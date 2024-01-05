Познакомиться с историей города на групповой автобусно-пешеходной экскурсии
В путешествии вы осмотрите главные достопримечательности Смоленска, включая отдалённые.
Посетите старинные храмы, полюбуетесь окрестностями со смотровой площадки и побываете на набережной Днепра. Увидите смоленскую крепость и знаковые памятники.
А также погуляете по историческому центру и узнаете о самых важных и интересных событиях в жизни города.
Посетите старинные храмы, полюбуетесь окрестностями со смотровой площадки и побываете на набережной Днепра. Увидите смоленскую крепость и знаковые памятники.
А также погуляете по историческому центру и узнаете о самых важных и интересных событиях в жизни города.
Ближайшие даты:
5
янв
янв
7
янв
янв
13
янв
янв
20
янв
янв
27
янв
янв
3
фев
фев
10
фев
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даты
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Автобусная часть программы
- Древние храмы. Вы побываете на подворье у смоленских князей и посетите возведённые ими в 12 веке храмы — Петра и Павла, Архангела Михаила. Познакомитесь с интереснейшими архитектурными решениями древних мастеров и узнаете, почему древние храмы строили из тонкого кирпича.
- Набережная Днепра. Остановимся у великой реки, которая берет начало на смоленской земле. Здесь проходил путь «из варяг в греки». Сегодня на набережной возвышается памятник крестителю Руси — князю Владимиру.
- Соборный холм. Далее отправимся к месту основания Смоленска. На смотровой площадке представим, как он выглядел 1000 лет назад, и полюбуемся панорамными видами. И конечно, вы посетите Успенский собор, в котором хранятся уникальные святыни.
Пешеходная прогулка по центру
- Вы насладитесь красотой Лопатинского сада и Блонье, старинных улиц и купеческих особняков. Погрузитесь в атмосферу губернского города конца 19 века.
- Увидите крепостную стену, узнаете о секретах устройства и испытаниях, выпавших на её долю. А также услышите древние предания, которыми овеяны её прясла и башни.
- Осмотрите памятники, посвященные героическим событиям 1812 г. и Великой Отечественной войны. Мы расскажем о выдающихся людях нашей страны, которые родились в Смоленске и составили славу нашей Родины.
- Вы увидите первый памятник композитору М. И. Глинке и необычную ажурную ограду с нотными строчками, услышите историю его создания и открытия. Познакомитесь с неформальным символом Смоленска и посчитаете, сколько ему лет.
- Мы также поделимся яркими фактами и легендами. Расскажем, чем живет город сегодня и какие интересные события в нём происходят.
Организационные детали
- Трансфер на автобусе включён в стоимость.
- Дополнительных расходов не предвидится.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Ленина
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Смоленске
Провели экскурсии для 6565 туристов
Меня зовут Наталья, я и мои коллеги, профессиональные гиды-экскурсоводы, имеющие аккредитацию и значительный опыт работы, с радостью познакомим вас с уникальной историей города. Мы проведём для вас увлекательные экскурсии, на которых вы узнаете много любопытных фактов и увидите все самое интересное. Мы коренные смоляне, очень любим свой город, восхищаемся, гордимся им. Постараемся и для вас открыть самые яркие, самобытные грани прекрасного Смоленска. Ждём вас с нетерпением!
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