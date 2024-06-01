В самом центре Алушты, в тихом районе, вдали от проезжей части, при этом в пешей доступности к морю, расположен уютный гостевой дом «Аквамарин» - идеальное место для отдыха.

Почему гостевой дом Аквамарин – лучшее место для отдыха?

Удобное месторасположение – до автовокзала Алушты всего 200 метров, до моря около 800 м.

Если вы приезжаете на своем авто, рядом с Аквамарином расположена бесплатная стоянка для автомобилей.

Мы предлагаем разные категории номеров: стандарт и комфорт. Номера с балконом и с санузлом. Также эконом вариант с санузлом на два номера.

Закрытый зеленый дворик и открытые веранды с телевизорами позволят вам круглые сутки наслаждаться целебным воздухом.

В непосредственной близости от гостиницы находятся продовольственный рынок, супермаркет и множество различных магазинчиков, кафе и баров, позволяют вам питаться так разнообразно, как пожелаете. Если же вы приезжаете с маленьким ребенком, мы предоставим вам возможность готовить самостоятельно. Останавливаясь у нас, вы также получаете место для барбекю.

Для совсем маленьких гостей мы предоставим стульчик для кормления и коляску для прогулок. Для деток постарше на нашей территории расположена детская площадка.

А еще мы организовываем экскурсии по историческим и просто красивым местам всего Южного Берега Крыма.

Для тех, кому сложно оторваться от благ цивилизации – бесплатный беспроводной интернет Wi-Fi.

Уборка номеров и смена белья осуществляется по требованию гостя. Также мы предоставляем услуги стирки и глажки вещей.