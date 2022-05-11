Преимущества этого путешествия:
Встреча группы на ж/д вокзале в Симферополе.
Переезжаем в Бахчисарай.
Ставим палатки на турстоянке, на территории хостела.
После обеда, идем на прогулку в Свято-Успенский пещерный монастырь, осматриваем пещерный город Чуфут-Кале.
Желающие, за дополнительную плату, могут спуститься в «Тик-Кую» – древнее гидрологическое сооружение – колодец глубиной около 30 метров.
Для тех, кто не устал — прогулка по городу, посещение ханского дворца (самостоятельно). Ужин. Отдых.
Завтрак.
По лесной тропе поднимаемся в гору.
Смотрим древнее караимское кладбище.
Спускаемся вниз по крутой тропе.
Лезем на гору Тепе-Кермен.
Тепе-Кермен (крепость на вершине) — древний и еще не исследованный археологами пещерный город, здесь есть что посмотреть, и есть что поискать.
От видов с вершины горы захватывает дух!
Обедаем чаем с бутербродами.
Идем до стоянки Сарабей.
Ночевка в палатках.
Ужин, костер, отдых.
После завтрака, выходим в село Баштановка.
На обед – чай, бутерброды.
Идем смотреть пещерный город Качи-Кальон и скит Анастасии-Узорешительницы.
Помещение скита затейливо украшено необычными плетеными подвесками из лент, ткани, бисера.
Ночевка на турстоянке.
Ужин, отдых.
Завтрак.
По лесной тропе идем в село Куйбышево.
Переезжаем в село Соколиное.
Ночуем в палатках на турстоянке.
Ужин.
Костер.
После завтрака идем к водопаду «Серебряные струи».
Водопад очень живописен, окружен богатым буковым лесом.
Дальше наш путь лежит вдоль Большого Каньона, по пути оставляем письма в «Почтовом Дубе», купаемся в «Ваннах молодости».
Тропа идет вверх, мы постепенно набираем высоту.
Ночуем на турстоянке Бойко.
Завтрак.
Идем по красивому буковому лесу, то набирая, то сбрасывая высоту.
К обеду, выходим на Ай-Петринскую Яйлу.
Поднимаемся на зубцы горы Ай-Петри с которых открывается великолепный вид на весь Южный берег Крыма.
Ночуем на турстоянке, любуемся огнями ночной Ялты.
Встаем пораньше, завтракаем, спешим встречать рассвет на Ай-Петринской Яйле!
После завтрака, спускаемся по Таракташской тропе к водопаду Учан-Су.
Тропа необыкновенно красива!
Спуск занимает 3-4 часа.
Едем в Ялту.
Окончание похода в 17:00 на автовокзале города Ялта.
Тур предусматривает проживание в двух- и трехместных палатках.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.
Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.
Используйте репелленты от клещей.
Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).
Основные пункты подготовки до поездки:
Продукты переносятся туристами. Вес и калорийность продуктовой раскладки рассчитываются инструктором перед походом и зависит от особенностей маршрута. Инструктор должен продумать меню на каждый день, учесть предстоящие туристам нагрузки. Продукты, которые мы берем в поход не должны быть слишком тяжелыми. При этом, походная пища должна не только компенсировать потраченную в походе энергию, еда должна быть вкусной и разнообразной.
Если группа встает рано и предстоит сложный переход, на завтрак мы готовим сладкие каши, богатые углеводами. Предлагаем чай или кофе, бутерброды с сыром или копченой колбасой.
На обеденный перекус приходится около 30% суточной нормы калорий. В обед туристам предлагаются бутерброды с колбасой, салом или консервированным мясом, сладкое: козинаки, халву, щербет. Чай.
После тяжелого дня, на ужин хорошо идут густые супы, чай и бутерброды.
Часто туристам выдается «карманное питание». Оно не отменяет завтраки, обеды или ужины, а является дополнением к ним. «Карманное питание» содержит быстрые углеводы и предназначено для того, чтобы компенсировать потери энергии на сложном маршруте и утолить голод на ходу, не дожидаясь планового приема пищи. В качестве карманного питания можно использовать энергетические батончики (протеиновые батончики или Сникерс), сосательные конфеты, орехи и сухофрукты.
В дни отдыха, особенно если недалеко есть магазин, мы стараемся готовить блюда из свежих продуктов, не зависимо от их веса и количества лишних калорий.