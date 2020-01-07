8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы приехали в Смоленск на концерт, который должен был состояться вечером. Весь день был свободен и мы решили: а не погулять ли нам по городу с гидом? Сумбурно нашли экскурсию и уже через 1-1,5 Вадим ждал нас в условленном месте. Обычно мы так не делаем и ищем экскурсии заранее и, к сожалению, даже после долгих поисков не всегда удается найти хорошего гида.



Буквально через пару минут после того, как Вадим начал свой рассказ, я поняла, что нам просто несказанно повезло: мы вот так вот за час нашли человека, который без сомнения оставил о себе о городе огромное впечатление. Мы слушали затаив дыхание и ловили каждое его слово.

После этой экскурсии я влюбилась в Смоленск. И несмотря на то, что мы ехали на концерт и он был нашей основной целью, экскурсия затмила собой все!

Это большая удача встретить такого гида! Вадим - это тот человек, который знает, как мне показалось, все и по любой теме :) Какой бы вопрос вы ему не задали (даже самый дурацкий), он не останется без развернутого ответа! Человек, который обладает глубокими знаниями в истории и архитектуре. Было одно удовольствие общаться с таким гидом и когда экскурсия закончилась, мы были удивлены, что время пролетело так быстро. Не хотелось расставаться, хотелось еще гулять, слушать, погружаться все глубже и глубже. Также для меня стало невероятным открытием то, какие сокровища хранятся в одном из храмов Смоленска. Не буду спойлерить :) Вы все увидите сами, если пойдете гулять с Вадимом.



Вадим заразил своим интересом и любовью городу. Прошел уже почти месяц с тех пор, а я до сих пор вспоминаю Смоленск и мне хочется туда вернуться и снова встретиться с Вадимом, гулять по городу и слушать его рассказы.



На мой взгляд, это одно из самых важных качеств гида - не просто рассказать о городе и показать все достопримечательности, а погрузить в атмосферу, возбудить любопытство к истории и желание снова вернуться.

Без сомнений, если бы мы не встретили Вадима, то поездка не была бы такой яркой.



Вадим, спасибо огромное за то, что провели время с нами! Мы с удовольствием встретимся с Вами еще раз! Всем своим друзьям и родственникам я уже раструбила о таком замечательном гиде и приятном человеке в Смоленске :)