1 чел.
По популярности
Авторский тур
5 дней
Кругосветное путешествие по Крыму
Начало: Г. Симферополь
6 июля в 10:00
3 авг в 10:00
от 27 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новый год в Ялте
Начало: г. Симферополь
28 дек в 10:00
от 20 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Крымская кругосветка на Рождество
Начало: г. Симферополь
1 янв в 10:00
от 26 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММарина29 апреля 2024Добрый день, только хорошие впечатления, доброжелательные сотрудники, интересная программа. Рекомендую.
- ННаталия17 января 2024Поскольку не смогла добиться от операторов четких инструкций в момент заказа тура, надо было всем прибывающим позднее времени встречи рекомендовать
- ННаталья28 июня 2023Недавно вернулась из чудесного путешествия. Незабываемые 5 дней в Крыму!!! Посетили многие города- Белогорск, Керчь, Феодосию, Судак, Коктебель, заповедники Карадаг
- ЕЕлена29 апреля 2023Поездка прошла великолепно! Организация четкая. Сопровождающая и экскурсовод влюбленная в свое дело и знающая свое дело Виктория Евгеньевна просто чудо. Очень довольна поездкой. Даже погода не испортила впечатление. Благодарю!!
- ЕЕкатерина11 января 2022Все прошло супер, гид Андрей сделал нам прекрасный отдых)
- ЕЕлена10 января 2022Поездка была познавательная, для нас весёлая, потому как это была "семья" из 12 человек (давно дружим и катаемся). Повезло с гидом, водителем и погодой! А это - звенья одной цепи
- ААнна10 января 2022Доброго времени суток. Поделюсь впечатлениями от тура, который включал в себя Севастополь с Херсонесом и Балаклавой, Ялту, Воронцовский и Ливадийский
- ЕЕкатерина6 января 2022Спасибо за интересное путешествие по Крыму. Регион очень красивый в зимнее время года, есть что посмотреть. Погода подходящая для прогулок и людей не много.
- РРоман12 января 2021Отличный тур. Насыщенный, динамичный и интересный. Проживание хорошее
Ответы на вопросы от путешественников по Симферополю в категории «5-дневные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Симферополе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Симферополе в июне 2024
Сейчас в Симферополе в категории "5-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 20 500 до 27 900. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте тур в Симферополе на 2024 год по теме «5-дневные туры», 9 ⭐ отзывов, цены от 20500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август