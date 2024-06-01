Горный Крым и Севастополь. Обзорный тур

Горный Крым и Севастополь
Походно-экскурсионная семидневная программа разработана для неподготовленных туристов. Ночевки предусмотрены в гостиницах и на турбазах. Прогулки налегке, без тяжелых рюкзаков.
5
3 отзыва
Горный Крым и Севастополь. Обзорный тур
Горный Крым и Севастополь. Обзорный тур
Горный Крым и Севастополь. Обзорный тур
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Восхождение на гору
Восхождение на гору
Взойдём на вершину горы Ангар-Бурун (1458м), с которой открывается сказочный вид на море и окрестные горы
Долина привидений
Долина привидений
Взойдем на гору Южная Демерджи, склон которой охраняют каменные фигуры
Интересные места
Интересные места
Побываем на Чатыр-Даг-яйле и посетим удивительную пещеру Эмине-Баир-Хосар
Таракташская тропа
Таракташская тропа
Спустимся по знаменитой горной тропе сделаем роскошные фотографии у самого высокого Крымского водопада Учан-Су
«Летящая вода»
«Летящая вода»
Сделаем роскошные фотографии у самого высокого Крымского водопада Учан-Су
Прогулки по Крыму
Прогулки по Крыму
Посетим Приморский бульвар, Адмиралтейский собор святого Владимира и Херсонес

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Чатыр-Даг-Яйлу, экскурсия в пещеру Эмине-Баир-Хосар

Переезд к началу туристского маршрута (30 минут, рюкзаки остаются в автобусе).

Подъем пешком на Чатыр-Даг-Яйлу, переход до турбазы «Оникс» (3 часа, без рюкзаков).

Обед.

Переход до пещеры (30 мин).

Экскурсия в одну из красивейших пещер Крыма Эмине–Баир-Хосар (1,5 часа).

Возвращение на турбазу (30 минут).

Ужин.

Ночевка на турбазе Оникс (комнаты на несколько человек, туалет на улице).

2 день

Восхождение на гору Ангар-Бурун и Ангарский перевал

Завтрак.

Вещи кладем в автобус. Переход к горе Ангар-Бурун (2 часа, без рюкзаков).

Восхождение на гору Ангар-Бурун, высота 1458 м (2 часа), гордость за себя, восхищение окрестностями.

Обед: чай, бутерброды.

Спуск к Ангарскому перевалу (3 часа).

Переезд в Алушту. Размещение в гостинице, ужин, отдых.

3 день

Гора Ай-Петри и Таракташская тропа и Алушта

Завтрак.

Вещи остаются в гостинице.

Переезд на заказном автобусе на гору Ай-Петри (2-2,5 часа).

По пути остановка у лесного озера.

Горная дорога проходит через красивый южный лес, за тем петляет по каменистому склону.

Прогулка на зубцы горы Ай-Петри, высота 1234 м.

Под нами море и облака!

Переход к началу Таракташской тропы (1 час).

Обед: чай, бутерброды.

Спуск по Таракташской тропе — одному из самых красивых и удивительных маршрутов в Крыму занимает 3-4 часа и заканчивается в районе водопада Учан-Су.

Переезд в Алушту (2 часа), ужин в гостинице, отдых.

4 день

Ангарский перевал, гора Южная Демерджи, Долина Привидений и Алушта

Завтрак.

Вещи остаются в гостинице.

Переезд в село Лучистое.

Прогулка в Долину Привидений – удивительное нагромождение каменных фигур на юго-западном склоне горы Юж. Демерджи (2 часа).

Обед: чай, бутерброды.

Спуск с горы (2 часа).

Переезд в Алушту, ужин в гостинице, отдых.

5 день

Северная Демерджи

Завтрак. Вещи остаются в гостинице.

Переезд на Ангарский перевал (30 мин).

Переход к горе Северная Демерджи (2 часа).

Тропа проходит по буковому лесу.

Восхождение на гору.

Прекрасные смотровые площадки и панорамные виды!

Обед: чай, бутерброды.

Переезд в Алушту, ужин в гостинице, отдых.

6 день

Балаклава - Севастополь

Завтрак.

Все вещи берем с собой.

Переезд заказным автобусом в Балаклаву (2-2,5 часа).

Посещение музея подводных лодок, прогулка по Балаклаве.

Переезд в Севастополь.

Размещение в гостинице. Ужин, отдых.

7 день

Севастополь. Отъезд

Завтрак. Прогулка по Севастополю.

Приморский бульвар.

Адмиралтейский собор святого Владимира.

Херсонес.

Обед в кафе самостоятельно.

Окончание программы.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостевом доме "Аквамарин" (Алушта), на турбазе Оникс и в гостинице "Арт-Бухта" (Севастополь).

Варианты проживания

Гостевой дом «Аквамарин»

4 ночи

В самом центре Алушты, в тихом районе, вдали от проезжей части, при этом в пешей доступности к морю, расположен уютный гостевой дом «Аквамарин» - идеальное место для отдыха.

Почему гостевой дом Аквамарин – лучшее место для отдыха?

Удобное месторасположение – до автовокзала Алушты всего 200 метров, до моря около 800 м.

Если вы приезжаете на своем авто, рядом с Аквамарином расположена бесплатная стоянка для автомобилей.

Мы предлагаем разные категории номеров: стандарт и комфорт. Номера с балконом и с санузлом. Также эконом вариант с санузлом на два номера.

Закрытый зеленый дворик и открытые веранды с телевизорами позволят вам круглые сутки наслаждаться целебным воздухом.

В непосредственной близости от гостиницы находятся продовольственный рынок, супермаркет и множество различных магазинчиков, кафе и баров, позволяют вам питаться так разнообразно, как пожелаете. Если же вы приезжаете с маленьким ребенком, мы предоставим вам возможность готовить самостоятельно. Останавливаясь у нас, вы также получаете место для барбекю.

Для совсем маленьких гостей мы предоставим стульчик для кормления и коляску для прогулок. Для деток постарше на нашей территории расположена детская площадка.

А еще мы организовываем экскурсии по историческим и просто красивым местам всего Южного Берега Крыма.

Для тех, кому сложно оторваться от благ цивилизации – бесплатный беспроводной интернет Wi-Fi.

Уборка номеров и смена белья осуществляется по требованию гостя. Также мы предоставляем услуги стирки и глажки вещей.

Гостевой дом «Аквамарин»Гостевой дом «Аквамарин»Гостевой дом «Аквамарин»Гостевой дом «Аквамарин»Гостевой дом «Аквамарин»Гостевой дом «Аквамарин»

Гостиница «Арт-Бухта»

1 ночь

Гостевые номера «АРТбухта» идеально подходят для тех, кто хочет оказаться в самом центре бурной курортной жизни Севастополя. Каждый из них имеет свой уникальный дизайн, посвященный одному из выдающихся музыкантов или актеров. В номерах есть вся необходимая мебель, бытовая техника, санузел. Вы можете выбрать отдых в номере с балконом, оборудованном летней мебелью, где можно посидеть и подышать свежим морским воздухом.

Гостиница «Арт-Бухта»Гостиница «Арт-Бухта»Гостиница «Арт-Бухта»Гостиница «Арт-Бухта»Гостиница «Арт-Бухта»Гостиница «Арт-Бухта»

Турбаза «Оникс»

1 ночь

На турбазе Оникс комнаты на несколько человек, удобства на улице.

Турбаза «Оникс»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Автобус Воронеж-Крым-Воронеж
  • Все переезды по программе в республике Крым
  • Питание в гостинице и обеды (перекусы) на маршруте
  • Проживание в гостинице, на турбазе
  • Оплата за посещение природных и исторических объектов в соответствии с программой тура
  • Инструкторское обслуживание
  • Регистрация в контрольно-спасательной службе Крыма
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Симферополя и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Аренда рюкзака, спального мешка, треккинговых палок, снаряжения
Место начала и завершения?
г. Симферополь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Паспорт (свидетельство о рождении);
  • Удобные ботинки (лучше трекинговые ботинки), летом — кроссовки;
  • Тапочки для гостиницы, турбазы;
  • Удобная, не стесняющая движения одежда (исходя из условий и температурного режима путешествия);
  • Непромокаемая куртка от дождя;
  • Свитер или кофта из флиса (полара);
  • Головной убор (шапка, шляпа или бандана);
  • Несколько комплектов белья, плавки (купальный костюм);
  • Несколько пар носков;
  • КЛМН (кружка, ложка, миска, нож);
  • Предметы личной гигиены;
  • Фотоаппарат;
  • Небольшой рюкзак для прогулок и экскурсий;
  • Фонарик;
  • Небольшая личная аптечка;
  • Крем от солнца;
  • Треккинговые палки (прокат).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как обезопасить себя от укуса клеща?

Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.

Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.

Используйте репелленты от клещей.

Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).

Основные пункты подготовки до поездки:

  • за пару месяцев пройдите вакцинацию по схеме – 3 прививки до начала сезона;
  • оформить страховой полис "Антиклещ" в любой страховой компании.
Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие есть скидки в туре?

Детям до 16 лет – скидка 20%.

На каком транспорте будут перемещаться туристы?

В основном в туре используется микроавтобус (20-22 мест) – для групп 16-18 человек, марки Мерседес Спинтер или Форд. Автобусы оснащены кондиционерами и печками.

Как организовано питание в туре?

Завтраки и ужины готовят инструкторы в гостевых домах/ гостиницах на турбазах, обед — это обычно перекус, так как необходимо время на активную часть программы.

В последний день в Севастополе туристы обедают самостоятельно в кафе.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
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П
1 июня 2024
Вообще никаких претензий, тайминг, питание и прочее. Инструктор отличный, всё спокойно, организовано.
Можно было общий чат за несколько дней сделать, чтобы не ловиться всем у точки отправления, но это нюансы.
В
28 июня 2023
Большое спасибо Юле, как заботливая мамочка, всегда сыты и под надёжным крылом. Желаю Юле новых ярких побед!!!
М
13 авг 2022
Четко организовали, вкусно кормили)))

Тур входит в следующие категории Симферополя

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