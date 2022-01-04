1 день

Встреча, пещерный монастырь Инкерман, крепость Каламита

11:30 Инструктор встречает группу на железнодорожном вокзале в г. Симферополь.

12:00 Сбор группы в аэропорту г. Симферополь.

Переезд на автобусе в г. Севастополь (2 часа).

Пещерный монастырь Инкерман, крепость Каламита.

Новогодний поход в Крым начинается из города Симферополь, далее на автобусе группа проследует до Севастополя. Но в пути скучно не будет – по дороге нам встретится удивительный, скальный монастырь Инкерман и древняя крепость Каламита.

Свято-Климентовский пещерный скит – легендарное место Крыма.

Практически все кельи монастыря расположены в скале – на поверхности только действующая Троицкая церковь.

Треккинг также включает посещение крепости Каламиты – отголоска давно исчезнувшего княжества Феодоро. Её периодически завоевывали чужеземцы, поэтому до нынешних времен цитадель дошла фрагментарно.

Среди звенящей тишины гостям Крыма с трудом верится, что когда-то здесь процветала активная торговля, заключались сделки, бурлила жизнь.

Сейчас в этих горах навсегда поселилась размеренность вечности.

Активная часть тура: 2,4 км пешком, перепад высот 20-70 м, продолжительность треккинга – 2 часа.