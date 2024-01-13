Услышать увлекательные истории об улице-рекордсменке, доме-рекламе, привидениях и многом другом
Вы уже не первый раз в Смоленске, думаете, что хорошо знаете город и вас нечем удивить? Тогда пойдёмте знакомиться с ним заново. Я проведу вас по улицам — вроде бы известным, но таким незнакомым. Расскажу легенды и занимательные факты. Покажу интересные дома, мимо которых можно пройти, не заметив их. Но только не в этот раз! И только не со мной! Будем узнавать Смоленск с нового ракурса.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Наш маршрут пройдёт по центральным улицам города, которые когда-то назывались Большая Благовещенская, Годуновская, Королевская и Большая Дворянская.
- Вы изучите старый план города и узнаете о существовании подземного Смоленска
- Услышите легенды о домах купцов
- Выясните, где находились первая городская аптека и польская кирха, а также где продавались первые ноты Глинки
- Узнаете, какая улица-рекордсменка меняла название более 5 раз
- Полюбуетесь эротической лепниной на фасаде необычного здания скульптурной галереи
- Прогуляетесь по улице, разрубившей монастырь на две части
- Поймёте, что скрывается за фразой «Встретимся под часами»
А ещё вы познакомитесь с удивительными зданиями:
- Домом-рекламой купца Будникова
- Бывшим реальным мужским училищем, где спрятана старинная лестница
- Домом со львами
- Домом губернатора, в котором живёт привидение
- Пожарной каланчой и каретным сараем
- Шахматным клубом в бывшей кирхе
- Маленьким строением, в котором работал сам Пётр I
- И ещё множеством поистине волшебных зданий
Организационные детали
- Экскурсия рассчитана на взрослых, но подойдёт и детям, которым интересна история
- В целом мы пройдём 2,5 километра
- По пути будет много кофеен и кондитерских. Можем в них заглянуть. Расходы там оплачиваются дополнительно.
- Также подскажу красивые городские ракурсы для мобильной съёмки
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Смоленске
Провела экскурсии для 195 туристов
Давайте знакомиться! Меня зовут Юлия. Мне 39 лет, я коренная смолянка и профессиональный гид, который прекрасно знает и любит свой город. Именно эта любовь и привела меня к желанию влюблять гостей в Смоленск — город с увлекательной историей. Город, который много раз, как птица Феникс, погибал и возрождался. Город, полный мистических тайн и овеянный легендами. Город, о чьей истории я расскажу вам с гордостью и любовью!
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