Памятник воинам, защитникам и освободителям Смоленска
Символ освобождения города в 1943г. — здание гостиницы Смоленск
Парк Пионеров
Монумент «Опаленный цветок»
Шеинов бастион
Ул. Тенишевой
Памятник М. О. Микешину — «скульптору державы российской»
Здание музея «Русская старина»
Костел Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии
Аллея выдающихся смолян.
Что вас ждет:
Наша экскурсия начинается у памятника воинам, защитникам и освободителям Смоленска на площади Победы (перед к\т «Октябрь»). Здесь сосредоточенно огромное множество достопримечательностей: большой участок отлично сохранившейся крепостной стены, Шеинов бастион, парк Пионеров с монументом «Опаленный цветок» и символ освобождения города в 1943г. — здание гостиницы Смоленск.
С площади Победы мы прогуляемся по улице Тенишевой. Посмотрим памятник М. О. Микешину — «скульптору державы российской», и сказочный музей «Русская старина». Дойдем до величественного костела Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии и узнаем много интересного про старинное Польское кладбище. Познакомимся с великими людьми, которые творили историю города, на «Аллее выдающихся смолян» и побываем на самой высокой точке Смоленска.
Будет много интересного и познавательного. Приходите!
Важно знать:
Экскурсия пешеходная, поэтому удобная обувь будет кстати.
Цены на экскурсию
Для группы 1-4 человек
Для группы 5-16 человек
Для группы 1-16 человек
Стандартное предложение
2 000 ₽
2 500 ₽
3 800 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы туриста
Где начинаем и завершаем
Начало: пл. Победы
Завершение: ул. Октябрьской революции
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.