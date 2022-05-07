3 день

Свободный день. Дополнительная экскурсия по желанию

Завтрак.

Факультативно.

Экскурсия по Южному берегу Крыма (доп. плата).

Переезд в пос. Оползневое.

Экскурсия по японскому саду «Шесть чувств».

Название сада означает, что гость может получать удовольствие посредством всех органов чувств: зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания и сознания.

Согласно буддистскому учению, впитывая мир всеми органами чувств, человек может достичь просветления.

Архитектор сада – известный японский ландшафтный дизайнер Широ Накане.

Площадь сада 6 га, на его территории разместились пруды, дорожки, водопады, сад камней, домики для чайной церемонии, залы для упражнений йогой и медитаций.

Весной парк особенно красив.

Ежегодно в апреле проходит фестиваль «Цветущая сакура».

Экскурсия по парку с гидом 1 час.

Едем в Ласпи.

Экскурсия на Устричную ферму «Бухта Ласпи»: осмотр фермы, выход на лодке в акваторию, смотрим, как крепят садки с моллюсками к поплавкам, осмотр малька и взрослых устриц, холодильника и бассейна, лекция.

Дегустация в кафе 3-х свежайших черноморских устриц с лимоном, авторский соус, бокал 200 мл белого сухого вина Alma Valley White.

Мастер-класс по открыванию устриц.

Вам предложат устрицы, поднятые с глубин Черного моря не более, чем за 3 часа до подачи на стол.

А если повезет, предложат самостоятельно выбрать понравившуюся устрицу.

Возвращение в отель в Ялте.