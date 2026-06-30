8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Узнайте историю Смоленска от древности до современности. Погрузитесь в атмосферу героического города, посетив крепость, собор и живописные парки
Экскурсия «Смоленск сквозь века» раскрывает богатую историю города.
Туристы смогут увидеть величественную Смоленскую крепость, знаменитый Успенский собор и исторические парки. Памятник с орлами в парке Героев, посвященный героям 1812 года, оставит читать дальшеуменьшить
неизгладимое впечатление. Лопатинский сад расскажет о Смутном времени и обороне города. В парке Блонье открывается вид на собор, где венчался Владимир Мономах. Узнайте о Смоленской Одигитрии, икона которой по преданию написана святым евангелистом Лукой
Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок на свежем воздухе. В это время года можно насладиться зеленью парков и яркими красками природы. Осенью, в октябре и ноябре, также интересно, особенно в золотую пору, когда деревья окрашиваются в теплые оттенки. Зимой, с декабря по февраль, прогулки возможны, но стоит учесть холодную погоду и возможные снегопады. Весной, в марте и апреле, природа оживает, что придаёт особую атмосферу экскурсии.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Смоленская крепость
Успенский собор
Лопатинский сад
Парк Блонье
Памятник Глинке
Описание экскурсии
Связь эпох в парке Героев
Мы отправимся к парку Героев, по пути осмотрев здание бывшей лютеранской кирхи, Дворянского и Купеческого собраний, бывшую ратушу и другие достопримечательности. «Визитная карточка» парка — памятник с орлами: он считается лучшим монументом в России из посвященных героям 1812 года. Вы узнаете о событиях двух Отечественных войн и остановитесь у Вечного огня, рядом с которым захоронен смолянин Егоров, водрузивший знамя Победы над Рейхстагом.
Смоленская крепость и Лопатинский сад
Вы исследуете Смоленскую крепость конца XVI-начала XVII веков и услышите, почему во время ее возведения в стране было прекращено все каменное строительство. Я расскажу о сохранившихся фрагментах одного из самых мощных оборонительных сооружений на Руси, длительной осаде города поляками и героической обороне Смоленска. Следом вы увидите Лопатинский сад — свидетеля событий Смутного времени, 40-летней польской оккупации, эпохи Петра I, Северной войны и обороны Смоленска в августе 1812 года. Памятники, пушки, Королевский бастион, крепостные казематы, парк аттракционов, романтические беседки, концертная площадка летом и каток зимой — прошлое и настоящее сливаются здесь воедино.
История знаменитой иконы и собор Мономаха
Мы погуляем по парку Блонье, символизирующему восстановление Смоленска после разрухи Отечественной войны. Увидим филармонию и картинную галерею, памятник Глинке и скульптуру «Смоленский олень». На выходе из парка вам откроется чудесный вид на Смоленский собор, где венчался Владимир Мономах. Я расскажу, каким образом в церкви оказалась икона Смоленской Одигитрии, по преданию, написанная святым евангелистом Лукой.
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в «Смоленскотель» ул. Ленина 2/1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — ваш гид в Смоленске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1550 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Вадим, я родился и живу в Смоленске. Окончил МГУ. Занимаюсь проведением экскурсий с 2012 года, очень люблю свой город, отлично знаю его историю. Уверен, что после нашей прогулки вы тоже его полюбите. Добро пожаловать в славный Смоленск!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 94 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
93
4
1
3
–
2
–
1
–
Н
Наталья
Замечательный рассказчик, структурированный маршрут, много интересных фактов и приятное общение. Появилось желание посетить и другие экскурсии. Спасибо!
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Е
Екатерина
Экскурсия прошла просто замечательно! Вадим провел насыщенную и интересую экскурсию, отвечал на все вопросы, аргументировал историческими фактами. Вадим явно влюблён в своё дело и искренне любит свой город. С удовольствием рекомендуем экскурсовода!
Вадим
Ответ организатора:
Спасибо! Я рад, что всё понравилось!
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С
Светлана
Увлекательно, занимательно, если хотите не просто пройти по городу, но ещё и вернуться и ещё что-то узнать о нём, то это вам к Вадиму (сильно извиняюсь,отчество не запомнил, общались по простому). Всё звезды ему!!!
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Н
Наталия
Экскурсия очень понравилась. Получили огромное количество информации за два часа, восторг! Прекрасный город с богатейшей историей! Приедем обязательно еще раз. Спасибо!!!
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П
Павел
Вадим хороший экскурсовод. Интересно и познавательно было слушать его рассказ о Смоленске. Можем рекомендовать его.
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Анна
Интересная экскурсия по городу с богатейшей историей от увлеченного, знающего и влюбленного в свой город человека. С удовольствием рекомендую Вадима всем, кто хотел бы погрузиться в прошлое, узнать интереснейшие факты читать дальшеуменьшить
и испытать уважение и любовь к прекрасному Смоленску. Мы с семьей впервые были в этом городе(2 мая 2025) и просто влюбились в него. Я уверена, что главная заслуга в этом принадлежит нашему замечательному гиду.