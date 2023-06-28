Треккинг от пещерных городов до Черного моря

Групповой тур в Симферополе
5
3 отзыва
Путешествие «От пещерных городов до Чёрного моря» — это поход-приключение! Нас ждёт встреча с древними памятниками и артефактами.

Мы будем бродить по древним городам, спускаться в осадные колодцы, исследовать подземные ходы и оборонительные сооружения, осматривать храмы, вырубленные в скале!
Треккинг от пещерных городов до Черного моря
Треккинг от пещерных городов до Черного моря
Треккинг от пещерных городов до Черного моря
Ближайшие даты:
15
сен

Что вас ожидает:

Рассвет на вершине
Рассвет на вершине
Незабываемые впечатления нам подарит встреча рассвета на горе, когда солнце окрашивает в розовый цвет лежащие у ваших ног облака
Легендарная Ай-Петри
Легендарная Ай-Петри
С высоты горы полюбуемся морем и панорамой ночной Ялты
Приятные прогулки
Приятные прогулки
Прогуляемся по лесным тропам, увидим водопады, ванны молодости, пройдем вдоль Большого Каньона Крыма
Таракташская тропа
Таракташская тропа
Спустимся в Ялту по знаменитой горной тропе
«Летящая вода»
«Летящая вода»
Сделаем роскошные фотографии у самого высокого Крымского водопада Учан-Су

Программа тура по дням

1 день

Бахчисарай, Свято-Успенский пещерный монастырь и прогулка по городу

Встреча группы на ж/д вокзале г. Бахчисарай (утром, по фактическому прибытию).

Ставим палатки на территории кемпинга.

После обеда, идем на прогулку в Свято-Успенский пещерный монастырь, осматриваем пещерный город Чуфут-Кале.

Для тех, кто не устал — прогулка по городу, посещение ханского дворца (самостоятельно).

Ужин. Отдых.

Бахчисарай, Свято-Успенский пещерный монастырь и прогулка по городуБахчисарай, Свято-Успенский пещерный монастырь и прогулка по городуБахчисарай, Свято-Успенский пещерный монастырь и прогулка по городуБахчисарай, Свято-Успенский пещерный монастырь и прогулка по городуБахчисарай, Свято-Успенский пещерный монастырь и прогулка по городу
2 день

Караимское кладбище, гора Тепе-Кермен и Сарабей

Завтрак.

По лесной тропе поднимаемся в гору.

Смотрим древнее караимское кладбище.

Спускаемся вниз по крутой тропе.

Лезем на гору Тепе-Кермен.

Тепе-Кермен (крепость на вершине) — древний и еще не исследованный археологами пещерный город, здесь есть что посмотреть, и есть что поискать.

От видов с вершины горы захватывает дух!

Обедаем чаем с бутербродами.

Идем до стоянки Сарабей.

Ночевка в палатках.

Ужин, костер, отдых.

Караимское кладбище, гора Тепе-Кермен и СарабейКараимское кладбище, гора Тепе-Кермен и СарабейКараимское кладбище, гора Тепе-Кермен и СарабейКараимское кладбище, гора Тепе-Кермен и СарабейКараимское кладбище, гора Тепе-Кермен и Сарабей
3 день

Село Баштановка, пещерный город Качи-Кальон и скит Анастасии-Узорешительницы

После завтрака, выходим в село Баштановка.

На обед – чай, бутерброды.

Идем смотреть пещерный город Качи-Кальон и скит Анастасии-Узорешительницы.

Помещение скита затейливо украшено необычными плетеными подвесками из лент, ткани, бисера.

Ночевка на турстоянке.

Ужин, отдых.

Село Баштановка, пещерный город Качи-Кальон и скит Анастасии-УзорешительницыСело Баштановка, пещерный город Качи-Кальон и скит Анастасии-УзорешительницыСело Баштановка, пещерный город Качи-Кальон и скит Анастасии-Узорешительницы
4 день

Село Куйбышево - Соколиное

Завтрак.

По лесной тропе идем в село Куйбышево.

Переезжаем в село Соколиное.

Ночуем в палатках на турстоянке.

Ужин.

Костер.

5 день

Водопад Серебряные струи и Большой Каньон

После завтрака идем к водопаду «Серебряные струи».

Водопад очень живописен, окружен богатым буковым лесом.

Дальше наш путь лежит вдоль Большого Каньона, по пути оставляем письма в «Почтовом Дубе», купаемся в «Ваннах молодости».

Тропа идет вверх, мы постепенно набираем высоту.

Ночуем на турстоянке Бойко.

Водопад Серебряные струи и Большой КаньонВодопад Серебряные струи и Большой КаньонВодопад Серебряные струи и Большой КаньонВодопад Серебряные струи и Большой КаньонВодопад Серебряные струи и Большой Каньон
6 день

Гора Ай-Петри

Завтрак.

Идем по красивому буковому лесу, то набирая, то сбрасывая высоту.

К обеду, выходим на Ай-Петринскую Яйлу.

Поднимаемся на зубцы горы Ай-Петри, с которых открывается великолепный вид на весь Южный берег Крыма.

Ночуем на турстоянке, любуемся огнями ночной Ялты.

Гора Ай-ПетриГора Ай-ПетриГора Ай-ПетриГора Ай-Петри
7 день

По Таракташской тропе к водопаду Учан-Су, Ялта

Встаем пораньше, завтракаем, спешим встречать рассвет на Ай-Петринской Яйле!

После завтрака, спускаемся по Таракташской тропе к водопаду Учан-Су.

Тропа необыкновенно красива!

Спуск занимает 3-4 часа.

Едем в Ялту.

Окончание похода в 17:00 на автовокзале города Ялта.

По Таракташской тропе к водопаду Учан-Су, ЯлтаПо Таракташской тропе к водопаду Учан-Су, ЯлтаПо Таракташской тропе к водопаду Учан-Су, ЯлтаПо Таракташской тропе к водопаду Учан-Су, ЯлтаПо Таракташской тропе к водопаду Учан-Су, ЯлтаПо Таракташской тропе к водопаду Учан-Су, Ялта

Проживание

Тур предусматривает проживание в двух- и трехместных палатках.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Палаточный городок

6 ночей

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Весь внутримаршрутный транспорт
  • Трёхразовое питание на активной части маршрута
  • Аренда снаряжения (палатки, костровое и газовое оборудование)
  • Инструкторское обслуживание на маршруте
  • Оплата за ночевки на турстоянках
  • Пропуск в Ялтинский горно-лесной заповедник
  • Регистрация в контрольно-спасательной службе Крыма
  • Оплата за посещение природных и исторических объектов на протяжении всего маршрута
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Бахчисарай и из г. Ялта
  • Аренда рюкзака, спального мешка, треккинговых палок
  • Дополнительные экскурсии
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Доставка снаряжения и продуктов до места сбора группы (для иногородних туристов)
Место начала и завершения?
г. Симферополь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт (свидетельство о рождении);
  • рюкзак 70-90 литров (прокат);
  • непромокаемый чехол на рюкзак (прокат);
  • коврик туристский (прокат);
  • спальник в компрессионном мешке (прокат);
  • треккинговые или горные ботинки;
  • бахилы;
  • сменная обувь (кроссовки, сандалии);
  • непромокаемая куртка;
  • ходовые штаны;
  • кофта из флиса (полара);
  • тёплая жилетка или пуховая куртка;
  • флисовая шапка;
  • термобельё;
  • флисовые перчатки;
  • лёгкие шорты или брюки;
  • шляпа или бейсболка;
  • 3 пары носков;
  • 2-3 комплекта белья;
  • купальник/плавки;
  • предметы личной гигиены;
  • КЛМН (кружка, ложка, миска, нож);
  • солнечные очки (фактор защиты 2-3);
  • крем от солнца (30-50 единиц);
  • индивидуальная аптечка;
  • налобный фонарь с комплектом запасных батареек;
  • треккинговые палки(прокат);
  • пластиковая бутылка для воды 1-1,5л.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как обезопасить себя от укуса клеща?

Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.

Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.

Используйте репелленты от клещей.

Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).

Основные пункты подготовки до поездки:

  • за пару месяцев пройдите вакцинацию по схеме – 3 прививки до начала сезона;
  • оформить страховой полис "Антиклещ" в любой страховой компании.
Как организовано питание в туре?

Продукты переносятся туристами. Вес и калорийность продуктовой раскладки рассчитываются инструктором перед походом и зависит от особенностей маршрута. Инструктор должен продумать меню на каждый день, учесть предстоящие туристам нагрузки. Продукты, которые мы берем в поход не должны быть слишком тяжелыми. При этом, походная пища должна не только компенсировать потраченную в походе энергию, еда должна быть вкусной и разнообразной.

Если группа встает рано и предстоит сложный переход, на завтрак мы готовим сладкие каши, богатые углеводами. Предлагаем чай или кофе, бутерброды с сыром или копченой колбасой.

На обеденный перекус приходится около 30% суточной нормы калорий. В обед туристам предлагаются бутерброды с колбасой, салом или консервированным мясом, сладкое: козинаки, халву, щербет. Чай.

После тяжелого дня, на ужин хорошо идут густые супы, чай и бутерброды.

Часто туристам выдается «карманное питание». Оно не отменяет завтраки, обеды или ужины, а является дополнением к ним. «Карманное питание» содержит быстрые углеводы и предназначено для того, чтобы компенсировать потери энергии на сложном маршруте и утолить голод на ходу, не дожидаясь планового приема пищи. В качестве карманного питания можно использовать энергетические батончики (протеиновые батончики или Сникерс), сосательные конфеты, орехи и сухофрукты.

В дни отдыха, особенно если недалеко есть магазин, мы стараемся готовить блюда из свежих продуктов, не зависимо от их веса и количества лишних калорий.

На каком транспорте будут перемещаться туристы?

В основном в туре используется микроавтобус (20-22 мест) – для групп 16-18 человек, марки Мерседес Спинтер или Форд. Автобусы оснащены кондиционерами и печками.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
28 июня 2023
Большое спасибо Юле, как заботливая мамочка, всегда сыты и под надёжным крылом. Желаю Юле новых ярких побед!!!
М
13 авг 2022
Четко организовали, вкусно кормили)))
С
11 мая 2022
Все хорошо

Тур входит в следующие категории Симферополя

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