Посетить знаковые места города и прикоснуться к их истории на обзорной экскурсии
Город-ключ, город-щит, город-крепость, город-герой — как только ни называют Смоленск.
Я расскажу, какие важные исторические события происходили в нашем древнем городе, как он развивался на протяжении веков и какую роль сыграл в судьбе страны. Раскрою, какие известные личности здесь жили и какие удивительные сюжеты с ними связаны. Будет интересно!
Я расскажу, какие важные исторические события происходили в нашем древнем городе, как он развивался на протяжении веков и какую роль сыграл в судьбе страны. Раскрою, какие известные личности здесь жили и какие удивительные сюжеты с ними связаны. Будет интересно!
Ближайшие даты:
9
дек
дек
10
дек
дек
16
дек
дек
17
дек
дек
23
дек
дек
24
дек
дек
25
дек
дек
Ещё
даты
даты
Описание
Что вас ожидает
Я покажу вам главные достопримечательности Смоленска: крепостную стену, земляную крепость-звезду «Королевский бастион», сквер Памяти героев и монумент «Благодарная Россия героям 1812 года». Особое внимание мы уделим Успенскому собору: он впечатлит вас иконостасом высотой с десятиэтажный дом и плащаницей времён Ивана Грозного. Кроме того, мы прогуляемся по Лопатинскому саду и парку Блонье, где увидим бронзового Глинку и трофейный памятник оленю. А ещё потрём сапог Василия Тёркина на необычном памятнике автору и его литературному герою. По пути я расскажу:
- Где в Смоленске гуляли «вампиры средней полосы»
- Какой памятник настигло проклятие Николая II
- Почему в городе появилась Королевская улица и как её переименовали
- Как на Смоленщине решали вопрос с невестами-бесприданницами
- Что символизирует «памятник с орлами» и как конь стену строил
- На кого похож Тёркин и почему
- Какими талантами обогатила мир смоленская земля
И другие интересные факты!
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Победы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваш гид в Смоленске
Приветствую! Если хотите узнать больше о Смоленске, к вашим услугам — экскурсовод, прошедший путь от блогера до профессионального гида. Я готов раскрыть вам город с разных сторон. Провожу обзорные экскурсии для первого знакомства и ряд авторских для тех, кто уже бывал в Смоленске или проживает в нем. Понятный слог, живой диалог и прекрасное настроение — мои верные спутники.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Смоленска
Похожие туры из Смоленска
Индивидуальная
3 часа
Самобытный Смоленск
Ощутить очарование древнего города и увидеть все его знаковые места на обзорной экскурсии
в парке Блонье (сад ИМ.М.И. Глинки)
Сегодня
Завтра
9 дек
10 дек
3 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
38 башен Смоленска - «ожерелье всея Руси»
Главные исторические события и герои тысячелетнего Смоленска на экскурсии вдоль крепостной стены
Сегодня
Завтра
11 дек
12 дек
8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тысячелетняя история Смоленска
От старого торгового пути до бриллиантовой столицы России: летопись города на обзорной экскурсии
ул. Пржевальского д. 3
Сегодня
Завтра
15 дек
16 дек
3 500₽ за всё до 10 чел.