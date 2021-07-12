Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Проехав через границу, вы скоро окажетесь в городе-курорте Гагра. Сфотографируетесь у белоснежной Колоннады, где снимали фильм «Зимний вечер в Гаграх», узнаете историю ресторана Гагрипш, погуляете по живописному парку и увидите замок принца Ольденбургского, основателя города.
Слушая рассказы об истории Абхазии, мифы и легенды этого райского уголка, вы залюбуетесь здешней природой. Вот какие остановки ждут вас по пути:
В завершение вы отдохнете и пообедаете в уютном «Абхазском дворике» на берегу горной реки в окружении самшитовой рощи.