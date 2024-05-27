Д Дмитрий Новогодние каникулы в Крыму. Балаклава и Севастополь Благодаря Алексею и организации тура ни на секунду не усомнился в правильности принятого решения отправиться в горы.

Е Елена Новогодние каникулы в Крыму. Балаклава и Севастополь Всё чётко и по плану) Спасибо!

М Марина Кругосветное путешествие по Крыму Добрый день, только хорошие впечатления, доброжелательные сотрудники, интересная программа. Рекомендую.

Н Наталия Новый год в Ялте читать дальше сразу приезжать в Севастополь, я в ноябре консультировалась с вашими операторами, но мне никто такого не предложил, я бы сразу до Севастополя билеты купила, очень жаль терять целый день, пришлось добираться из Симферополя в гостиницу Севастополя своими силами и средствами. Поскольку не смогла добиться от операторов четких инструкций в момент заказа тура, надо было всем прибывающим позднее времени встречи рекомендовать

Г Геннадий Романтическое свидание с Крымом Надежда с открытой душой и глубоким знанием своего дела смогла за непродолжительное время показать красоту и и неповторимость красот Крыма.

М Маляренко Романтическое свидание с Крымом читать дальше новогодние чудесные впечатления!!! Видно, что человек не просто мастер своего дела и профессионал, а по настоящему любит Севастополь и Крым! Благодарю от души! Огромное спасибо Надежде за интереснейшие экскурсии, за подробные рассказы и исторические факты. Я была в Севастополе впервые и получила неповторимые

Н Николай Гранд-тур по Крыму Хороший тур, познавательный и позитивный.

Н Николай Крымская кругосветка в сентябре Организация тура хорошая но были незапланированные изменения.

Н Наталья Кругосветное путешествие по Крыму читать дальше и Казантип, Алушту, Ялту, Ливадию, Никитский ботанический сад, Севастополь. Увидели красивейшие природные места Крыма и исторические памятники. Особенно понравилась морская прогулка вдоль потухшего вулкана Карадаг, экскурсия в Ливадийском дворце и Никитском ботаническом саду. Сад -это просто рай на земле. Попали на цветение роз. Ароматы сказочные! Огромное впечатление произвело посещение Аджимушкайских каменоломен в Керчи. Вышла, едва сдерживая слезы… Недавно вернулась из чудесного путешествия. Незабываемые 5 дней в Крыму!!! Посетили многие города- Белогорск, Керчь, Феодосию, Судак, Коктебель, заповедники Карадаг