Обзорные и познавательные экскурсии Смоленска

Найдено 27 экскурсий в категории «Обзорные» в Смоленске, цены от 590 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Самобытный Смоленск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
488 отзывов
Самобытный Смоленск
Ощутить очарование древнего города и увидеть все его знаковые места на обзорной экскурсии
Начало: В парке Блонье (сад ИМ.М.И. Глинки)
Сегодня в 18:00
10 июня в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Смоленск от древности до наших дней
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
47 отзывов
Смоленск от древности до наших дней
Познакомиться с историей города на групповой автобусно-пешеходной экскурсии
Начало: На площади Ленина
«Познакомитесь с интереснейшими архитектурными решениями древних мастеров и узнаете, почему древние храмы строили из тонкого кирпича»
Сегодня в 13:30
15 июня в 13:30
1 000 за человека
Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри
🚗 На машине
Фотопрогулка
3 часа
21 отзыв
Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри - эксклюзивная фото-прогулка
Присоединяйтесь к незабываемой прогулке по Смоленску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«Познакомитесь с историей Смоленской крепости, пройдете по атмосферным улочкам и набережной Князя Владимира, рассмотрите Успенский кафедральный собор и узнаете о воинской славе города»
10 июня в 10:00
11 июня в 14:00
6 900 за всё до 3 чел.
Добро пожаловать в Смоленск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
35 отзывов
Добро пожаловать в Смоленск: путешествие по страницам истории
Приглашаем в увлекательное путешествие по Смоленску, где каждый камень хранит вековые тайны и истории
Начало: На площади Победы
«Я покажу вам главные достопримечательности Смоленска: крепостную стену, земляную крепость-звезду «Королевский бастион», сквер Памяти героев и монумент «Благодарная Россия героям 1812 года»»
Сегодня в 17:00
10 июня в 13:30
4 600 за всё до 10 чел.
Знакомство со Смоленском: прогулка-квест
🚶 Пешая
Квест
2 часа
216 отзывов
Знакомство со Смоленском: прогулка-квест
Нырнуть в легендарное прошлое города, разгадать с десяток загадок и увидеть самое-самое
Начало: Сад им. Глинки
«На площади Победы познакомитесь с самым мирным памятником Великой Отечественной войне и поймёте, на кого похож Василий Тёркин»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:00
3 900 за всё до 10 чел.
Смоленск вчера, сегодня, завтра
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
198 отзывов
Смоленск вчера, сегодня, завтра: путешествие по страницам истории
Прогуляйтесь по Смоленску и откройте его исторические тайны, культурные сокровища и великих людей, оставивших след в истории
Начало: На Б. Советской улице
«Вы познакомитесь с одним из крупнейших соборов в России, в котором хранится икона Смоленской Богоматери Одигитрии»
Сегодня в 14:00
15 июня в 14:00
700 за человека
Смоленск сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
71 отзыв
Смоленск сквозь века
Познакомиться с историей старинного города и увидеть его главные достопримечательности
Начало: У входа в «Смоленскотель» ул. Ленина 2/1
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
5 000 за всё до 16 чел.
Тысячелетняя история Смоленска
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
221 отзыв
Индивидуальная экскурсия «Тысячелетняя история Смоленска»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Смоленска, где каждый камень хранит в себе частицу истории
Начало: Ул. Пржевальского д. 3
24 июня в 09:30
25 июня в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
Магия вечернего Смоленска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
48 отзывов
Магия вечернего Смоленска
Главные достопримечательности города на неспешной прогулке по историческому центру
7 июля в 10:30
8 июля в 10:30
3 500 за всё до 10 чел.
Прекрасный день в Смоленском Поозерье
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
12 часов
17 отзывов
Прекрасный день в Смоленском Поозерье: история и природа
Погрузитесь в мир природы и истории Смоленского края, открывая усадьбу Пржевальского и живописные экотропы
«Пройдя по ней, вы узнаете интересные факты о повадках самого большого сухопутного хищника, познакомитесь с местами его обитания и рационом питания, научитесь читать следы зверя и даже попробуете взглянуть на мир глазами медведя»
26 июня в 08:00
5 июля в 08:00
15 000 за всё до 10 чел.
О Смоленске с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
83 отзыва
О Смоленске с любовью
Главные исторические места и увлекательные рассказы о городе на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: В сквере у памятника А. Твардовскому и В. Теркину ...
7 июля в 09:30
8 июля в 09:30
4 300 за всё до 10 чел.
Смоленск - город удивительных историй
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
Смоленск - город удивительных историй: экскурсия с локальным гидом
Погрузитесь в атмосферу Смоленска с экскурсией, полной загадок истории и архитектурных шедевров
Начало: У Успенского собора
«На прогулке мы постараемся избежать классического обзорного маршрута и пройдем альтернативным путем, который откроет для вас и достопримечательности Смоленска, и жизнь современных смолян, и нетуристические уголки города»
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Знакомьтесь, Смоленск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Знакомьтесь, Смоленск
Погулять по историческому центру и раскрыть историю его главных мест с профессиональным гидом
Начало: В саду Блонье
«Приглашаю на обзорную экскурсию по старинному Смоленску»
Завтра в 17:00
10 июня в 10:30
4 300 за всё до 10 чел.
Большая прогулка по Смоленску
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
111 отзывов
Большая прогулка по Смоленску: путешествие в прошлое
Вас ждет погружение в историю Смоленска: от восточнославянского поселения до крупного города
Начало: В центре города
«Также вы познакомитесь с одним из древнейших монастырей города — Авраамиевым»
Завтра в 12:00
16 июня в 12:00
4 000 за всё до 12 чел.
«Открывая Смоленск» - обзорная экскурсия по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
84 отзыва
«Открывая Смоленск» - обзорная экскурсия по городу
Начало: УЛ.Б. Советская, 30, памятник Твардовскому
Расписание: По договоренности
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 800 за всё до 8 чел.
Смоленск за 1 день - индивидуальная обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
88 отзывов
Смоленск за 1 день: погружение в историю и культуру города-героя
Проведите незабываемый день в Смоленске, погрузившись в его историю, культуру и архитектурные красоты в компании опытного гида
Начало: Площадь Ленина
«• Я покажу город с разных ракурсов и постараюсь сделать так, чтобы знакомство с ним оставило у Вас самые приятные воспоминания»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Тысячелетний Смоленск: обзорная экскурсия по знаковым местам города
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
467 отзывов
Тысячелетний Смоленск: обзорная экскурсия по знаковым местам города
«Во время обзорного тура вы посетите самые выдающиеся и знаковые места города»
Расписание: Выходные и праздники
Сегодня в 13:30
15 июня в 14:00
от 700 за человека
Пешеходная обзорная экскурсия «Прогулка по старому городу…»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
Пешеходная обзорная экскурсия «Прогулка по старому городу…»
Начало: У входа в «Смоленскотель» ул. Ленина 2/1
«Во время индивидуальной обзорной экскурсии по Смоленску вы узнаете историю города, которому уже больше 1160 лет»
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 5 000 за всё до 16 чел.
Город древний, город вечно молодой
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
19 отзывов
Город древний, город вечно молодой: уникальное путешествие по Смоленску
Погрузитесь в атмосферу Смоленска: от древних стен до современных скверов. Экскурсия «Город древний, город вечно молодой» - это путешествие через века
Начало: Ул. Глинки, д. 3
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
17 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Смоленск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Знакомьтесь, Смоленск: путешествие по страницам истории
Загляните в сердце Смоленска с экскурсией, раскрывающей его историю и красоту. Пройдитесь по местам, где история оживает
Начало: Сквер у памятника А. Твардовскому и В. Теркину
«Вы увидите главные достопримечательности Смоленска и услышите живые истории о его жителях»
Расписание: ежедневно
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
4 300 за всё до 10 чел.
«Взгляд через века» с подъемом на верхние ярусы башни Громовой
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
«Взгляд через века» с подъемом на верхние ярусы башни Громовой
Увлекательная прогулка по Смоленску: старинные парки, крепостные стены, Успенский собор и подъем на башню Громовую. Погрузитесь в историю города
Начало: У входа в Смоленскотель, ул. Ленина, 2/1
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 7 500 за всё до 16 чел.
Смоленск: пешеходная аудиоэкскурсия по Старому городу
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
1 отзыв
Смоленск: пешеходная аудиоэкскурсия по Старому городу
Начало: Сад Блонье
«Познакомитесь с одним из неформальных символов Смоленска — скульптурой бронзового оленя в натуральную величину, узнаете его удивительную историю и сможете загадать желание»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
590 за человека
История Смоленска: обзорная экскурсия по знаковым местам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
История Смоленска: обзорная экскурсия по знаковым местам
Начало: Пл. Победы, памятник Твардовскому и Теркину
«Мы увидим удивительную Крепостную стену — главную достопримечательность Смоленска, уникальное оборонительное сооружение начала XVII века, поражающее своими размерами и стойкостью»
Сегодня в 20:00
10 июня в 20:00
4 600 за всё до 12 чел.
Первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Первое знакомство
Начало: Площадь Победы, памятник А. Твардовскому и В. Терк...
«Завершим путешествие на смотровой площадке с обзорным видом на прекрасный Смоленск»
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
«Смоленск: холмы истории» - индивидуальная обзорная экскурсия по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
«Смоленск: холмы истории» - индивидуальная обзорная экскурсия по городу
Начало: Ул. Большая Советская 30/11, Памятник Теркину
«Со мной вы познакомитесь с историей города, узнаете о пути «из варяг в греки» и почему в Смоленске нет кремля»
Расписание: По договоренности
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
«Скрещение дорог и судеб России» - обзорная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
«Скрещение дорог и судеб России» - обзорная прогулка
Начало: Площадь Победы
Расписание: Ежедневно
3 500 за всё до 6 чел.
Неклассическая обзорная экскурсия по Смоленску + дегустация в барах
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
Неклассическая обзорная экскурсия по Смоленску + дегустация в барах
Открыть интересные места города в компании профессионального гида-бармена
Начало: На площади Победы
30 июня в 15:00
1 июля в 15:00
от 10 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерий
    4 июня 2024
    Смоленск сквозь века
    Интересная и увлекательная экскурсия. Экскурсовод рассказывает много вещей, о которых не прочитаешь ни в каком путеводителе.
  • М
    Михаил
    4 июня 2024
    Самобытный Смоленск
    Все было отлично! Спасибо, Маргарите!
  • А
    Александра
    4 июня 2024
    Самобытный Смоленск
    Очень понравился гид! она живая, интересная, приятная в общении, отзывчивая к просьбам и предложениям! любит историю и свой город! очень понравилось, время пролетело незаметно
  • Е
    Екатерина
    3 июня 2024
    Самобытный Смоленск
    Отличная экскурсия с Натальей. Договорились день в день (буквально за пару часов) чему были очень рады. И экскурсия выше всяких
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    похвал! Интересно, занимательно, и с большой любовью к городу (которая и нам передалась). Хотя экскурсия была 3 часа пешком даже самый маленький «клиент» 5 лет остался доволен

  • М
    Мария
    3 июня 2024
    Знакомство со Смоленском: прогулка-квест
    Были с подругами на экскурсии-квесте. Даже с учетом того, что квест был рассчитан больше на детей, нам очень понравилось! Прекрасный экскурсовод Александра рассказала много интересных фактов, время пробежало незаметно.
  • М
    Мария
    3 июня 2024
    Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри
    Юлии огромное спасибо от всей нашей группы за познавательное и интересное знакомство со Смоленском. Юлия учла все наши пожелания и, несмотря
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    на перекрытия дорог в городе, выстроила логичный маршрут. Юлия интересный, живой и с юмором рассказчик. Ответила на все наши нескончаемые вопросы. Также была деликатна, терпелива и предусмотрительна. Спасибо Юлии, что показала нам больше, чем мы оговаривали заранее и дала советы куда нам ещё сходить, где побывать и что посмотреть. Благодаря Юлии мы чудесно, весело, вкусно и познавательно провели время в Смоленске. Так же у нас остались места, которые мы не успели посетить, но планируем в них вернуться - и всё благодаря нашему гиду!

  • У
    Ульяна
    3 июня 2024
    Знакомьтесь, Смоленск
    Спасибо большое Дмитрию за отличную экскурсию. Мы узнали столько нового о самом городе, его защитниках и известных людях, которые родом
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    отсюда. Дмитрий подсказал на какие ещё экскурсии стоит съездить и что посмотреть. Жалко, что мы только проездом, но обязательно вернёмся сюда ещё раз.

  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Смоленск вчера, сегодня, завтра
    После этой экскурсии Вы узнаете Смоленск со всех сторон: исторической,культуной, уникальной (по легендам). Спасибо огромное Тамара за увлекательную экскурсию,3 часа пролетели полезно и занимательно!
  • А
    Алексей
    31 мая 2024
    Добро пожаловать в Смоленск
    Было здорово прогуляться с Виктором по Смоленску. Видно, что гид любит свой город, знает его секреты. Рассказ был увлекательным и полезным, будем рекомендовать друзьям.
  • И
    Ирина
    31 мая 2024
    Смоленск сквозь века
    Экскурсия понравилась. Вадим контактный, опытный, с хорошим языком профессионал. Обзорная экскурсия (маршрут комфортный) с историческим уклоном, как мы и хотели.
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    Особенно интересно и глубоко Вадим осветил период войны 1812 года с Наполеоном, но рассказывал и о Смоленске во времена Смуты, ВОВ и в настоящее время. Он безусловно пламенный патриот Смоленска. Спасибо и браво Вадиму

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Обзорные»

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  4. Добро пожаловать в Смоленск
  5. Знакомство со Смоленском: прогулка-квест
Какие места ещё посмотреть в Смоленске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Смоленская Крепость
  2. сквер Памяти Героев
  3. Лопатинский сад
  4. Самое главное
  5. Блонье
  6. Успенский Собор
  7. Успенский собор (Мономаха)
  8. Площадь Победы
  9. Парк Блонье
  10. Соборная гора
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в июне 2024
Сейчас в Смоленске в категории "Обзорные" можно забронировать 27 экскурсий и билетов от 590 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 2334 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Изучение достопримечательностей города Смоленска нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Смоленске много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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