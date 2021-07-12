Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Положительных отзывов достаточно, поэтому о плюсах нет смысла говорить.

А вот на минусах остановлюсь поподробнее:

1) Во время поездки мы менялись автобусами и странный нюанс в том что гиды, они же водители, противоречили друг другу в рассказах о стране. Совсем не значительно, но факт остается фактом. Кому же верить ? если взять третьего гида у него будет третья версия?

Так же странный момент был в том, что на вопрос о том почему место называется Девичьи или Мужские слезы, в ответ прозвучало : "там есть плакат и надо было прочитать, если коротко то несчастная любовь? " Это просто без комментариев.

2) Два часа экскурсионного времени было потрачено в кафе в ожидании еды, которую так в итоге и не принесли(может чисто нам не повезло конечно, но быть голодным такое себе удовольствие)

3) Вопрос про экологический сбор. ! Денег мы отдали, а чеков ни каких не получили. Я доверяю гиду, что он оплатил все, но когда берут деньги хотелось бы видеть отчетный документ.

4) Напрягает что везде все за наличку(ну или почти везде). Если же есть редкая возможность оплатить картой то продавцы не просят, а скорее настаивают на оплате наличными. В 2021 это выглядит как явное избегание от уплаты налогов(но могу и ошибаться). Не хотелось бы иметь дело с теми кто нарушает закон и поэтому хочется платить картой(ну и как минимум это просто удобно). А если у них нет такой возможности, то ехать к тем у кого она есть. В Абхазии очень много альтернатив производителям вина, сыра, меда и так далее.

5) При обратной связи в личных сообщениях с администратором, обещали дать обратную связь по трансферам(не довезли до гостиницы). Но так ее и не получил спустя несколько дней.

6) При обратной связи в личных сообщениях с администратором, я рассказал о товарищах, которые поехали на эту же экскурсию другим оператором. У которых был автобус больше нашего(у нас на 6 человек а у них на 18), но у них был гид отдельно, водитель отдельно. У них не было отдельно экологического сбора и в итоге все обошлось дешевле нашего на 25 процентов. В итоге в оправдание этому Администратор предложил мне экскурсию на большом автобусе, что бы я понял как это неудобно. ! "НУ, КОНЕЧНО, Я ПОЕДУ НА ЭКСКУРСИЮ, ЧТО БЫ ПОНЯТЬ, ЧТО БОЛЬШОЙ АВТОБУС ХУЖЕ И ВООБЩЕ ВСЕМИ ОПЕРАТОРАМИ ЭТО СДЕЛАЮ, НА ВСЕХ АВТОБУСАХ".

7) Простояли 2 часа утром на границе. Хотя можно либо выехать пораньше, либо пройти пешком границу. Это значительно сэкономит время.

Все знают что так бывает но выводов ни кто не делает. Просто меньше люди по Абхазии погуляют и все ! всего то делов.