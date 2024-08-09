Смоленская крепость — одна из самых примечательных локаций в городе.
Вместе со мной вы прогуляетесь вдоль сохранившегося участка стены и перенесетесь в далекое прошлое, на 400 лет назад. Мы поговорим о грандиозной постройке и ее предпосылках. узнаем легенды девяти башен и дату «боевого крещения» крепости.
Вместе со мной вы прогуляетесь вдоль сохранившегося участка стены и перенесетесь в далекое прошлое, на 400 лет назад. Мы поговорим о грандиозной постройке и ее предпосылках. узнаем легенды девяти башен и дату «боевого крещения» крепости.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Ожерелье всея Руси Приветствую гостей и жителей Смоленска! Я, дипломированный экскурсовод, познакомлю вас с нашим удивительным городом. Хотите перенестись на 400 лет назад? Тогда за мной! Прогулка посвящена «ожерелью всея Руси», «красоте неизгладимой» — Смоленской крепостной стене. Мы пройдем вдоль сохранившегося, восточного участка крепости, где вы узнаете:
- причины и предпосылки грандиозного строительства;
- особенности Смоленской крепости;
- какие легенды хранят её башни;
- технологию строительства;
- когда произошло «боевое крещение» крепости;
- какие события пережило каменное ожерелье и многое другое! Экскурсия сопровождается интересным, живым рассказом и показом, дополнительными фотоматериалами. А в память о нашей прогулке каждый экскурсант получит памятную деталь. Со мной вы влюбитесь в наш город! До встречи на экскурсии!
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Никольские ворота
Завершение: Улица Соболева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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