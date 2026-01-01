1 день

Встреча в Симферополе, Бахчисарай, Ханский дворец

Встреча группы на ж/д вокзале до 12:00 под часами на башне.

Разместившись в комфортном автобусе, начинаем путь, едем в Бахчисарай, бывшую столицу Крымского ханства.

В Бахчисарае начнем с увлекательной экскурсии по колоритным улочкам Бахчисарая, После этого Вы посетите Ханский дворец, музей в бывшей резиденции крымских ханов Гиреев.

Главная архитектурная идея дворца – воплощение представления мусульман о райском саде на земле. Даже название города переводится как дворец-сад.

Вы увидите:

Ханскую мечеть;

зал Совета и Суда;

Золотой фонтан;

Персидский дворик;

знаменитый Фонтан слез, воспетый А. С. Пушкиным в поэме «Бахчисарайский фонтан»;

личные покои хана, гарем.

Далее вкусный обед в атмосфере крымскотатарского гостеприимства.

По обычаю первым на стол подают кофе (кофе у крымских татар – символ гостеприимства).

Первое блюдо юфак-аш (пельмешки в бульоне); надо слепить их так, чтобы ложка вмещала 8 штук. Затем посетители пробуют сарму (голубцы в виноградных листьях). Далее подаются: янтык (вариант чебурека). В завершение травяной чай с курабье. Обед сопровождается национальной музыкой.

После этого у Вас будет свободное время на покупку памятных сувениров.

В завершение экскурсии трансфер в Севастополь, путевая информация о Свято-Климентовском пещерном монастыре и обзор средневековой крепости Каламита. Размещаемся в отеле.

