За один час вы увидите главные памятники истории и архитектуры древнего города, Смоленскую крепость, полюбуетесь видом на Успенский собор. И узнаете самое важное из истории Смоленска и о роли города в истории всего русского государства.
Описание экскурсииСквер Памяти героев Это один из старейших скверов в Смоленске, открытый в 1912 году в присутствии императора Николая Второго. Ныне этот мемориальный сквер в России единственный, посвященный героям сразу двух Отечественный войн - 19 и 20-го века. Мы пройдём по парку с рассказом о событиях войны с Наполеоном 1812 г. и Великой Отечественной войны 1941—45 гг., остановившись у «Вечного огня», рядом с которым захоронен смолянин М. Егоров, водрузивший знамя Победы над Рейхстагом. Увидим мемориальное захоронение в Крепостной стене, подобное захоронению на Красной площади в Москве, памятник «с орлами», который считается лучшим в России из посвященных героям 1812 г. Смоленская крепость Построенная в 1595—1602 годах, она принадлежит к числу самых мощных оборонительных сооружений Руси и до сих пор производит впечатление могучей твердыни. Ныне Смоленская крепость - самая крупная из сохранившихся кирпичных крепостей мира. Вы узнаете об истории постройки крепостной стены, об ее роли в защите русского государства, а также красивую легенду Громовой башни, дошедшую до наших дней. Лопатинский сад Вы увидите Королевский бастион, построенный захватившими город поляками в 17-м веке, и памятник Софийскому полку на его вершине; гроты на месте входов в крепостные казематы, хранящие память о «железной маске» — свергнутом императоре Иоанне Антоновиче, Искре и Кочубее; знаменитый чугунный памятник-часовню «Защитникам Смоленска 4-5 августа 1812 года». Улица Карла Маркса и площадь Ленина На этом отрезке программы вы увидите памятники архитектуры 19-го - нач. 20-го века в стиле модерна и эклектики; здание гимназии, на закладке которого присутствовал Александр Второй. А также здание Дома Советов советской эпохи, перед которым стоит памятник В. И. Ленину. Парк Блонье (им. Глинки) Вас поразит красота и величие памятника композитору М. И. Глинке, - первого в мире памятника Глинке и памятника деятелю искусств вообще. А еще - вас ждет знакомство с неформальным символом города - бронзовым оленем. Я расскажу историю, как связан смоленский олень с Вильгельмом II, как скульптура попала из имения Геринга под Кёнигсбергом в Смоленск, в подарок смоленским детям.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сквер Памяти героев
- Смоленская крепость
- Лопатинский сад
- Улица Карла Маркса и площадь Ленина
- Парк Блонье (им. Глинки)
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы туриста
Где начинаем и завершаем?
Начало: У памятника Благодарная Россия героям 1812 года («с орлами») в сквере памяти Героев
Завершение: Парк Блонье
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 40 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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