Кругосветное путешествие по Крыму

Групповой тур в Симферополе
5
3 отзыва
В экскурсионном туре "Кругосветное путешествие по Крыму" Вы увидите экзотические уголки полуострова, бывшие дворянские имения, царские дворцы и сказочные парки.

Данный тур, дает Вам прекрасную возможность ознакомиться с историей и современностью чудесного полуострова всего за неделю.

А каждый сезон в Никитском ботаническом саду Вас ждетпосещение удивительных выставок цветов: весной – тюльпанов, летом – роз, а осенью – хризантем.
Кругосветное путешествие по Крыму
Кругосветное путешествие по Крыму
Кругосветное путешествие по Крыму
Ближайшие даты:
8
июн
6
июл
3
авг
7
сен

Что вас ожидает:

Феодосия и Коктебель
Феодосия и Коктебель
Побываем в самых интересных местах этих курортов и при желании совершим морскую прогулку вдоль горы Кара-Даг к Золотым воротам
Очарование Восточного Крыма
Очарование Восточного Крыма
Посетим Генуэзскую крепость в Судаке – уникальный комплекс фортификационных сооружений Средневековья
Масандра
Масандра
По желанию посетим дворец Александра III – бывшую «Сталинскую» госдачу, а ныне музей, посвященный царской династии Романовых
Солнечный Южный берег Крыма
Солнечный Южный берег Крыма
Полюбуемся замком "Ласточкино гнездо" и посетим Ливадийский дворец, летнюю резиденцию российского императора Николая II
Величественный Севастополь
Величественный Севастополь
Узнаем много интересного на экскурсии по "городу русских моряков", привлекающего гостей своей неповторимой историей и архитектурой

Программа тура по дням

1 день

Встреча гостей и обзорная экскурсия по Феодосии

Встреча гостей на ж/д вокзале г. Симферополя с 12:00 до 12:30 (внутренний дворик вокзала, возле фонтана «Голуби»).

Руководитель группы встречает с табличкой «Крымская кругосветка».

Присоединение в г. Белогорск (13:30, кафе «Ак-кая»), в городе Феодосия (в 15:00 на ж/д вокзале)

О присоединении в Белогорске или Феодосии просим предварительно сообщать менеджеру.

Переезд в Белогорск.

Осмотр поражающего своими размерами Суворовского дуба и Белой скалы (Ак-кая) - уникального памятника природы, где снимались фильмы «Всадник без головы», «Человек с бульвара Капуцинов», «9-рота» и т. д.

Обед (в 13:30, с элементами крымско-татарской кухни).

Переезд в Феодосию.

Обзорная экскурсия по Феодосии с осмотром могилы И. К. Айвазовского, армянской церкви святого Саркиса, мечети Муфти-Джами (без посещения), крепостного комплекса Генуэзской крепости и церквей на Карантине, памятника Афанасию Никитину, Фонтана И. К. Айвазовского.

Размещение в одной из гостиниц Восточного Крыма.

Встреча гостей и обзорная экскурсия по ФеодосииВстреча гостей и обзорная экскурсия по ФеодосииВстреча гостей и обзорная экскурсия по ФеодосииВстреча гостей и обзорная экскурсия по Феодосии
2 день

Керчь - Казантипский заповедник - Восточный Крым

Завтрак.

Переезд в Керчь – город-герой, один из древнейших городов мира, столица Боспорского царства, место смерти легендарного понтийского царя Митридата V.

Обзорная экскурсия по центру Керчи с осмотром Храма Иоанна Предтечи (VIII в.), горы Митридат, обзор Керченского пролива и Керченского моста.

Посещение Аджимушкайского мемориала – подземной экспозиции музея героической обороны Аджимушкайских каменоломен периода Великой отечественной войны.

Царский курган (IV в. до н. э. - Боспорское царство) и трехсотлетняя турецкая крепость Ени-Кале (они находятся на реставрации и их осмотр невозможен).

Трансфер в п. Щелкино.

Знакомство с Казантипским природным заповедником, ископаемым атолловым рифом древнего теплого моря.

Отдых на Азовском море (в летнее время).

Возвращение в гостиницу.

Керчь - Казантипский заповедник - Восточный КрымКерчь - Казантипский заповедник - Восточный КрымКерчь - Казантипский заповедник - Восточный Крым
3 день

Феодосия - Коктебель - Судак - Южный берег Крыма

Завтрак.

Освобождение номеров.

Трансфер в Коктебель, знакомство с популярным курортом, окруженным созданными природой достопримечательностями – горой Кара-Даг и мысом Хамелеон.

Именно в этом живописном уголке Крыма поэт и пейзажист Максимилиан Волошин прожил большую часть своей жизни, вдохновляясь природой и создавая свои самые известные произведения.

Посещение обзорной площадки «Звездопад воспоминаний» на плато Узун-сырт, откуда открывается волшебный вид на Коктебельскую бухту, хребет Кучук-Енишар и соленое озеро.

Свободное время.

Предлагаем за доп. плату посетить: - морскую прогулку вдоль горы Кара-Даг к Золотым воротам (за доп. плату - от 1100 руб), - посещение дома-музея М. Волошина (за доп. плату: взрослые – 300 руб).

Переезд в г. Судак.

Обзор Генуэзской крепости - уникального комплекса фортификационных сооружений Средневековья (без посещения).

Переезд на Южный берег Крыма, путевая экскурсия, знакомство с живописными горными и морскими ландшафтами.

Остановка у храма-маяка Св. Николая Чудотворца.

Размещение в одной из гостиниц Южного берега Крыма.

Феодосия - Коктебель - Судак - Южный берег КрымаФеодосия - Коктебель - Судак - Южный берег КрымаФеодосия - Коктебель - Судак - Южный берег КрымаФеодосия - Коктебель - Судак - Южный берег Крыма
4 день

Южный берег Крыма, Никита, Ливадия, Ялта

Завтрак.

Переезд в п. Никита.

Посещение одного из старейших научно-исследовательских центров – «Никитский ботанический сад», осмотр уникальной коллекции южных культур, кипарисовой и пальмовой аллеи, бамбуковой рощи, а каждый сезон посещение удивительных выставок цветов: весной - тюльпанов, летом - роз, а осенью - хризантем.

Переезд в Ливадию.

Знакомство с Ливадийским дворцом - летней резиденцией российского императора Николая II и местом проведения Ялтинской конференции 1945 г:

Большой белый дворец, внутренние покои, осмотр памятника лидерам «Большой тройки» и Александру III, знакомство с парком и Крестовоздвиженским храмом.

Обзорная пешеходная экскурсия по набережной Ялты, откуда открываются чудесные виды на горы и море.

Знакомство с визитной карточкой города – гостиницей «Ореанда», которой более 100 лет, знаменитым «платаном Айседоры», памятниками писателю Ю. Семеному, актёру М. Пуговкину, Даме с собачкой, Часовней Новомучеников и Исповедников Российских.

Гуляя по Пушкинскому бульвару, вы увидите памятник пионеру русского кинематографа А. А. Ханжонкову, памятник А. С. Пушкину, католический Храм Пресвятой Богородицы и многочисленные особняки, ставшие украшением курортной столицы Крыма.

Возвращение в гостиницу.

Южный берег Крыма, Никита, Ливадия, ЯлтаЮжный берег Крыма, Никита, Ливадия, Ялта
5 день

Алупка - Севастополь - Симферополь

Завтрак.

Освобождение номеров.

Переезд в Севастополь, путевая экскурсия, осмотр замка «Ласточкино гнездо» и Форосской церкви (со смотровой площадки).

Посещение Военно-исторического музея Черноморского флота – одного из старейших военно-морских музеев России, который является подлинной сокровищницей боевых реликвий, связанных со славной историей Черноморского флота.

Обзорная экскурсия по центру города-героя Севастополя – «города русских моряков», привлекающего гостей своей неповторимой историей и архитектурой.

Экскурсия включает посещение Графской пристани, площади Нахимова, мемориала Героической обороны Севастополя 1941-1942 гг., памятника А. И. Казарскому - первого мемориала в городе, Приморского бульвара, знаменитого памятника Затопленным кораблям.

Трансфер в Симферополь (без экскурсовода).

Прибытие на ж/д вокзал г. Симферополя к 16:30 – 17:00.

Отъезд.

Алупка - Севастополь - СимферопольАлупка - Севастополь - СимферопольАлупка - Севастополь - СимферопольАлупка - Севастополь - СимферопольАлупка - Севастополь - СимферопольАлупка - Севастополь - Симферополь

Карта туристского маршрута

Карта туристического маршрута

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

период2-местное размещение1-местное размещение
20.04 – 24.0423 90026 900
04.05 – 08.05 24 90027 900
08.06 – 12.0625 90029 900
06.07 – 10.0727 90032 900
03.08 – 07.0827 90032 900
07.09 – 11.0927 90032 900

Варианты проживания

Пансионат «Крымское приморье»

2 ночи

Располагается на побережье Черного моря у подножья юго-восточного склона заповедного потухшего вулкана Кара-Даг.

Пансионат находится в парковой зоне, которая по своим уникальным климатическим условиям и красоте ландшафта, является признанным местом для отдыха и лечения.

В номере: односпальные кровати, телевизор, холодильник, туалет, душ, умывальник, балкон с видом на море или парк, wi-fi интернет.
Одно дополнительное место – евро-раскладушка или диван-кровать.

Пансионат «Крымское приморье»Пансионат «Крымское приморье»Пансионат «Крымское приморье»Пансионат «Крымское приморье»Пансионат «Крымское приморье»Пансионат «Крымское приморье»

Отель «Феодосия» 3

2 ночи

Чистый, уютный отель с прекрасным расположением и комфортным отдыхом на берегу живописного Феодосийского залива.

В номере: две односпальные кровати, телевизор, кондиционер, цифровое телевидение, Wi-Fi, электронные замки, сейф, зеркало, шкаф для одежды, вешалки, чайник, косметические средства, полотенца, фен, туалет, душ.

Отель «Феодосия» 3Отель «Феодосия» 3Отель «Феодосия» 3Отель «Феодосия» 3Отель «Феодосия» 3Отель «Феодосия» 3Отель «Феодосия» 3

Отель «Дива» 3

2 ночи

Новый уютный отель, сочетающий в себе уют и комфорт для Вашего отдыха.

Радушный прием, комфортное размещение, приветливый персонал помогут Вам отдохнуть в спокойной, уютной обстановке.

В номере: набор мебели с двуспальной кроватью, телевизор, холодильник, кондиционер, вид на гору Алчак, туалет, умывальник, душ.

Отель «Дива» 3Отель «Дива» 3Отель «Дива» 3Отель «Дива» 3Отель «Дива» 3Отель «Дива» 3

Отель «Форум» 3

2 ночи

Этот отель находится в городе Судак, в 12 минутах ходьбы от пляжа на берегу Черного моря.

Ресторан отеля «Форум» оформлен в греческом стиле и специализируется на европейской и украинской кухне. В баре подают напитки.

В числе удобств гостиницы «Форум» — сауна и мини-бассейн.

В номере: телевизор, кондиционер, холодильник, телефон, кабельное телевидение, Wi-Fi, шкаф, вешалка для одежды, услуга "звонок – будильник", душ, туалет, косметические средства, полотенца.

Отель «Форум» 3Отель «Форум» 3Отель «Форум» 3Отель «Форум» 3Отель «Форум» 3Отель «Форум» 3Отель «Форум» 3

Отель «Гранд Астория» 3

2 ночи

Отель расположен всего в 50 метрах от Чёрного моря, на центральной набережной города. Из окон верхних этажей открывается прекрасный вид на живописный Феодосийский залив.

Здание отеля является архитектурным памятником и старейшей гостиницей города, в которой жили легендарные исторические личности и знаменитости начала – середины XX века. По некоторым сведениям, в 1914 году гостиницу посетили такие известные люди, как А. Н. Толстой, М. И. Цветаева. В 1920 году в гостинице был штаб белогвардейцев, именно в гостинице проживал и руководил Вооруженными силами Юга генерал-лейтенант Антон Иванович Деникин.

В номере: две односпальные кровати, шкаф, столик, телевизор, холодильник, кондиционер. ванна/душ, туалет.

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Санаторий «Кирова»

2 ночи

Этот курортный отель расположен в парке красивой исторической усадьбы. В распоряжении гостей большой бальнеологический центр, где можно принять радоновые, сероводородные и другие типы ванн. Здесь также проводятся различные массажные и оздоровительные процедуры. На территории работает диагностическая лаборатория с профессиональным оборудованием. Действует бесплатный Wi-Fi.

В «Санатории Кирова» предлагается размещение в звукоизолированных номерах и люксах с балконом и спутниковым телевидением.

В числе удобств «Санатория Кирова» — открытый бассейн с морской водой, современный тренажерный зал, экскурсионное бюро и детский клуб. Гости могут поиграть в теннис на траве.

В обеденном зале оздоровительного курорта «Санаторий Кирова» подают завтрак, а также блюда традиционной кухни Крымского полуострова. Гостям предоставляется полный пансион с диетическим меню, а в высокий туристический сезон — питание по системе «шведский стол».

К услугам гостей принадлежности для барбекю, кафе, фотостудия, салон красоты и студия йоги.

Санаторий «Кирова»Санаторий «Кирова»Санаторий «Кирова»Санаторий «Кирова»Санаторий «Кирова»Санаторий «Кирова»Санаторий «Кирова»

Отель «Алушта» 2

2 ночи

Имеет очень удобное расположение: 100 м от автовокзала, в 15 минутной доступности от Центральной Набережной. С парапета гостиничного холла открывается живописный и неповторимый вид на вечно зеленый и живописный пейзаж череды горных массивов Бабуган, Четыр-Даг и Демерджи, просторную и самую большую на Южном побережье Крыма долину и, конечно же, на море.

В номере: телевизор, кондиционер, холодильник, телефон, кабельное телевидение, сейф, утюг, фен, шкаф, вешалка для одежды, услуга "звонок – будильник", душ, туалет, косметические средства, полотенца, балкон.

Отель «Алушта» 2Отель «Алушта» 2Отель «Алушта» 2Отель «Алушта» 2Отель «Алушта» 2Отель «Алушта» 2Отель «Алушта» 2

Отель «Крымская Ницца» 2

2 ночи

Расположен в городе Ялта, в непосредственной близости от центра и городской Набережной, в реликтовой зелени бывшего княжеского имения и в 600 метрах от моря.

В номере: телевизор, кондиционер, холодильник, телефон, кабельное телевидение, сейф, стиральная машина, сушилка для одежды, утюг, фен, чайник, кухонные принадлежности, обеденный стол, шкаф, вешалка для одежды, услуга "звонок – будильник", душ, туалет, косметические средства, полотенца, настольные игры и/или пазлы, детские книги, музыка или фильмы.

Отель «Крымская Ницца» 2Отель «Крымская Ницца» 2Отель «Крымская Ницца» 2Отель «Крымская Ницца» 2Отель «Крымская Ницца» 2Отель «Крымская Ницца» 2

Оздоровительный комплекс «Жемчужина»

2 ночи

Располагается в восточной части Алушты – в черте города, в 800 м от моря.

В числе преимуществ комплекса — сауна и купель.

В номере: телевизор, холодильник, телефон, набор мебели, туалет, душ, балкон.

Оздоровительный комплекс «Жемчужина»Оздоровительный комплекс «Жемчужина»Оздоровительный комплекс «Жемчужина»Оздоровительный комплекс «Жемчужина»Оздоровительный комплекс «Жемчужина»Оздоровительный комплекс «Жемчужина»

Пансионат «Ай-Тодор-Юг» 2

2 ночи

Располагается в курортном местечке Гаспра, в одном из живописнейших уголков Южного берега Крыма, между архитектурным памятником "Ласточкино гнездо" и Воронцовским дворцом в Алупке.

В номере:две односпальные кровати, телевизор, холодильник, кондиционер, душевая кабина, туалет, умывальник, балкон с видом на южную(море) или северную(горы) сторону.

Пансионат «Ай-Тодор-Юг» 2Пансионат «Ай-Тодор-Юг» 2Пансионат «Ай-Тодор-Юг» 2Пансионат «Ай-Тодор-Юг» 2Пансионат «Ай-Тодор-Юг» 2Пансионат «Ай-Тодор-Юг» 2Пансионат «Ай-Тодор-Юг» 2

Гостиница «Гранд Астория»

2 ночи

Отель «Астория» расположен на набережной города Феодосия с открывающимися великолепными видами на залив. К услугам гостей экскурсионное бюро, парковка, Wi-Fi, игровая зона.

Номерной фонд имеет уникальный дизайн, посвященный различным тематикам, в том числе Ю. Гагарину, Ф. Шаляпину, И. Айвазовскому и другим выдающимся личностям. К удобству клиентов корпусная мебель, бытовая техника, кабельное ТВ, гардероб.

Для гостей отеля предусмотрен завтрак в кафе, расположенном по соседству. Там же клиенты могут организовать полноценное питание из блюд, представленных в меню. В окрестностях расположено достаточное количество ресторанов различной гастрономической специализации.

В 200 метрах располагается городской пляж. Расстояние до центра города составляет не более 300 м. Железнодорожный вокзал находится в 100 м. Гости могут посетить находящиеся поблизости музеи денег и древностей. В 200 м расположена картинная галерея, посвященная маринистической живописи.

Гостиница «Гранд Астория»Гостиница «Гранд Астория»Гостиница «Гранд Астория»Гостиница «Гранд Астория»Гостиница «Гранд Астория»Гостиница «Гранд Астория»Гостиница «Гранд Астория»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в номерах с удобствами
  • Питание (4 завтрака, 1 обед)
  • Услуги экскурсовода
  • Входные билеты в музеи (Аджимушкайские каменоломни, Казантипский заповедник, Никитский сад, Ливадийский и Музей ЧФ, обзорная экскурсия по Феодосии, Севастополю и Ялте)
  • Транспортное обслуживание по всему маршруту
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Симферополя и обратно
  • Питание (4 обеда и ужины)
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
г. Симферополь
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие скидки есть в туре?

Для детей до 12 лет на основном месте предоставляется скидка – 10%, на дополнительном – 30%.

Для пенсионеров 60+ предоставляется скидка – 5%.

Есть ли ограничения по возрасту для участия в туре?

Участие в туре возможно для детей от 5 лет (в связи с насыщенностью программы и повышенной нагрузкой для детей) и взрослым до 80 лет.

Что еще нужно знать о туре?

Цены на факультативные экскурсии могут меняться в течении сезона.

К месту проведения факультативных экскурсий туристы добираются самостоятельно.

Порядок посещения экскурсионных объектов может меняться в зависимости от места размещения, погодных условий.

Туристы, прибывшие после назначенного времени, добираются до места нахождения автобуса с группой самостоятельно.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
28 июня 2023
Недавно вернулась из чудесного путешествия. Незабываемые 5 дней в Крыму!!! Посетили многие города- Белогорск, Керчь, Феодосию, Судак, Коктебель, заповедники Карадаг и Казантип, Алушту, Ялту, Ливадию, Никитский ботанический сад, Севастополь. Увидели красивейшие природные места Крыма и исторические памятники. Особенно понравилась морская прогулка вдоль потухшего вулкана Карадаг, экскурсия в Ливадийском дворце и Никитском ботаническом саду. Сад -это просто рай на земле. Попали на цветение роз. Ароматы сказочные!
Огромное впечатление произвело посещение Аджимушкайских каменоломен в Керчи. Вышла, едва сдерживая слезы…
Е
29 апр 2023
Поездка прошла великолепно! Организация четкая. Сопровождающая и экскурсовод влюбленная в свое дело и знающая свое дело Виктория Евгеньевна просто чудо. Очень довольна поездкой. Даже погода не испортила впечатление.
Благодарю!!
С
26 сен 2022
Очень интересная программа тура.
Так много всего посмотрели за 5 дней.
Только положительные эмоции.
Прекрасный экскурсовод Андрей Николаевич. Проффесионал своего дела.
Спасибо водителю Евгению. Очень опытный, очень вежливый.
Очень слаженная команда.

Тур входит в следующие категории Симферополя

Можно с детьмиВсе туры5-дневные турыНа автобусе

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