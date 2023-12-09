Город-ключ, город-щит, город-крепость, город-герой — как только ни называют Смоленск. Я расскажу, какие важные исторические события происходили в нашем древнем городе, как он развивался на протяжении веков и какую роль сыграл в судьбе страны. Раскрою, какие известные личности здесь жили и какие удивительные сюжеты с ними связаны. Будет интересно!

Описание

Что вас ожидает

Я покажу вам главные достопримечательности Смоленска: крепостную стену, земляную крепость-звезду «Королевский бастион», сквер Памяти героев и монумент «Благодарная Россия героям 1812 года». Особое внимание мы уделим Успенскому собору: он впечатлит вас иконостасом высотой с десятиэтажный дом и плащаницей времён Ивана Грозного. Кроме того, мы прогуляемся по Лопатинскому саду и парку Блонье, где увидим бронзового Глинку и трофейный памятник оленю. А ещё потрём сапог Василия Тёркина на необычном памятнике автору и его литературному герою. По пути я расскажу:

Где в Смоленске гуляли «вампиры средней полосы»

Какой памятник настигло проклятие Николая II

Почему в городе появилась Королевская улица и как её переименовали

Как на Смоленщине решали вопрос с невестами-бесприданницами

Что символизирует «памятник с орлами» и как конь стену строил

На кого похож Тёркин и почему

Какими талантами обогатила мир смоленская земля

И другие интересные факты!

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.