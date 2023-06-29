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Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Феодосии
Встреча гостей на Ж/Д ВОКЗАЛЕ г. Симферополя с 12:00 до 12:30 (внутренний дворик вокзала, возле фонтана «Голуби»).
Руководитель группы встречает с табличкой «Гранд тур».
Присоединение в г. Белогорск (13:30, кафе «Ак-кая»), в городе Феодосия (в 15:00 на ж/д вокзале).
(о присоединении в Белогорске или Феодосии просим предварительно сообщать менеджеру).
Переезд в Белогорск.
Осмотр поражающего своими размерами Суворовского дуба и Белой скалы (Ак-кая) - уникального памятника природы, где снимались фильмы «Всадник без головы», «Человек с бульвара Капуцинов», «9-рота» и т. д.
Обед (в 13:30, с элементами крымско-татарской кухни).
Переезд в Феодосию.
Обзорная экскурсия по Феодосии с осмотром могилы И. К. Айвазовского, армянской церкви святого Саркиса, мечети Муфти-Джами (без посещения), крепостного комплекса Генуэзской крепости и церквей на Карантине, памятника Афанасию Никитину, Фонтана И. К. Айвазовского.
Размещение в одной из гостиниц Восточного Крыма.
Керчь, Аджимушкайский мемориал и Казантипский природный заповедник
Завтрак.
Переезд в Керчь – город-герой, один из древнейших городов мира, столица Боспорского царства, место смерти легендарного понтийского царя Митридата V.
Обзорная экскурсия по центру Керчи с осмотром Храма Иоанна Предтечи (VIII в.), горы Митридат, обзор Керченского пролива и Керченского моста.
Посещение Аджимушкайского мемориала героической обороны Аджимушкайских каменоломен периода Великой отечественной войны.
Царский курган (IV в. до н. э. - Боспорское царство) и трехсотлетняя турецкая крепость Ени-Кале (они находятся на реставрации и их осмотр невозможен).
Трансфер в п. Щелкино.
Знакомство с Казантипским природным заповедником, ископаемым атолловым рифом древнего теплого моря.
Отдых на Азовском море (в летнее время).
Возвращение в гостиницу.
Экскурсия по Коктебелю
Завтрак.
Освобождение номеров.
Трансфер в Коктебель, знакомство с популярным курортом, окруженным созданными природой достопримечательностями – горой Кара-Даг и мысом Хамелеон.
Именно в этом живописном уголке Крыма поэт и пейзажист Максимилиан Волошин прожил большую часть своей жизни, вдохновляясь природой и создавая свои самые известные произведения.
Посещение обзорной площадки «Звездопад воспоминаний» на плато Узун- сырт, откуда открывается волшебный вид на Коктебельскую бухту, хребет Кучук-Енишар и соленое озеро.
Свободное время.
Предлагаем за доп. плату посетить:
- морскую прогулку вдоль горы Кара-Даг к Золотым воротам (за доп. плату - от 1100 руб).
- посещение дома-музея М. Волошина (за доп. плату: взрослые – 300 руб).
Переезд в г. Судак.
Обзор Генуэзской крепости - уникального комплекса фортификационных сооружений Средневековья (без посещения).
Переезд на Южный берег Крыма, путевая экскурсия, знакомство с живописными горными и морскими ландшафтами.
Остановка у храма-маяка Св. Николая Чудотворца.
Размещение в одной из гостиниц Южного берега Крыма.
Южный берег Крыма, Никита, Ливадия
Завтрак.
Переезд в п. Никита.
Посещение одного из старейших научно-исследовательских центров – «Никитский ботанический сад», осмотр уникальной коллекции южных культур, кипарисовой и пальмовой аллеи, бамбуковой рощи, а каждый сезон посещение удивительных выставок цветов: весной - тюльпанов, летом - роз, а осенью - хризантем.
Переезд в Ливадию.
Знакомство с Ливадийским дворцом - летней резиденцией российского императора Николая II и местом проведения Ялтинской конференции 1945 г: Большой белый дворец, внутренние покои, осмотр памятника лидерам «Большой тройки» и Александру III, знакомство с парком и Крестовоздвиженским храмом.
Обзорная пешеходная экскурсия по набережной Ялты, откуда открываются чудесные виды на горы и море.
Знакомство с визитной карточкой города – гостиницей «Ореанда», которой более 100 лет, знаменитым «платаном Айседоры», памятниками писателю Ю. Семеному, актёру М. Пуговкину, Даме с собачкой, Часовней Новомучеников и Исповедников Российских.
Гуляя по Пушкинскому бульвару, вы увидите памятник пионеру русского кинематографа А. А. Ханжонкову, памятник А. С. Пушкину, католический Храм Пресвятой Богородицы и многочисленные особняки, ставшие украшением курортной столицы Крыма.
Возвращение в гостиницу.
Воронцовский дворец-музей в Алупке. Севастополь
Завтрак.
Освобождение номеров.
Переезд в Севастополь, путевая экскурсия, осмотр замка «Ласточкино гнездо» и Форосской церкви (со смотровой площадки).
Размещение в одной из гостиниц Севастополя.
Бахчисарай
Завтрак.
Переезд в Бахчисарай через Инкерман, путевая информация о Свято-Климентском пещерном монастыре и обзор средневековой крепости Каламита.
Прибытие в Бахчисарай – историческую столицу Крымского ханства, расположенную в окруженной Крымскими горами живописной долине реки Чурук-Су.
Посещение кофейни-музея «Дегирмен», где вы увидите макет древнего Бахчисарая, который оживает благодаря эффектам света и звука, а также попробуете вкуснейший восточный кофе.
Знакомство со Свято-Успенским пещерным монастырем и святым источником в ущелье Марьям-Дере (без экскурсовода).
Проведение экскурсий на территории Свято-Успенского монастыря в Бахчисарай запрещено, поэтому гости знакомятся с объектом без экскурсовода, только путевая информация до захода на территорию.
Свободнее время.
По желанию, на выбор, предлагаем посетить (к месту проведения факультативных экскурсий туристы добираются самостоятельно):
- комплекс Ханского дворца - единственным в мире образцом крымско-татарской архитектуры и быта (500 руб с чел, ведется частичная реконструкция);
- дегустацию крымских вин (за доп. плату - 350 руб с чел);
Возвращение в гостиницу.
Историко-археологический музей «Херсонес Таврический», экскурсия на Сапун-гору и экскурсия по Балаклавской набережной
Завтрак.
Выезд на экскурсию.
Посещение историко-археологического музея «Херсонес Таврический», включенного в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, единственного античного полиса Cеверного Причерноморья и места крещения Князя Владимира.
Знакомство с мемориальным комплексом Сапун-гора – место решающего сражения за Севастополь периода Великой Отечественной войны, осмотр мемориального комплекса и образцов военной техники.
Переезд в Балаклаву - удивительный «городок», прославившийся своим европейским шармом и богатой историей.
Обзорная экскурсия по Балаклавской набережной, осмотр Генуэзской крепости Чембало, храма Двенадцати Апостолов и знаменитой бухты Листригонов, воспетой в поэме Гомера «Одиссея».
По желанию, на выбор, предлагаем (к месту проведения факультативных экскурсий туристы добираются самостоятельно) посетить музей истории Балаклавы (взрослый – 500руб) или морскую прогулка по Балаклавской бухте (от 500 руб).
Возвращение в гостиницу.
Малый Иерусалим. Отъезд
Завтрак.
Освобождение номеров.
Переезд на Западный берег Крыма.
Прибытие в Евпаторию.
Экскурсия «Малый Иерусалим» (маршрут рекомендован к посещению всемирной организацией ЮНЕСКО): вас ожидает пешеходная прогулка по старому городу с осмотром Текие дервишей – единственного в Крыму мусульманского монастыря, армянского храма Св. Николая Чудотворца, еврейской синагоги Егия-Капай, Караимских кенасс – храмового комплекса крымских караимов, мечети «Хан-Джами», Свято-Никольского собора, «Одун-базар къапусы» – главных крепостных ворот средневекового Гезлева (Евпатории).
По ходу экскурсии вы сможете приобрести сувенирную продукцию и другие изделия местных ремесленников.
Прибытие на ж/д вокзал г. Симферополя к 16:30 – 17:00.
Отъезд.
Карта туристского маршрута
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
|период
|2-местное размещение
|1-местное размещение
|20.04 – 27.04
|36 900
|41 900
|04.05 – 11.05
|37 900
|42 900
|08.06 – 15.06
|39 900
|44 900
|06.07 – 13.07
|40 900
|48 900
|03.08 – 10.08
|40 900
|48 900
|07.09 – 14.09
|40 900
|48 900
Гостиницы указаны ориентировочно. Возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Отель «Дива» 3
Новый уютный отель, сочетающий в себе уют и комфорт для Вашего отдыха.
Радушный прием, комфортное размещение, приветливый персонал помогут Вам отдохнуть в спокойной, уютной обстановке.
В номере: набор мебели с двуспальной кроватью, телевизор, холодильник, кондиционер, вид на гору Алчак, туалет, умывальник, душ.
Гостиница «Феодосия» 3
Гостиница «Феодосия» удобно расположилась в самом центре Феодосии, время ходьбы до моря составит 3 минуты. К услугам гостей автостоянка, трансфер за дополнительную плату, прачечная и доступ в интернет.
Комфортабельные номера оборудованы всем необходимым, что может понадобиться на отдыхе и оформлены в классическом стиле. С окон открывается красивый панорамный вид на набережную Айвазовского и залив.
На территории работает ресторан, где можно побаловать себя вкусными блюдами, а также отлично провести время. Рядом открыта парковая зона (летняя терраса), выполненная во французском стиле, арт-кафе Замок Чая. Также имеется прекрасная зона для фотосессий. Приятный бонус - вечерние киносеансы под шатром, которые оставят массу приятных впечатлений.
Рядом находятся прекрасные виллы, памятники архитектуры, музей «Знаниум», галерея Айвазовского. Расстояние аэропорта Симферополя - 110 км.
Гостиница «Алушта» 2
Отель «Алушта» находится в самом сердце одноименно города. Всего в 100 метрах от автовокзала и 15 минутах прогулки пешком от пляжей Профессорского уголка и центральной набережной.
В гостинице располагаются 105 удобных номеров категории «Studio» и «Standard». Со всех номеров открывается великолепный вид на горы, море и город. Также отель располагает собственной автостоянкой. На всех этажах гостиницы находится кулер с питьевой водой, гладильная доска и утюг, бесплатный Wi-Fi. Все помещения кондиционируются. На стойке портье сотрудник предоставляет ячейку сейфа, по запросу.
Большой банкетный зал ресторана позволяет разместить всех проживающих гостей на завтраке.
Дополнительно для наших гостей доступны услуги бильярдной комнаты, экскурсионного бюро, косметолога, парикмахера, массажиста и ногтевого сервиса. Доброжелательный персонал, современная и гибкая система скидок, уютные номера, парковка и сытные завтраки не оставят Вас равнодушными. Ж/д вокзал Симферополь в 40,8 км. Аэропорт на расстоянии 52 км.
Курортный комплекс «Голден» 3
Отель «Golden Resort» располагается в парковой зоне г. Алушта.
Стиль оформления номеров - классический. В каждом все необходимое для комфортного проживания - уютная мебель, телевизор с кабельными каналами, кондиционер, холодильник, собственная ванная.
Здесь работают три ресторана, в которых в можете отведать блюда европейской и местной кухни. Концепция «Шведский стол» порадует изобилием.
Гости могут воспользоваться открытым и закрытым бассейнами, сауной, фитнес-центром, теннисным кортом, галечным пляжем, Интернетом. Для детей есть специально оборудованная игровая площадка. Есть собственная охраняемая стоянка.
Стойка регистрации работает круглосуточно.
Гостиница «Атлантика» 3
Отель «Атлантика» ждёт гостей в солнечном Крыму. Здесь к вашим услугам доступ в интернет, прачечная, бизнес-центр и частная парковка.
Вниманию гостей представлены комфортабельные условия в номерах, они оснащены удобной мебелью, телевизором, а также собственной ванной с набором косметических принадлежностей.
Питание организовано в ресторане и лобби-баре. На территории оборудована летняя открытая площадка.
Для проведения деловых встреч имеется несколько конференц-залов.
В непосредственной близости расположены кафе, магазины и много других заведений.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в номерах с удобствами
- Питание (7 завтраков, 1 обед)
- Услуги экскурсовода
- Входные билеты в музеи (Аджимушкайские каменоломни, Казантипский заповедник, Никитский сад, Ливадийский и Музей ЧФ, Херсонес, Дегирмен, обзорная экскурсия по Феодосии, Севастополю, Балаклаве, Сапун-горе, Ялте и Евпатории)
- Транспортное обслуживание по всему маршруту
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Симферополя
- Факультативные экскурсии
- Питание, не указанное в программе тура (7 обедов и ужины)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие документы необходимо иметь при себе?
- общегражданский или загранпаспорт;
- свидетельство о рождении для детей до 14-ти лет;
- для детских групп – нотариально заверенную доверенность от родителей на руководителя группы;
- медицинский полис.
Есть ли ограничения по возрасту для участия в туре?
Участие в туре возможно для детей от 5 лет и взрослым до 80 лет.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки в туре?
Для детей до 12 лет на основном месте - 10%, на дополнительном - 30%.
Для пенсионеров 60+ скидка - 5%.
Во сколько начинается и заканчивается маршрут?
Встреча гостей на Ж/Д ВОКЗАЛЕ г. Симферополя с 12:00 до 12:30 (внутренний дворик вокзала, возле фонтана «Голуби»).
Заканчивается тур на ж/д вокзал г. Симферополя в 16:30 – 17:00.
Туристы, прибывшие после назначенного времени, добираются до места нахождения автобуса с группой самостоятельно.
Рекомендуем выбирать время отъезда туристов не ранее 18:00 и сообщать ваше время отъезда экскурсоводу.
К месту проведения факультативных экскурсий туристы добираются самостоятельно.
Цены на факультативные экскурсии могут меняться в течение сезона.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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Отзывы и рейтинг
Благодарна за обширный материал по поездкам в различные регионы нашей страны. Очень удобно пользоваться вашим сайтом. Мне понравилось, что предоставлена полная информация о каждом туре с датами и ценами.
Мы с мамой выбрали «Гранд-тур по Крыму» 8 дней/7 ночей. Тур хорошо организован, можно посмотреть многие достопримечательности. Были предоставлены интересные экскурсии. Очень жаль, что художественная галерея Айвазовского и дворец в Бахчисарае были на ремонте. Так хотелось посмотреть эти места, а не только любоваться строительными лесами.
При планировании в дальнейшем отдыха буду с удовольствием пользоваться вашим сайтом. Уверена, что вы и дальше будете предоставлять достоверную информацию и прекрасные туры.
С уважением, Медведева И. В.