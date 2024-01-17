В нем
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча, лавандовые поля, Инкерманский завод марочных вин
11:00 Встреча туристов на ж/д вокзале Симферополя.
Красивое начало тура: фотосессия в селе Тургеневка на лавандовых полях.
Бескрайние, тянущиеся до горизонта поля фиолетовых цветов, в июне наполняют воздух пьянящим ароматом.
Сделаем красочные фото, купим пучки лаванды, заботливо собранную для Вас, в фирменном магазине приобретем эко-продукцию агрофирмы.
Модельеры и фотографы советуют: фиолетовый хорошо сочетается со светлыми тонами в одежде.
Далее по программе посещение Инкерманского завода марочных вин.
Это подземный город, где при t 14-16°С в дубовых бочках и бутах созревают марочные вина.
Туристам предложим экскурсию по винным галереям, погружение в историю завода и неповторимую атмосферу винных подвалов, знакомство с таинством создания вин.
Дегустация 8 образцов лучших вин завода. Всем участникам скидка на весь ассортимент вин в фирменном магазине — 10%.
Внимание! Посещение винзаводов только с 18 лет!
Размещение в отеле в Севастополе.
Севастополь, Балаклава, морская прогулка
Завтрак.
День знакомства с историей и достопримечательностями Севастополя.
На неспешной прогулке по историческому центру Севастополя туристы побывают на Графской пристани, на площади Адмирала Нахимова, у памятника П. С. Нахимову, у Мемориала защитникам города 1941-1942гг, на Приморском бульваре.
С набережной прекрасный вид на бухту, на памятник Затопленным кораблям (визитная карточка Севастополя).
Свободное время в центре. Покупка сувениров.
Далее переезд в Балаклаву.
Прогулка-экскурсия по английской набережной.
Туристы знакомятся с историей городка, увидят места, связанные с именами русского писателя А. И. Куприна, украинской поэтессы Леси Украинки. Очень романтичное место: на утесе высятся руины башни Генуэзской крепости Чембало, XIV в, у причалов стоят яхты и катера.
Балаклавская бухта - одна из самых удобных на Чёрном море: скалы полностью прикрывают вход в бухту, со стороны открытого моря гавань не видна.
Чтобы это увидеть, предлагаем совершить морскую прогулку на катере по Балаклавской бухте с выходом в открытое море.
На маршруте туристы увидят: вход в бывший подземный завод по ремонту подводных лодок, храм Святых Двенадцати Апостолов Х1Х в, Охотничий домик князя Юсупова, дворец Апраксина, дачу инженера Завадского, дачу графини Соколовой.
На Крепостной горе руины Генуэзской крепости. Катер берет курс мимо мыса Курон в открытое море. Взору открывается панорама побережья, завораживающая величием и красотой: ущелье Шайтан-Дере, заказник Аязьма,"Бочка смерти", гора Спящая красавица, мыс Айя.
Свободное время в Балаклаве.
Чтобы ваши выходные были «вкусными», предлагаем продегустировать крымские морепродукты в рыбном кафе на набережной (заказ блюд по меню за дополнительную плату).
Что сегодня попало в сети? Ставридка, луфарь, ершик, кефаль, морской окунь, камбала.
Любителям экзотики предложат блюда из мидий, рапаны, катрана.
Возвращение в отель.
Усадьба Локо Чимбали, кулинарный мастер-класс, винзавод «Золотая балка» и дегустация, путешествие на квадроциклах
Завтрак.
В этот день туристы посетят генуэзскую усадьбу Локо Чимбали (Loco Cimbali) в парке живой истории «Федюхины высоты» в окрестностях Севастополя.
На экскурсии туристы побывают во всех помещениях и локациях усадьбы с подробным рассказом об убранстве и назначении предметов быта: таверна, хозяйская спальня, трапезная, комнаты прислуги, мастерские и кузница.
Комплекс строений усадьбы, каждая деталь ее убранства, технологии строительства - всё, как делали в XV веке генуэзцы.
Яркие впечатления у туристов оставит участие в кулинарном мастер-классе в генуэзской усадьбе Локо Чимбали.
В мастер-классе используются только предметы и ингредиенты, которые были у итальянцев в Средние века. В XV веке приготовить вафли было непросто…
Сначала нужно было принести воду из колодца, намолоть муки на жерновах, замесить тесто, разжечь огонь при помощи кремня и кресала и только затем выпечь вафли и съесть их, запивая домашним лимонадом. Вы пройдете весь этот увлекательный процесс, шаг за шагом.
И, как результат, насладитесь вкусом вафель по средневековым рецептам собственного приготовления
Вкус праздника ассоциируется с шампанским.
Посещение винзавода «Золотая балка», уверены, украсит ваши вкусные выходные.
На экскурсии по заводу виноделы познакомят вас с историей предприятия, берущей начало в 1889 г. Вы побывают в новых производственных цехах, в винных подвалах, в новом цехе розлива.
На дегустации в современном дегустационном зале «Шампанерия» вам предложат 6 образцов шампанского: брют, сухое, полусладкое, мускатное. Вы научитесь распознавать оттенки аромата вина.
Яркие впечатления остаются от путешествия на квадроциклах по виноградникам «Золотой Балки»: уникальные пейзажи Балаклавы с бесконечными рядами виноградных лоз на фоне гор.
Возвращение в отель.
Бахчисарай, комплекс Салачик, Ханский дворец, национальный обед
Завтрак. Выселение из отеля.
В завершающий день крымского приключения предлагаем окунуться в атмосферу восточной культуры, посетить Бахчисарай, бывшую столицу Крымского ханства.
И предлагаем начать с посещения исторического комплекса Салачик: с XVI века сохранились и дюрбе (мавзолей), и медресе (школа духовенства мусульман).
Гид познакомит с особенностями мусульманской восточной архитектуры XVI в, историей медресе, методах и реформах в образовании. Туристы увидят усыпальницу первых крымских ханов, раскопки городской бани XVI в., руины древней мечети.
Затем туристы посетят Ханский дворец, резиденцию крымских ханов Гиреев.
Главная архитектурная идея дворца — воплощение представления мусульман о райском саде на земле. Даже название города в переводе означает дворец-сад.
В связи с тем, что Ханский дворец находится на реставрации, маршрут экскурсии по дворцу и внутреннему двору может быть изменен. Туристы посетят все доступные объекты, в т. ч. открытые после реставрации. Время на покупку сувениров тоже будет.
Комплимент от турфирмы — вкусный обед.
По обычаю первым на стол подают кофе —символ гостеприимства у крымских татар.
Первое блюдо юфак-аш (пельмешки в бульоне), особое искусство слепить их, чтобы ложка вмещала 8 штук. Затем посетители пробуют сарму (голубцы в виноградных листьях), янтых (вариант чебурека), настоящий восточный плов. В завершение травяной чай с курабье.
Трансфер в Симферополь.
Завершение тура.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле туристического класса в районе г. Севастополя.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение/Отель
|Отель “Атлантика”
|Отель “Песочная бухта”
|Одноместный номер
|25 000
|27 900
|Двухместный номер
|21 400
|21 200
|Пенсионер в двухместном номере
|21 200
|20 900
|Ребенок 6-14 лет на доп. месте
|17 700
|17 100
Варианты проживания
Гостиница «Атлантика»
Современный комфортабельный отель расположен в тихом районе города недалеко от пляжа Омега.
Рядом: транспортная развязка, супермаркет, развлекательный центр, рынок.
Отель не имеет собственной территории и пляжа.
Гостиница «Песочная бухта»
Парк-отель находится на первой береговой линии моря. Корпуса построены в дендрарии 4 га, в котором произрастает более 500 редких растений-эндемиком и реликтов. К услугам гостей:
- собственный оборудованный пляж;
- два открытых подогреваемых бассейна с морской водой (работает май-октябрь);
- спа-комплекс (финская сауна; турецкая баня-хаммам; дорожка Кнейпа; ледяной фонтан; душ-туман; гидромассажная ванна).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле в г. Севастополь в 2-местных номерах с удобствами
- Транспортное обслуживание по всему маршруту
- Питание по программе: завтраки в отеле (кроме дня заезда), обед в крымскотатарском кафе в 4-й день тура
- Экскурсионное сопровождение по всему маршруту
- Обзорные экскурсии по Севастополю, Балаклаве, Бахчисараю
- Входные билеты на объекты с экскурсией: Лавандовые поля, Ханский дворец, комплекс Салачик, генуэзская усадьба Локо Чимбали в парке живой истории «Федюхины высоты»
- Морская прогулка в Балаклаве
- Экскурсия и дегустация на Инкерманском винзаводе (посещение винзаводов только с 18 лет)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Симферополя и обратно
- Питание, не указанное в программе: обеды и ужины
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Во сколько начинается и заканчивается тур?
Встреча группы в 11:00 под часами на башне на ж/д вокзале Симферополя. Отправеление в 11:30.
Тур заканчивается в Бахчисарайском районе. Далее группу везем в Симферополь на ж/д вокзал к 18:00.
Но существуют непредвиденные ситуации на дороге. Рекомендуем брать билеты с выездом после 20:00.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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