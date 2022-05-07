Парад тюльпанов. Майское путешествие в Крым

Весной Крым прекрасен! Императрица Екатерина II, оказавшись в Крыму весной в мае, называла Крым жемчужиной в короне Российской империи. Украшением Крыма являются парки южного берега. Они отражают и направление моды
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разных эпох, и личный вкус хозяина.

Путешествие по Крыму начнется с посещения современного изумительного парка Айвазовское, который особенно красив весной.

Во второй день пред вами предстанет совершенно другой парк – парк Алупкинского дворца, заложенный графом Воронцовым в 1820 году.

5
3 отзыва
Парад тюльпанов. Майское путешествие в Крым
Парад тюльпанов. Майское путешествие в Крым
Парад тюльпанов. Майское путешествие в Крым
Ближайшие даты:
1
мая
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Встреча, Никитский ботанический сад

12.00 Встреча туристов на ж/д вокзале Симферополя.

Экскурсия по Крыму.

Переезд в пос. Никита с экскурсионным сопровождением.

Обед в кафе (доп. плата).

Начнем тур с посещения Никитского ботанического сада, старейшего научно –исследовательского центра России.

Гид познакомит с уникальной коллекцией южных культур, бамбуковой, кипарисовой, оливковой, лавровой аллеями.

Изюминка сезона – парад тюльпанов.

На ежегодной выставке тюльпанов посетителей ждет коллекция тюльпанов – 300 сортов и 900 гибридных форм, на большой поляне – высажено более 100 тысяч луковиц.

Туристы смогут принять участие в выборе названия новым сортам тюльпанов.

Размещение в отеле в Ялте.

Встреча, Никитский ботанический садВстреча, Никитский ботанический садВстреча, Никитский ботанический садВстреча, Никитский ботанический сад
2 день

Парк Воронцовского дворца, «Ласточкино гнездо», экскурсия по набережной Ялты

Завтрак.

Еще один шикарный парк Южного берега Крыма – парк Воронцовского дворца.

На экскурсии увидим малый и большой каменные хаосы с гротами, зеркальные озера, каскады водопадов, изумрудные поляны под сенью горы Ай-Петри.

В парке большая коллекция экзотических растений.

Весной парк превращается в цветущий райский сад!

Это красивоцветущие кусты: форзиция, айва, сирень, рябина, кизильник, жимолость.

Украшение парка – глициния.

Будет время и на посещение Воронцовского дворца (доп. плата 600 руб. /200 руб. дети 7-16 лет).

Далее переезд в п. Гаспра.

Полюбуемся Замком «Ласточкино гнездо» – эмблемой Южного берега Крыма.

Спуск к замку 600 ступеней (по желанию, доп. плата 200 руб. /100 руб. дети 6-16 лет).

Обед предлагаем в одном из панорамных кафе с видом на замок (доп. плата, заказ по меню).

Завершим этот день экскурсией по набережной Ялты.

Ялта – своеобразная крымская Ницца.

В Ялте бывали многие знаменитости.

Гид поведает романтические истории любви.

Гостиница Ореанда, памятник Юлиану Семенову, платан Айседоры Дункан, скамейка влюбленных, скульптура «А. П. Чехов и Дама с собачкой», Аллея Звезд, Виллы «Елена» и «София».

На набережной есть сувенирный рынок, картинная галерея под открытым небом.

Можно погулять по Приморскому парку, подняться по малой канатной дороге на холм Дарсан (в обе стороны 600 руб. /300 руб. дети 5-10 лет).

Возвращение в отель в Ялте.

Парк Воронцовского дворца, «Ласточкино гнездо», экскурсия по набережной ЯлтыПарк Воронцовского дворца, «Ласточкино гнездо», экскурсия по набережной ЯлтыПарк Воронцовского дворца, «Ласточкино гнездо», экскурсия по набережной ЯлтыПарк Воронцовского дворца, «Ласточкино гнездо», экскурсия по набережной Ялты
3 день

Свободный день. Дополнительная экскурсия по желанию

Завтрак.

Факультативно.

Экскурсия по Южному берегу Крыма (доп. плата).

Переезд в пос. Оползневое.

Экскурсия по японскому саду «Шесть чувств».

Название сада означает, что гость может получать удовольствие посредством всех органов чувств: зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания и сознания.

Согласно буддистскому учению, впитывая мир всеми органами чувств, человек может достичь просветления.

Архитектор сада – известный японский ландшафтный дизайнер Широ Накане.

Площадь сада 6 га, на его территории разместились пруды, дорожки, водопады, сад камней, домики для чайной церемонии, залы для упражнений йогой и медитаций.

Весной парк особенно красив.

Ежегодно в апреле проходит фестиваль «Цветущая сакура».

Экскурсия по парку с гидом 1 час.

Едем в Ласпи.

Экскурсия на Устричную ферму «Бухта Ласпи»: осмотр фермы, выход на лодке в акваторию, смотрим, как крепят садки с моллюсками к поплавкам, осмотр малька и взрослых устриц, холодильника и бассейна, лекция.

Дегустация в кафе 3-х свежайших черноморских устриц с лимоном, авторский соус, бокал 200 мл белого сухого вина Alma Valley White.

Мастер-класс по открыванию устриц.

Вам предложат устрицы, поднятые с глубин Черного моря не более, чем за 3 часа до подачи на стол.

А если повезет, предложат самостоятельно выбрать понравившуюся устрицу.

Возвращение в отель в Ялте.

Свободный день. Дополнительная экскурсия по желаниюСвободный день. Дополнительная экскурсия по желаниюСвободный день. Дополнительная экскурсия по желаниюСвободный день. Дополнительная экскурсия по желанию
4 день

Экскурсия по новому оригинальному парку «Парадиз»

Завтрак.

Выселение из отеля.

В завершающий день тура едем в Партенит.

Экскурсия по новому оригинальному парку «Парадиз» санатория «Айвазовское».

В парке с любовью оформлены сюжетные уголки: сады Романтический, Греческий, Мексиканский, Модерн, сад Ароматов, 200-летняя Оливковая роща, колодец Искушений.

Парк украшают скульптурные композиции: богиня Флора, Нарцисс, сатир и нимфа, Жрица тайных откровений.

Террасные сады цветут с ранней весны, высажен сад непрерывного цветения, сад рододендронов, сад гортензий.

В парке множество весенних цветников и красивоцветущих кустов!

Экскурсия по парку 1,5 часа.

Свободное время в парке, обед в столовой/кафе (доп. плата на месте).

Трансфер на ж/д вокзал Симферополя.

Завершение тура.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице “Дарсан”.

Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от размещения:

ДвухместноеОдноместное
Взрослые18 80025 300
Пенсионер (при наличии документа в туре)17 60023 300
Дети 6-14 лет на основном месте17 000-
Дети 6-14 лет на дополнительном месте
(евро раскладушка в 2-хместном номере)
12 600-
Без проживания в отеле10 600

Варианты проживания

Отель «Дарсан»

3 ночи

Гостиница «Дарсан» – современный туристский комплекс, расположенный на огромной территории в курортном городе Ялта, в 800 м от морского побережья. К услугам гостей парковка, живописный ландшафтный парк, беседки, детская игровая площадка, плодовый сад, трансфер.

Номерной фонд представлен комфортабельными категориями, каждая из которых выполнена в приятной цветовой гамме. Номера оснащены всем необходимым для уютного проживания.

На территории работает ресторан «Горка» – первый этнический ресторан на Южном побережье полуострова, представляющий собой уникальное место, где происходит соединение разных культур и национального колорита народов. Для приготовления блюд используются такие технологии, как русская печь, мангал, тандыр, коптильня.

Отель «Дарсан»Отель «Дарсан»Отель «Дарсан»Отель «Дарсан»Отель «Дарсан»Отель «Дарсан»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в номерах со всеми удобствами
  • Питание ВВ 3 завтрака (в отеле, кроме первого дня)
  • Транспортное обслуживание по всему маршруту
  • Экскурсионное сопровождение по всему маршруту
  • Обзорная экскурсия по Ялте, по парку Воронцовского дворца
  • Входные билеты объекты с экскурсией: Никитский сад, парк «Парадиз»
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Симферополя и обратно
  • Обеды и ужины
  • Факультативная экскурсия по ЮБК - 2 500 руб. /чел. (состоится при наборе группы от 10 чел.) и входные билеты: японский сад 1 500 руб. /750 руб. 6-13 летустричная ферма «Бухта Ласпи» - 3 500 руб
  • Японский сад 1 500 руб. /750 руб. 6-13 лет
  • Устричная ферма «Бухта Ласпи» - 3 500 руб
  • Посещение Воронцовского дворца - 600 руб. /200 руб. дети 7-16 лет
  • Спуск к замку «Ласточкино гнездо» - 200 руб. /100 руб. дети 6-16 лет
  • Канатная дорога на холм Дарсан - в обе стороны 600 руб. /300 руб. дети 5-10 лет
Место начала и завершения?
Г. Симферополь
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
7 мая 2022
Очень все понравилось! Спасибо большое!!
в
7 мая 2022
спасибо! тур понравился! такие красоты посмотрели!!!
Н
11 янв 2025
Организовали всё отлично. На вопросы отвечали быстро, без внимания не оставляли. Всё прошло без проблем. Спасибо. Обязательно выберу ещё путешествие с вами.

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