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Смоленская крепость — одна из самых примечательных локаций в городе.



Вместе со мной вы прогуляетесь вдоль сохранившегося участка стены и перенесетесь в далекое прошлое, на 400 лет назад. Мы поговорим о грандиозной постройке и ее предпосылках. узнаем легенды девяти башен и дату «боевого крещения» крепости.