Цель нашего путешествия — Восточная Абхазия, неизведанная и скрывающая немало сокровищ. Вы посетите город-призрак Акармара и рассмотрите его заброшенные архитектурные шедевры. Увидите живописные горные водопады, один из которых окажется Великаном.
А после погрузитесь в горячие воды минерального источника и оцените прелесть природного «Абхазского спа».
А после погрузитесь в горячие воды минерального источника и оцените прелесть природного «Абхазского спа».
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00
Описание экскурсииГагра Погуляем по знаменитой колоннаде, где снимались многие известные фильмы. Посмотрим культовый ресторан «Гагрипш»., привезенный с парижской выставки и собранный без единого гвоздя. Новый Афон Здесь мы встретим уникальный памятник средневекового зодчества — Храм Симона Кананита. Посетим Новоафонский монастырь, состоящий из шести храмов. . Остановимся у Новоафонского рукотворного водопада, покормим чёрных и белых лебедей на озере Псырцха. Сухум В столице Абхазии мы посетим центральный рынок, где закупимся сезонными фруктами и местными угощениями. Погуляем по центральной набережной Сухума и посетим порт. Абхазия, затерянная во времени В городах-призраках Акармара и Ткуарчал вы увидите неизведанные, застывшие во времени уголки Абхазии: мы покажем старые подземные шахты, внушительную заброшенную электростанцию, захваченный в плен самолёт в покинутом аэропорту. Мы рассмотрим потрясающие архитектурные памятники, которые природа уже почти отвоевала у людей, отыщем железнодорожные мосты, забытые среди зеленых гор, и поговорим об истории восточной послевоенной Абхазии. А еще вы сможете сделать эпичные фотографии на фоне гигантского сухогруза, давно брошенного в порту абхазского городка. Сказочные водопады По пути нам встретятся и природные чудеса Абхазии — три неописуемо красивых и малоизученных водопада на реке Аалдзга. Вы прогуляетесь к небольшому, но живописному Акармарскому водопаду, поразитесь мощи водопада Ирина, окажетесь один на один с высочайшим водопадом Европы — Великаном — и даже сможете прогуляться под его бурным потоком! СПА по-Абхазски Завершится наше путешествие очень «тепло» — в одном из природных минеральных источников Абзахии, обогащенных сероводородом. Понежиться и снять усталость в горячей воде, опробовать гидромассаж и сделать маску из лечебной грязи: процедуры «Абхазского спа» в любое время года помогут пополнить запас сил и расслабиться после нашего насыщенного путешествия. Какие документы нужны для въезда в Абхазию• Для взрослых: общегражданский или заграничный паспорт • Для детей до 14 лет в сопровождении родителей: свидетельство о рождении, в котором должно быть отмечено гражданство РФ или заграничный паспорт.
- Для детей старше 14 лет: свидетельство о рождении РФ и паспорт (загранпаспорт или внутренний).
- Для граждан до 18 летнего возраста, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки.
- Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной.
- Граница Абхазии на сегодняшний день открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана. В дорогу вам необходимо взять паспорт.
- Для граждан некоторых государств требуется виза для въезда в Абхазию. Уточняйте информацию перед бронированием.
Ежедневно 06:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Гагра
- Город Новый Афон
- Город Сухум
- Ткуарчал, Акармара
- Самые большие водопады Абхазии: Ирина, Безымянный, Великан
- Кындыг (Термальные источник)
Что включено
- Страховка
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Обед
- Экологический сбор термальные источники - 350 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адлерский район. КПП отеля, ближайшая остановка
Завершение: КПП отеля, ближайшая остановка
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 06:00
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- После бронирования с вами свяжется менеджер и даст подробную информацию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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