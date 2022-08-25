Вино и Крым. Гастрономический тур

Узнать секреты виноделия, ощутить вкус самых разных авторских вин

Узнать секреты виноделия, ощутить вкус самых разных авторских вин и восхититься ультросовременными технологиями — в нашем туре возможно всё! Приглашаем отправиться в чарующее путешествие, полное впечатлений и насыщенных экскурсий. При группе от 2-х человек можно выбрать любую дату начала тура.
Вино и Крым. Гастрономический тур
Вино и Крым. Гастрономический тур
Вино и Крым. Гастрономический тур
Вино и Крым. Гастрономический тур
Вино и Крым. Гастрономический тур
Вино и Крым. Гастрономический тур
Вино и Крым. Гастрономический тур
Вино и Крым. Гастрономический тур
Вино и Крым. Гастрономический тур
Вино и Крым. Гастрономический тур
Вино и Крым. Гастрономический тур
Вино и Крым. Гастрономический тур
Ближайшие даты:
15
сен
6
окт
3
ноя

Что вас ожидает 🤩

Изюминка крымского виноделия
Изюминка крымского виноделия
Познакомимся с самой новой и ультрасовременной винодельней Крыма — Alma Valley, единственной в Крыму, работающей по гравитационному принципу. А на сладкое —дегустационный сет из 10 вин
Чарующая Балаклава
Чарующая Балаклава
Свободная прогулка по набережной с видом на покачивающиеся яхты и невероятным закатом
Древности Бахчисарая
Древности Бахчисарая
Побываем на лучших достопримечательностях города! А после, при желании, можно навестить крымскотатарскую кофейню, где варят изумительный кофе и поужинать в ресторане Пушкин
Путешествие в пещерный город
Путешествие в пещерный город
Посетим Эски-Кермен, где сохранилось около 400 пещер, несколько пещерных храмов, руины базилики и осадный колодец с лестницей из 80 ступеней. Там же нас ждёт вкусный обед в деревенском стиле
Знакомство с Uppa Winery
Знакомство с Uppa Winery
Посетим уникальную винодельню, производящую биодинамическое вино. Создатель — первый и самый известный русский сомелье — Павел Швец
Удивительный Качи-Кальон
Удивительный Качи-Кальон
Прогуляемся по склонам долины реки Кача и посетим самые культовые достопримечательности — бисерный храм, пещерный город Качи-Кальон и огромный природный грот Анастасии

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с семейной винодельней Сергея Бескоровайного

Встреча с гидом в аэропорту Симферополя в 12:00.

Дорога в Балаклаву с перерывом на обед — нас ждут блюда крымскотатарской кухни в уютном кафе с панорамным видом на Балаклаву.

Заселение в отель “Гомер” в центре города.

Посещение семейной винодельни Сергея Бескоровайного (тм “Винный клуб “Бельбек”). Это довольно молодая винодельня, но её создатели уже успели выйти на рынок авторского российского вина и завоевать вкусы поклонников.

Данная винодельня характеризуется традиционным способом производства, сложившимся в западноевропейских странах. Небольшой объём выпускаемой продукции позволяет тщательно следить за качеством и добиваться такого вкуса, который замыслил винодел.

После знакомства с винодельней “Бельбек” можно самостоятельно прогуляться по набережной Балаклавы, полюбоваться вечерними огоньками пришвартованных яхт и поужинать, например, в ресторанчике кафе “Избушка Рыбака” или ресторане “Балаклава”, отведав блюда из рыбы, выловленной здесь же.

Знакомство с семейной винодельней Сергея БескоровайногоЗнакомство с семейной винодельней Сергея БескоровайногоЗнакомство с семейной винодельней Сергея БескоровайногоЗнакомство с семейной винодельней Сергея Бескоровайного
2 день

Дегустация вин в Alma Valley и экскурсия в Бахчисарай

Завтрак в отеле.

Экскурсия в ультрасовременную винодельню Крыма — Alma Valley, единственную в Крыму, работающую по гравитационному принципу.

Вас ждет краткий курс по теории и практике дегустации — Alma Taste и знакомство с терруаром Альминской долины. В программу включен дегустационный сет “СТАНДАРТ”, в который входят 10 вин:

  • АВ. БЕЛОЕ сухое белое;
  • ПИКНИК полусладкое красное;
  • ОСЕННЕЕ ВИНО сладкое белое;
  • ПИНО БЛАН сухое белое;
  • ПИНК полусладкое розовое;
  • ШИРАЗ сухое красное;
  • МЕРЛО сухое красное;
  • АВ КЮВЕ. ШАРДОНЕ/ ПИНО БЛАН/ ПИНО ГРИ, сухое белое;
  • АВ КЮВЕ. КАБЕРНЕ СОВИНЬОН/ ШИРАЗ/ САПЕРАВИ, сухое красное;
  • АЛЬМА ИКС. КАБЕРНЕ СОВИНЬОН/ САПЕРАВИ, сухое красное.

Экскурсия в древний Бахчисарай. Посетим лучшие достопримечательности города.

Пообедать можно в крымскотатарской кофейне, где варят традиционный кофе, а поужинать в ресторане Пушкин — самом любимом ресторане наших гостей!

Дегустация вин в Alma Valley и экскурсия в БахчисарайДегустация вин в Alma Valley и экскурсия в БахчисарайДегустация вин в Alma Valley и экскурсия в БахчисарайДегустация вин в Alma Valley и экскурсия в Бахчисарай
3 день

Пещерный город Эски-Кермен и экскурсия в Uppa Winery

Завтрак в отеле.

Путешествие в пещерный город. Проехав вдоль живописной долины, припаркуем машину прямо у подножья Эски-Кермен, где сохранилось около 400 пещер, несколько пещерных храмов, руины базилики и осадный колодец с лестницей из 80 ступеней.

Обед в деревенском стиле в корчме на Эски-Кермене.

Трансфер в Uppa Winery.

Уникальность винодельни в том, что создал ее первый и самый известный русский сомелье — Павел Швец. Сам он родом из Севастополя, где и заложил свой собственный виноградник на склонах местности с древним названием UPPA. Uppa Winery — единственная винодельня в России, производящая биодинамическое вино.

Трансфер в самый модный и современный ресторан в округе, расположенный на крыше винодельни “Золотая балка”. Здесь вы сможете попробовать гастрономические изыски от шеф-повара, которые гармонично сочетаются с предложенной линейкой балаклавских вин — тихих и игристых.

Пещерный город Эски-Кермен и экскурсия в Uppa WineryПещерный город Эски-Кермен и экскурсия в Uppa WineryПещерный город Эски-Кермен и экскурсия в Uppa WineryПещерный город Эски-Кермен и экскурсия в Uppa Winery
4 день

Экскурсии по долине реки Кача и дегустация авторских вин

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Экскурсия в долину реки Кача. Эта долина с давних времен славится своими виноградными лозами. Один из крымских виноделов привозит сюда экскурсии, чтобы показать самую старую лозу в Крыму.

Прогулка по склонам долины. Посетим самые культовые её достопримечательности — бисерный храм, пещерный город Качи-Кальон и огромный природный грот Анастасии.

Бранч у гаражных виноделов, создающих авторское вино под брендом LUCKY WINNERY. Здесь нам расскажут историю производства, проведут экскурсию по территории и накормят блюдом, приготовленным на огне (плов/рыба/мясо на выбор). И всё это под дегустацию местных вин (Каберне Фран & Сира / Каберне Совиньон / Пино Нуар / Мускат Блан / Ркацители амбер / Белое бленд).

Трансфер в аэропорт Симферополя (время прибытия около 19 часов).

Экскурсии по долине реки Кача и дегустация авторских винЭкскурсии по долине реки Кача и дегустация авторских винЭкскурсии по долине реки Кача и дегустация авторских винЭкскурсии по долине реки Кача и дегустация авторских вин

Проживание

Проживание в отеле “Гомер” в улучшенных двухместных номерах с раздельными кроватями.

Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от размера группы, руб:

Ценовой периодПри группе 4-6 чел. При группе 2-3 чел.
21-24 июля 2022 г. 61 00078 000
18-21 августа 2022 г. 63 00080 000
15-18 сентября 2022 г. 63 00080 000
06-09 октября 2022 г. 63 00080 000
03-06 ноября 2022 г. 50 00067 000

Стоимость доплаты за одноместное размещение, руб:

Ценовой периодСтоимость доплаты
21-24 июля 2022 г. 16 000
18-21 августа 2022 г. 18 000
15-18 сентября 2022 г. 18 000
06-09 октября 2022 г. 18 000
03-06 ноября 2022 г. 9 300

Варианты проживания

Отель «Гомер»

3 ночи

Бутик-отель "Гомер" находится в нескольких шагах от главной набережной Балаклавы, с которой открывается вид на Черное море и крымские горы.

Номера располагают кондиционером, деревянной мебелью ручной работы, телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, холодильником, электрическим чайником и собственной ванной комнатой с феном.

На территории работает ресторан Marinara, где подают различные блюда и напитки. По запросу предоставляются упакованные ланчи.

За дополнительную плату гости могут посетить гидромассажную ванну и хаммам, а также заказать сеанс массажа.

Отель «Гомер»Отель «Гомер»Отель «Гомер»Отель «Гомер»Отель «Гомер»Отель «Гомер»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все трансферы по программе (при небольшой группе Opel Astra Wagon, при средней Ssang Yong Stavic, при большой Hyundai Starex или аналогичные)
  • Проживание в отеле Гомер в двухместных номерах со всеми удобствами (улучшенный номер с двумя раздельными кроватями. Авторская мебель из натурального дерева. Большой санузел с гидромассажной душевой кабиной). Отель расположен в самом центре Балаклавы
  • Питание: завтраки в отеле, обед в день прибытия и бранч в 4 день
  • Гид/сопровождающий/водитель
  • Дегустации по программе
  • Входные билеты в Эски-Кермен
  • Страхование медицинских расходов
Что не входит
  • Авиа- или ж/д билеты к месту начала тура
  • Обеды и ужины в кафе и ресторанах (оплачиваются на месте)
  • Платные экскурсии, не упомянутые в программе
  • Сувенирная продукция и продукция местных производителей (по желанию)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Крым, аэропорт Симферополь имени И.К. Айвазовского
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страхование медицинских расходов уже включено в стоимость тура.

Во сколько и откуда начинается маршрут?

Встреча группы в 12.00 в аэропорту Симферополя. Тур заканчивается в аэропорту Симферополя, куда вас доставит комфортабельный трансфер около 19.00.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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