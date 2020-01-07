8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с историей старинного города и увидеть его главные достопримечательности

Вадим
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Вадим – ваш гид
Я расскажу, как развивался Смоленск с древнейших времен и до наших дней.

Покажу могучую древнюю крепость, Успенский собор, Лопатинский сад, парк Блонье, памятник Глинке и помогу почувствовать особую атмосферу героического города.
2600 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 15 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 16 человек
Можно с детьми
Встреча У бронзового оленя в городском парке "Блонье"
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У этой экскурсии8 отзывов
4.88
Смоленск сквозь века
Смоленск сквозь века

Что вас ожидает

Связь эпох в парке Героев
Экскурсия начнется у «Дома с часами» на углу Советской и Пушкинской. Это главный перекресток города, по которому всегда определялись все направления и расстояния. Я объясню, что находилось в знаменитом здании и почему встретиться в этом месте считается хорошей приметой. Далее мы отправимся к парку Героев, по пути осмотрев здание бывшей лютеранской кирхи, Дворянского и Купеческого собраний, бывшую ратушу и другие достопримечательности. «Визитная карточка» парка — памятник с орлами: он считается лучшим монументом в России из посвященных героям 1812 года. Вы узнаете о событиях двух Отечественных войн и остановитесь у Вечного огня, рядом с которым захоронен смолянин Егоров, водрузивший знамя Победы над Рейхстагом.

Смоленская крепость и Лопатинский сад
Вы исследуете Смоленскую крепость конца XVI-начала XVII веков и услышите, почему во время ее возведения в стране было прекращено все каменное строительство. Я расскажу о сохранившихся фрагментах одного из самых мощных оборонительных сооружений на Руси, длительной осаде города поляками и героической обороне Смоленска. Следом вы увидите Лопатинский сад — свидетеля событий Смутного времени, 40-летней польской оккупации, эпохи Петра I, Северной войны и обороны Смоленска в августе 1812 года. Памятники, пушки, Королевский бастион, крепостные казематы, парк аттракционов, романтические беседки, концертная площадка летом и каток зимой — прошлое и настоящее сливаются здесь воедино.

История знаменитой иконы и собор Мономаха
Мы погуляем по парку Блонье, символизирующему восстановление Смоленска после разрухи Отечественной войны. Увидим филармонию и картинную галерею, памятник Глинке и скульптуру «Смоленский олень». На выходе из парка вам откроется чудесный вид на Смоленский собор, где венчался Владимир Мономах. Я расскажу, каким образом в церкви оказалась икона Смоленской Одигитрии, по преданию, написанная святым евангелистом Лукой.

Смоленск сквозь века
Смоленск сквозь века
Смоленск сквозь века
Смоленск сквозь века
Смоленск сквозь века
Смоленск сквозь века
Смоленск сквозь века
Смоленск сквозь века
Смоленск сквозь века
Смоленск сквозь века
Смоленск сквозь века

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура У бронзового оленя в городском парке "Блонье".
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Вадим
Вадим
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Вадим, я родился и живу в Смоленске. Окончил МГУ. Занимаюсь проведением экскурсий 6 лет, очень люблю свой город, отлично знаю его историю. Уверен, что после нашей прогулки вы тоже его полюбите. Добро пожаловать в славный Смоленск!
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Дмитрий
7 января 2020
Вадим - отличный гид, экскурсовод, да и в принципе очень интересный собеседник! Не смотря на приличную разницу в возрасте, смог заинтересовать нас (молодых людей моложе 30 лет) темой и экскурсией. Однозначно рекомендую!
17 ноября 2019
То, как пройдет экскурсия, в первую очередь зависит от экскурсовода, а уже во-вторую - от погоды. Нам повезло, Вадим Морозов нам очень понравился, нам было очень интересно, а погода для ноября была совсем неплохая. Результатом экскурсии было не только знакомство с большим количеством памятников Смоленска и его историей, но и чувство глубокого уважения к жителям Смоленска, и тем, что всегда были готовы заслонить путь врагу, и тем, кто во все время существования города строил его, восстанавливал, украшал. Обязательно приедем еще!
2 ноября 2019
Замечательная экскурсия. Вадим-настоящий знаток города и его истории. Со знанием дела ответил на все вопросы. Чувствуется увлеченность человека. Очень рекомендую всем!
Марина
22 октября 2019
Мы приехали в Смоленск на концерт, который должен был состояться вечером. Весь день был свободен и мы решили: а не погулять ли нам по городу с гидом? Сумбурно нашли экскурсию и уже через 1-1,5 Вадим ждал нас в условленном месте. Обычно мы так не делаем и ищем экскурсии заранее и, к сожалению, даже после долгих поисков не всегда удается найти хорошего гида.

Буквально через пару минут после того, как Вадим начал свой рассказ, я поняла, что нам просто несказанно повезло: мы вот так вот за час нашли человека, который без сомнения оставил о себе о городе огромное впечатление. Мы слушали затаив дыхание и ловили каждое его слово.
После этой экскурсии я влюбилась в Смоленск. И несмотря на то, что мы ехали на концерт и он был нашей основной целью, экскурсия затмила собой все!
Это большая удача встретить такого гида! Вадим - это тот человек, который знает, как мне показалось, все и по любой теме :) Какой бы вопрос вы ему не задали (даже самый дурацкий), он не останется без развернутого ответа! Человек, который обладает глубокими знаниями в истории и архитектуре. Было одно удовольствие общаться с таким гидом и когда экскурсия закончилась, мы были удивлены, что время пролетело так быстро. Не хотелось расставаться, хотелось еще гулять, слушать, погружаться все глубже и глубже. Также для меня стало невероятным открытием то, какие сокровища хранятся в одном из храмов Смоленска. Не буду спойлерить :) Вы все увидите сами, если пойдете гулять с Вадимом.

Вадим заразил своим интересом и любовью городу. Прошел уже почти месяц с тех пор, а я до сих пор вспоминаю Смоленск и мне хочется туда вернуться и снова встретиться с Вадимом, гулять по городу и слушать его рассказы.

На мой взгляд, это одно из самых важных качеств гида - не просто рассказать о городе и показать все достопримечательности, а погрузить в атмосферу, возбудить любопытство к истории и желание снова вернуться.
Без сомнений, если бы мы не встретили Вадима, то поездка не была бы такой яркой.

Вадим, спасибо огромное за то, что провели время с нами! Мы с удовольствием встретимся с Вами еще раз! Всем своим друзьям и родственникам я уже раструбила о таком замечательном гиде и приятном человеке в Смоленске :)
18 сентября 2019
Так как перед началом экскурсии полил очень сильный дождь, мы решили не рисковать, не мокнуть под дождем. Связались с Вадимом, без проблем перенесли ее на другой день.
Экскурсия состоялась вовремя. Всем членам семьи (дочка с высшим гуманитарным образованием) экскурсия очень понравилась. Вадим провел ее на одном дыхании. Он - человек, хорошо разбирающийся в том, что рассказывал (чувствовалось, что он был ограничен рамками экскурсии). А главное, человек, неравнодушный к славному прошлому своего города, человек, которому самому интересно то, что он рассказывает. По окончании экскурсии мы жалели только об одном: нам надо было сразу уезжать, и не было возможности еще остаться в Смоленске и самим погулять, в первую очередь, по тем местам, по которым прошли всесте с Вадимом. Дождь сыграл с нами злую шутку.
Но, по прошествии 1 месяца, желание вернуться в Смоленск не покидает меня. А это, я считаю, заслуга Вадима.
Тая
1 сентября 2019
Большое спасибо Вадиму за экскурсию. Были с подругой в Смоленске всего один день, нужно было успеть познакомиться со Смоленском всего за несколько часов. Экскурсия Вадима очень помогла нам сориентироваться в истории Смоленска, благодаря его глубоким знаниям, и одновременно сориентироваться на местности - понять, что лучше посетить в оставшееся время. Для однодневного визита экскурсия идеальна и по содержанию, и по времени.
Большое спасибо!
4 августа 2019
Отличная обзорная экскурсия по центру Смоленска для знакомства с городом. Взрослые (всего двое в группе) остались довольны, гиду удалось заинтересовать и оставить в памяти много исторических и не только фактов.
Но формат совершенно не подходящий для детей. При обсуждении экскурсии, обсуждались дети (6 и 8 лет), и гид заверил, что им тоже будет интересно. Но заинтересовать детей не пытался, сразу рассказ ориентировал исключительно на взрослых и для взрослых. В итоге пришлось закончить экскурсию раньше времени, поскольку дети очень устали молча ходить за взрослыми полтора часа. Хотя путешествовали семьёй, и очень хотелось детей тоже приобщить. Возможно, действительно не детский формат. Но хотелось бы в таком случае заранее быть предупрежденными об этом.
10 июня 2019
Огромное Спасибо Вадиму за экскурсию!!! Конечно же, двух часов было мало, рассказ интереснейший, знания на самом высоком уровне, и отношение сверх-доброжелательное!!! Всем рекомендуем, самостоятельно столько не посмотрите и не узнаете! Город понравился, хочется приехать еще, и сувенирные Вяземские старинные пряники - ну очень-очень вкусные!)

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