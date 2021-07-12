Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Экскурсия из Сочи в Абхазию в мини-группе

Гагра, озеро Рица, водопады, завораживающая дорога и рассказы о крае от абхазца

4.8
37 отзывов
Прекрасная земля, которая ждет вас в этот день, — Апсны, или Страна души.

Вы убедитесь, что это так! Отправитесь в путешествие в группе до 8 человек в компании местного жителя: погуляете по Гагре, проедете через узкий Юпшарский каньон, полюбуетесь водопадами и, конечно, навестите красавицу Рицу.

Продегустируете угощения Абхазии и пообедаете на берегу горной реки.
Экскурсия из Сочи в Абхазию в мини-группе
Экскурсия из Сочи в Абхазию в мини-группе
Экскурсия из Сочи в Абхазию в мини-группе
Экскурсия из Сочи в Абхазию в мини-группе
Экскурсия из Сочи в Абхазию в мини-группе
Экскурсия из Сочи в Абхазию в мини-группе
Экскурсия из Сочи в Абхазию в мини-группе
Экскурсия из Сочи в Абхазию в мини-группе
Экскурсия из Сочи в Абхазию в мини-группе
Экскурсия из Сочи в Абхазию в мини-группе
Экскурсия из Сочи в Абхазию в мини-группе
Экскурсия из Сочи в Абхазию в мини-группе
Экскурсия из Сочи в Абхазию в мини-группе
Экскурсия из Сочи в Абхазию в мини-группе
Экскурсия из Сочи в Абхазию в мини-группе

Что вас ожидает

Знаменитые Гагры

Проехав через границу, вы скоро окажетесь в городе-курорте Гагра. Сфотографируетесь у белоснежной Колоннады, где снимали фильм «Зимний вечер в Гаграх», узнаете историю ресторана Гагрипш, погуляете по живописному парку и увидите замок принца Ольденбургского, основателя города.

Сказочная дорога на Рицу

Слушая рассказы об истории Абхазии, мифы и легенды этого райского уголка, вы залюбуетесь здешней природой. Вот какие остановки ждут вас по пути:

  • Крепость 10 века и Бзыбский храм
  • Пляж «Белые скалы» в Абхазии
  • Дегустации: вы попробуете абхазское вино, коньяк, кавказскую чачу, копченое мясо, домашний козий сыр и горный мёд
  • Голубое озеро, водопады Девичьи и Мужские слёзы
  • Юпшарский каньон, где узкую дорогу охраняют высокие скалы
  • Озеро Рица и Молочный водопад: вы рассмотрите главное сокровище Абхазии с лучших ракурсов

В завершение вы отдохнете и пообедаете в уютном «Абхазском дворике» на берегу горной реки в окружении самшитовой рощи.

Организационные детали

  • Мы проводим экскурсии на очень удобных минивэнах
  • Экскурсию для вас проведет гид-водитель из нашей команды — каждый из них абхазец, который расскажет о родном крае
  • Мы стараемся формировать группы по одному возрасту и составу компании
  • Так как количество мест в минивэне ограничено, детский билет идёт по стоимости взрослого
  • При пересечении границы Россия-Абхазия вы проходите паспортный контроль, поэтому перед бронированием экскурсии, пожалуйста проверьте свои задолженности, чтобы не было запретов на выезд

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Трансфер по Олимпийскому парку включен
  • Отдельно оплачивается трансфер из Адлерского района (500 руб. ), из Сочи или Красной Поляны (1500-2000 руб. )
  • Дополнительные расходы: эко. сбор (350 руб. с человека) и обед
🚩 Начало и место завершения: в Олимпийском парке или по договоренности
Время проведения: ежедневно в 09:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Анастасия
Анастасия
Всем привет. Меня зовут Анастасия, я работаю с командой гидов в Сочи. Мы поможем вам узнать наш город и Абхазию! Обеспечим комфорт, расскажем интересные факты и легенды. Поверьте, вы останетесь довольны. Будем рады общению!
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37 реальных отзывов от туристов

А
12 июля 2021
Отличная экскурсия, гид- Денис (сам Абхазец) очень интересно и красочно рассказал о достопримечательностях Абхазии, а также о её истории. Сделали массу великолепных фотографий (времени было для этого предостаточно). Вообщем посетили Абхазию с комфортом, а также в приятной компании.
Отдельное спасибо хочу сказать менеджеру Анастасии за её профессионализм, чуткое и внимательное отношение.
Всем советую посетить Абхазию с гидом Денисом при организации менеджера Анастасии!
А
7 июля 2021
Добрый день! Все понравилось, только хорошие впечатления)
А
21 июня 2021
Всё супер, для тех кто впервые незабываемо. Гид Денис поразил знанием истории своего края, все расскажет, остановится где захотите. Отдыхали семьёй, мы в восторге.
Оксана
20 июня 2021
Мы ездили с гидом Мерабом - комфортная машина, четкая организация, интересный рассказ абхазца о своей стране с легендами, интересными историями и фактами. Приятно провели время в комфортном графике - следовали программе и при этом чуть корректировали её (выйти и ли посмотреть из машины, сколько пробыть) по нашим предпочтениям. Ещё раз спасибо за хороший день!
А
20 июня 2021
Положительных отзывов достаточно, поэтому о плюсах нет смысла говорить.
А вот на минусах остановлюсь поподробнее:
1) Во время поездки мы менялись автобусами и странный нюанс в том что гиды, они же водители, противоречили друг другу в рассказах о стране. Совсем не значительно, но факт остается фактом. Кому же верить ? если взять третьего гида у него будет третья версия?
Так же странный момент был в том, что на вопрос о том почему место называется Девичьи или Мужские слезы, в ответ прозвучало : "там есть плакат и надо было прочитать, если коротко то несчастная любовь? " Это просто без комментариев.
2) Два часа экскурсионного времени было потрачено в кафе в ожидании еды, которую так в итоге и не принесли(может чисто нам не повезло конечно, но быть голодным такое себе удовольствие)
3) Вопрос про экологический сбор. ! Денег мы отдали, а чеков ни каких не получили. Я доверяю гиду, что он оплатил все, но когда берут деньги хотелось бы видеть отчетный документ.
4) Напрягает что везде все за наличку(ну или почти везде). Если же есть редкая возможность оплатить картой то продавцы не просят, а скорее настаивают на оплате наличными. В 2021 это выглядит как явное избегание от уплаты налогов(но могу и ошибаться). Не хотелось бы иметь дело с теми кто нарушает закон и поэтому хочется платить картой(ну и как минимум это просто удобно). А если у них нет такой возможности, то ехать к тем у кого она есть. В Абхазии очень много альтернатив производителям вина, сыра, меда и так далее.
5) При обратной связи в личных сообщениях с администратором, обещали дать обратную связь по трансферам(не довезли до гостиницы). Но так ее и не получил спустя несколько дней.
6) При обратной связи в личных сообщениях с администратором, я рассказал о товарищах, которые поехали на эту же экскурсию другим оператором. У которых был автобус больше нашего(у нас на 6 человек а у них на 18), но у них был гид отдельно, водитель отдельно. У них не было отдельно экологического сбора и в итоге все обошлось дешевле нашего на 25 процентов. В итоге в оправдание этому Администратор предложил мне экскурсию на большом автобусе, что бы я понял как это неудобно. ! "НУ, КОНЕЧНО, Я ПОЕДУ НА ЭКСКУРСИЮ, ЧТО БЫ ПОНЯТЬ, ЧТО БОЛЬШОЙ АВТОБУС ХУЖЕ И ВООБЩЕ ВСЕМИ ОПЕРАТОРАМИ ЭТО СДЕЛАЮ, НА ВСЕХ АВТОБУСАХ".
7) Простояли 2 часа утром на границе. Хотя можно либо выехать пораньше, либо пройти пешком границу. Это значительно сэкономит время.
Все знают что так бывает но выводов ни кто не делает. Просто меньше люди по Абхазии погуляют и все ! всего то делов.
Анастасия
Ответ гида:
Андрей, хотела бы прокомментировать Ваш отзыв:
1) менялись автобусами, так как был заказан трансфер, машина забирала туристов из Сочи и Адлера, и уже непосредственно перед отправлением в Абхазию, туристов рассадили по группам в авто;
2) за очередь в кафе мы ответственности не несём, в связи с наплывом туристов такие очереди можно встретить везде;
3) нужно было спросить почему Вам не дали чек, я не считаю, что это могло как-то повлиять на качество экскурсии;
4) не согласна, картой можно рассчитаться в кафе, на дегустации…
5) туристы по возвращении из Абхазии сами не захотели стоять на границе и пошли пешим ходом, чтоб быстрей пройти очередь, 250 рублей я перевела на карту, могу скинуть чек;
6) перед приобретением экскурсии Вы знали стоимость экскурсии, вид экскурсии, то есть Вы выбрали ее сами;
7) в период наплыва туристов, и в 7.00 тоже бывает очередь на границе. Если на границе мы долго задерживаемся, это никак не влияет на план Экскурсии и количества времени для прогулок.
Иван
17 июня 2021
Хочу выразить отдельную благодарность гиду Денису за экскурсию. Хорошая организация, остановки в очень красивых местах, вкусный обед в ресторане на берегу горной реки. Экскурсия проходила в мини группе 6 человек на комфортабельном автомобиле, никого не приходилось ждать, равно как и торопиться. Также нас ждали приятные сюрпризы.
А
17 июня 2021
Посетили красивейшие места, получили массу положительных впечатлений, все очень понравилось. Спасибо гиду Денису за отличную экскурсию!
Елена
17 июня 2021
Великолепная экскурсия, водитель-гид Денис приятный рассказчик. Ехали в компании 6 человек, времени на все было достаточно, посетили все запланированные маршрутом места в атмосфере доброжелательности, комфорта и наслаждаясь великолепной природой Абхазии. Удовольствие от поездки - 100%
В
16 июня 2021
Ездили на экскурсию с мужем 15.06.21. С нами в группе было ещё двое взрослых и один ребенок. Все разместились в 7-местном минивене, ехали в комфорте. Дополнительно заказывали трансфер из Сочи, забрали во-время, вышло очень удобно, не надо было заморачиваться с такси или с общественным транспортом)). Гид-водитель Астан добродушный и приятный человек, рассказывал об Абхазии, жителях, обычаях и местном быте. По пути из Гагры на озеро Рица посетили дегустацию чая, вин, сыров и копченного мяса, мёда, пообедали в ресторане с видом на горную реку и прекрасные горы. Природа Абхазии покорила своей красотой и необыкновеными завораживаюшими видами. Насмотреться вдоволь просто не хватало времени. Потрясающая экскурсия! Для тех кто ниразу не бывал, очень рекомендую!
А
16 июня 2021
Вывозит больше компания с кем едешь, чем сама поездка. А так - стремное вождение, посещение довольно странных достопримечательностей.
Анастасия
Ответ гида:
Алексей спасибо за отзыв, это ваше мнение и вы имеете на него право. Я очень сожалею, что Вам не понравилась такая прекрасная страна как Абхазия, все кто побывал там возвращаются ещё и ещё, достопримечательности Абхазии это красивейшая природа, маршрут был расписан в описании Экскурсии, все это Вы и посетили. По поводу водителя, за всю его многолетнюю работу не было ни одного нарекания. В Абхазии работа, это туризм, соответственно водители, чтоб не остаться без заработка, очень внимательно, ответственно относятся к своей работе, дорожат своим рабочем местом… Именно поэтому с нами работают проверенные ребята. После возвращения с Абхазии, лично общаюсь с туристами и интересуюсь их впечатлениями, все это делаю для улучшения качества работы, к сожалению вы мне не отвечали.
Сама много раз была в Абхазии, именно от любви к этому красивому месту, выбрала такую работу, чтоб знакомить наших туристов с этой удивительной страной. Удачи Вам, всех благ!
Р
15 июня 2021
Отличная экскурсия, все прекрасно организовано, гид очень интересный!
И
13 июня 2021
Отличный вариант для знакомства с Абхазией! За один день мы посмотрели много достопримечательностей, увидели много красивых мест. После этой экскурсии захотелось посетить Абхазию ещё.
Отдельная благодарность организатору за индивидуальный подход и желание пойти навстречу!
Л
4 июня 2021
Очень интересная экскурсия, необычно. Гид великолепно справился, все прошло на высшем уровне. Абхазия потрясла своей красотой и колоритом. Что было задумано, все увидели. Не спешили, душевно. Мне очень понравилась поездка. Гаик, спасибо Вам большое. Рекомендую всем поехать в Абхазию с такой командой. Нам было 7 чел, это лучше, чем автобус 50.
Е
29 мая 2021
спасибо за отличную организацию, интересные рассказы, красивые места. мы еще вернемся))
O
27 мая 2021
Отличная подучилась поездка! Нас было 6 человек, в такой не большой компании быстро находишь общий язык, и уже не возникает споров, где делать остановки, а где нет)) Гид Водитель Эрик - быстро довезет, интересно расскажет, фотографию сделает, денег займёт))) вкусняшки накормит)) в общем, рекомендую всем. )
Ещё 22 отзыва

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