Еще несколько необычных экскурсий в Смоленске

В этой обзорной экскурсии 🧭 объединилось все: главные городские достопримечательности 🏛️, события прошлых столетий и современность, знаменитые уроженцы смоленской земли и их наследие.

Вы узнаете историю 📖 одного из самых древнейших городов России от его возникновения до наших дней. Во время нашей прогулки вы узнаете интересные легенды, городские были и современные истории 📖. Маршрут разработан с учетом показа самых интересных и значимых исторических, архитектурных достопримечательностей 🏛️