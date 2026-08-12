Смоленск - город с богатым историческим наследием, привлекающий путешественников своими тайнами и легендами.
В ходе индивидуальной экскурсии вы узнаете о ключевых событиях, которые происходили в стенах этого древнего города, о его
В ходе индивидуальной экскурсии вы узнаете о ключевых событиях, которые происходили в стенах этого древнего города, о его
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные исторические факты
- 🗺️ Посещение ключевых достопримечательностей
- 📜 Интересные рассказы о знаменитых личностях
- 🎨 Увлекательные сюжеты и легенды
- 🚶♂️ Пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
Что можно увидеть
- Крепостная стена
- Земляная крепость-звезда «Королевский бастион»
- Сквер Памяти героев
- Монумент «Благодарная Россия героям 1812 года»
- Успенский собор
- Лопатинский сад
- Парк Блонье
- Памятник Василию Тёркину
Описание экскурсии
Я покажу вам главные достопримечательности Смоленска: крепостную стену, земляную крепость-звезду «Королевский бастион», сквер Памяти героев и монумент «Благодарная Россия героям 1812 года». Особое внимание мы уделим Успенскому собору: он впечатлит вас иконостасом высотой с десятиэтажный дом и плащаницей времён Ивана Грозного. Кроме того, мы прогуляемся по Лопатинскому саду и парку Блонье, где увидим бронзового Глинку и трофейный памятник оленю. А ещё потрём сапог Василия Тёркина на необычном памятнике автору и его литературному герою. По пути я расскажу:
- Где в Смоленске гуляли «вампиры средней полосы»
- Какой памятник настигло проклятие Николая II
- Почему в городе появилась Королевская улица и как её переименовали
- Как на Смоленщине решали вопрос с невестами-бесприданницами
- Что символизирует «памятник с орлами» и как конь стену строил
- На кого похож Тёркин и почему
- Какими талантами обогатила мир смоленская земля
И другие интересные факты!
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваш гид в Смоленске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провёл экскурсии для 2946 туристов
Приветствую! Если хотите узнать больше о Смоленске, к вашим услугам — экскурсовод, прошедший путь от блогера до профессионального гида. Я готов раскрыть вам город с разных сторон. Провожу обзорные экскурсии для первого знакомства и ряд авторских для тех, кто уже бывал в Смоленске или проживает в нём. Понятный слог, живой диалог и прекрасное настроение — мои верные спутники.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 273 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отдыхали в Смоленске всей семьёй с детьми (9, 13 и 15 лет) и переживали, что им будет скучно на обычной исторической экскурсии. Как же мы ошибались! Наш гид Виктор сотворил
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это лучшая экскурсия из всего путешествия!!! Смоленск открылся совершенно с иной стороны!!! спасибо большое за такую Любовь к городу и к своей профессии!!!
ходили с открытыми ртами! Смоленск навсегда с самом сердечке! 💜🩷💜 отличный маршрут- все продумано до мелочей! замечательно подана информация- легко запоминаются факты) будет интересно и взрослым и детям)))))
из 10 я бы поставила 100!!!!💯
ходили с открытыми ртами! Смоленск навсегда с самом сердечке! 💜🩷💜 отличный маршрут- все продумано до мелочей! замечательно подана информация- легко запоминаются факты) будет интересно и взрослым и детям)))))
из 10 я бы поставила 100!!!!💯
+7
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Самые лучшие впечатления у всей семьи от общения с Виктором и от его экскурсии по Смоленску. Мы улыбались, смеялись, все были вовлечены, а подростки сказали (простите, процитирую) наконец-то не душный подход к экскурсии. Любовь к смоленской земле, рассказы о славных сынах смоленщины, прекрасные фото. Мы счастливы и благодарны. Всем рекомендуем!
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Впечатления от экскурсии самые хорошие👍🏻 Виктор профессионал своего дела, очень интересно рассказал о Смоленске и познакомил нас с достопримечательностями города, ответил на все наши вопросы и даже песни пел 👏👏👏 Экскурсия очень познавательная. Детям 12 и 6 лет тоже было интересно.
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Ю
Были проездом в Смоленске в тч дети 9, 13 лет. Попросили провести экскурсию за 2 часа. Всё очень интересно, информативно легко, с юмором. Очень довольны, рекомендуем всем. Спасибо Виктор за прекрасно проведенные 2часа с Вами.
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О
Замечательная экскурсия!!!
2,5 часа пролетели на одном дыхании!! Виктор потрясающий рассказчик!!! да что рассказчик) он даже поет!!! Информация преподносит ся очень доступно и понятно. Как взрослым так и детям.
Накануне экскурсии нам прислали полезную информацию по Смоленску, которая нам очень пригодилась.
Если будем еще в Смоленске-то наш экскурсовод только Виктор! Спасибо ему большое!!!
2,5 часа пролетели на одном дыхании!! Виктор потрясающий рассказчик!!! да что рассказчик) он даже поет!!! Информация преподносит ся очень доступно и понятно. Как взрослым так и детям.
Накануне экскурсии нам прислали полезную информацию по Смоленску, которая нам очень пригодилась.
Если будем еще в Смоленске-то наш экскурсовод только Виктор! Спасибо ему большое!!!
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