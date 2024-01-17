2 день

Севастополь, Балаклава, морская прогулка

Завтрак.

День знакомства с историей и достопримечательностями Севастополя.

На неспешной прогулке по историческому центру Севастополя туристы побывают на Графской пристани, на площади Адмирала Нахимова, у памятника П. С. Нахимову, у Мемориала защитникам города 1941-1942гг, на Приморском бульваре.

С набережной прекрасный вид на бухту, на памятник Затопленным кораблям (визитная карточка Севастополя).

Свободное время в центре. Покупка сувениров.

Далее переезд в Балаклаву.

Прогулка-экскурсия по английской набережной.

Туристы знакомятся с историей городка, увидят места, связанные с именами русского писателя А. И. Куприна, украинской поэтессы Леси Украинки. Очень романтичное место: на утесе высятся руины башни Генуэзской крепости Чембало, XIV в, у причалов стоят яхты и катера.

Балаклавская бухта - одна из самых удобных на Чёрном море: скалы полностью прикрывают вход в бухту, со стороны открытого моря гавань не видна.

Чтобы это увидеть, предлагаем совершить морскую прогулку на катере по Балаклавской бухте с выходом в открытое море.

На маршруте туристы увидят: вход в бывший подземный завод по ремонту подводных лодок, храм Святых Двенадцати Апостолов Х1Х в, Охотничий домик князя Юсупова, дворец Апраксина, дачу инженера Завадского, дачу графини Соколовой.

На Крепостной горе руины Генуэзской крепости. Катер берет курс мимо мыса Курон в открытое море. Взору открывается панорама побережья, завораживающая величием и красотой: ущелье Шайтан-Дере, заказник Аязьма,"Бочка смерти", гора Спящая красавица, мыс Айя.

Свободное время в Балаклаве.

Чтобы ваши выходные были «вкусными», предлагаем продегустировать крымские морепродукты в рыбном кафе на набережной (заказ блюд по меню за дополнительную плату).

Что сегодня попало в сети? Ставридка, луфарь, ершик, кефаль, морской окунь, камбала.

Любителям экзотики предложат блюда из мидий, рапаны, катрана.

Возвращение в отель.