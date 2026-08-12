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Антон читать дальше уменьшить настоящее чудо — превратил сухие факты из учебников истории в захватывающее приключение.

Итог превзошёл все ожидания. Если раньше слово «Смоленск» ассоциировалось у детей просто с точкой на карте, то теперь это живой, интересный город. Уезжая дети сказали, что если бы все экскурсоводы были такими, то они бы с удовольствием ходили на экскурсии.

Огромная благодарность за такую подачу материала! Теперь мы знаем точно: лучший способ влюбить детей в путешествия и историю — это показать им такой Смоленск. Обязательно приедем ещё. Отдыхали в Смоленске всей семьёй с детьми (9, 13 и 15 лет) и переживали, что им будет скучно на обычной исторической экскурсии. Как же мы ошибались! Наш гид Виктор сотворил Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Анастасия это лучшая экскурсия из всего путешествия!!! Смоленск открылся совершенно с иной стороны!!! спасибо большое за такую Любовь к городу и к своей профессии!!!

ходили с открытыми ртами! Смоленск навсегда с самом сердечке! 💜🩷💜 отличный маршрут- все продумано до мелочей! замечательно подана информация- легко запоминаются факты) будет интересно и взрослым и детям)))))

из 10 я бы поставила 100!!!!💯 +7 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Галина Самые лучшие впечатления у всей семьи от общения с Виктором и от его экскурсии по Смоленску. Мы улыбались, смеялись, все были вовлечены, а подростки сказали (простите, процитирую) наконец-то не душный подход к экскурсии. Любовь к смоленской земле, рассказы о славных сынах смоленщины, прекрасные фото. Мы счастливы и благодарны. Всем рекомендуем! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Антонина Впечатления от экскурсии самые хорошие👍🏻 Виктор профессионал своего дела, очень интересно рассказал о Смоленске и познакомил нас с достопримечательностями города, ответил на все наши вопросы и даже песни пел 👏👏👏 Экскурсия очень познавательная. Детям 12 и 6 лет тоже было интересно. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ю Юлия Были проездом в Смоленске в тч дети 9, 13 лет. Попросили провести экскурсию за 2 часа. Всё очень интересно, информативно легко, с юмором. Очень довольны, рекомендуем всем. Спасибо Виктор за прекрасно проведенные 2часа с Вами. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет