Описание экскурсииОтправимся на поиски ангелов — необычных арт-объектов смоленского скульптора Александра Ларюцкого. Мастер уверен: практически любая вещь обладает художественном потенциалом, даже самая тривиальная. В подтверждение этому от творит, используя металлолом и самые обыденные исходники. И получаются настоящие произведения искусства! Расходники для творчества Александр Ларюцкий нередко берет в пунктах приема металлолома, однако интересные предметы попадают к нему и другими путями. В рамках семейной экскурсии в поисках ангелов также узнаем необычные истории из жизни Смоленска и его улиц, знаменитых обитателях города-ключа.
В любое удобное для туристов время, за исключением ночного времени.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк ИМ.М.И. Глинки (Блонье)
- История зданий, расположенных рядом с парком, прогулка по парку, сочетающаяся с поиском ангелов. Рассказ об историческом центре Смоленска и его известных обитателях
- Центральный парк культуры и отдыха «Лопатинский сад»
- История создания парка, прогулка по парку, сочетающаяся с поиском ангелов. Рассказ о губернаторе Александре Григорьевиче Лопатине и исторических памятниках, расположенных здесь
- Владимирская набережная
- Осмотр трех ярусов, которые соединяют наклонные переходы и лестницы. Верхний ярус представляет собой просторный бульвар, вымощенный брусчаткой. Протяженность верхней части - 865 метров. Общая площадь сооружения почти 13 тысяч кв. метров. Осмотрим строения на набережной, узнаем их историю, узнаем о замечательных меценатах Пестрикове и Ланине
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Ленина
Завершение: Смоленск, ул. Исаковского
Когда и сколько длится?
Когда: В любое удобное для туристов время, за исключением ночного времени.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
