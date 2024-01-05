Смоленск от древности до наших дней
Групповая экскурсия в Смоленске

Познакомиться с историей города на групповой автобусно-пешеходной экскурсии

В путешествии вы осмотрите главные достопримечательности Смоленска, включая отдалённые.

Посетите старинные храмы, полюбуетесь окрестностями со смотровой площадки и побываете на набережной Днепра. Увидите смоленскую крепость и знаковые памятники.

А также погуляете по историческому центру и узнаете о самых важных и интересных событиях в жизни города.
Смоленск от древности до наших дней
Смоленск от древности до наших дней
Смоленск от древности до наших дней
Смоленск от древности до наших дней
Смоленск от древности до наших дней
Смоленск от древности до наших дней
Смоленск от древности до наших дней
Смоленск от древности до наших дней
Смоленск от древности до наших дней
Смоленск от древности до наших дней
Смоленск от древности до наших дней
Смоленск от древности до наших дней
Смоленск от древности до наших дней
Смоленск от древности до наших дней
Смоленск от древности до наших дней
Смоленск от древности до наших дней
Смоленск от древности до наших дней
Ближайшие даты:
5
янв
7
янв
13
янв
20
янв
27
янв
3
фев
10
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Автобусная часть программы

  • Древние храмы. Вы побываете на подворье у смоленских князей и посетите возведённые ими в 12 веке храмы — Петра и Павла, Архангела Михаила. Познакомитесь с интереснейшими архитектурными решениями древних мастеров и узнаете, почему древние храмы строили из тонкого кирпича.
  • Набережная Днепра. Остановимся у великой реки, которая берет начало на смоленской земле. Здесь проходил путь «из варяг в греки». Сегодня на набережной возвышается памятник крестителю Руси — князю Владимиру.
  • Соборный холм. Далее отправимся к месту основания Смоленска. На смотровой площадке представим, как он выглядел 1000 лет назад, и полюбуемся панорамными видами. И конечно, вы посетите Успенский собор, в котором хранятся уникальные святыни.

Пешеходная прогулка по центру

  • Вы насладитесь красотой Лопатинского сада и Блонье, старинных улиц и купеческих особняков. Погрузитесь в атмосферу губернского города конца 19 века.
  • Увидите крепостную стену, узнаете о секретах устройства и испытаниях, выпавших на её долю. А также услышите древние предания, которыми овеяны её прясла и башни.
  • Осмотрите памятники, посвященные героическим событиям 1812 г. и Великой Отечественной войны. Мы расскажем о выдающихся людях нашей страны, которые родились в Смоленске и составили славу нашей Родины.
  • Вы увидите первый памятник композитору М. И. Глинке и необычную ажурную ограду с нотными строчками, услышите историю его создания и открытия. Познакомитесь с неформальным символом Смоленска и посчитаете, сколько ему лет.
  • Мы также поделимся яркими фактами и легендами. Расскажем, чем живет город сегодня и какие интересные события в нём происходят.

Организационные детали

  • Трансфер на автобусе включён в стоимость.
  • Дополнительных расходов не предвидится.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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