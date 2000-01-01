Четыре века истории города за два часа

Вы узнаете об истории города со времен обороны в Смутное время; о судьбах людей, творивших эту...

Вы узнаете об истории города со времен обороны в Смутное время; о судьбах людей, творивших эту историю… Мы увидим Смоленскую крепость, Шеинов бастион, Католический костел, Польское кладбище, знаменитые дома и улицы, площадь Победы и многое другое; пройдем по «Аллее выдающихся смолян»; побываем на самой высокой точке Смоленска и на месте тракта Киевский большак — одной из самых древних сухопутных дорог знаменитого пути «из варяг в греки».
Четыре века истории города за два часа
Четыре века истории города за два часа
Четыре века истории города за два часа
Четыре века истории города за два часа
Четыре века истории города за два часа
Четыре века истории города за два часа
Четыре века истории города за два часа

Что вы увидите 🤩

  • Пл. Победы
  • Памятник воинам, защитникам и освободителям Смоленска
  • Символ освобождения города в 1943г. — здание гостиницы Смоленск
  • Парк Пионеров
  • Монумент «Опаленный цветок»
  • Шеинов бастион
  • Ул. Тенишевой
  • Памятник М. О. Микешину — «скульптору державы российской»
  • Здание музея «Русская старина»
  • Костел Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии
  • Аллея выдающихся смолян.

Что вас ждет:

  • Наша экскурсия начинается у памятника воинам, защитникам и освободителям Смоленска на площади Победы (перед к\т «Октябрь»). Здесь сосредоточенно огромное множество достопримечательностей: большой участок отлично сохранившейся крепостной стены, Шеинов бастион, парк Пионеров с монументом «Опаленный цветок» и символ освобождения города в 1943г. — здание гостиницы Смоленск.
  • С площади Победы мы прогуляемся по улице Тенишевой. Посмотрим памятник М. О. Микешину — «скульптору державы российской», и сказочный музей «Русская старина». Дойдем до величественного костела Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии и узнаем много интересного про старинное Польское кладбище. Познакомимся с великими людьми, которые творили историю города, на «Аллее выдающихся смолян» и побываем на самой высокой точке Смоленска.
Будет много интересного и познавательного. Приходите!

Важно знать:

  • Экскурсия пешеходная, поэтому удобная обувь будет кстати.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человекДля группы 5-16 человекДля группы 1-16 человек
Стандартное предложение
2 000 ₽
2 500 ₽
3 800 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Где начинаем и завершаем
Начало: пл. Победы
Завершение: ул. Октябрьской революции
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно

Вадим М.
Вадим М.
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