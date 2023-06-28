Горный Крым. Треккинг к Черному морю

Групповой тур в Симферополе
5
3 отзыва
Этот маршрут проходит по красивейшим горам центральной и восточной части Горного Крыма.

Насладитесь красотой и великолепием Крыма! За несколько дней вы посетите пещеру и подниметесь на вершины, восхититесь головокружительными горными пейзажами и по тропе, идущей среди виноградников, спуститесь к ласковому морю.
Горный Крым. Треккинг к Черному морю
Горный Крым. Треккинг к Черному морю
Горный Крым. Треккинг к Черному морю
Ближайшие даты:
5
мая

Что вас ожидает:

Восхождение на гору
Восхождение на гору
Взойдём на вершину горы Ангар-Бурун (1458 м), с которой открывается сказочный вид на море и окрестные горы
Причудливые скальные останцы
Причудливые скальные останцы
Взойдем на гору Южная Демерджи, склон которой охраняют каменные фигуры Долины привидений
«Ванны молодости»
«Ванны молодости»
Окунемся в изумрудное озеро у самого большого водопада Крыма Джур-Джур
Подземное царство
Подземное царство
Посетим удивительную пещеру Эмине-Баир-Хосар
Разнообразные пейзажи
Разнообразные пейзажи
Пройдем у скальных обрывов Караби-яйлы к горному озеру Хун, вдоль виноградников спустимся к Черному морю
Походная романтика
Походная романтика
Насладимся временем на природе, будем ночевать в палатках под бескрайним звездным небом

Программа тура по дням

1 день

Симферополь, Чатыр-Даг яйлу и Эмине-Баир-Хосар

Встреча группы в Симферополе.

Едем в направлении Алушты до остановки «Сосновка».

По Красной тропе поднимаемся на Чатыр-Даг яйлу, подъем занимает 2-3 часа.

Тропа идет по красивому лиственному лесу, потом по каменистому склону.

Размещаемся на базе спелеологов «Оникс».

После обеда отправляемся на экскурсию в одну из самых красивых пещер Крыма Эмине-Баир-Хосар.

Ночуем на «Ониксе».

Симферополь, Чатыр-Даг яйлу и Эмине-Баир-ХосарСимферополь, Чатыр-Даг яйлу и Эмине-Баир-ХосарСимферополь, Чатыр-Даг яйлу и Эмине-Баир-ХосарСимферополь, Чатыр-Даг яйлу и Эмине-Баир-ХосарСимферополь, Чатыр-Даг яйлу и Эмине-Баир-Хосар
2 день

Гора Ангар-Бурун

По живописному плато идем к горе Ангар-Бурун.

Восхождение на гору занимает около двух часов.

С вершины открывается потрясающий вид на окрестности и море.

Самые зоркие видят минареты Турции.

Спускаемся в дубовый лес, к турстоянке.

Гора Ангар-БурунГора Ангар-БурунГора Ангар-Бурун
3 день

Гора Южная Демерджи, Долина Привидений

Переход к горе Южная Демерджи занимает 2-3 часа.

Поднимаемся на гору.

Тропа приводит нас в Долину Привидений – удивительное нагромождение каменных фигур на юго-западном склоне горы Юж. Демерджи.

Пересекаем плато и выходим к месту ночевки — турстоянке у водопада Джурла.

Гора Южная Демерджи, Долина ПривиденийГора Южная Демерджи, Долина ПривиденийГора Южная Демерджи, Долина ПривиденийГора Южная Демерджи, Долина ПривиденийГора Южная Демерджи, Долина Привидений
4 день

Плато Северная Демерджи, ущелье Хапхал и водопад Джур-Джур

Тропа идет по краю плато Северная Демерджи.

Она то ныряет в лес, то выводит нас на обзорные площадки.

Потрясающие виды!

Спуск по ущелью Хапхал.

Фотографируемся у водопада Джур-Джур, отмокаем в ваннах молодости.

Ночуем в палатках на стоянке Ай-Алексий.

Плато Северная Демерджи, ущелье Хапхал и водопад Джур-ДжурПлато Северная Демерджи, ущелье Хапхал и водопад Джур-ДжурПлато Северная Демерджи, ущелье Хапхал и водопад Джур-ДжурПлато Северная Демерджи, ущелье Хапхал и водопад Джур-ДжурПлато Северная Демерджи, ущелье Хапхал и водопад Джур-ДжурПлато Северная Демерджи, ущелье Хапхал и водопад Джур-Джур
5 день

Вдоль обрывов Караби-яйлы

Еще один красивый день: идем вдоль обрывов Караби-яйлы.

Спускаемся к виноградникам.

Ставим палатки у теплого озера.

Вдоль обрывов Караби-яйлыВдоль обрывов Караби-яйлы
6 день

Виноградники, спуск к морю

Тропа идет вниз, вдоль виноградников.

К обеду спускаемся к морю.

Размещаемся в кемпинге на берегу моря, купаемся, отдыхаем.

Виноградники, спуск к морюВиноградники, спуск к морюВиноградники, спуск к морю
7 день

Завершающий день

Отдыхаем на море, переезжаем в Алушту.

Окончание похода в 17.00 на автовокзале города Алушта.

Проживание

Тур предусматривает проживание в двух- и трехместных палатках.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Палаточный лагерь

6 ночей

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Весь внутримаршрутный транспорт
  • Трёхразовое питание на активной части маршрута
  • Аренда снаряжения (палатки, костровое и газовое оборудование)
  • Инструкторское обслуживание на маршруте
  • Оплата за ночевки на турстоянках
  • Оплата за посещение природных и исторических объектов на протяжении всего маршрута
  • Регистрация в контрольно-спасательной службе Крыма
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Симферополь и из г. Алушта
  • Аренда рюкзака, спального мешка, треккинговых палок
  • Дополнительные экскурсии
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
г. Симферополь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт (свидетельство о рождении);
  • рюкзак 70-90 литров (прокат);
  • непромокаемый чехол на рюкзак (прокат);
  • коврик туристский (прокат);
  • спальник в компрессионном мешке (прокат);
  • треккинговые или горные ботинки;
  • бахилы;
  • сменная обувь (кроссовки, сандалии);
  • непромокаемая куртка;
  • ходовые штаны;
  • кофта из флиса (полара);
  • теплая жилетка или пуховая куртка;
  • флисовая шапка;
  • термобелье;
  • флисовые перчатки;
  • легкие шорты или брюки;
  • шляпа или бейсболка;
  • 3 пары носков;
  • 2-3 комплекта белья;
  • купальник/плавки;
  • предметы личной гигиены;
  • КЛМН (кружка, ложка, миска, нож);
  • солнечные очки (фактор защиты 2-3);
  • крем от солнца (30-50 единиц);
  • индивидуальная аптечка;
  • налобный фонарь с комплектом запасных батареек;
  • треккинговые палки(прокат);
  • пластиковая бутылка для воды 1-1,5л.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как обезопасить себя от укуса клеща?

Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.

Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.

Используйте репелленты от клещей.

Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).

Основные пункты подготовки до поездки:

  • за пару месяцев пройдите вакцинацию по схеме – 3 прививки до начала сезона;
  • оформить страховой полис "Антиклещ" в любой страховой компании.
Как организовано питание в туре?

Продукты переносятся туристами. Вес и калорийность продуктовой раскладки рассчитываются инструктором перед походом и зависит от особенностей маршрута. Инструктор должен продумать меню на каждый день, учесть предстоящие туристам нагрузки. Продукты, которые мы берем в поход не должны быть слишком тяжелыми. При этом, походная пища должна не только компенсировать потраченную в походе энергию, еда должна быть вкусной и разнообразной.

Если группа встает рано и предстоит сложный переход, на завтрак мы готовим сладкие каши, богатые углеводами. Предлагаем чай или кофе, бутерброды с сыром или копченой колбасой.

На обеденный перекус приходится около 30% суточной нормы калорий. В обед туристам предлагаются бутерброды с колбасой, салом или консервированным мясом, сладкое: козинаки, халву, щербет. Чай.

После тяжелого дня, на ужин хорошо идут густые супы, чай и бутерброды.

Часто туристам выдается «карманное питание». Оно не отменяет завтраки, обеды или ужины, а является дополнением к ним. «Карманное питание» содержит быстрые углеводы и предназначено для того, чтобы компенсировать потери энергии на сложном маршруте и утолить голод на ходу, не дожидаясь планового приема пищи. В качестве карманного питания можно использовать энергетические батончики (протеиновые батончики или Сникерс), сосательные конфеты, орехи и сухофрукты.

В дни отдыха, особенно если недалеко есть магазин, мы стараемся готовить блюда из свежих продуктов, не зависимо от их веса и количества лишних калорий.

Сколько пойдем пешком?

Общий километраж тура – 75 км, в день пешком проходим примерно 8-15 км.

На каком транспорте будут перемещаться туристы?

В основном в туре используется микроавтобус (20-22 мест) – для групп 16-18 человек, марки Мерседес Спинтер или Форд. Автобусы оснащены кондиционерами и печками.

Есть ли возрастные ограничения в данном туре?

Возможно участие туристов от 12 лет в сопровождении взрослых или от 16 лет самостоятельно.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
28 июня 2023
Большое спасибо Юле, как заботливая мамочка, всегда сыты и под надёжным крылом. Желаю Юле новых ярких побед!!!
М
13 авг 2022
Четко организовали, вкусно кормили)))
С
11 мая 2022
Все хорошо

Тур входит в следующие категории Симферополя

ПешеходныеВсе туры7-дневные турыПрирода и пейзажиГорыТреккинг и походы

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