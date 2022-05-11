По Горному Крыму с рюкзаками

Горный Крым - потрясающее место, путешествие по нему всегда наполнено открытиями

4.7
3 отзыва
Горный Крым — потрясающее место, путешествие по нему всегда наполнено открытиями и приключениями! На протяжении всего пути встречаются каньоны и водопады, причудливые скалы и удивительные пещеры и, конечно, теплое море.

Несмотря на кажущуюся простоту, доступность и близость населенных пунктов к подготовке к этому походу надо отнестись со всей серьезностью.
По Горному Крыму с рюкзаками
По Горному Крыму с рюкзаками
По Горному Крыму с рюкзаками
По Горному Крыму с рюкзаками
По Горному Крыму с рюкзаками
По Горному Крыму с рюкзаками
По Горному Крыму с рюкзаками
По Горному Крыму с рюкзаками
По Горному Крыму с рюкзаками
По Горному Крыму с рюкзаками
По Горному Крыму с рюкзаками
По Горному Крыму с рюкзаками
По Горному Крыму с рюкзаками
По Горному Крыму с рюкзаками
По Горному Крыму с рюкзаками
По Горному Крыму с рюкзаками
Ближайшие даты:
23
июл

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • получим незабываемые впечатления от встречи рассвета на горе Ай-Петри;
  • нас ждут переходы по сильно пересеченной местности, значительные перепады высоты, крутые склоны и каменистые тропы.

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы - Соколиное

Встреча группы в Симферополе.

Едем в Соколиное.

Дальше идем несколько километров до турстоянки.

2 день

Водопад «Серебряный» и Ванны молодости

Утром направляемся к водопаду «Серебряный».

Это стоит увидеть!

Струи воды скатываются с ярко зеленой моховой шапки.

Пушистый мох, глубокого зеленого цвета оттеняет сверкающие на солнце капли воды.

Водопад окружает богатый лиственный лес, в котором растёт граб и бук, иногда встречается дуб, липа, рябина, лещина и кизил.

По тропе идем к "Ваннам молодости" Большого каньона.

Поднимаемся к турстоянке Бойко.

3 день

Ай-Петринская Яйла

Первую половину дня то набираем, то сбрасываем высоту.

Тропа петляет по буковому лесу.

К обеду выходим на Ай-Петринскую Яйлу.

Поднимаемся на зубцы Ай-Петри с которых открывается великолепный вид на весь Южный берег Крыма.

Ночуем на турстоянке, с прекрасным видом на море.

Любуемся огнями Ялты и лунной дорожкой.

4 день

Таракташская тропа и водопад Учан-Су

Встаем пораньше.

Нас ждет удивительное зрелище: рассвет над морем!

Немного проходим по плато и начинаем спуск по Таракташской тропе.

Тропа удивительно красива: скалы, сосны, море, облака!

Выходим к высочайшему в Крыму к водопаду Учан-Су.

Едем к месту ночевки, на турстоянку.

5 день

Чатыр-Даг-Яйлу и Эмине-Баир-Хосар

Нас ждет двухчасовой подъем по Красной тропе на Чатыр-Даг-Яйлу.

Потрясающие виды: лес, горы, море.

Далеко внизу по дороге катаются «игрушечные» троллейбусы.

Размещаемся на базе спелеологов «Оникс».

После обеда идем на экскурсию в одну из красивейших пещер Крыма Эмине–Баир-Хосар.

6 день

Гора Ангар-Бурун

По живописному плато идем к горе Ангар-Бурун.

Восхождение на гору занимает около двух часов.

С вершины открывается потрясающий вид на окрестности и море.

Самые зоркие видят минареты Турции.

Спускаемся в дубовый лес, к турстоянке.

7 день

Гора Южная Демерджи и Долина Привидений

Переход к горе Южная Демерджи занимает 2 — 3 часа.

Поднимаемся на гору.

Тропа приводит нас в Долину Привидений – удивительное нагромождение каменных фигур на юго-западном склоне горы Юж. Демерджи.

Пересекаем плато и выходим к месту ночевки – турстоянке Бойко.

8 день

Завершающий день

По лесной дороге пускаемся вниз.

Едем в Симферополь.

Варианты проживания

Палатка

7 ночей

Тур предусматривает проживание в двух- и трехместных палатках.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Весь внутри маршрутный транспорт
  • Трёхразовое питание на активной части маршрута
  • Аренда снаряжения (палатки, костровое и газовое оборудование)
  • Инструкторское обслуживание на маршруте
  • Оплата за ночевки на турстоянках
  • Оплата за посещение природных и исторических объектов на протяжении всего маршрута
  • Регистрация в контрольно - спасательной службе Крыма
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Симферополя и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Аренда рюкзака, спального мешка, треккинговых палок
Место начала и завершения?
г. Симферополь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Паспорт (свидетельство о рождении);
  • Рюкзак 70-90 литров (прокат);
  • Непромокаемый чехол на рюкзак (прокат);
  • Коврик туристский (прокат);
  • Спальник в компрессионном мешке (прокат);
  • Треккинговые или горные ботинки;
  • Бахилы;
  • Сменная обувь (кроссовки, сандалии);
  • Непромокаемая куртка;
  • Ходовые штаны;
  • Кофта из флиса (полара);
  • Теплая жилетка или пуховая куртка;
  • Флисовая шапка;
  • Термобелье;
  • Флисовые перчатки;
  • Легкие шорты или брюки;
  • Шляпа или бейсболка;
  • 3 пары носков;
  • 2-3 комплекта белья;
  • Купальник/плавки;
  • Предметы личной гигиены;
  • КЛМН (кружка, ложка, миска, нож);
  • Солнечные очки (фактор защиты 2-3);
  • Крем от солнца (30-50 единиц);
  • Индивидуальная аптечка;
  • Налобный фонарь с комплектом запасных батареек;
  • Треккинговые палки(прокат);
  • Пластиковая бутылка для воды 1-1,5л.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как обезопасить себя от укуса клеща?

Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.

Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.

Используйте репелленты от клещей.

Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).

Основные пункты подготовки до поездки:

  • за пару месяцев пройдите вакцинацию по схеме – 3 прививки до начала сезона;
  • оформить страховой полис "Антиклещ" в любой страховой компании.
Где место сбора в группе?

Ж/д вокзал города Симферополь. Утром (по фактическому прибытию).

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
С
11 мая 2022
Все хорошо
И
9 мая 2021
Все было очень хорошо продуманно, организованно. Единственный минус - были грязными байдарки когда их выдали. Инструктор Влад всегда выручал в трудных ситуациях.
Н
24 авг 2020
Все прекрасно организовано. Рекомендуем.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Симферополя

🚶Пешеходные🧳Многодневные туры🍀Природа и пейзажиГоры

Похожие туры в Симферополе

SUP-прогулка по горным озерам Крыма
2 часа
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Петр
Петр
Нет отзывов
SUP-прогулка по горным озерам Крыма
Научиться управлять сапом и проплыть по одному из живописных озер в окрестностях Симферополя
в Симферополе либо на месте
Завтра
15 июля
16 июля
17 июля
8 000 за всё до 4 чел.
Другой Крым: Зеленое озеро и Арпатские водопады
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Наташа
Наташа
4.9
7 отзывов
Другой Крым: Зеленое озеро и Арпатские водопады
Открыть удивительный мир Зеленогорья в окрестностях Симферополя и пройти по местам силы
в Алуште
15 июля
16 июля
17 июля
18 июля
13 640 за всё до 3 чел.
Качи-Кальон и красота дикого Крыма
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Мария
Мария
5
6 отзывов
Качи-Кальон и красота дикого Крыма
Побывать в самых живописных и интересных местах Бахчисарайского района
15 июля
16 июля
17 июля
18 июля
7 000 за всё до 4 чел.
Индивидуальный фототур на закат и ночную съемку в Новый свет (Судак)
7 часов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Индивидуальный фототур на закат и ночную съемку в Новый свет (Судак)
Новый Свет в Крыму место удивительное. Не зря второе его название - Paradise (Рай)
Уточните после бронирования
9 000 за всё до 3 чел.
Судак и Новый Свет
10 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Юг-Тур
Юг-Тур
Нет отзывов
Судак и Новый Свет
Экскурсия по самым живописным местам юго-восточного Крыма
По договоренности
16 000 за всё до 6 чел.
Симферополь - путешествие во времени
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
4.3
17 отзывов
Симферополь - путешествие во времени
Познакомиться с античным, средневековым, современным городом и узнать о нем самое интересное
у Ж/Д вокзала
15 июля
17 июля
18 июля
19 июля
2 000 за всё до 15 чел.
Волшебный полуостров Тарханкут
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Ксения
Ксения
5
1 отзыв
Волшебный полуостров Тарханкут
Насладиться фантастической природой Западного Крыма и раскрыть его богатую историю
Завтра
15 июля
16 июля
17 июля
6 900 за всё до 4 чел.
Путешествие в Долину Привидений
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Путешествие в Долину Привидений
Экскурсия в горы к Солнечной (Лунной) поляне через Долину Привидений
по договоренности
9 100 за всё до 3 чел.
Путешествие к розовому озеру
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Наташа
Наташа
4
1 отзыв
Путешествие к розовому озеру
Полюбоваться сказочным озером Сасык-Сиваш, посетить пещерный монастырь и узнать историю Симферополя
в Симферополе, у АС Западная
15 июля
16 июля
17 июля
18 июля
11 700 за всё до 3 чел.
Пещерный город Качи-Кальон
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Пещерный город Качи-Кальон
Пещерные города - визитная карточка Крыма и Бахчисарайского района
по договоренности
10 400 за всё до 3 чел.
Путешествие к водопадам - из Симферополя
8 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Полина
Полина
Нет отзывов
Путешествие к водопадам - из Симферополя
Видовой треккинг: ущелья, каскады, реки, панорамы побережья
16 июля
17 июля
23 июля
24 июля
1 000 за 1 человека
Места Силы Сказочной долины
8 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Юг-Тур
Юг-Тур
Нет отзывов
Места Силы Сказочной долины
За время нашего однодневного тура мы посетим сразу несколько завораживающих природных объектов
По договоренности
14 000 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Симферополе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Симферополе
ХОРОШО
🧭
ТАМ