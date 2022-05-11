Встреча группы - Соколиное

Преимущества этого путешествия:
Встреча группы в Симферополе.
Едем в Соколиное.
Дальше идем несколько километров до турстоянки.
Утром направляемся к водопаду «Серебряный».
Это стоит увидеть!
Струи воды скатываются с ярко зеленой моховой шапки.
Пушистый мох, глубокого зеленого цвета оттеняет сверкающие на солнце капли воды.
Водопад окружает богатый лиственный лес, в котором растёт граб и бук, иногда встречается дуб, липа, рябина, лещина и кизил.
По тропе идем к "Ваннам молодости" Большого каньона.
Поднимаемся к турстоянке Бойко.
Первую половину дня то набираем, то сбрасываем высоту.
Тропа петляет по буковому лесу.
К обеду выходим на Ай-Петринскую Яйлу.
Поднимаемся на зубцы Ай-Петри с которых открывается великолепный вид на весь Южный берег Крыма.
Ночуем на турстоянке, с прекрасным видом на море.
Любуемся огнями Ялты и лунной дорожкой.
Встаем пораньше.
Нас ждет удивительное зрелище: рассвет над морем!
Немного проходим по плато и начинаем спуск по Таракташской тропе.
Тропа удивительно красива: скалы, сосны, море, облака!
Выходим к высочайшему в Крыму к водопаду Учан-Су.
Едем к месту ночевки, на турстоянку.
Нас ждет двухчасовой подъем по Красной тропе на Чатыр-Даг-Яйлу.
Потрясающие виды: лес, горы, море.
Далеко внизу по дороге катаются «игрушечные» троллейбусы.
Размещаемся на базе спелеологов «Оникс».
После обеда идем на экскурсию в одну из красивейших пещер Крыма Эмине–Баир-Хосар.
По живописному плато идем к горе Ангар-Бурун.
Восхождение на гору занимает около двух часов.
С вершины открывается потрясающий вид на окрестности и море.
Самые зоркие видят минареты Турции.
Спускаемся в дубовый лес, к турстоянке.
Переход к горе Южная Демерджи занимает 2 — 3 часа.
Поднимаемся на гору.
Тропа приводит нас в Долину Привидений – удивительное нагромождение каменных фигур на юго-западном склоне горы Юж. Демерджи.
Пересекаем плато и выходим к месту ночевки – турстоянке Бойко.
По лесной дороге пускаемся вниз.
Едем в Симферополь.
Тур предусматривает проживание в двух- и трехместных палатках.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.
Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.
Используйте репелленты от клещей.
Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).
Основные пункты подготовки до поездки:
Ж/д вокзал города Симферополь. Утром (по фактическому прибытию).
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».