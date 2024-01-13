Вы уже не первый раз в Смоленске, думаете, что хорошо знаете город и вас нечем удивить? Тогда пойдёмте знакомиться с ним заново. Я проведу вас по улицам — вроде бы известным, но таким незнакомым. Расскажу легенды и занимательные факты. Покажу интересные дома, мимо которых можно пройти, не заметив их. Но только не в этот раз! И только не со мной! Будем узнавать Смоленск с нового ракурса.