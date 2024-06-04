1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Самобытный Смоленск
Ощутить очарование древнего города и увидеть все его знаковые места на обзорной экскурсии
Начало: В парке Блонье (сад ИМ.М.И. Глинки)
Сегодня в 18:00
10 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
3 часа
Смоленск от древности до наших дней
Познакомиться с историей города на групповой автобусно-пешеходной экскурсии
Начало: На площади Ленина
«Познакомитесь с интереснейшими архитектурными решениями древних мастеров и узнаете, почему древние храмы строили из тонкого кирпича»
Сегодня в 13:30
15 июня в 13:30
1 000₽ за человека
Фотопрогулка
3 часа
Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри - эксклюзивная фото-прогулка
Присоединяйтесь к незабываемой прогулке по Смоленску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«Познакомитесь с историей Смоленской крепости, пройдете по атмосферным улочкам и набережной Князя Владимира, рассмотрите Успенский кафедральный собор и узнаете о воинской славе города»
10 июня в 10:00
11 июня в 14:00
6 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в Смоленск: путешествие по страницам истории
Приглашаем в увлекательное путешествие по Смоленску, где каждый камень хранит вековые тайны и истории
Начало: На площади Победы
«Я покажу вам главные достопримечательности Смоленска: крепостную стену, земляную крепость-звезду «Королевский бастион», сквер Памяти героев и монумент «Благодарная Россия героям 1812 года»»
Сегодня в 17:00
10 июня в 13:30
4 600₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Знакомство со Смоленском: прогулка-квест
Нырнуть в легендарное прошлое города, разгадать с десяток загадок и увидеть самое-самое
Начало: Сад им. Глинки
«На площади Победы познакомитесь с самым мирным памятником Великой Отечественной войне и поймёте, на кого похож Василий Тёркин»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 10 чел.
Групповая
3 часа
Смоленск вчера, сегодня, завтра: путешествие по страницам истории
Прогуляйтесь по Смоленску и откройте его исторические тайны, культурные сокровища и великих людей, оставивших след в истории
Начало: На Б. Советской улице
«Вы познакомитесь с одним из крупнейших соборов в России, в котором хранится икона Смоленской Богоматери Одигитрии»
Сегодня в 14:00
15 июня в 14:00
700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Смоленск сквозь века
Познакомиться с историей старинного города и увидеть его главные достопримечательности
Начало: У входа в «Смоленскотель» ул. Ленина 2/1
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 16 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия «Тысячелетняя история Смоленска»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Смоленска, где каждый камень хранит в себе частицу истории
Начало: Ул. Пржевальского д. 3
24 июня в 09:30
25 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Магия вечернего Смоленска
Главные достопримечательности города на неспешной прогулке по историческому центру
7 июля в 10:30
8 июля в 10:30
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
12 часов
Прекрасный день в Смоленском Поозерье: история и природа
Погрузитесь в мир природы и истории Смоленского края, открывая усадьбу Пржевальского и живописные экотропы
«Пройдя по ней, вы узнаете интересные факты о повадках самого большого сухопутного хищника, познакомитесь с местами его обитания и рационом питания, научитесь читать следы зверя и даже попробуете взглянуть на мир глазами медведя»
26 июня в 08:00
5 июля в 08:00
15 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
О Смоленске с любовью
Главные исторические места и увлекательные рассказы о городе на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: В сквере у памятника А. Твардовскому и В. Теркину ...
7 июля в 09:30
8 июля в 09:30
4 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Смоленск - город удивительных историй: экскурсия с локальным гидом
Погрузитесь в атмосферу Смоленска с экскурсией, полной загадок истории и архитектурных шедевров
Начало: У Успенского собора
«На прогулке мы постараемся избежать классического обзорного маршрута и пройдем альтернативным путем, который откроет для вас и достопримечательности Смоленска, и жизнь современных смолян, и нетуристические уголки города»
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Знакомьтесь, Смоленск
Погулять по историческому центру и раскрыть историю его главных мест с профессиональным гидом
Начало: В саду Блонье
«Приглашаю на обзорную экскурсию по старинному Смоленску»
Завтра в 17:00
10 июня в 10:30
4 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Большая прогулка по Смоленску: путешествие в прошлое
Вас ждет погружение в историю Смоленска: от восточнославянского поселения до крупного города
Начало: В центре города
«Также вы познакомитесь с одним из древнейших монастырей города — Авраамиевым»
Завтра в 12:00
16 июня в 12:00
4 000₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
«Открывая Смоленск» - обзорная экскурсия по городу
Начало: УЛ.Б. Советская, 30, памятник Твардовскому
Расписание: По договоренности
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 800₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Смоленск за 1 день: погружение в историю и культуру города-героя
Проведите незабываемый день в Смоленске, погрузившись в его историю, культуру и архитектурные красоты в компании опытного гида
Начало: Площадь Ленина
«• Я покажу город с разных ракурсов и постараюсь сделать так, чтобы знакомство с ним оставило у Вас самые приятные воспоминания»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
3 часа
Тысячелетний Смоленск: обзорная экскурсия по знаковым местам города
«Во время обзорного тура вы посетите самые выдающиеся и знаковые места города»
Расписание: Выходные и праздники
Сегодня в 13:30
15 июня в 14:00
от 700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Пешеходная обзорная экскурсия «Прогулка по старому городу…»
Начало: У входа в «Смоленскотель» ул. Ленина 2/1
«Во время индивидуальной обзорной экскурсии по Смоленску вы узнаете историю города, которому уже больше 1160 лет»
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 5 000₽ за всё до 16 чел.
Индивидуальная
3 часа
Город древний, город вечно молодой: уникальное путешествие по Смоленску
Погрузитесь в атмосферу Смоленска: от древних стен до современных скверов. Экскурсия «Город древний, город вечно молодой» - это путешествие через века
Начало: Ул. Глинки, д. 3
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
17 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Смоленск: путешествие по страницам истории
Загляните в сердце Смоленска с экскурсией, раскрывающей его историю и красоту. Пройдитесь по местам, где история оживает
Начало: Сквер у памятника А. Твардовскому и В. Теркину
«Вы увидите главные достопримечательности Смоленска и услышите живые истории о его жителях»
Расписание: ежедневно
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
4 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
«Взгляд через века» с подъемом на верхние ярусы башни Громовой
Увлекательная прогулка по Смоленску: старинные парки, крепостные стены, Успенский собор и подъем на башню Громовую. Погрузитесь в историю города
Начало: У входа в Смоленскотель, ул. Ленина, 2/1
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 7 500₽ за всё до 16 чел.
Аудиогид
2 часа
Смоленск: пешеходная аудиоэкскурсия по Старому городу
Начало: Сад Блонье
«Познакомитесь с одним из неформальных символов Смоленска — скульптурой бронзового оленя в натуральную величину, узнаете его удивительную историю и сможете загадать желание»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
590₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
История Смоленска: обзорная экскурсия по знаковым местам
Начало: Пл. Победы, памятник Твардовскому и Теркину
«Мы увидим удивительную Крепостную стену — главную достопримечательность Смоленска, уникальное оборонительное сооружение начала XVII века, поражающее своими размерами и стойкостью»
Сегодня в 20:00
10 июня в 20:00
4 600₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
3 часа
Первое знакомство
Начало: Площадь Победы, памятник А. Твардовскому и В. Терк...
«Завершим путешествие на смотровой площадке с обзорным видом на прекрасный Смоленск»
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
«Смоленск: холмы истории» - индивидуальная обзорная экскурсия по городу
Начало: Ул. Большая Советская 30/11, Памятник Теркину
«Со мной вы познакомитесь с историей города, узнаете о пути «из варяг в греки» и почему в Смоленске нет кремля»
Расписание: По договоренности
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
«Скрещение дорог и судеб России» - обзорная прогулка
Начало: Площадь Победы
Расписание: Ежедневно
3 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Неклассическая обзорная экскурсия по Смоленску + дегустация в барах
Открыть интересные места города в компании профессионального гида-бармена
Начало: На площади Победы
30 июня в 15:00
1 июля в 15:00
от 10 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерий4 июня 2024Интересная и увлекательная экскурсия. Экскурсовод рассказывает много вещей, о которых не прочитаешь ни в каком путеводителе.
- ММихаил4 июня 2024Все было отлично! Спасибо, Маргарите!
- ААлександра4 июня 2024Очень понравился гид! она живая, интересная, приятная в общении, отзывчивая к просьбам и предложениям! любит историю и свой город! очень понравилось, время пролетело незаметно
- ЕЕкатерина3 июня 2024Отличная экскурсия с Натальей. Договорились день в день (буквально за пару часов) чему были очень рады. И экскурсия выше всяких
- ММария3 июня 2024Были с подругами на экскурсии-квесте. Даже с учетом того, что квест был рассчитан больше на детей, нам очень понравилось! Прекрасный экскурсовод Александра рассказала много интересных фактов, время пробежало незаметно.
- ММария3 июня 2024Юлии огромное спасибо от всей нашей группы за познавательное и интересное знакомство со Смоленском. Юлия учла все наши пожелания и, несмотря
- УУльяна3 июня 2024Спасибо большое Дмитрию за отличную экскурсию. Мы узнали столько нового о самом городе, его защитниках и известных людях, которые родом
- ИИрина2 июня 2024После этой экскурсии Вы узнаете Смоленск со всех сторон: исторической,культуной, уникальной (по легендам). Спасибо огромное Тамара за увлекательную экскурсию,3 часа пролетели полезно и занимательно!
- ААлексей31 мая 2024Было здорово прогуляться с Виктором по Смоленску. Видно, что гид любит свой город, знает его секреты. Рассказ был увлекательным и полезным, будем рекомендовать друзьям.
- ИИрина31 мая 2024Экскурсия понравилась. Вадим контактный, опытный, с хорошим языком профессионал. Обзорная экскурсия (маршрут комфортный) с историческим уклоном, как мы и хотели.
Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Обзорные»
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