8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Связь эпох в парке Героев
Экскурсия начнется у «Дома с часами» на углу Советской и Пушкинской. Это главный перекресток города, по которому всегда определялись все направления и расстояния. Я объясню, что находилось в знаменитом здании и почему встретиться в этом месте считается хорошей приметой. Далее мы отправимся к парку Героев, по пути осмотрев здание бывшей лютеранской кирхи, Дворянского и Купеческого собраний, бывшую ратушу и другие достопримечательности. «Визитная карточка» парка — памятник с орлами: он считается лучшим монументом в России из посвященных героям 1812 года. Вы узнаете о событиях двух Отечественных войн и остановитесь у Вечного огня, рядом с которым захоронен смолянин Егоров, водрузивший знамя Победы над Рейхстагом.
Смоленская крепость и Лопатинский сад
Вы исследуете Смоленскую крепость конца XVI-начала XVII веков и услышите, почему во время ее возведения в стране было прекращено все каменное строительство. Я расскажу о сохранившихся фрагментах одного из самых мощных оборонительных сооружений на Руси, длительной осаде города поляками и героической обороне Смоленска. Следом вы увидите Лопатинский сад — свидетеля событий Смутного времени, 40-летней польской оккупации, эпохи Петра I, Северной войны и обороны Смоленска в августе 1812 года. Памятники, пушки, Королевский бастион, крепостные казематы, парк аттракционов, романтические беседки, концертная площадка летом и каток зимой — прошлое и настоящее сливаются здесь воедино.
История знаменитой иконы и собор Мономаха
Мы погуляем по парку Блонье, символизирующему восстановление Смоленска после разрухи Отечественной войны. Увидим филармонию и картинную галерею, памятник Глинке и скульптуру «Смоленский олень». На выходе из парка вам откроется чудесный вид на Смоленский собор, где венчался Владимир Мономах. Я расскажу, каким образом в церкви оказалась икона Смоленской Одигитрии, по преданию, написанная святым евангелистом Лукой.