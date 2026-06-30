8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок на свежем воздухе. В это время года можно насладиться зеленью парков и яркими красками природы. Осенью, в октябре и ноябре, также интересно, особенно в золотую пору, когда деревья окрашиваются в теплые оттенки. Зимой, с декабря по февраль, прогулки возможны, но стоит учесть холодную погоду и возможные снегопады. Весной, в марте и апреле, природа оживает, что придаёт особую атмосферу экскурсии.

неизгладимое впечатление. Лопатинский сад расскажет о Смутном времени и обороне города. В парке Блонье открывается вид на собор, где венчался Владимир Мономах. Узнайте о Смоленской Одигитрии, икона которой по преданию написана святым евангелистом Лукой

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-16 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Связь эпох в парке Героев

Мы отправимся к парку Героев, по пути осмотрев здание бывшей лютеранской кирхи, Дворянского и Купеческого собраний, бывшую ратушу и другие достопримечательности. «Визитная карточка» парка — памятник с орлами: он считается лучшим монументом в России из посвященных героям 1812 года. Вы узнаете о событиях двух Отечественных войн и остановитесь у Вечного огня, рядом с которым захоронен смолянин Егоров, водрузивший знамя Победы над Рейхстагом.

Смоленская крепость и Лопатинский сад

Вы исследуете Смоленскую крепость конца XVI-начала XVII веков и услышите, почему во время ее возведения в стране было прекращено все каменное строительство. Я расскажу о сохранившихся фрагментах одного из самых мощных оборонительных сооружений на Руси, длительной осаде города поляками и героической обороне Смоленска. Следом вы увидите Лопатинский сад — свидетеля событий Смутного времени, 40-летней польской оккупации, эпохи Петра I, Северной войны и обороны Смоленска в августе 1812 года. Памятники, пушки, Королевский бастион, крепостные казематы, парк аттракционов, романтические беседки, концертная площадка летом и каток зимой — прошлое и настоящее сливаются здесь воедино.

История знаменитой иконы и собор Мономаха

Мы погуляем по парку Блонье, символизирующему восстановление Смоленска после разрухи Отечественной войны. Увидим филармонию и картинную галерею, памятник Глинке и скульптуру «Смоленский олень». На выходе из парка вам откроется чудесный вид на Смоленский собор, где венчался Владимир Мономах. Я расскажу, каким образом в церкви оказалась икона Смоленской Одигитрии, по преданию, написанная святым евангелистом Лукой.