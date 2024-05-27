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дворцы, Феодосию с Судакской крепостью. Поездка была познавательная, для нас весёлая, потому как это была "семья" из 12 человек (давно дружим и катаемся). Повезло с гидом, водителем и погодой! Гостиницы соответствовали своей "звёздности". Единственное, я так и не поняла, почему мы не остались ночевать в Ялте, как было заявлено в программке; а мы ведь ехали с мечтой посидеть на набережной с вкусным вином и/или кофе и звёздами))). И на табличке на автобусе тур обозначался как Праздничный Крым. За остальное - спасибо. Желающим ехать - рекомендую, особенно, если вы туда в первый раз. С уважением Анна.