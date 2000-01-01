Вы узнаете об истории города со времен обороны в Смутное время; о судьбах людей, творивших эту историю… Мы увидим Смоленскую крепость, Шеинов бастион, Католический костел, Польское кладбище, знаменитые дома и улицы, площадь Победы и многое другое; пройдем по «Аллее выдающихся смолян»; побываем на самой высокой точке Смоленска и на месте тракта Киевский большак — одной из самых древних сухопутных дорог знаменитого пути «из варяг в греки».