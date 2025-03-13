Абхазию называют Страной Души: за проникновенно красивую природу, за гостеприимство, за самобытную атмосферу. Всё это ждёт вас в путешествии к озеру Рица и его окрестностям. Вы узнаете историю и нравы этой земли, полюбуетесь водопадами, бурными реками и высокогорными пейзажами. По пути возможны фото-остановки в любых местах!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Путь вдоль рек и меж гор

От побережья Чёрного моря к озеру ведёт авто-дорога, проходящая по долинам рек Бзыбь, Юпшара и Гега. Здесь вы послушаете тишину узкого Юпшарского каньона, где лишь 20 метров разделяют высокие скалы. Коснетесь водопадов Девичьи и Мужские Слёзы и узнаете их легенду. Наберете чистейшей воды в двух высокогорных родниках и сделаете фантастические снимки на смотровой площадке Чабгарского карниза.

Нерукотворные символы Абхазии и её история

Неукротимый водный поток срывается с 50 метров, окутывая водяной дымкой… Вы увидите Гегский водопад, крупнейший в Абхазии. А после вас ждёт кульминация путешествия — Рица. Мы остановимся на смотровой с открыточной панорамой озера в окружении лесистых гор. На протяжении поездки я буду рассказывать о своей родине: о быте, нравах, традициях и судьбе Абхазии, о легендах флоры и фауны Рицинского реликтового парка.

Вкусная страна

На берегу озера или в другом понравившемся вам месте мы устроим пикник: я возьму с собой горячий лаваш, домашний сыр, зелень и овощи, компот и чачу. По дороге вы также продегустируете и сможете купить абхазские мёд, сыр и вино. В финале экскурсии предлагаю пообедать в ресторане национальной кухни — с тостами и беседами о впечатлениях!

Дополнения по желанию

Экскурсию можно продлить и подняться выше в горы. Там вы увидите водопады Птичий клюв и Молочный, отдохнёте на чистейшем рицинском пляже Светланы Аллилуевой и вновь полюбуетесь неописуемыми видами с площадки «Гнездо Орлана» (1500 м над уровнем моря).

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

Транспортные расходы включены

Экскурсию также можно начать в Гагре или Пицунде (в этом случае стоимость меньше на 1000 ₽)

Дополнительно оплачиваются обед (по желанию) и экологический сбор (взрослые — 1000 ₽; дети 6-12 лет — 500 ₽; дети до 6 лет — бесплатно)

Пикник и дегустации — это угощение от Абхазии! Доплата не нужна

Дополнительный время экскурсии оплачивается из расчета: + 2000 ₽ с чел. за час или 500 ₽ с чел., если вас 4-5 человек

Пересечение границы