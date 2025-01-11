мая
Программа тура по дням
Встреча, Севастополь
12:00 Встреча туристов на ж/д вокзале Симферополя.
Переезд в Севастополь.
Знакомство с Севастополем начинаем с исторического центра города.
Прогулка-экскурсия в новом формате «Слушая Город».
Это и приятная прогулка по городу, и экскурсия, и спектакль, и квест, и разговор с городом. Туристы надевают наушники, и город превращается в живого собеседника и реалистичную сцену: его улицы и исторические объекты становятся декорациями, а сами участники прогулки – актёрами «спектакля на ногах».
Технология 3D-звука погружает в виртуальную реальность спектакля.
Далее едем на Фиолент.
Прогулка-экскурсия по дикому, девственно чистому берегу мыса Фиолент (отличное место объясниться в любви, сделать предложение, очень романтичное).
Остановка у памятника Пушкину А. С., который побывал здесь в 1820 году.
С берега видим крест, установленный на скале святого Явления.
Экскурсовод расскажет об истории Свято-Георгиевского монастыря и его предания.
Размещение в отеле.
Вечером туристы могут самостоятельно посетить Археологический парк «Новый Херсонес» (вход на территорию бесплатно), новую достопримечательность Севастополя. На 24 га воссоздан «византийский город», 30 объектов: храм, парк, грифон «Арена», древняя река, музеи, др. Вечером красивая подсветка.
Заповедник «Херсонес Таврический»
Завтрак.
Предлагаем посетить заповедник «Херсонес Таврический».
Город-полис основан греками-колонистами более 2500 лет назад.
Экскурсия по раскопкам полиса: улицы, башни, постоялые дома, кузница, винодельня, базилики древнего города, греческий театр, Туманный колокол.
Владимирский собор построен на месте, где по преданию крестился князь Владимир.
Винные артефакты Херсонеса. Считается, что именно Херсонес – родина крымского вина.
В музее хранятся амфоры и пифосы, найденные на раскопках. В некоторых сохранились остатки вина.
Отношение к вину у херсонеситов было особенным. Вино было и напитком праздников, и частью религии, и лекарством, и бизнесом. Его пили и богатые, и бедные. Женщины-гречанки пили сок.
Традиции древних греков продолжают виноделы завода «Золотая балка», крупнейшего винодельческого предприятия Крыма полного цикла – от лозы до бокала.
На экскурсии по заводу виноделы познакомят с историей предприятия, берущей начало в 1889 г. Туристы побывают в новых производственных цехах, в винных подвалах, в новом цехе розлива.
На дегустации в современном дегустационном зале Шампанерия туристам предложат 6 образцов шампанского: брют, сухое, полусладкое, мускатное, научат распознавать оттенки аромата вина.
Возвращение в отель.
Экскурсия «Крым в пространстве любви»
Завтрак.
Экскурсия «Крым в пространстве любви».
В этот день туристы совершат романтическое путешествие на южный берег Крыма.
Переезд в поселок Утес.
Экскурсия по имению княгини Гагариной.
Дворец княгини Гагаринойнапоминает средневековый замок: угловые башни, резные окна, острые шпили, многообразие элементов декора. Гид поведает красивую историю любви. Чистый воздух, трогательная скульптура, удивительная энергетика: здесь все пропитано любовью.
Переезд в Алушту. Винодельня в Алуште основана в 1830 г. помещиком Д. Р. Петриченко, сегодня филиал завода марочных вин «Массандра».
Экскурсия по заводу и подвалам. Дегустация 9 образцов вин в современном дегустационном зале завода. Покупка понравившихся вин в фирменном магазине.
Завершаем день экскурсией по набережной Ялты.
Ялта – жемчужина Крыма. В Ялте бывали многие знаменитости. Прогуляемся и мы. Гид расскажет романтические истории любви, познакомит с достопримечательностями.
Гостиница «Ореанда», памятник Юлиану Семенову, платан Айседоры Дункан, скамейка влюбленных, скульптура «А. П. Чехов и Дама с собачкой», Аллея Звезд, Виллы «Елена» и «София».
Свободное время.
Можно погулять по Приморскому парку, подняться по малой канатной дороге на холм Дарсан (доп. плата 600 руб. /300 руб. дети 5-10 лет в обе стороны).
На набережной есть сувенирный рынок, картинная галерея под открытым небом, уютные кафе на любой вкус и кошелек.
Возвращение в отель.
Экскурсия «Восточные сказки Шахерезады»
Завтрак.
Выселение из отеля.
Экскурсия «Восточные сказки Шахерезады».
В завершающий день тура туристы окунутся в сказку Востока.
Едем в Бахчисарай по живописной горной дороге с остановками для фото.
Начнем знакомство с культурой Востока с посещения кофейни «Дегирмен».
У макета средневекового Бахчисарая с искусной подсветкой и звуковыми эффектами послушаем историю Крымского ханства в период правления рода Гиреев.
Далее традиционная кофейная церемония.
Кофе подаётся каждому гостю в турке с восточными сладостями под увлекательный рассказ и крымскотатарский танец.
Обед в крымскотатарском кафе (доп. плата по меню).
Затем туристы посетят Ханский дворец, резиденцию крымских ханов Гиреев.
Главная архитектурная идея дворца - воплощение представления мусульман о райском саде на земле.
Даже название города в переводе дворец-сад.
В связи с тем, что Ханский дворец находится на реставрации, маршрут экскурсии по дворцу и внутреннему двору может быть изменен.
Туристы посетят все доступные объекты, в т ч открытые после реставрации.
Время на покупку сувениров тоже будет.
Трансфер на ж/д вокзал Симферополя.
Завершение тура.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле г. Севастополя.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Двухместное
|Одноместное
|взрослый
|28 400
|30 700
|пенсионер
|25 800
|30 300
дети 6-14 лет на основном месте
в 2-местном номере
|21 900
|-
дети 6-14 лет на дополнительном месте
(еврораскладушка в 2-местном номере)
|20 300
|-
|Без проживания в отеле
|18 000
Расчет выполнен при проживании в отеле «Атлантика».
Просим обратить внимание, что отели не располагают собственными территориями и пляжами.
Варианты проживания
Отель «Атлантика» 3* или аналогичный
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в 2-х местных номерах с удобствами
- Питание (3 завтрака)
- Транспортное обслуживание по маршруту
- Экскурсионное сопровождение по маршруту
- Обзорные экскурсия по набережной Балаклавы, по Бахчисараю, по набережной Ялты, экскурсия в формате «Слушая Город»
- Входные билеты на объекты с экскурсией: Заповедник Херсонес, имение княгини Гагариной, Ханский дворец, кофейная церемония в кофейне «Дегирмен»
- Дегустация в дегустационном зале ТМ «Массандра»
- Экскурсия + дегустация на винзаводе «Золотая балка»
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Симферополя и обратно
- Питание, не указанное в программе (обеды, ужины)
- Факультативные дегустации и экскурсии (экскурсии за дополнительную плату)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Во сколько и откуда начинается маршрут?
Как организовано питание в туре?
Обеды и ужины в туре не включены в стоимость, однако программа составлена так, что в обеденное время группа находится там, где есть кафе и столовые. Гиды знают, где вкусная и недорогая еда. Время на обед по программе 1 час. Во время обеда вы самостоятельно решаете, где будете обедать.
Как осуществляется перемещение по маршруту?
Перемещение по маршруту тура осуществляется на комфортных микроавтобусах Mercedes Sprinter или автомобилях класса Минивэн. Все наши автобусы оборудованы кондиционером, ремнями безопасности, микрофонами для гида, автоматическими дверями. Водители помогут вам загрузить и выгрузить багаж.
Внимание! Мы не выставляем в продажу задние места в автобусе и не закрепляем номера мест.
Как проходит экскурсионный день?
За исключением первого экскурсионного дня, все дни начинаются в 09:00 утра. К этому времени участники тура должны успеть позавтракать. Экскурсионный день заканчивается до 18:00. В это время группа приезжает в отель по программе. Далее программа не предусмотрена, у туристов свободное время.
С момента встречи и до приезда в аэропорт по окончании тура с группой работает и профессиональный гид-экскурсовод широкой специализации. Во время движения автобуса ведутся путевые экскурсии. Вы всегда будете знать, где и в каком месте вы находитесь, какие растения окружают вас и в каких зданиях что и когда происходило.
Особенности тура
В туре предусмотрено посещение дегустационного зала "Таврида", ребенка, к сожалению, на территорию не пропустят. Ему придется остаться в автобусе (согласно требованиям ФЗ-436 «Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 24.12.2010 на территорию предприятия НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ДЕТИ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.)