Треккинг от пещерных городов до Черного моря

Нас ждет встреча с древними памятниками и артефактами

4.7
3 отзыва
Нас ждет встреча с древними памятниками и артефактами.

Мы будем бродить по древним городам, спускаться в осадные колодцы, исследовать подземные ходы и оборонительные сооружения, осматривать храмы, вырубленные в скале!
Треккинг от пещерных городов до Черного моря
Треккинг от пещерных городов до Черного моря
Треккинг от пещерных городов до Черного моря
Треккинг от пещерных городов до Черного моря
Треккинг от пещерных городов до Черного моря
Треккинг от пещерных городов до Черного моря
Треккинг от пещерных городов до Черного моря
Треккинг от пещерных городов до Черного моря
Треккинг от пещерных городов до Черного моря
Треккинг от пещерных городов до Черного моря
Треккинг от пещерных городов до Черного моря
Ближайшие даты:
18
сен

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • прогуляемся по лесным тропам, увидим водопады, ванны молодости, пройдем вдоль Большого Каньона Крыма;
  • с высоты горы Ай-Петри полюбуемся морем и панорамой ночной Ялты;
  • незабываемые впечатления подарит встреча рассвета на горе, когда солнце окрашивает в розовый цвет лежащие у ваших ног облака;
  • спустимся в Ялту по знаменитой Таракташской тропе;
  • сделаем роскошные фотографии у самого высокого Крымского водопада Учан-Су.

Программа тура по дням

1 день
Бахчисарай, Свято-Успенский пещерный монастырь и прогулка по городу

Встреча группы на ж/д вокзале в Симферополе.

Переезжаем в Бахчисарай.

Ставим палатки на турстоянке, на территории хостела.

После обеда, идем на прогулку в Свято-Успенский пещерный монастырь, осматриваем пещерный город Чуфут-Кале.

Желающие, за дополнительную плату, могут спуститься в «Тик-Кую» – древнее гидрологическое сооружение – колодец глубиной около 30 метров.

Для тех, кто не устал — прогулка по городу, посещение ханского дворца (самостоятельно). Ужин. Отдых.

2 день
Караимское кладбище, гора Тепе-Кермен и Сарабей

Завтрак.

По лесной тропе поднимаемся в гору.

Смотрим древнее караимское кладбище.

Спускаемся вниз по крутой тропе.

Лезем на гору Тепе-Кермен.

Тепе-Кермен (крепость на вершине) — древний и еще не исследованный археологами пещерный город, здесь есть что посмотреть, и есть что поискать.

От видов с вершины горы захватывает дух!

Обедаем чаем с бутербродами.

Идем до стоянки Сарабей.

Ночевка в палатках.

Ужин, костер, отдых.

3 день
Село Баштановка, пещерный город Качи-Кальон и скит Анастасии-Узорешительницы

После завтрака, выходим в село Баштановка.

На обед – чай, бутерброды.

Идем смотреть пещерный город Качи-Кальон и скит Анастасии-Узорешительницы.

Помещение скита затейливо украшено необычными плетеными подвесками из лент, ткани, бисера.

Ночевка на турстоянке.

Ужин, отдых.

4 день
Село Куйбышево – Соколиное

Завтрак.

По лесной тропе идем в село Куйбышево.

Переезжаем в село Соколиное.

Ночуем в палатках на турстоянке.

Ужин.

Костер.

5 день
Водопад Серебряные струи и Большой Каньон

После завтрака идем к водопаду «Серебряные струи».

Водопад очень живописен, окружен богатым буковым лесом.

Дальше наш путь лежит вдоль Большого Каньона, по пути оставляем письма в «Почтовом Дубе», купаемся в «Ваннах молодости».

Тропа идет вверх, мы постепенно набираем высоту.

Ночуем на турстоянке Бойко.

6 день
Гора Ай-Петри

Завтрак.

Идем по красивому буковому лесу, то набирая, то сбрасывая высоту.

К обеду, выходим на Ай-Петринскую Яйлу.

Поднимаемся на зубцы горы Ай-Петри с которых открывается великолепный вид на весь Южный берег Крыма.

Ночуем на турстоянке, любуемся огнями ночной Ялты.

7 день
По Таракташской тропе к водопаду Учан-Су, Ялта

Встаем пораньше, завтракаем, спешим встречать рассвет на Ай-Петринской Яйле!

После завтрака, спускаемся по Таракташской тропе к водопаду Учан-Су.

Тропа необыкновенно красива!

Спуск занимает 3-4 часа.

Едем в Ялту.

Окончание похода в 17:00 на автовокзале города Ялта.

Проживание

Тур предусматривает проживание в двух- и трехместных палатках.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Весь внутри маршрутный транспорт
  • Трёхразовое питание на активной части маршрута
  • Аренда снаряжения (палатки, костровое и газовое оборудование)
  • Инструкторское обслуживание на маршруте
  • Оплата за ночевки на турстоянках
  • Оплата за посещение природных и исторических объектов на протяжении всего маршрута
  • Регистрация в контрольно-спасательной службе Крыма
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Симферополь и обратно
  • Аренда рюкзака, спального мешка, треккинговых палок
  • Дополнительные экскурсии
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
г. Симферополь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Паспорт (свидетельство о рождении);
  • Рюкзак 70-90 литров (прокат);
  • Непромокаемый чехол на рюкзак (прокат);
  • Коврик туристский (прокат);
  • Спальник в компрессионном мешке (прокат);
  • Треккинговые или горные ботинки;
  • Бахилы;
  • Сменная обувь (кроссовки, сандалии);
  • Непромокаемая куртка;
  • Ходовые штаны;
  • Кофта из флиса (полара);
  • Теплая жилетка или пуховая куртка;
  • Флисовая шапка;
  • Термобелье;
  • Флисовые перчатки;
  • Легкие шорты или брюки;
  • Шляпа или бейсболка;
  • 3 пары носков;
  • 2-3 комплекта белья;
  • Купальник/плавки;
  • Предметы личной гигиены;
  • КЛМН (кружка, ложка, миска, нож);
  • Солнечные очки (фактор защиты 2-3);
  • Крем от солнца (30-50 единиц);
  • Индивидуальная аптечка;
  • Налобный фонарь с комплектом запасных батареек;
  • Треккинговые палки(прокат);
  • Пластиковая бутылка для воды 1-1,5л.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как обезопасить себя от укуса клеща?

Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.

Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.

Используйте репелленты от клещей.

Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).

Основные пункты подготовки до поездки:

  • за пару месяцев пройдите вакцинацию по схеме – 3 прививки до начала сезона;
  • оформить страховой полис "Антиклещ" в любой страховой компании.
Как организовано питание в туре?

Продукты переносятся туристами. Вес и калорийность продуктовой раскладки рассчитываются инструктором перед походом и зависит от особенностей маршрута. Инструктор должен продумать меню на каждый день, учесть предстоящие туристам нагрузки. Продукты, которые мы берем в поход не должны быть слишком тяжелыми. При этом, походная пища должна не только компенсировать потраченную в походе энергию, еда должна быть вкусной и разнообразной.

Если группа встает рано и предстоит сложный переход, на завтрак мы готовим сладкие каши, богатые углеводами. Предлагаем чай или кофе, бутерброды с сыром или копченой колбасой.

На обеденный перекус приходится около 30% суточной нормы калорий. В обед туристам предлагаются бутерброды с колбасой, салом или консервированным мясом, сладкое: козинаки, халву, щербет. Чай.

После тяжелого дня, на ужин хорошо идут густые супы, чай и бутерброды.

Часто туристам выдается «карманное питание». Оно не отменяет завтраки, обеды или ужины, а является дополнением к ним. «Карманное питание» содержит быстрые углеводы и предназначено для того, чтобы компенсировать потери энергии на сложном маршруте и утолить голод на ходу, не дожидаясь планового приема пищи. В качестве карманного питания можно использовать энергетические батончики (протеиновые батончики или Сникерс), сосательные конфеты, орехи и сухофрукты.

В дни отдыха, особенно если недалеко есть магазин, мы стараемся готовить блюда из свежих продуктов, не зависимо от их веса и количества лишних калорий.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
С
11 мая 2022
Все хорошо
И
9 мая 2021
Все было очень хорошо продуманно, организованно. Единственный минус - были грязными байдарки когда их выдали. Инструктор Влад всегда выручал в трудных ситуациях.
Н
24 авг 2020
Все прекрасно организовано. Рекомендуем.

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