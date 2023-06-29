1 день

Обзорная экскурсия по Феодосии

Встреча гостей на Ж/Д ВОКЗАЛЕ г. Симферополя с 12:00 до 12:30 (внутренний дворик вокзала, возле фонтана «Голуби»).

Руководитель группы встречает с табличкой «Гранд тур».

Присоединение в г. Белогорск (13:30, кафе «Ак-кая»), в городе Феодосия (в 15:00 на ж/д вокзале).

(о присоединении в Белогорске или Феодосии просим предварительно сообщать менеджеру).

Переезд в Белогорск.

Осмотр поражающего своими размерами Суворовского дуба и Белой скалы (Ак-кая) - уникального памятника природы, где снимались фильмы «Всадник без головы», «Человек с бульвара Капуцинов», «9-рота» и т. д.

Обед (в 13:30, с элементами крымско-татарской кухни).

Переезд в Феодосию.

Обзорная экскурсия по Феодосии с осмотром могилы И. К. Айвазовского, армянской церкви святого Саркиса, мечети Муфти-Джами (без посещения), крепостного комплекса Генуэзской крепости и церквей на Карантине, памятника Афанасию Никитину, Фонтана И. К. Айвазовского.

Размещение в одной из гостиниц Восточного Крыма.