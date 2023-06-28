Насладитесь красотой и великолепием Крыма! За несколько дней вы посетите пещеру и подниметесь на вершины, восхититесь головокружительными горными пейзажами и по тропе, идущей среди виноградников, спуститесь к ласковому морю.
мая
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Симферополь, Чатыр-Даг яйлу и Эмине-Баир-Хосар
Встреча группы в Симферополе.
Едем в направлении Алушты до остановки «Сосновка».
По Красной тропе поднимаемся на Чатыр-Даг яйлу, подъем занимает 2-3 часа.
Тропа идет по красивому лиственному лесу, потом по каменистому склону.
Размещаемся на базе спелеологов «Оникс».
После обеда отправляемся на экскурсию в одну из самых красивых пещер Крыма Эмине-Баир-Хосар.
Ночуем на «Ониксе».
Гора Ангар-Бурун
По живописному плато идем к горе Ангар-Бурун.
Восхождение на гору занимает около двух часов.
С вершины открывается потрясающий вид на окрестности и море.
Самые зоркие видят минареты Турции.
Спускаемся в дубовый лес, к турстоянке.
Гора Южная Демерджи, Долина Привидений
Переход к горе Южная Демерджи занимает 2-3 часа.
Поднимаемся на гору.
Тропа приводит нас в Долину Привидений – удивительное нагромождение каменных фигур на юго-западном склоне горы Юж. Демерджи.
Пересекаем плато и выходим к месту ночевки — турстоянке у водопада Джурла.
Плато Северная Демерджи, ущелье Хапхал и водопад Джур-Джур
Тропа идет по краю плато Северная Демерджи.
Она то ныряет в лес, то выводит нас на обзорные площадки.
Потрясающие виды!
Спуск по ущелью Хапхал.
Фотографируемся у водопада Джур-Джур, отмокаем в ваннах молодости.
Ночуем в палатках на стоянке Ай-Алексий.
Вдоль обрывов Караби-яйлы
Еще один красивый день: идем вдоль обрывов Караби-яйлы.
Спускаемся к виноградникам.
Ставим палатки у теплого озера.
Виноградники, спуск к морю
Тропа идет вниз, вдоль виноградников.
К обеду спускаемся к морю.
Размещаемся в кемпинге на берегу моря, купаемся, отдыхаем.
Завершающий день
Отдыхаем на море, переезжаем в Алушту.
Окончание похода в 17.00 на автовокзале города Алушта.
Проживание
Тур предусматривает проживание в двух- и трехместных палатках.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Весь внутримаршрутный транспорт
- Трёхразовое питание на активной части маршрута
- Аренда снаряжения (палатки, костровое и газовое оборудование)
- Инструкторское обслуживание на маршруте
- Оплата за ночевки на турстоянках
- Оплата за посещение природных и исторических объектов на протяжении всего маршрута
- Регистрация в контрольно-спасательной службе Крыма
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Симферополь и из г. Алушта
- Аренда рюкзака, спального мешка, треккинговых палок
- Дополнительные экскурсии
- Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт (свидетельство о рождении);
- рюкзак 70-90 литров (прокат);
- непромокаемый чехол на рюкзак (прокат);
- коврик туристский (прокат);
- спальник в компрессионном мешке (прокат);
- треккинговые или горные ботинки;
- бахилы;
- сменная обувь (кроссовки, сандалии);
- непромокаемая куртка;
- ходовые штаны;
- кофта из флиса (полара);
- теплая жилетка или пуховая куртка;
- флисовая шапка;
- термобелье;
- флисовые перчатки;
- легкие шорты или брюки;
- шляпа или бейсболка;
- 3 пары носков;
- 2-3 комплекта белья;
- купальник/плавки;
- предметы личной гигиены;
- КЛМН (кружка, ложка, миска, нож);
- солнечные очки (фактор защиты 2-3);
- крем от солнца (30-50 единиц);
- индивидуальная аптечка;
- налобный фонарь с комплектом запасных батареек;
- треккинговые палки(прокат);
- пластиковая бутылка для воды 1-1,5л.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как обезопасить себя от укуса клеща?
Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.
Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.
Используйте репелленты от клещей.
Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).
Основные пункты подготовки до поездки:
- за пару месяцев пройдите вакцинацию по схеме – 3 прививки до начала сезона;
- оформить страховой полис "Антиклещ" в любой страховой компании.
Как организовано питание в туре?
Продукты переносятся туристами. Вес и калорийность продуктовой раскладки рассчитываются инструктором перед походом и зависит от особенностей маршрута. Инструктор должен продумать меню на каждый день, учесть предстоящие туристам нагрузки. Продукты, которые мы берем в поход не должны быть слишком тяжелыми. При этом, походная пища должна не только компенсировать потраченную в походе энергию, еда должна быть вкусной и разнообразной.
Если группа встает рано и предстоит сложный переход, на завтрак мы готовим сладкие каши, богатые углеводами. Предлагаем чай или кофе, бутерброды с сыром или копченой колбасой.
На обеденный перекус приходится около 30% суточной нормы калорий. В обед туристам предлагаются бутерброды с колбасой, салом или консервированным мясом, сладкое: козинаки, халву, щербет. Чай.
После тяжелого дня, на ужин хорошо идут густые супы, чай и бутерброды.
Часто туристам выдается «карманное питание». Оно не отменяет завтраки, обеды или ужины, а является дополнением к ним. «Карманное питание» содержит быстрые углеводы и предназначено для того, чтобы компенсировать потери энергии на сложном маршруте и утолить голод на ходу, не дожидаясь планового приема пищи. В качестве карманного питания можно использовать энергетические батончики (протеиновые батончики или Сникерс), сосательные конфеты, орехи и сухофрукты.
В дни отдыха, особенно если недалеко есть магазин, мы стараемся готовить блюда из свежих продуктов, не зависимо от их веса и количества лишних калорий.
Сколько пойдем пешком?
Общий километраж тура – 75 км, в день пешком проходим примерно 8-15 км.
На каком транспорте будут перемещаться туристы?
В основном в туре используется микроавтобус (20-22 мест) – для групп 16-18 человек, марки Мерседес Спинтер или Форд. Автобусы оснащены кондиционерами и печками.
Есть ли возрастные ограничения в данном туре?
Возможно участие туристов от 12 лет в сопровождении взрослых или от 16 лет самостоятельно.