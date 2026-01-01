Яркие экскурсии, колорит восточной культуры, морской воздух и праздничная атмосфера сделают этот тур незабываемым с первых минут
Программа тура по дням
Встреча в Симферополе, Бахчисарай, Ханский дворец
Встреча группы на ж/д вокзале до 12:00 под часами на башне.
Разместившись в комфортном автобусе, начинаем путь, едем в Бахчисарай, бывшую столицу Крымского ханства.
В Бахчисарае начнем с увлекательной экскурсии по колоритным улочкам Бахчисарая, После этого Вы посетите Ханский дворец, музей в бывшей резиденции крымских ханов Гиреев.
Главная архитектурная идея дворца – воплощение представления мусульман о райском саде на земле. Даже название города переводится как дворец-сад.
Вы увидите:
- Ханскую мечеть;
- зал Совета и Суда;
- Золотой фонтан;
- Персидский дворик;
- знаменитый Фонтан слез, воспетый А. С. Пушкиным в поэме «Бахчисарайский фонтан»;
- личные покои хана, гарем.
Далее вкусный обед в атмосфере крымскотатарского гостеприимства.
По обычаю первым на стол подают кофе (кофе у крымских татар – символ гостеприимства).
Первое блюдо юфак-аш (пельмешки в бульоне); надо слепить их так, чтобы ложка вмещала 8 штук. Затем посетители пробуют сарму (голубцы в виноградных листьях). Далее подаются: янтык (вариант чебурека). В завершение травяной чай с курабье. Обед сопровождается национальной музыкой.
После этого у Вас будет свободное время на покупку памятных сувениров.
В завершение экскурсии трансфер в Севастополь, путевая информация о Свято-Климентовском пещерном монастыре и обзор средневековой крепости Каламита. Размещаемся в отеле.
Экскурсию по Севастополю. Новый Херсонес
В этот день Вас ждет насыщенная обзорная экскурсия по центру, которая откроет самые известные места города:
- Графская пристань;
- памятник Нахимову;
- памятник Затопленным кораблям;
- Приморский бульвар;
- реконструированный Матросский бульвар – самый первый бульвар Севастополя!
Переезд в Херсонес. В свободное время на обед и фото (доп. плата).
После этого посетите новый, но уже известный археологический парк «Новый Херсонес».
В новогодние праздники комплекс преображается: древние стены и улочки Византийского квартала озаряются тысячами огней, создавая атмосферу настоящей зимней сказки.
Здесь, среди сияющих гирлянд и аромата хвои, Вы отправитесь на рождественскую экскурсию по территории. Сможете услышать легенды этих мест и почувствуете, как оживает история в свете рождественского чуда.
В свободное время можно посетить музеи, выставки (по желанию, за доп. плату).
Возвращение в отель.
Мыс Фиолент, Балаклава
Ваш экскурсионный день начнется с поездки на древний и священный мыс Фиолент.
Вы посетите Свято-Георгиевский монастырь, познакомитесь с его историей, прогуляетесь по девственно чистому побережью Фиолента…
У Вас будет время на неспешную прогулку по набережной, фото, покупку сувениров и обед (доп. плата).
Далее Вы отправитесь в Балаклаву, небольшой уютный курортный городок в самой живописной бухте Черного моря. Она преобразилась за последнее время.
Прогулка-экскурсия по уютной набережной, похожей на курорты Средиземного моря…
В свободное время по желанию можно посетить Музей подводных лодок (доп. плата 700 руб.), современный музей с интерактивными площадками, мультимедийными зонами со световыми и шумовыми спецэффектами.
В СССР – завод по ремонту подводных лодок и укрытию их от нанесения ядерного удара, а также сверхсекретный военный объект периода «холодной войны».
Возвращение в отель в Севастополь.
Южный берег Крыма: Ливадийский дворец, Ялта
День начнется с экскурсии по дороге на Южный берег Крыма.
Первый объект – Нижняя Ореанда, в прошлом принадлежавшая семье Романовых.
Вы прогуляетесь к скамейке А. П. Чехова с потрясающими видами Ялты.
Не удивительно, что именно здесь писателю пришла идея романа «Дама с собачкой»; посетите Храм Покрова Божией Матери семьи Романовых. Место и название храма выбрал сам великий князь Константин Николаевич Романов, сын Императора Николая I.
Экскурсия по Ливадийскому дворцу, бывшей резиденции российского императора Николая II, посещение Крестовоздвиженской домовой церкви, место хранения реликвий дома Романовых.
В свободное время можно будет пообедать в одном из южных колоритных кафе (доп. плата).
После этого Вы отправитесь в Ялту.
Прогуляетесь по узким кривым улочкам исторического центра Ялты, спуститесь на главную набережную Крыма и познакомитесь с чеховской Дамой с собачкой. Гид расскажет Вам романтические истории.
Возвращаемся в отель.
Евпатория, маршрут «Малый Иерусалим». Отъезд
После выселения из отеля наш путь лежит в Евпаторию.
Обедаем (за доп. плату) и знакомимся с городом.
Отправимся на маршрут «Малый Иерусалим». Откроем для себя Евпаторию — уникальный город, где на переплетении узких улочек покоятся тайны 25 веков.
У макета средневекового Кезлева Вы увидите с высоты птичьего полета, как город просыпался сотни лет назад. А затем на пешеходной экскурсии Вы шагнете в эту ожившую карту.
За один день Вы прикоснетесь к духовному наследию четырех народов, ощутив удивительную гармонию, в которой веками жил этот город.
Вы потеряетесь в очаровании лабиринта старинных улиц, где камень помнит шаги купцов, ремесленников и странников.
По маршруту Вы увидите следующие объекты:
- Текие дервишей, обитель странствующих монахов-дервишей, уникальный образец османской культуры XVI века;
- армянский храм Сурб Никогайос, заложенный в 1817 г, памятник армянской архитектуры;
- синагога Егия-Капай (Ремесленная), действующий еврейский храм, построен ещё 1912 г.;
- Караимские кенасы; за воротами кенас начинается территория иной культуры и веры: здесь очень тихо, растут цветы, вьется виноград, а в дали домики с окнами из цветного стекла;
- мечеть Хан-Джами, главная мечеть города; самая большая и величественная мечеть Крыма, заложена в 1552 г при хане Девлете I Герае; памятник архитектуры эпохи Возрождения;
- Собор Святителя Николая Чудотворца, крупнейший храм Крыма: он вмещает 2 000 чел.
После этого у Вас будет свободное время на покупку памятных сувениров и продуктов в дорогу.
Завершаем наш тур и отправляемся на ж/д вокзал г. Симферополя.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле «Атлантика» 3* в г. Севастополе или аналогичном отеле такого же уровня. Просим обратить внимание, что данные отели не располагают собственными территориями и пляжами.
Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Стоимость тура
|1-местный номер
35 000
|1-местный номер 60+
|33 800
|2 взрослых
|58 800
|1 взрослый + 1 взрослый 60+
|57 600
|2 взрослых 60+
|56 400
|1 взрослый + 1 ребенок на осн. месте
|56 700
|1 взрослый 60 + 1 ребенок на осн. месте
|55 500
|2 взрослых + 1 ребенок на доп. месте
|84 400
|1 взрослый + 1 взрослый 60+ + 1 ребенок на доп. месте
|83 200
|2 взрослых 60+ + 1 ребенок на доп. месте
|82 000
Варианты проживания
Гостиница «Атлантика»
Отель «Атлантика» ждёт гостей в солнечном Крыму. Здесь к вашим услугам доступ в интернет, прачечная, бизнес-центр и частная парковка.
Вниманию гостей представлены комфортабельные условия в номерах, они оснащены удобной мебелью, телевизором, а также собственной ванной с набором косметических принадлежностей.
Питание организовано в ресторане и лобби-баре. На территории оборудована летняя открытая площадка.
В непосредственной близости расположены кафе, магазины и много других заведений.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание, указанное в программе тура (4 завтрака и нац. обед в 1-й день тура)
- Путевое сопровождение гида-экскурсовода
- Входные билеты в музеи по программе ("Малый Иерусалим", Ливадийский дворец, Парк "Новый Херсонес", Ханский дворец)
- Встреча на ж/д вокзале
- Обратный трансфер на ж/д вокзал
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Симферополя и обратно
- Питание, не указанное в программе: 4 обеда, ужины (ужины можно заказать в отеле: комплекс 500 руб.)
- Дополнительные дегустации и экскурсии (экскурсии за дополнительную плату)
- Дополнительные услуги в отеле
- Посещение музея подводных лодок в Балаклаве - взрослые - от 700 руб., дети с 6 лет - от 350 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Что обязательно должно быть у вас, если вы собираетесь в экскурсионный тур по Крыму:
- удобная одежда и обувь. Необходимо учитывать, что в экскурсионном туре вам придется много ходить, поэтому обувь должна быть такой, чтоб вы могли в ней много ходить. Идеальный вариант – кроссовки. Одежда должна быть по сезону;
- наличные деньги. Рекомендуем брать с собой деньги наличными, потому что торговые лотки и сувенирные лавочки не всегда оборудованы терминалами, а ближайшего банкомата может и не быть. Рекомендуем иметь при себе деньги мелкими купюрами.
Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организовано питание в туре?
В программе запланировано время на обед – 1 час.
Обеды в туре не включены в стоимость (кроме первого дня), однако программа составлена так, что в обеденное время группа находится в районах, где есть столовые (с линией раздачи) и кафе.
Гиды знают, где свежая, вкусная и недорогая еда. Однако вы самостоятельно решаете, где обедать.
Как осуществляется перемещение по маршруту?
Перемещение по маршруту тура осуществляется на микроавтобусах Mercedes Sprinter. Автобус оборудован кондиционером зима/лето, ремнями безопасности, микрофоном для гида, автоматическими дверями.
Наши водители всегда помогут вам загрузить и выгрузить багаж.
Внимание! Мы не закрепляем номера мест в автобусе и не продаем последние места!
Как проходит экскурсионный день?
Все дни в туре начинаются в 09:00 утра, кроме первого. К этому времени участники тура должны позавтракать, собраться на экскурсию, а в последний день собрать вещи и сдать номера. Экскурсионный день заканчивается в 18:00-19:00.
В это время группа возвращается в отель. Далее свободное время. Участники тура могут совершать прогулки по городу или отдыхать.
С момента встречи и до приезда в Симферополь с группой работает экскурсовод широкой специализации. Во время движения автобуса ведутся путевые экскурсии. Вы всегда будете знать, где и в каком месте находитесь, какие растения окружают вас и в каких зданиях что и когда происходило. Все объекты, указанные в программе тура, включены в стоимость.
При входе в музеи гид оформляет групповой входной билет, это может занять некоторые время, и участники тура с группой посещают музей, где экскурсию ведет сотрудник музея.
В свободное время автобусное и экскурсионное обслуживание не предусмотрено. Ко всем объектам туристы едут самостоятельно.
Туроператор оставляет за собой право на внесение изменений в программу тура (порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные), не изменяя полного объема предоставляемых услуг.