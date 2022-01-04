Новогодние каникулы в Крыму. Балаклава и Севастополь
Новогодний тур в Симферополе

Новогодние каникулы в Крыму

5
3 отзыва
Новогодние каникулы в Крыму – лучшее, что может случиться с вами этой зимой! Зима в Крыму – мягкая, нежная, обволакивающая невесомым белоснежным покрывалом.

В это время можно посетить пещерные города, роскошные старинные дворцы, утопающие в вечно зелёной хвое, совершить треккинг по аскетичным монастырям, грозным крепостям и прекрасным крымским пляжам.
Новогодние каникулы в Крыму. Балаклава и Севастополь
Новогодние каникулы в Крыму. Балаклава и Севастополь
Новогодние каникулы в Крыму. Балаклава и Севастополь
Новогодние каникулы в Крыму. Балаклава и Севастополь
Новогодние каникулы в Крыму. Балаклава и Севастополь
Новогодние каникулы в Крыму. Балаклава и Севастополь
Новогодние каникулы в Крыму. Балаклава и Севастополь
Новогодние каникулы в Крыму. Балаклава и Севастополь
Новогодние каникулы в Крыму. Балаклава и Севастополь
Новогодние каникулы в Крыму. Балаклава и Севастополь
Новогодние каникулы в Крыму. Балаклава и Севастополь
Новогодние каникулы в Крыму. Балаклава и Севастополь
Новогодние каникулы в Крыму. Балаклава и Севастополь
Новогодние каникулы в Крыму. Балаклава и Севастополь
Новогодние каникулы в Крыму. Балаклава и Севастополь
Новогодние каникулы в Крыму. Балаклава и Севастополь
Новогодние каникулы в Крыму. Балаклава и Севастополь
Новогодние каникулы в Крыму. Балаклава и Севастополь
Новогодние каникулы в Крыму. Балаклава и Севастополь
Новогодние каникулы в Крыму. Балаклава и Севастополь
Новогодние каникулы в Крыму. Балаклава и Севастополь
Новогодние каникулы в Крыму. Балаклава и Севастополь
Ближайшие даты:
3
янв

Что вас ожидает:

Зимнее море
Зимнее море
Ощутим красоту и мощь чистейшего зимнего моря
Ханский дворец
Ханский дворец
Посетим единственный образец дворцовых построек крымских татар
Мыс Фиолент
Мыс Фиолент
Побываем в месте, появившемся в результате деятельности древнего вулкана
Пейзажи морских городов
Пейзажи морских городов
Познакомимся с известными городами Крыма и удивимся невероятным видам
Древние монастыри и храмы
Древние монастыри и храмы
Восхитимся красотой древних построек, некоторые из которых считаются волшебными
Крепости и пещеры
Крепости и пещеры
Побываем в местах с богатым историческим прошлым

Программа тура по дням

1 день

Встреча, пещерный монастырь Инкерман, крепость Каламита

11:30 Инструктор встречает группу на железнодорожном вокзале в г. Симферополь.

12:00 Сбор группы в аэропорту г. Симферополь.

Переезд на автобусе в г. Севастополь (2 часа).

Пещерный монастырь Инкерман, крепость Каламита.

Новогодний поход в Крым начинается из города Симферополь, далее на автобусе группа проследует до Севастополя. Но в пути скучно не будет – по дороге нам встретится удивительный, скальный монастырь Инкерман и древняя крепость Каламита.

Свято-Климентовский пещерный скит – легендарное место Крыма.

Практически все кельи монастыря расположены в скале – на поверхности только действующая Троицкая церковь.

Треккинг также включает посещение крепости Каламиты – отголоска давно исчезнувшего княжества Феодоро. Её периодически завоевывали чужеземцы, поэтому до нынешних времен цитадель дошла фрагментарно.

Среди звенящей тишины гостям Крыма с трудом верится, что когда-то здесь процветала активная торговля, заключались сделки, бурлила жизнь.

Сейчас в этих горах навсегда поселилась размеренность вечности.

Активная часть тура: 2,4 км пешком, перепад высот 20-70 м, продолжительность треккинга – 2 часа.

Встреча, пещерный монастырь Инкерман, крепость КаламитаВстреча, пещерный монастырь Инкерман, крепость КаламитаВстреча, пещерный монастырь Инкерман, крепость КаламитаВстреча, пещерный монастырь Инкерман, крепость Каламита
2 день

Ханский дворец, скальный Свято-Успенский монастырь, пещерный город Чуфут-Кале

Новогодний треккинг сегодня продлится не один час, но время пролетит незаметно.

Ханский дворец (Хан-Сарай) прославился тем, что стал единственным образцом дворцовых построек крымских татар.

В нём проживали целые поколения величественных ханов Крыма – даже сейчас сооружение внушает благоговейный трепет. Нарядные узоры, стройные минареты, черепичные крыши – все это выглядит одновременно по-домашнему и роскошно.

Здесь же, в укромном алькове, называемом гарем (от слова «харам» – запрет), проживали благоверные каждого великого хана.

Мы также посетим Кырк-Ер (по-другому пещерный город называют Чуфут-Кале).

Треккинг по территории родового имения Джанике принесет истинное удовольствие даже тем, кто равнодушен к историческим казусам.

В крепости можно увидеть хорошо сохранившуюся усыпальницу крымской принцессы, фортификационные сооружения, десятки пещер, а также необычные молитвенные дома – кенасы.

Но главное – гуляя по улочкам древнего города, мы почувствует завораживающую атмосферу средневековья.

По пути в Чуфут-Кале, посетим скальный Успенский монастырь. Белокаменное здание, вросшее в высокую, монолитную скалу, потрясает воображение с первых секунд.

Возраст обители до сих пор не установлен, но одно известно точно – в здешнем воздухе ощутимо витают светлые призраки прошлых веков.

А со стены на посетителей задумчиво взирает огромный каменный ангел.

Активная часть тура: 9,8 км пешком, перепад высот 270-460 м, продолжительность треккинга – 7 часов.

Ханский дворец, скальный Свято-Успенский монастырь, пещерный город Чуфут-КалеХанский дворец, скальный Свято-Успенский монастырь, пещерный город Чуфут-КалеХанский дворец, скальный Свято-Успенский монастырь, пещерный город Чуфут-КалеХанский дворец, скальный Свято-Успенский монастырь, пещерный город Чуфут-Кале
3 день

Балаклава и вечнозеленое урочище Инжир

Сегодня нас ожидает чарующее урочище Аязьма. Если и есть рай на земле – то он точно находится здесь!

Новогодний Крым полон завораживающих локаций: пляж Инжир – не исключение.

Ошибочно думать, что он прекрасен только в теплые летние деньки. Зимой лазурная вода никуда не исчезает, наоборот, её оттенок становится еще более пронзительным и приятным глазу.

В многочисленных бухточках произрастают сосновые и можжевеловые рощи, покрытые снежным хлопком и источающие упоительный, головокружительный аромат.

Пообедав на берегу одной из бухт, по тропе обратно возвращаемся в Балаклаву.

По дороге увидим Чембалогенуэзскую крепость, чье название переводится, как клавесин. Чем именно цитадель напоминала итальянцам этот музыкальный инструмент, покрыто густым мраком неизвестности.

Газарская крепость Чембало – одно из наиболее известных фортификационных сооружений Крыма. В своё время цитадель служила и турецким гарнизоном, и прекрасным обзорным пунктом, и многолюдным поселением.

За время мы подробно рассмотрим все здания донжона.

Активная часть тура по Крыму: 12,7 км пешком, перепад высот 30-360-20-360-30 м, продолжительность треккинга – 6-7 часов.

Балаклава и вечнозеленое урочище ИнжирБалаклава и вечнозеленое урочище ИнжирБалаклава и вечнозеленое урочище ИнжирБалаклава и вечнозеленое урочище Инжир
4 день

Хребет Каланых-Кая (Крыло Дракона), Храм Солнца

Сегодня мы посетим хребет Каланых-Кая.

Узкий хребет, на который мы поднимемся, как две капли воды похож на когтистое крыло ящера. После подъема перед туристами откроется настоящий новогодний подарок – отсюда отлично видны вольготно раскинувшиеся близлежащие бухты, горы и поселки Крыма.

Будучи на вершине хребта, внимательные путешественники заметят гору Ильяс-Кая. А возле неё находится храм Солнца.

Это крымское место силы, где расположен алтарный камень, по легенде, наделенный волшебными свойствами.

Активная часть тура: 15,9 км пешком, перепад высот 310-540 м, продолжительность треккинга – 6-7 часов.

Хребет Каланых-Кая (Крыло Дракона), Храм СолнцаХребет Каланых-Кая (Крыло Дракона), Храм СолнцаХребет Каланых-Кая (Крыло Дракона), Храм СолнцаХребет Каланых-Кая (Крыло Дракона), Храм Солнца
5 день

Бухты мыса Фиолент

Гвоздь сегодняшней программы – мыс Фиолент.

Это мистическое место, появившиеся в результате деятельности древнего вулкана, щедро разливавшего здесь лаву около 160 млн лет тому назад.

Береговая линия мыса сильно изрезана, что позволяет образовываться небольшим лагунам,весьма живописным.

Поход приведёт нас к рукотворному чуду – пещерам, в которых некогда проживали монахи, а сейчас гуляет лишь угрюмый ветер.

Любители фотографироваться будут приятно удивлены, поскольку снимки здесь получаются удивительные, особенно на закате.

Активная часть тура: 6,1 км пешком, перепад высот 140-30-140 м, продолжительность треккинга – 5-6 часов.

Бухты мыса ФиолентБухты мыса ФиолентБухты мыса ФиолентБухты мыса Фиолент
6 день

Смотровая площадка над Балаклавой, 19-я береговая батарея, отъезд

Сегодня мы поднимемся на мыс Балаклавский, чтобы с высоты птичьего полета полюбоватся на мыс Айя, Золотой пляж и бескрайнее Черное море.

Здесь же осмотрим сооружения 19-й морской батареи. Это место всегда привлекает детишек возможностью полазить по лестницам и заглянуть в старинные помещения.

Далее нас ждёт окончание тура и переезд на микроавтобусе в г. Симферополь.

15:00 – 15:30 Прибытие в аэропорт и на железнодорожный вокзал г. Симферополь.

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут может быть изменен.

Активная часть тура: 5,8 км пешком, перепад высот 10-260 м, продолжительность треккинга – 2,5 часа.

Смотровая площадка над Балаклавой, 19-я береговая батарея, отъездСмотровая площадка над Балаклавой, 19-я береговая батарея, отъездСмотровая площадка над Балаклавой, 19-я береговая батарея, отъездСмотровая площадка над Балаклавой, 19-я береговая батарея, отъезд

Проживание

Проживание в г. Балаклава (район Севастополя) в гостинице "Фордевинд" или гостинице аналогичного класса: двух-, трехместные номера Комфорт.

В каждом номере удобства (душ, туалет), холодильник, телевизор, электрочайник, Wi-Fi. Фен можно попросить у администратора.

Варианты проживания

Гостиница «Фордевинд»

5 ночей

Располагается в центре Балаклавы в непосредственной близости от набережной Назукина и музея подводных лодок.

Удобная транспортная развязка позволит легко добраться в любую точку Балаклавы и Севастополя.

В номере: две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ТВ, холодильник, кондиционер, электрочайник, набор посуды, туалет, умывальник, душевая кабинка, мини-парфюмерия.

Гостиница «Фордевинд»Гостиница «Фордевинд»Гостиница «Фордевинд»Гостиница «Фордевинд»Гостиница «Фордевинд»Гостиница «Фордевинд»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автотранспортные переезды по маршруту
  • Проживание в г. Балаклава (район Севастополя)
  • Групповая аптечка
  • Услуги инструктора-проводника.
  • Ханский дворец
  • Скальный Свято-Успенский монастырь
  • Пещерный город Чуфут-Кале
  • Пещерный город Эски-Кермен.
  • Готовые завтраки — дни 2-6
  • Обеды — дни 2-6 (сухой паёк днем в горах)
  • Ужины — дни 1-5
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Симферополь и обратно
  • Обед во время трансфера в 1-й день
  • Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы – 7 000 руб. за весь период отдыха
  • Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Крым, Симферополь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

В Крыму на Новый Год температура воздуха колеблется в пределах от 0… до +12С.

Удобный комплект одежды для треккинга по Крыму в это время: треккинговые ботинки (не утепленные), кальсоны (нижняя часть термобелья), штаны для ходьбы (не утепленные), футболка, флиска, жилетка, куртка на температуру +8… +12С.
В зависимости от погоды, приходится раздеваться или одеваться на маршруте. Куртку часто носим в рюкзаке, поэтому рюкзак берите объемом 25-35 л.

  • Шапка, перчатки
  • Куртка с капюшоном на температуру +8… +12С
  • Флиска (2 шт). Одна флиска для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска - для ходьбы в гостинице
  • Футболка с коротким рукавом
  • Ходовые штаны не утепленные
  • Жилетка пуховая или с синтетическим утеплителем
  • Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор
  • Нижнее белье
  • Носки
  • Термобелье
  • Бафф. Удобно использовать зимой вместо шарфа, в котором в это время слишком жарко
  • Купальник (для сауны и бассейнов)
  • Треккинговые ботинки не утепленные или кроссовки с толстой подошвой
  • Шлепки (для ходьбы в гостинице)
  • Непромокаемая одежда или дождевик
  • Трекинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, трекинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО
  • Паспорт / свидетельство о рождении ребенка
  • Фотоаппарат / видеокамера
  • Портативное зарядное устройство Power Bank для подзарядки мобильного телефона (не обязательно)
  • Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, шампунь, бритва)
  • Туалетная бумага (пригодится днем в горах)
  • Влажные салфетки
  • Расческа
  • Солнцезащитные очки
  • Солнцезащитный крем, гигиеническая помада
  • Нитка, иголка
  • Рюкзак для прогулок (объем 25-35 литров). Берите рюкзак побольше объемом! Во время ходьбы часто приходится снимать куртку или жилетку и класть их в рюкзак. Также в рюкзаке всегда находится термос, кружка и общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм)
  • Подпопник
  • Термос (объем 0,5-0,75 л на человека) и не бьющаяся кружка (если термос у вас без удобной кружки для питья)
  • Пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте)
  • Фонарик. Зимой темнеет рано. Если мы захотим провести вечер на море, то пригодится фонарик
  • Сушилки для обуви
  • Индивидуальная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

О питании

В туре предусмотрено трёхразовое питание.

Готовые завтраки (день 2-6) и ужины (день 1-5) подаются в кафе по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обед (день 2-6) — сухой паёк днем в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости).

По утрам любите бутерброды с красной икрой, а в обед предпочитаете уху из свежевыловленной форели? Без проблем!
Сообщите об этом менеджеру за 7 дней до начала тура — и мы исключим плановое питание из стоимости тура. А вы сможете самостоятельно организовать свое питание в поездке.

Предусмотрены ли скидки в туре?

В нашем туре предусмотрены следующие скидки:

Раннее бронирование – 5-7%.

  • При внесении 25% оплаты от полной стоимости тура до 31 июля— скидка 7%;
  • При внесении 25% оплаты от полной стоимости тура до 31 августа
  • — скидка 5%.

Детская скидка – 20%.
Скидка для детей, которые участвуют в туре в сопровождении взрослых.
Скидка предоставляется детям, возраст которых на момент участия в туре от 7 до 14 лет включительно.

Литературная скидка – 5%.
Вокруг нас всегда есть литературные гении, которые с удовольствием возьмутся за перо (или клавиатуру) и напишут фотоотчет в картинках, как они провели отпуск! А мы с удовольствием опубликуем его в разделе «Отзывы».

Музыкальная скидка – 5%.
Скидка для туристов, которые берут с собой гитару. Причем, важно не только взять с собой гитару и проносить ее как трофей весь поход, но и не менее 3 раз за тур устраивать музыкальные вечера!

Находчивая скидка – 5%.
Если вы собрали компанию из четырех туристов и более – каждому положена скидка 5%. Мы же обещали, что будем делать скидки нашим находчивым туристам! Так что находите компанию – и получайте скидки!

Скидки могут суммироваться между собой, но совокупная скидка не может быть больше 15% для взрослого участника тура.

Для детей до 14 лет включительно у нас предусмотрена максимальная скидка 20%, другие скидки к детской не суммируются.

«Литературная скидка» учитывается по факту предоставления материала. После тура вы присылаете нам фотоотчет или видеоролик – и после этого вам возвращается скидка.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
4 янв 2022
Очень насыщенная программа! Море впечатлений всего за 6 дней. Собраны интересные локации доступные среднему туристу. Крым прекрасен!
Д
25 дек 2023
Принимающая сторона - хорошая компания, грамотно проводящая программы организации туров для желающих активно отдыхать. Рекомендую!
Принимающая сторона - хорошая компания, грамотно проводящая программы организации туров для желающих активно отдыхать. Рекомендую!Принимающая сторона - хорошая компания, грамотно проводящая программы организации туров для желающих активно отдыхать. Рекомендую!Принимающая сторона - хорошая компания, грамотно проводящая программы организации туров для желающих активно отдыхать. Рекомендую!Принимающая сторона - хорошая компания, грамотно проводящая программы организации туров для желающих активно отдыхать. Рекомендую!Принимающая сторона - хорошая компания, грамотно проводящая программы организации туров для желающих активно отдыхать. Рекомендую!
А
21 дек 2023
Организация на высшем уровне. Всё четко и по существу. Гид общительная и веселая. Каждый день не похож на предыдущий. Локации просто космические. В общем рекомендую. Обязательно к посещению.
Организация на высшем уровне. Всё четко и по существу. Гид общительная и веселая. Каждый день неОрганизация на высшем уровне. Всё четко и по существу. Гид общительная и веселая. Каждый день неОрганизация на высшем уровне. Всё четко и по существу. Гид общительная и веселая. Каждый день неОрганизация на высшем уровне. Всё четко и по существу. Гид общительная и веселая. Каждый день неОрганизация на высшем уровне. Всё четко и по существу. Гид общительная и веселая. Каждый день неОрганизация на высшем уровне. Всё четко и по существу. Гид общительная и веселая. Каждый день неОрганизация на высшем уровне. Всё четко и по существу. Гид общительная и веселая. Каждый день неОрганизация на высшем уровне. Всё четко и по существу. Гид общительная и веселая. Каждый день неОрганизация на высшем уровне. Всё четко и по существу. Гид общительная и веселая. Каждый день неОрганизация на высшем уровне. Всё четко и по существу. Гид общительная и веселая. Каждый день не

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