1 день

Знакомство с семейной винодельней Сергея Бескоровайного

Встреча с гидом в аэропорту Симферополя в 12:00.

Дорога в Балаклаву с перерывом на обед — нас ждут блюда крымскотатарской кухни в уютном кафе с панорамным видом на Балаклаву.

Заселение в отель “Гомер” в центре города.

Посещение семейной винодельни Сергея Бескоровайного (тм “Винный клуб “Бельбек”). Это довольно молодая винодельня, но её создатели уже успели выйти на рынок авторского российского вина и завоевать вкусы поклонников.

Данная винодельня характеризуется традиционным способом производства, сложившимся в западноевропейских странах. Небольшой объём выпускаемой продукции позволяет тщательно следить за качеством и добиваться такого вкуса, который замыслил винодел.

После знакомства с винодельней “Бельбек” можно самостоятельно прогуляться по набережной Балаклавы, полюбоваться вечерними огоньками пришвартованных яхт и поужинать, например, в ресторанчике кафе “Избушка Рыбака” или ресторане “Балаклава”, отведав блюда из рыбы, выловленной здесь же.