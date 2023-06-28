Несмотря на кажущуюся простоту, доступность и близость населенных пунктов к подготовке к этому походу надо отнестись со всей серьезностью.
июн
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча группы - Соколиное
Встреча группы в Симферополе.
Едем в Соколиное.
Дальше идем несколько километров до турстоянки.
Водопад «Серебряный» и Ванны молодости
Утром направляемся к водопаду «Серебряный».
Это стоит увидеть!
Струи воды скатываются с ярко зеленой моховой шапки.
Пушистый мох, глубокого зеленого цвета оттеняет сверкающие на солнце капли воды.
Водопад окружает богатый лиственный лес, в котором растёт граб и бук, иногда встречается дуб, липа, рябина, лещина и кизил.
По тропе идем к "Ваннам молодости" Большого каньона.
Поднимаемся к турстоянке Бойко.
Ай-Петринская Яйла
Первую половину дня то набираем, то сбрасываем высоту.
Тропа петляет по буковому лесу.
К обеду выходим на Ай-Петринскую Яйлу.
Поднимаемся на зубцы Ай-Петри с которых открывается великолепный вид на весь Южный берег Крыма.
Ночуем на турстоянке, с прекрасным видом на море.
Любуемся огнями Ялты и лунной дорожкой.
Таракташская тропа и водопад Учан-Су
Встаем пораньше.
Нас ждет удивительное зрелище: рассвет над морем!
Немного проходим по плато и начинаем спуск по Таракташской тропе.
Тропа удивительно красива: скалы, сосны, море, облака!
Выходим к высочайшему в Крыму к водопаду Учан-Су.
Едем к месту ночевки, на турстоянку.
Чатыр-Даг-Яйлу и Эмине-Баир-Хосар
Нас ждет двухчасовой подъем по Красной тропе на Чатыр-Даг-Яйлу.
Потрясающие виды: лес, горы, море.
Далеко внизу по дороге катаются «игрушечные» троллейбусы.
Размещаемся на базе спелеологов «Оникс».
После обеда идем на экскурсию в одну из красивейших пещер Крыма Эмине–Баир-Хосар.
Гора Ангар-Бурун
По живописному плато идем к горе Ангар-Бурун.
Восхождение на гору занимает около двух часов.
С вершины открывается потрясающий вид на окрестности и море.
Самые зоркие видят минареты Турции.
Спускаемся в дубовый лес, к турстоянке.
Гора Южная Демерджи и Долина Привидений
Переход к горе Южная Демерджи занимает 2-3 часа.
Поднимаемся на гору.
Тропа приводит нас в Долину Привидений – удивительное нагромождение каменных фигур на юго-западном склоне горы Юж. Демерджи.
Пересекаем плато и выходим к месту ночевки – турстоянке Джурла.
Завершающий день
По лесной дороге спускаемся вниз.
Едем в Симферополь.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатке.
Варианты проживания
Палатка
Тур предусматривает проживание в двух- и трехместных палатках.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Весь внутримаршрутный транспорт
- Трёхразовое питание на активной части маршрута
- Аренда снаряжения (палатки, костровое и газовое оборудование)
- Инструкторское обслуживание на маршруте
- Оплата за ночевки на турстоянках
- Оплата за посещение природных и исторических объектов на протяжении всего маршрута
- Регистрация в контрольно-спасательной службе Крыма
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Симферополя и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Аренда рюкзака, спального мешка, треккинговых палок
- Доставка снаряжения и продуктов до места сбора группы (для иногородних туристов)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Паспорт (свидетельство о рождении);
- Рюкзак 70-90 литров (прокат);
- Непромокаемый чехол на рюкзак (прокат);
- Коврик туристский (прокат);
- Спальник в компрессионном мешке (прокат);
- Треккинговые или горные ботинки;
- Бахилы;
- Сменная обувь (кроссовки, сандалии);
- Непромокаемая куртка;
- Ходовые штаны;
- Кофта из флиса (полара);
- Теплая жилетка или пуховая куртка;
- Флисовая шапка;
- Термобелье;
- Флисовые перчатки;
- Легкие шорты или брюки;
- Шляпа или бейсболка;
- 3 пары носков;
- 2-3 комплекта белья;
- Купальник/плавки;
- Предметы личной гигиены;
- КЛМН (кружка, ложка, миска, нож);
- Солнечные очки (фактор защиты 2-3);
- Крем от солнца (30-50 единиц);
- Индивидуальная аптечка;
- Налобный фонарь с комплектом запасных батареек;
- Треккинговые палки(прокат);
- Пластиковая бутылка для воды 1-1,5л.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как обезопасить себя от укуса клеща?
Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.
Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.
Используйте репелленты от клещей.
Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).
Основные пункты подготовки до поездки:
- за пару месяцев пройдите вакцинацию по схеме – 3 прививки до начала сезона;
- оформить страховой полис "Антиклещ" в любой страховой компании.
Где место сбора группы?
Встреча на ж/д вокзале города Симферополь. Утром (по фактическому прибытию).
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На каком транспорте будут перемещаться туристы?
В основном в туре используется микроавтобус (20-22 мест) – для групп 16-18 человек, марки Мерседес Спинтер или Форд. Автобусы оснащены кондиционерами и печками.