Добро пожаловать в Смоленск

Индивидуальная экскурсия в Смоленске

Посетить знаковые места города и прикоснуться к их истории на обзорной экскурсии

Город-ключ, город-щит, город-крепость, город-герой — как только ни называют Смоленск.

Я расскажу, какие важные исторические события происходили в нашем древнем городе, как он развивался на протяжении веков и какую роль сыграл в судьбе страны. Раскрою, какие известные личности здесь жили и какие удивительные сюжеты с ними связаны. Будет интересно!
Добро пожаловать в Смоленск
Добро пожаловать в Смоленск
Добро пожаловать в Смоленск
Добро пожаловать в Смоленск
Добро пожаловать в Смоленск
Добро пожаловать в Смоленск
Добро пожаловать в Смоленск
Добро пожаловать в Смоленск
Добро пожаловать в Смоленск
Ближайшие даты:
9
дек
10
дек
16
дек
17
дек
23
дек
24
дек
25
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даты

Описание

Что вас ожидает

Я покажу вам главные достопримечательности Смоленска: крепостную стену, земляную крепость-звезду «Королевский бастион», сквер Памяти героев и монумент «Благодарная Россия героям 1812 года». Особое внимание мы уделим Успенскому собору: он впечатлит вас иконостасом высотой с десятиэтажный дом и плащаницей времён Ивана Грозного. Кроме того, мы прогуляемся по Лопатинскому саду и парку Блонье, где увидим бронзового Глинку и трофейный памятник оленю. А ещё потрём сапог Василия Тёркина на необычном памятнике автору и его литературному герою. По пути я расскажу:

  • Где в Смоленске гуляли «вампиры средней полосы»
  • Какой памятник настигло проклятие Николая II
  • Почему в городе появилась Королевская улица и как её переименовали
  • Как на Смоленщине решали вопрос с невестами-бесприданницами
  • Что символизирует «памятник с орлами» и как конь стену строил
  • На кого похож Тёркин и почему
  • Какими талантами обогатила мир смоленская земля

И другие интересные факты!

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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