  1. Россия
  2. Экскурсии

Открываем Смоленск

Тамара В.
Тамара В. – Гид из Смоленска
Открываем Смоленск
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 2 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Открываем Смоленск
Открываем Смоленск
В этой обзорной экскурсии 🧭 объединилось все: главные городские достопримечательности 🏛️, события прошлых столетий и современность, знаменитые уроженцы смоленской земли и их наследие.
Вы узнаете историю 📖 одного из самых древнейших городов России от его возникновения до наших дней. Во время нашей прогулки вы узнаете интересные легенды, городские были и современные истории 📖. Маршрут разработан с учетом показа самых интересных и значимых исторических, архитектурных достопримечательностей 🏛️
Начало
🚩 ул. Б. Советская, 30, возле памятникаТвардовскому
Место завершения
🏁 Успенский кафедральный собор
Открываем Смоленск
Открываем Смоленск
Открываем Смоленск
Открываем Смоленск
Открываем Смоленск

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Тамара В.
Тамара В.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Смоленске

Тысячелетняя история Смоленска
2 650
3 часа
Тысячелетняя история Смоленска
143 отзыва
От старого торгового пути до бриллиантовой столицы России: летопись города на обзорной экскурсии
Самобытный Смоленск
2 000
3 часа
Самобытный Смоленск
91 отзыв
Ощутить очарование древнего города и увидеть все его знаковые места на обзорной экскурсии
Смоленск вчера, сегодня, завтра
2 500
3 часа
Смоленск вчера, сегодня, завтра
83 отзыва
Обзорная пешеходная прогулка по одному из древнейших городов России
Мистический Смоленск
2 450
2 часа
Мистический Смоленск
29 отзывов
Таинственные страницы истории города
Смоленск: вдоль и поперек
2 000
3 часа
Смоленск: вдоль и поперек
25 отзывов
О Смоленске с любовью!
2 000
3 часа
О Смоленске с любовью!
19 отзывов
Главные исторические места и увлекательные рассказы о городе на насыщенной обзорной экскурсии