Встреча с гидом в аэропорту Симферополя в 12:00.
Дорога в Балаклаву с перерывом на обед — нас ждут блюда крымскотатарской кухни в уютном кафе с панорамным видом на Балаклаву.
Заселение в отель “Гомер” в центре города.
Посещение семейной винодельни Сергея Бескоровайного (тм “Винный клуб “Бельбек”). Это довольно молодая винодельня, но её создатели уже успели выйти на рынок авторского российского вина и завоевать вкусы поклонников.
Данная винодельня характеризуется традиционным способом производства, сложившимся в западноевропейских странах. Небольшой объём выпускаемой продукции позволяет тщательно следить за качеством и добиваться такого вкуса, который замыслил винодел.
После знакомства с винодельней “Бельбек” можно самостоятельно прогуляться по набережной Балаклавы, полюбоваться вечерними огоньками пришвартованных яхт и поужинать, например, в ресторанчике кафе “Избушка Рыбака” или ресторане “Балаклава”, отведав блюда из рыбы, выловленной здесь же.
Завтрак в отеле.
Экскурсия в ультрасовременную винодельню Крыма — Alma Valley, единственную в Крыму, работающую по гравитационному принципу.
Вас ждет краткий курс по теории и практике дегустации — Alma Taste и знакомство с терруаром Альминской долины. В программу включен дегустационный сет “СТАНДАРТ”, в который входят 10 вин:
Экскурсия в древний Бахчисарай. Посетим лучшие достопримечательности города.
Пообедать можно в крымскотатарской кофейне, где варят традиционный кофе, а поужинать в ресторане Пушкин — самом любимом ресторане наших гостей!
Завтрак в отеле.
Путешествие в пещерный город. Проехав вдоль живописной долины, припаркуем машину прямо у подножья Эски-Кермен, где сохранилось около 400 пещер, несколько пещерных храмов, руины базилики и осадный колодец с лестницей из 80 ступеней.
Обед в деревенском стиле в корчме на Эски-Кермене.
Трансфер в Uppa Winery.
Уникальность винодельни в том, что создал ее первый и самый известный русский сомелье — Павел Швец. Сам он родом из Севастополя, где и заложил свой собственный виноградник на склонах местности с древним названием UPPA. Uppa Winery — единственная винодельня в России, производящая биодинамическое вино.
Трансфер в самый модный и современный ресторан в округе, расположенный на крыше винодельни “Золотая балка”. Здесь вы сможете попробовать гастрономические изыски от шеф-повара, которые гармонично сочетаются с предложенной линейкой балаклавских вин — тихих и игристых.
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Экскурсия в долину реки Кача. Эта долина с давних времен славится своими виноградными лозами. Один из крымских виноделов привозит сюда экскурсии, чтобы показать самую старую лозу в Крыму.
Прогулка по склонам долины. Посетим самые культовые её достопримечательности — бисерный храм, пещерный город Качи-Кальон и огромный природный грот Анастасии.
Бранч у гаражных виноделов, создающих авторское вино под брендом LUCKY WINNERY. Здесь нам расскажут историю производства, проведут экскурсию по территории и накормят блюдом, приготовленным на огне (плов/рыба/мясо на выбор). И всё это под дегустацию местных вин (Каберне Фран & Сира / Каберне Совиньон / Пино Нуар / Мускат Блан / Ркацители амбер / Белое бленд).
Трансфер в аэропорт Симферополя (время прибытия около 19 часов).
Проживание в отеле “Гомер” в улучшенных двухместных номерах с раздельными кроватями.
Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от размера группы, руб:
|Ценовой период
|При группе 4-6 чел.
|При группе 2-3 чел.
|21-24 июля 2022 г.
|61 000
|78 000
|18-21 августа 2022 г.
|63 000
|80 000
|15-18 сентября 2022 г.
|63 000
|80 000
|06-09 октября 2022 г.
|63 000
|80 000
|03-06 ноября 2022 г.
|50 000
|67 000
Стоимость доплаты за одноместное размещение, руб:
|Ценовой период
|Стоимость доплаты
|21-24 июля 2022 г.
|16 000
|18-21 августа 2022 г.
|18 000
|15-18 сентября 2022 г.
|18 000
|06-09 октября 2022 г.
|18 000
|03-06 ноября 2022 г.
|9 300
Бутик-отель "Гомер" находится в нескольких шагах от главной набережной Балаклавы, с которой открывается вид на Черное море и крымские горы.
Номера располагают кондиционером, деревянной мебелью ручной работы, телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, холодильником, электрическим чайником и собственной ванной комнатой с феном.
На территории работает ресторан Marinara, где подают различные блюда и напитки. По запросу предоставляются упакованные ланчи.
За дополнительную плату гости могут посетить гидромассажную ванну и хаммам, а также заказать сеанс массажа.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страхование медицинских расходов уже включено в стоимость тура.
Встреча группы в 12.00 в аэропорту Симферополя. Тур заканчивается в аэропорту Симферополя, куда вас доставит комфортабельный трансфер около 19.00.