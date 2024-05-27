Семейные развлекательные туры Симферополя

Найдено 7 туров в категории «Можно с детьми» в Симферополе, цены от 20 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гранд-тур по Крыму
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Гранд-тур по Крыму
Начало: Г. Симферополь
6 июля в 10:00
3 авг в 10:00
от 40 900 за человека
Кругосветное путешествие по Крыму
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Кругосветное путешествие по Крыму
Начало: Г. Симферополь
6 июля в 10:00
3 авг в 10:00
от 27 900 за человека
Крымская кругосветка
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Крымская кругосветка
Начало: Г. Симферополь
6 июля в 10:00
3 авг в 10:00
от 32 900 за человека
Новогодние дни в Крыму. Судак и Новый Свет
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новогодние дни в Крыму. Судак и Новый Свет
Начало: г. Симферополь, г. Судак
1 янв в 10:00
36 400 за человека
Новогодние каникулы в Крыму. Балаклава и Севастополь
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новогодние каникулы в Крыму. Балаклава и Севастополь
Начало: Россия, Республика Крым, Симферополь
1 янв в 10:00
38 400 за человека
Новый год в Ялте
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новый год в Ялте
Начало: г. Симферополь
28 дек в 10:00
от 20 500 за человека
Крымская кругосветка на Рождество
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Крымская кругосветка на Рождество
Начало: г. Симферополь
1 янв в 10:00
от 26 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дмитрий
    27 мая 2024
    Новогодние каникулы в Крыму. Балаклава и Севастополь
    Благодаря Алексею и организации тура ни на секунду не усомнился в правильности принятого решения отправиться в горы.
  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Новогодние каникулы в Крыму. Балаклава и Севастополь
    Всё чётко и по плану) Спасибо!
    Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!
  • М
    Марина
    29 апреля 2024
    Кругосветное путешествие по Крыму
    Добрый день, только хорошие впечатления, доброжелательные сотрудники, интересная программа. Рекомендую.
  • Н
    Наталия
    17 января 2024
    Новый год в Ялте
    Поскольку не смогла добиться от операторов четких инструкций в момент заказа тура, надо было всем прибывающим позднее времени встречи рекомендовать
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    сразу приезжать в Севастополь, я в ноябре консультировалась с вашими операторами, но мне никто такого не предложил, я бы сразу до Севастополя билеты купила, очень жаль терять целый день, пришлось добираться из Симферополя в гостиницу Севастополя своими силами и средствами.

  • Г
    Геннадий
    13 января 2024
    Романтическое свидание с Крымом
    Надежда с открытой душой и глубоким знанием своего дела смогла за непродолжительное время показать красоту и и неповторимость красот Крыма.
  • М
    Маляренко
    11 января 2024
    Романтическое свидание с Крымом
    Огромное спасибо Надежде за интереснейшие экскурсии, за подробные рассказы и исторические факты. Я была в Севастополе впервые и получила неповторимые
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    новогодние чудесные впечатления!!! Видно, что человек не просто мастер своего дела и профессионал, а по настоящему любит Севастополь и Крым! Благодарю от души!

    Огромное спасибо Надежде за интереснейшие экскурсии, за подробные рассказы и исторические факты. Я была в СевастополеОгромное спасибо Надежде за интереснейшие экскурсии, за подробные рассказы и исторические факты. Я была в СевастополеОгромное спасибо Надежде за интереснейшие экскурсии, за подробные рассказы и исторические факты. Я была в СевастополеОгромное спасибо Надежде за интереснейшие экскурсии, за подробные рассказы и исторические факты. Я была в СевастополеОгромное спасибо Надежде за интереснейшие экскурсии, за подробные рассказы и исторические факты. Я была в СевастополеОгромное спасибо Надежде за интереснейшие экскурсии, за подробные рассказы и исторические факты. Я была в СевастополеОгромное спасибо Надежде за интереснейшие экскурсии, за подробные рассказы и исторические факты. Я была в СевастополеОгромное спасибо Надежде за интереснейшие экскурсии, за подробные рассказы и исторические факты. Я была в СевастополеОгромное спасибо Надежде за интереснейшие экскурсии, за подробные рассказы и исторические факты. Я была в Севастополе
  • Н
    Николай
    29 июня 2023
    Гранд-тур по Крыму
    Хороший тур, познавательный и позитивный.
  • Н
    Николай
    29 июня 2023
    Крымская кругосветка в сентябре
    Организация тура хорошая но были незапланированные изменения.
  • Н
    Наталья
    28 июня 2023
    Кругосветное путешествие по Крыму
    Недавно вернулась из чудесного путешествия. Незабываемые 5 дней в Крыму!!! Посетили многие города- Белогорск, Керчь, Феодосию, Судак, Коктебель, заповедники Карадаг
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    и Казантип, Алушту, Ялту, Ливадию, Никитский ботанический сад, Севастополь. Увидели красивейшие природные места Крыма и исторические памятники. Особенно понравилась морская прогулка вдоль потухшего вулкана Карадаг, экскурсия в Ливадийском дворце и Никитском ботаническом саду. Сад -это просто рай на земле. Попали на цветение роз. Ароматы сказочные! Огромное впечатление произвело посещение Аджимушкайских каменоломен в Керчи. Вышла, едва сдерживая слезы…

  • Н
    Наталья
    28 июня 2023
    Крымская кругосветка в сентябре
    Поездка прекрасно организована. Наш гид Галина Ивановна- человек искренне влюбленный в Крым и в свое дело. Получили массу интересной информации. Всё очень эмоционально, с душой и с заботой о туристах. Огромное ей спасибо!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Симферополю в категории «Можно с детьми»

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Сколько стоит тур в Симферополе в июне 2024
Сейчас в Симферополе в категории "Можно с детьми" можно забронировать 7 авторских туров от 20 500 до 40 900. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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