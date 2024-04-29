Авторские 5-дневные туры в Симферополь

Найдено 3 тура в категории «5-дневные туры» в Симферополе, цены от 20 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кругосветное путешествие по Крыму
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Кругосветное путешествие по Крыму
Начало: Г. Симферополь
6 июля в 10:00
3 авг в 10:00
от 27 900 за человека
Новый год в Ялте
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новый год в Ялте
Начало: г. Симферополь
28 дек в 10:00
от 20 500 за человека
Крымская кругосветка на Рождество
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Крымская кругосветка на Рождество
Начало: г. Симферополь
1 янв в 10:00
от 26 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Марина
    29 апреля 2024
    Кругосветное путешествие по Крыму
    Добрый день, только хорошие впечатления, доброжелательные сотрудники, интересная программа. Рекомендую.
  • Н
    Наталия
    17 января 2024
    Новый год в Ялте
    Поскольку не смогла добиться от операторов четких инструкций в момент заказа тура, надо было всем прибывающим позднее времени встречи рекомендовать
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    сразу приезжать в Севастополь, я в ноябре консультировалась с вашими операторами, но мне никто такого не предложил, я бы сразу до Севастополя билеты купила, очень жаль терять целый день, пришлось добираться из Симферополя в гостиницу Севастополя своими силами и средствами.

  • Н
    Наталья
    28 июня 2023
    Кругосветное путешествие по Крыму
    Недавно вернулась из чудесного путешествия. Незабываемые 5 дней в Крыму!!! Посетили многие города- Белогорск, Керчь, Феодосию, Судак, Коктебель, заповедники Карадаг
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    и Казантип, Алушту, Ялту, Ливадию, Никитский ботанический сад, Севастополь. Увидели красивейшие природные места Крыма и исторические памятники. Особенно понравилась морская прогулка вдоль потухшего вулкана Карадаг, экскурсия в Ливадийском дворце и Никитском ботаническом саду. Сад -это просто рай на земле. Попали на цветение роз. Ароматы сказочные! Огромное впечатление произвело посещение Аджимушкайских каменоломен в Керчи. Вышла, едва сдерживая слезы…

  • Е
    Елена
    29 апреля 2023
    Кругосветное путешествие по Крыму
    Поездка прошла великолепно! Организация четкая. Сопровождающая и экскурсовод влюбленная в свое дело и знающая свое дело Виктория Евгеньевна просто чудо. Очень довольна поездкой. Даже погода не испортила впечатление. Благодарю!!
  • Е
    Екатерина
    11 января 2022
    Новый год в Ялте
    Все прошло супер, гид Андрей сделал нам прекрасный отдых)
  • Е
    Елена
    10 января 2022
    Крымская кругосветка на Рождество
    Поездка была познавательная, для нас весёлая, потому как это была "семья" из 12 человек (давно дружим и катаемся). Повезло с гидом, водителем и погодой! А это - звенья одной цепи
  • А
    Анна
    10 января 2022
    Крымская кругосветка на Рождество
    Доброго времени суток. Поделюсь впечатлениями от тура, который включал в себя Севастополь с Херсонесом и Балаклавой, Ялту, Воронцовский и Ливадийский
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    дворцы, Феодосию с Судакской крепостью. Поездка была познавательная, для нас весёлая, потому как это была "семья" из 12 человек (давно дружим и катаемся). Повезло с гидом, водителем и погодой! Гостиницы соответствовали своей "звёздности". Единственное, я так и не поняла, почему мы не остались ночевать в Ялте, как было заявлено в программке; а мы ведь ехали с мечтой посидеть на набережной с вкусным вином и/или кофе и звёздами))). И на табличке на автобусе тур обозначался как Праздничный Крым. За остальное - спасибо. Желающим ехать - рекомендую, особенно, если вы туда в первый раз. С уважением Анна.

  • Е
    Екатерина
    6 января 2022
    Новый год в Ялте
    Спасибо за интересное путешествие по Крыму. Регион очень красивый в зимнее время года, есть что посмотреть. Погода подходящая для прогулок и людей не много.
  • Р
    Роман
    12 января 2021
    Крымская кругосветка на Рождество
    Отличный тур. Насыщенный, динамичный и интересный. Проживание хорошее

Ответы на вопросы от путешественников по Симферополю в категории «5-дневные туры»

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Сколько стоит тур в Симферополе в июне 2024
Сейчас в Симферополе в категории "5-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 20 500 до 27 900. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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