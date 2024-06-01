Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Чатыр-Даг-Яйлу, экскурсия в пещеру Эмине-Баир-Хосар
Переезд к началу туристского маршрута (30 минут, рюкзаки остаются в автобусе).
Подъем пешком на Чатыр-Даг-Яйлу, переход до турбазы «Оникс» (3 часа, без рюкзаков).
Обед.
Переход до пещеры (30 мин).
Экскурсия в одну из красивейших пещер Крыма Эмине–Баир-Хосар (1,5 часа).
Возвращение на турбазу (30 минут).
Ужин.
Ночевка на турбазе Оникс (комнаты на несколько человек, туалет на улице).
Восхождение на гору Ангар-Бурун и Ангарский перевал
Завтрак.
Вещи кладем в автобус. Переход к горе Ангар-Бурун (2 часа, без рюкзаков).
Восхождение на гору Ангар-Бурун, высота 1458 м (2 часа), гордость за себя, восхищение окрестностями.
Обед: чай, бутерброды.
Спуск к Ангарскому перевалу (3 часа).
Переезд в Алушту. Размещение в гостинице, ужин, отдых.
Гора Ай-Петри и Таракташская тропа и Алушта
Завтрак.
Вещи остаются в гостинице.
Переезд на заказном автобусе на гору Ай-Петри (2-2,5 часа).
По пути остановка у лесного озера.
Горная дорога проходит через красивый южный лес, за тем петляет по каменистому склону.
Прогулка на зубцы горы Ай-Петри, высота 1234 м.
Под нами море и облака!
Переход к началу Таракташской тропы (1 час).
Обед: чай, бутерброды.
Спуск по Таракташской тропе — одному из самых красивых и удивительных маршрутов в Крыму занимает 3-4 часа и заканчивается в районе водопада Учан-Су.
Переезд в Алушту (2 часа), ужин в гостинице, отдых.
Ангарский перевал, гора Южная Демерджи, Долина Привидений и Алушта
Завтрак.
Вещи остаются в гостинице.
Переезд в село Лучистое.
Прогулка в Долину Привидений – удивительное нагромождение каменных фигур на юго-западном склоне горы Юж. Демерджи (2 часа).
Обед: чай, бутерброды.
Спуск с горы (2 часа).
Переезд в Алушту, ужин в гостинице, отдых.
Северная Демерджи
Завтрак. Вещи остаются в гостинице.
Переезд на Ангарский перевал (30 мин).
Переход к горе Северная Демерджи (2 часа).
Тропа проходит по буковому лесу.
Восхождение на гору.
Прекрасные смотровые площадки и панорамные виды!
Обед: чай, бутерброды.
Переезд в Алушту, ужин в гостинице, отдых.
Балаклава - Севастополь
Завтрак.
Все вещи берем с собой.
Переезд заказным автобусом в Балаклаву (2-2,5 часа).
Посещение музея подводных лодок, прогулка по Балаклаве.
Переезд в Севастополь.
Размещение в гостинице. Ужин, отдых.
Севастополь. Отъезд
Завтрак. Прогулка по Севастополю.
Приморский бульвар.
Адмиралтейский собор святого Владимира.
Херсонес.
Обед в кафе самостоятельно.
Окончание программы.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостевом доме "Аквамарин" (Алушта), на турбазе Оникс и в гостинице "Арт-Бухта" (Севастополь).
Варианты проживания
Гостевой дом «Аквамарин»
В самом центре Алушты, в тихом районе, вдали от проезжей части, при этом в пешей доступности к морю, расположен уютный гостевой дом «Аквамарин» - идеальное место для отдыха.
Почему гостевой дом Аквамарин – лучшее место для отдыха?
Удобное месторасположение – до автовокзала Алушты всего 200 метров, до моря около 800 м.
Если вы приезжаете на своем авто, рядом с Аквамарином расположена бесплатная стоянка для автомобилей.
Мы предлагаем разные категории номеров: стандарт и комфорт. Номера с балконом и с санузлом. Также эконом вариант с санузлом на два номера.
Закрытый зеленый дворик и открытые веранды с телевизорами позволят вам круглые сутки наслаждаться целебным воздухом.
В непосредственной близости от гостиницы находятся продовольственный рынок, супермаркет и множество различных магазинчиков, кафе и баров, позволяют вам питаться так разнообразно, как пожелаете. Если же вы приезжаете с маленьким ребенком, мы предоставим вам возможность готовить самостоятельно. Останавливаясь у нас, вы также получаете место для барбекю.
Для совсем маленьких гостей мы предоставим стульчик для кормления и коляску для прогулок. Для деток постарше на нашей территории расположена детская площадка.
А еще мы организовываем экскурсии по историческим и просто красивым местам всего Южного Берега Крыма.
Для тех, кому сложно оторваться от благ цивилизации – бесплатный беспроводной интернет Wi-Fi.
Уборка номеров и смена белья осуществляется по требованию гостя. Также мы предоставляем услуги стирки и глажки вещей.
Гостиница «Арт-Бухта»
Гостевые номера «АРТбухта» идеально подходят для тех, кто хочет оказаться в самом центре бурной курортной жизни Севастополя. Каждый из них имеет свой уникальный дизайн, посвященный одному из выдающихся музыкантов или актеров. В номерах есть вся необходимая мебель, бытовая техника, санузел. Вы можете выбрать отдых в номере с балконом, оборудованном летней мебелью, где можно посидеть и подышать свежим морским воздухом.
Турбаза «Оникс»
На турбазе Оникс комнаты на несколько человек, удобства на улице.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Автобус Воронеж-Крым-Воронеж
- Все переезды по программе в республике Крым
- Питание в гостинице и обеды (перекусы) на маршруте
- Проживание в гостинице, на турбазе
- Оплата за посещение природных и исторических объектов в соответствии с программой тура
- Инструкторское обслуживание
- Регистрация в контрольно-спасательной службе Крыма
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Симферополя и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Аренда рюкзака, спального мешка, треккинговых палок, снаряжения
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Паспорт (свидетельство о рождении);
- Удобные ботинки (лучше трекинговые ботинки), летом — кроссовки;
- Тапочки для гостиницы, турбазы;
- Удобная, не стесняющая движения одежда (исходя из условий и температурного режима путешествия);
- Непромокаемая куртка от дождя;
- Свитер или кофта из флиса (полара);
- Головной убор (шапка, шляпа или бандана);
- Несколько комплектов белья, плавки (купальный костюм);
- Несколько пар носков;
- КЛМН (кружка, ложка, миска, нож);
- Предметы личной гигиены;
- Фотоаппарат;
- Небольшой рюкзак для прогулок и экскурсий;
- Фонарик;
- Небольшая личная аптечка;
- Крем от солнца;
- Треккинговые палки (прокат).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как обезопасить себя от укуса клеща?
Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.
Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.
Используйте репелленты от клещей.
Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).
Основные пункты подготовки до поездки:
- за пару месяцев пройдите вакцинацию по схеме – 3 прививки до начала сезона;
- оформить страховой полис "Антиклещ" в любой страховой компании.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие есть скидки в туре?
Детям до 16 лет – скидка 20%.
На каком транспорте будут перемещаться туристы?
В основном в туре используется микроавтобус (20-22 мест) – для групп 16-18 человек, марки Мерседес Спинтер или Форд. Автобусы оснащены кондиционерами и печками.
Как организовано питание в туре?
Завтраки и ужины готовят инструкторы в гостевых домах/ гостиницах на турбазах, обед — это обычно перекус, так как необходимо время на активную часть программы.
В последний день в Севастополе туристы обедают самостоятельно в кафе.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Можно было общий чат за несколько дней сделать, чтобы не ловиться всем у точки отправления, но это нюансы.