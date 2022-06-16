Встреча гостей:
Если в выбранные вами даты нет билетов на поезд до Симферополя– можно добраться поездом до Керчи (№196Х, Москва– Керчь). По вопросам организации трансфера Керчь– Симферополь обращайтесь к вашему менеджеру.
Переезд в Бахчисарай – историческую столицу Крымского ханства, расположенную в окруженной Крымскими горами живописной долине реки Чурук-Су.
Обед в кафе (с элементами крымско-татарской кухни) и дегустация крымских вин разных марок.
Знакомство с комплексом Ханского дворца – резиденцией династии Гиреев и единственным в мире образцом крымско-татарской архитектуры и быта: дворцовая мечеть, зал Совета и Суда, гарем, прославленный Пушкиным Фонтан слез, Золотой фонтан, Персидский дворик.
Свободное время.
По желанию, на выбор, предлагаем посетить (к месту проведения факультативных экскурсий туристы добираются самостоятельно):
Переезд в Севастополь через Инкерман, путевая информация о Свято-Климентском пещерном монастыре и обзор средневековой крепости Каламита.
Размещениев одной из гостиниц города.
Завтрак.
Свободный день, посещение праздничных мероприятий в городе:
В эти дни, вы сможете проникнуться атмосферой праздника, посетить массовые гулянья в центре города, развлекательные мероприятия, шествия, парады, выставки, ярмарки, или просто сходить в музей или отдохнуть на пляже.
Весь день в вашем распоряжении, а вечером, как правило, Вас ожидают концертная программа и фейерверк.
По желанию на выбор предлагаем посетить (доп. плата):
В этот день автобусное сопровождение не предоставляется.
Возвращение в гостиницу самостоятельно.
Завтрак.
Посещение историко-археологического музея "Херсонес Таврический", включенного в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, единственного античного полиса Северного Причерноморья и места крещения Князя Владимира.
Обзорная экскурсия по центру города-героя Севастополя – «города русских моряков», привлекающего гостей своей неповторимой историей и архитектурой.
Экскурсия включает посещение Графской пристани, площади Нахимова, мемориала Героической обороны Севастополя 1941-1942 гг., памятника А. И. Казарскому – первого мемориала в городе, Приморского бульвара, знаменитого памятника Затопленным кораблям.
По желанию, предлагаем совершить морскую прогулку по Севастопольской бухте с осмотром кораблем Черноморского флота и достопримечательностей города с моря (за доп. плату).
Переезд в Балаклаву – удивительный городок, прославившийся своим европейским шармом и богатой историей.
Обзорная экскурсия по Балаклавской набережной, носившей название «Английская», осмотр Генуэзской крепости Чембало, храма Двенадцати Апостолов и знаменитой бухты Листригонов, воспетой в поэме Гомера «Одиссея».
Свободное время.
По желанию, на выбор, предлагаем (к месту проведения факультативных экскурсий туристы добираются самостоятельно):
Знакомство с одним из интереснейших проектов Крыма – Шампанерией «ТерруАРТ» винзавода «Золотая балка», где вы сможете попробовать и приобрести уникальные игристые и тихие вина (за доп. плату).
Возвращение в гостиницу.
Завтрак.
Освобождение номеров.
Переезд в регион Большой Ялты, путевая экскурсия, знакомство с историей и достопримечательностями Южного берега Крыма, живописными горными и морскими ландшафтами, осмотр Форосской церкви и замка «Ласточкино гнездо» (со смотровой площадки).
Знакомство с Воронцовским дворецом-музеем в Алупке – летнюю резиденцию генерал-губернатора графа М. С. Воронцова и самый романтичный архитектурный памятник Крыма, парк которого считается шедевром садово-паркового искусства.
Обед в кафе.
Переезд в Ялту – курортную столицу Южного берега Крыма, которая по праву носит название «Русская Ривьера».
Обзорная пешеходная экскурсия по набережной Ялты, откуда открываются чудесные виды на горы и море.
Знакомство с визитной карточкой города – гостиницей «Ореанда», которой более 100 лет, знаменитым «платаном Айседоры», памятниками писателю Ю. Семеному, актёру М. Пуговкину, Даме с собачкой, Часовней Новомучеников и Исповедников Российских.
Гуляя по Пушкинскому бульвару, вы сможете увидеть памятник пионеру русского кинематографа А. А. Ханжонкову, памятник А. С. Пушкину, католический Храм Пресвятой Богородицы и многочисленные особняки, которые стали истинным украшением города.
Переезд в Симферополь через Ангарский перевал, обзор самых примечательных крымских гор Чатыр-Даг и Демерджи, остановка у Кутузовского фонтана.
Прибытие в аэропорт г. Симферополя к 15:30 – 16:00, на ж/д вокзал г. Симферополя к 16:30 – 17:00.
Отъезд.
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
СКИДКИ:
Для детей до 12 лет на основном месте – 10%, на дополнительном – 30%.
Дети принимаются с 5 лет (в связи с насыщенностью программы и повышенной нагрузкой для детей).
Размещение в Севастополе: бизнес-отель «Атлантика», ГК "Крым", отель «Фордевинд» (Балаклава), пансионат "Севастополь".
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
1. Встречана Ж/Д ВОКЗАЛЕ г. Симферополя с 10:00 до 10:30 (внутренний дворик вокзала, возле фонтана «Голуби»), в аэропорту г. Симферополя с 11:30 до 12:00 (возле крайнего выхода из здания аэропорта (СНАРУЖИ ЗДАНИЯ), над выходом – наружная надпись: «Симферополь»).
2. Заканчивается тур в аэропорту г. Симферополя к 15:30 – 16:00, на ж/д вокзал г. Симферополя к 16:30 – 17:00.
3. Скидки для детей до 12 лет на основном месте – 10%, на дополнительном – 30%.
4. Дети принимаются с 5 лет (в связи с насыщенностью программы и повышенной нагрузкой для детей).
5. Для пенсионеров 60+ предоставляется скидка 5%, при наличие подтверждающих документов.
6. Туристы, прибывшие после назначенного времени, добираются до места нахождения автобуса с группой самостоятельно.
Участие в туре возможно для детей от 5 лет и взрослым до 80 лет.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».