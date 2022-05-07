мая
Программа тура по дням
Встреча, Никитский ботанический сад
12.00 Встреча туристов на ж/д вокзале Симферополя.
Экскурсия по Крыму.
Переезд в пос. Никита с экскурсионным сопровождением.
Обед в кафе (доп. плата).
Начнем тур с посещения Никитского ботанического сада, старейшего научно –исследовательского центра России.
Гид познакомит с уникальной коллекцией южных культур, бамбуковой, кипарисовой, оливковой, лавровой аллеями.
Изюминка сезона – парад тюльпанов.
На ежегодной выставке тюльпанов посетителей ждет коллекция тюльпанов – 300 сортов и 900 гибридных форм, на большой поляне – высажено более 100 тысяч луковиц.
Туристы смогут принять участие в выборе названия новым сортам тюльпанов.
Размещение в отеле в Ялте.
Парк Воронцовского дворца, «Ласточкино гнездо», экскурсия по набережной Ялты
Завтрак.
Еще один шикарный парк Южного берега Крыма – парк Воронцовского дворца.
На экскурсии увидим малый и большой каменные хаосы с гротами, зеркальные озера, каскады водопадов, изумрудные поляны под сенью горы Ай-Петри.
В парке большая коллекция экзотических растений.
Весной парк превращается в цветущий райский сад!
Это красивоцветущие кусты: форзиция, айва, сирень, рябина, кизильник, жимолость.
Украшение парка – глициния.
Будет время и на посещение Воронцовского дворца (доп. плата 600 руб. /200 руб. дети 7-16 лет).
Далее переезд в п. Гаспра.
Полюбуемся Замком «Ласточкино гнездо» – эмблемой Южного берега Крыма.
Спуск к замку 600 ступеней (по желанию, доп. плата 200 руб. /100 руб. дети 6-16 лет).
Обед предлагаем в одном из панорамных кафе с видом на замок (доп. плата, заказ по меню).
Завершим этот день экскурсией по набережной Ялты.
Ялта – своеобразная крымская Ницца.
В Ялте бывали многие знаменитости.
Гид поведает романтические истории любви.
Гостиница Ореанда, памятник Юлиану Семенову, платан Айседоры Дункан, скамейка влюбленных, скульптура «А. П. Чехов и Дама с собачкой», Аллея Звезд, Виллы «Елена» и «София».
На набережной есть сувенирный рынок, картинная галерея под открытым небом.
Можно погулять по Приморскому парку, подняться по малой канатной дороге на холм Дарсан (в обе стороны 600 руб. /300 руб. дети 5-10 лет).
Возвращение в отель в Ялте.
Свободный день. Дополнительная экскурсия по желанию
Завтрак.
Факультативно.
Экскурсия по Южному берегу Крыма (доп. плата).
Переезд в пос. Оползневое.
Экскурсия по японскому саду «Шесть чувств».
Название сада означает, что гость может получать удовольствие посредством всех органов чувств: зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания и сознания.
Согласно буддистскому учению, впитывая мир всеми органами чувств, человек может достичь просветления.
Архитектор сада – известный японский ландшафтный дизайнер Широ Накане.
Площадь сада 6 га, на его территории разместились пруды, дорожки, водопады, сад камней, домики для чайной церемонии, залы для упражнений йогой и медитаций.
Весной парк особенно красив.
Ежегодно в апреле проходит фестиваль «Цветущая сакура».
Экскурсия по парку с гидом 1 час.
Едем в Ласпи.
Экскурсия на Устричную ферму «Бухта Ласпи»: осмотр фермы, выход на лодке в акваторию, смотрим, как крепят садки с моллюсками к поплавкам, осмотр малька и взрослых устриц, холодильника и бассейна, лекция.
Дегустация в кафе 3-х свежайших черноморских устриц с лимоном, авторский соус, бокал 200 мл белого сухого вина Alma Valley White.
Мастер-класс по открыванию устриц.
Вам предложат устрицы, поднятые с глубин Черного моря не более, чем за 3 часа до подачи на стол.
А если повезет, предложат самостоятельно выбрать понравившуюся устрицу.
Возвращение в отель в Ялте.
Экскурсия по новому оригинальному парку «Парадиз»
Завтрак.
Выселение из отеля.
В завершающий день тура едем в Партенит.
Экскурсия по новому оригинальному парку «Парадиз» санатория «Айвазовское».
В парке с любовью оформлены сюжетные уголки: сады Романтический, Греческий, Мексиканский, Модерн, сад Ароматов, 200-летняя Оливковая роща, колодец Искушений.
Парк украшают скульптурные композиции: богиня Флора, Нарцисс, сатир и нимфа, Жрица тайных откровений.
Террасные сады цветут с ранней весны, высажен сад непрерывного цветения, сад рододендронов, сад гортензий.
В парке множество весенних цветников и красивоцветущих кустов!
Экскурсия по парку 1,5 часа.
Свободное время в парке, обед в столовой/кафе (доп. плата на месте).
Трансфер на ж/д вокзал Симферополя.
Завершение тура.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице “Дарсан”.
Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от размещения:
|Двухместное
|Одноместное
|Взрослые
|18 800
|25 300
|Пенсионер (при наличии документа в туре)
|17 600
|23 300
|Дети 6-14 лет на основном месте
|17 000
|-
Дети 6-14 лет на дополнительном месте
(евро раскладушка в 2-хместном номере)
|12 600
|-
|Без проживания в отеле
|10 600
Варианты проживания
Отель «Дарсан»
Гостиница «Дарсан» – современный туристский комплекс, расположенный на огромной территории в курортном городе Ялта, в 800 м от морского побережья. К услугам гостей парковка, живописный ландшафтный парк, беседки, детская игровая площадка, плодовый сад, трансфер.
Номерной фонд представлен комфортабельными категориями, каждая из которых выполнена в приятной цветовой гамме. Номера оснащены всем необходимым для уютного проживания.
На территории работает ресторан «Горка» – первый этнический ресторан на Южном побережье полуострова, представляющий собой уникальное место, где происходит соединение разных культур и национального колорита народов. Для приготовления блюд используются такие технологии, как русская печь, мангал, тандыр, коптильня.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в номерах со всеми удобствами
- Питание ВВ 3 завтрака (в отеле, кроме первого дня)
- Транспортное обслуживание по всему маршруту
- Экскурсионное сопровождение по всему маршруту
- Обзорная экскурсия по Ялте, по парку Воронцовского дворца
- Входные билеты объекты с экскурсией: Никитский сад, парк «Парадиз»
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Симферополя и обратно
- Обеды и ужины
- Факультативная экскурсия по ЮБК - 2 500 руб. /чел. (состоится при наборе группы от 10 чел.) и входные билеты: японский сад 1 500 руб. /750 руб. 6-13 летустричная ферма «Бухта Ласпи» - 3 500 руб
- Японский сад 1 500 руб. /750 руб. 6-13 лет
- Устричная ферма «Бухта Ласпи» - 3 500 руб
- Посещение Воронцовского дворца - 600 руб. /200 руб. дети 7-16 лет
- Спуск к замку «Ласточкино гнездо» - 200 руб. /100 руб. дети 6-16 лет
- Канатная дорога на холм Дарсан - в обе стороны 600 руб. /300 руб. дети 5-10 лет
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.