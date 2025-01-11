1 день

Встреча, Севастополь

12:00 Встреча туристов на ж/д вокзале Симферополя.

Переезд в Севастополь.

Знакомство с Севастополем начинаем с исторического центра города.

Прогулка-экскурсия в новом формате «Слушая Город».

Это и приятная прогулка по городу, и экскурсия, и спектакль, и квест, и разговор с городом. Туристы надевают наушники, и город превращается в живого собеседника и реалистичную сцену: его улицы и исторические объекты становятся декорациями, а сами участники прогулки – актёрами «спектакля на ногах».

Технология 3D-звука погружает в виртуальную реальность спектакля.

Далее едем на Фиолент.

Прогулка-экскурсия по дикому, девственно чистому берегу мыса Фиолент (отличное место объясниться в любви, сделать предложение, очень романтичное).

Остановка у памятника Пушкину А. С., который побывал здесь в 1820 году.

С берега видим крест, установленный на скале святого Явления.

Экскурсовод расскажет об истории Свято-Георгиевского монастыря и его предания.

Размещение в отеле.

Вечером туристы могут самостоятельно посетить Археологический парк «Новый Херсонес» (вход на территорию бесплатно), новую достопримечательность Севастополя. На 24 га воссоздан «византийский город», 30 объектов: храм, парк, грифон «Арена», древняя река, музеи, др. Вечером красивая подсветка.