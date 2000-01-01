Еще несколько необычных экскурсий в Смоленске

В этой обзорной экскурсии 🧭 объединилось все: главные городские достопримечательности 🏛️, события прошлых столетий и современность, знаменитые уроженцы смоленской земли и их наследие.
Вы узнаете историю 📖 одного из самых древнейших городов России от его возникновения до наших дней. Во время нашей прогулки вы узнаете интересные легенды, городские были и современные истории 📖. Маршрут разработан с учетом показа самых интересных и значимых исторических, архитектурных достопримечательностей 🏛️
Начало
🚩 ул. Б. Советская, 30, возле памятникаТвардовскому
Место завершения
🏁 Успенский кафедральный собор
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.