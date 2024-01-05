Наталья — ваша команда гидов в Смоленске

Провели экскурсии для 6565 туристов

Меня зовут Наталья, я и мои коллеги, профессиональные гиды-экскурсоводы, имеющие аккредитацию и значительный опыт работы, с радостью познакомим вас с уникальной историей города. Мы проведём для вас увлекательные экскурсии, на которых вы узнаете много любопытных фактов и увидите все самое интересное. Мы коренные смоляне, очень любим свой город, восхищаемся, гордимся им. Постараемся и для вас открыть самые яркие, самобытные грани прекрасного Смоленска. Ждём вас с нетерпением!

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