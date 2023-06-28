По горному Крыму с рюкзаками

Групповой тур в Симферополе
5
3 отзыва
Горный Крым — потрясающее место, путешествие по нему всегда наполнено открытиями! На протяжении всего пути встречаются каньоны и водопады, причудливые скалы и удивительные пещеры и, конечно, теплое море.

Несмотря на кажущуюся простоту, доступность и близость населенных пунктов к подготовке к этому походу надо отнестись со всей серьезностью.
По горному Крыму с рюкзаками
По горному Крыму с рюкзаками
По горному Крыму с рюкзаками
Ближайшие даты:
8
июн

Что вас ожидает:

Рассвет на вершине
Рассвет на вершине
Получим незабываемые впечатления от встречи рассвета на горе Ай-Петри
Активный отдых
Активный отдых
Нас ждут переходы по сильно пересеченной местности, значительные перепады высоты, крутые склоны и каменистые тропы
Крымские пейзажи
Крымские пейзажи
Насладимся красотой полуострова: его потрясающими видами на леса, горы и море

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы - Соколиное

Встреча группы в Симферополе.

Едем в Соколиное.

Дальше идем несколько километров до турстоянки.

Встреча группы - СоколиноеВстреча группы - СоколиноеВстреча группы - СоколиноеВстреча группы - Соколиное
2 день

Водопад «Серебряный» и Ванны молодости

Утром направляемся к водопаду «Серебряный».

Это стоит увидеть!

Струи воды скатываются с ярко зеленой моховой шапки.

Пушистый мох, глубокого зеленого цвета оттеняет сверкающие на солнце капли воды.

Водопад окружает богатый лиственный лес, в котором растёт граб и бук, иногда встречается дуб, липа, рябина, лещина и кизил.

По тропе идем к "Ваннам молодости" Большого каньона.

Поднимаемся к турстоянке Бойко.

Водопад «Серебряный» и Ванны молодостиВодопад «Серебряный» и Ванны молодостиВодопад «Серебряный» и Ванны молодостиВодопад «Серебряный» и Ванны молодостиВодопад «Серебряный» и Ванны молодостиВодопад «Серебряный» и Ванны молодости
3 день

Ай-Петринская Яйла

Первую половину дня то набираем, то сбрасываем высоту.

Тропа петляет по буковому лесу.

К обеду выходим на Ай-Петринскую Яйлу.

Поднимаемся на зубцы Ай-Петри с которых открывается великолепный вид на весь Южный берег Крыма.

Ночуем на турстоянке, с прекрасным видом на море.

Любуемся огнями Ялты и лунной дорожкой.

Ай-Петринская ЯйлаАй-Петринская ЯйлаАй-Петринская ЯйлаАй-Петринская ЯйлаАй-Петринская ЯйлаАй-Петринская Яйла
4 день

Таракташская тропа и водопад Учан-Су

Встаем пораньше.

Нас ждет удивительное зрелище: рассвет над морем!

Немного проходим по плато и начинаем спуск по Таракташской тропе.

Тропа удивительно красива: скалы, сосны, море, облака!

Выходим к высочайшему в Крыму к водопаду Учан-Су.

Едем к месту ночевки, на турстоянку.

Таракташская тропа и водопад Учан-СуТаракташская тропа и водопад Учан-СуТаракташская тропа и водопад Учан-СуТаракташская тропа и водопад Учан-Су
5 день

Чатыр-Даг-Яйлу и Эмине-Баир-Хосар

Нас ждет двухчасовой подъем по Красной тропе на Чатыр-Даг-Яйлу.

Потрясающие виды: лес, горы, море.

Далеко внизу по дороге катаются «игрушечные» троллейбусы.

Размещаемся на базе спелеологов «Оникс».

После обеда идем на экскурсию в одну из красивейших пещер Крыма Эмине–Баир-Хосар.

Чатыр-Даг-Яйлу и Эмине-Баир-ХосарЧатыр-Даг-Яйлу и Эмине-Баир-ХосарЧатыр-Даг-Яйлу и Эмине-Баир-ХосарЧатыр-Даг-Яйлу и Эмине-Баир-ХосарЧатыр-Даг-Яйлу и Эмине-Баир-Хосар
6 день

Гора Ангар-Бурун

По живописному плато идем к горе Ангар-Бурун.

Восхождение на гору занимает около двух часов.

С вершины открывается потрясающий вид на окрестности и море.

Самые зоркие видят минареты Турции.

Спускаемся в дубовый лес, к турстоянке.

7 день

Гора Южная Демерджи и Долина Привидений

Переход к горе Южная Демерджи занимает 2-3 часа.

Поднимаемся на гору.

Тропа приводит нас в Долину Привидений – удивительное нагромождение каменных фигур на юго-западном склоне горы Юж. Демерджи.

Пересекаем плато и выходим к месту ночевки – турстоянке Джурла.

Гора Южная Демерджи и Долина ПривиденийГора Южная Демерджи и Долина ПривиденийГора Южная Демерджи и Долина ПривиденийГора Южная Демерджи и Долина ПривиденийГора Южная Демерджи и Долина ПривиденийГора Южная Демерджи и Долина ПривиденийГора Южная Демерджи и Долина Привидений
8 день

Завершающий день

По лесной дороге спускаемся вниз.

Едем в Симферополь.

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатке.

Варианты проживания

Палатка

7 ночей

Тур предусматривает проживание в двух- и трехместных палатках.

Палатка

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Весь внутримаршрутный транспорт
  • Трёхразовое питание на активной части маршрута
  • Аренда снаряжения (палатки, костровое и газовое оборудование)
  • Инструкторское обслуживание на маршруте
  • Оплата за ночевки на турстоянках
  • Оплата за посещение природных и исторических объектов на протяжении всего маршрута
  • Регистрация в контрольно-спасательной службе Крыма
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Симферополя и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Аренда рюкзака, спального мешка, треккинговых палок
  • Доставка снаряжения и продуктов до места сбора группы (для иногородних туристов)
Место начала и завершения?
г. Симферополь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Паспорт (свидетельство о рождении);
  • Рюкзак 70-90 литров (прокат);
  • Непромокаемый чехол на рюкзак (прокат);
  • Коврик туристский (прокат);
  • Спальник в компрессионном мешке (прокат);
  • Треккинговые или горные ботинки;
  • Бахилы;
  • Сменная обувь (кроссовки, сандалии);
  • Непромокаемая куртка;
  • Ходовые штаны;
  • Кофта из флиса (полара);
  • Теплая жилетка или пуховая куртка;
  • Флисовая шапка;
  • Термобелье;
  • Флисовые перчатки;
  • Легкие шорты или брюки;
  • Шляпа или бейсболка;
  • 3 пары носков;
  • 2-3 комплекта белья;
  • Купальник/плавки;
  • Предметы личной гигиены;
  • КЛМН (кружка, ложка, миска, нож);
  • Солнечные очки (фактор защиты 2-3);
  • Крем от солнца (30-50 единиц);
  • Индивидуальная аптечка;
  • Налобный фонарь с комплектом запасных батареек;
  • Треккинговые палки(прокат);
  • Пластиковая бутылка для воды 1-1,5л.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как обезопасить себя от укуса клеща?

Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.

Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.

Используйте репелленты от клещей.

Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).

Основные пункты подготовки до поездки:

  • за пару месяцев пройдите вакцинацию по схеме – 3 прививки до начала сезона;
  • оформить страховой полис "Антиклещ" в любой страховой компании.
Где место сбора группы?

Встреча на ж/д вокзале города Симферополь. Утром (по фактическому прибытию).

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На каком транспорте будут перемещаться туристы?

В основном в туре используется микроавтобус (20-22 мест) – для групп 16-18 человек, марки Мерседес Спинтер или Форд. Автобусы оснащены кондиционерами и печками.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
28 июня 2023
Большое спасибо Юле, как заботливая мамочка, всегда сыты и под надёжным крылом. Желаю Юле новых ярких побед!!!
М
13 авг 2022
Четко организовали, вкусно кормили)))
С
11 мая 2022
Все хорошо

Похожие туры из Симферополя

Гранд-тур по Крыму
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Гранд-тур по Крыму
г. Симферополь
4 мая
8 июня
6 июля
3 авг
от 37 900 за человека
Горный Крым и Севастополь. Обзорный тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Горный Крым и Севастополь. Обзорный тур
г. Симферополь
29 окт
35 000 за человека
Горный Крым. Треккинг к Черному морю
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Горный Крым. Треккинг к Черному морю
г. Симферополь
5 мая
25 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Симферополе
Все туры из Симферополя
All Airlines
ХорошоТам