот 30-360-20-360-30 м, продолжительность треккинга – 6-7 часов.
Хребет Каланых-Кая (Крыло Дракона), Храм Солнца
Сегодня мы посетим хребет Каланых-Кая.
Узкий хребет, на который мы поднимемся, как две капли воды похож на когтистое крыло ящера. После подъема перед туристами откроется настоящий новогодний подарок – отсюда отлично видны вольготно раскинувшиеся близлежащие бухты, горы и поселки Крыма.
Будучи на вершине хребта, внимательные путешественники заметят гору Ильяс-Кая. А возле неё находится храм Солнца.
Это крымское место силы, где расположен алтарный камень, по легенде, наделенный волшебными свойствами.
Активная часть тура: 15,9 км пешком, перепад высот 310-540 м, продолжительность треккинга – 6-7 часов.
Бухты мыса Фиолент
Гвоздь сегодняшней программы – мыс Фиолент.
Это мистическое место, появившиеся в результате деятельности древнего вулкана, щедро разливавшего здесь лаву около 160 млн лет тому назад.
Береговая линия мыса сильно изрезана, что позволяет образовываться небольшим лагунам,весьма живописным.
Поход приведёт нас к рукотворному чуду – пещерам, в которых некогда проживали монахи, а сейчас гуляет лишь угрюмый ветер.
Любители фотографироваться будут приятно удивлены, поскольку снимки здесь получаются удивительные, особенно на закате.
Активная часть тура: 6,1 км пешком, перепад высот 140-30-140 м, продолжительность треккинга – 5-6 часов.
Смотровая площадка над Балаклавой, 19-я береговая батарея, отъезд
Сегодня мы поднимемся на мыс Балаклавский, чтобы с высоты птичьего полета полюбоватся на мыс Айя, Золотой пляж и бескрайнее Черное море.
Здесь же осмотрим сооружения 19-й морской батареи. Это место всегда привлекает детишек возможностью полазить по лестницам и заглянуть в старинные помещения.
Далее нас ждёт окончание тура и переезд на микроавтобусе в г. Симферополь.
15:00 – 15:30 Прибытие в аэропорт и на железнодорожный вокзал г. Симферополь.
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут может быть изменен.
Активная часть тура: 5,8 км пешком, перепад высот 10-260 м, продолжительность треккинга – 2,5 часа.
Проживание
Проживание в г. Балаклава (район Севастополя) в гостинице "Фордевинд" или гостинице аналогичного класса: двух-, трехместные номера Комфорт.
В каждом номере удобства (душ, туалет), холодильник, телевизор, электрочайник, Wi-Fi. Фен можно попросить у администратора.
Варианты проживания
Гостиница «Фордевинд»
Располагается в центре Балаклавы в непосредственной близости от набережной Назукина и музея подводных лодок.
Удобная транспортная развязка позволит легко добраться в любую точку Балаклавы и Севастополя.
В номере: две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ТВ, холодильник, кондиционер, электрочайник, набор посуды, туалет, умывальник, душевая кабинка, мини-парфюмерия.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Автотранспортные переезды по маршруту
- Проживание в г. Балаклава (район Севастополя)
- Групповая аптечка
- Услуги инструктора-проводника.
- Ханский дворец
- Скальный Свято-Успенский монастырь
- Пещерный город Чуфут-Кале
- Пещерный город Эски-Кермен.
- Готовые завтраки — дни 2-6
- Обеды — дни 2-6 (сухой паёк днем в горах)
- Ужины — дни 1-5
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Симферополь и обратно
- Обед во время трансфера в 1-й день
- Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы – 7 000 руб. за весь период отдыха
- Страховка (не обязательно)
- Место начала и завершения?
- Россия, Республика Крым, Симферополь
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
В Крыму на Новый Год температура воздуха колеблется в пределах от 0… до +12С.
Удобный комплект одежды для треккинга по Крыму в это время: треккинговые ботинки (не утепленные), кальсоны (нижняя часть термобелья), штаны для ходьбы (не утепленные), футболка, флиска, жилетка, куртка на температуру +8… +12С.
В зависимости от погоды, приходится раздеваться или одеваться на маршруте. Куртку часто носим в рюкзаке, поэтому рюкзак берите объемом 25-35 л.
- Шапка, перчатки
- Куртка с капюшоном на температуру +8… +12С
- Флиска (2 шт). Одна флиска для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска - для ходьбы в гостинице
- Футболка с коротким рукавом
- Ходовые штаны не утепленные
- Жилетка пуховая или с синтетическим утеплителем
- Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор
- Нижнее белье
- Носки
- Термобелье
- Бафф. Удобно использовать зимой вместо шарфа, в котором в это время слишком жарко
- Купальник (для сауны и бассейнов)
- Треккинговые ботинки не утепленные или кроссовки с толстой подошвой
- Шлепки (для ходьбы в гостинице)
- Непромокаемая одежда или дождевик
- Трекинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, трекинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО
- Паспорт / свидетельство о рождении ребенка
- Фотоаппарат / видеокамера
- Портативное зарядное устройство Power Bank для подзарядки мобильного телефона (не обязательно)
- Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, шампунь, бритва)
- Туалетная бумага (пригодится днем в горах)
- Влажные салфетки
- Расческа
- Солнцезащитные очки
- Солнцезащитный крем, гигиеническая помада
- Нитка, иголка
- Рюкзак для прогулок (объем 25-35 литров). Берите рюкзак побольше объемом! Во время ходьбы часто приходится снимать куртку или жилетку и класть их в рюкзак. Также в рюкзаке всегда находится термос, кружка и общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм)
- Подпопник
- Термос (объем 0,5-0,75 л на человека) и не бьющаяся кружка (если термос у вас без удобной кружки для питья)
- Пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте)
- Фонарик. Зимой темнеет рано. Если мы захотим провести вечер на море, то пригодится фонарик
- Сушилки для обуви
- Индивидуальная аптечка.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- О питании
В туре предусмотрено трёхразовое питание.
Готовые завтраки (день 2-6) и ужины (день 1-5) подаются в кафе по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обед (день 2-6) — сухой паёк днем в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости).
По утрам любите бутерброды с красной икрой, а в обед предпочитаете уху из свежевыловленной форели? Без проблем!
Сообщите об этом менеджеру за 7 дней до начала тура — и мы исключим плановое питание из стоимости тура. А вы сможете самостоятельно организовать свое питание в поездке.
- Предусмотрены ли скидки в туре?
В нашем туре предусмотрены следующие скидки:
Раннее бронирование – 5-7%.
- При внесении 25% оплаты от полной стоимости тура до 31 июля— скидка 7%;
- При внесении 25% оплаты от полной стоимости тура до 31 августа
- — скидка 5%.
Детская скидка – 20%.
Скидка для детей, которые участвуют в туре в сопровождении взрослых.
Скидка предоставляется детям, возраст которых на момент участия в туре от 7 до 14 лет включительно.
Литературная скидка – 5%.
Вокруг нас всегда есть литературные гении, которые с удовольствием возьмутся за перо (или клавиатуру) и напишут фотоотчет в картинках, как они провели отпуск! А мы с удовольствием опубликуем его в разделе «Отзывы».
Музыкальная скидка – 5%.
Скидка для туристов, которые берут с собой гитару. Причем, важно не только взять с собой гитару и проносить ее как трофей весь поход, но и не менее 3 раз за тур устраивать музыкальные вечера!
Находчивая скидка – 5%.
Если вы собрали компанию из четырех туристов и более – каждому положена скидка 5%. Мы же обещали, что будем делать скидки нашим находчивым туристам! Так что находите компанию – и получайте скидки!
Скидки могут суммироваться между собой, но совокупная скидка не может быть больше 15% для взрослого участника тура.
Для детей до 14 лет включительно у нас предусмотрена максимальная скидка 20%, другие скидки к детской не суммируются.
«Литературная скидка» учитывается по факту предоставления материала. После тура вы присылаете нам фотоотчет или видеоролик – и после этого вам возвращается скидка.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.