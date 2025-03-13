От побережья Чёрного моря к озеру ведёт авто-дорога, проходящая по долинам рек Бзыбь, Юпшара и Гега. Здесь вы послушаете тишину узкого Юпшарского каньона, где лишь 20 метров разделяют высокие скалы. Коснетесь водопадов Девичьи и Мужские Слёзы и узнаете их легенду. Наберете чистейшей воды в двух высокогорных родниках и сделаете фантастические снимки на смотровой площадке Чабгарского карниза.
Нерукотворные символы Абхазии и её история
Неукротимый водный поток срывается с 50 метров, окутывая водяной дымкой… Вы увидите Гегский водопад, крупнейший в Абхазии. А после вас ждёт кульминация путешествия — Рица. Мы остановимся на смотровой с открыточной панорамой озера в окружении лесистых гор. На протяжении поездки я буду рассказывать о своей родине: о быте, нравах, традициях и судьбе Абхазии, о легендах флоры и фауны Рицинского реликтового парка.
Вкусная страна
На берегу озера или в другом понравившемся вам месте мы устроим пикник: я возьму с собой горячий лаваш, домашний сыр, зелень и овощи, компот и чачу. По дороге вы также продегустируете и сможете купить абхазские мёд, сыр и вино. В финале экскурсии предлагаю пообедать в ресторане национальной кухни — с тостами и беседами о впечатлениях!
Дополнения по желанию
Экскурсию можно продлить и подняться выше в горы. Там вы увидите водопады Птичий клюв и Молочный, отдохнёте на чистейшем рицинском пляже Светланы Аллилуевой и вновь полюбуетесь неописуемыми видами с площадки «Гнездо Орлана» (1500 м над уровнем моря).
Организационные детали
Как проходит экскурсия
На комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Что входит в стоимость, а что — нет
Транспортные расходы включены
Экскурсию также можно начать в Гагре или Пицунде (в этом случае стоимость меньше на 1000 ₽)
Дополнительно оплачиваются обед (по желанию) и экологический сбор (взрослые — 1000 ₽; дети 6-12 лет — 500 ₽; дети до 6 лет — бесплатно)
Пикник и дегустации — это угощение от Абхазии! Доплата не нужна
Дополнительный время экскурсии оплачивается из расчета: + 2000 ₽ с чел. за час или 500 ₽ с чел., если вас 4-5 человек
Пересечение границы
Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
Дети до 14 лет — загранпаспорт
Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Адлер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Астамур — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 705 туристов
Приветствую, дорогие друзья!:) Меня зовут Астамур, можно просто Аста.
Я гид по Абхазии. Люблю свою родину и с удовольствием покажу её вам! У меня высшее историческое образование, так что информации будет читать дальшеуменьшить
много. Занимаюсь любимым делом более 15 лет. Универсальный гид: провожу индивидуальные и групповые экскурсии. Первые всегда можно составлять по вашему желанию. Путешествовать мы с вами отправимся на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado. Моя цель — это ваша радость от незабываемых поездок и, конечно, огромное желание вернуться в Страну души!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
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Наталья
Пишу отзыв за всех троих участниц. Мы второй раз заказываем экскурсию именно у Астамура. Поверьте, лучшего гида не найти. Грамотный, вежливый, очень предусмотрительный, внимательный и конечно с абхазким колоритом! Чего читать дальшеуменьшить
только стоит организованный им пикник- керамические чашечки для кофе, бокалы, посуда, ничего одноразового. Мы с подругами отмечали 8 марта и Астамур сделал наш день незабываемым. Уезжать не хотелось! Наталья Не важно куда, важно с кем! С Астамуром вам будет комфортно, интересно, весело, красиво и сыто! Елена Хочу сказать большое спасибо нашему гиду Астамуру. Благодаря ему провели незабываемый день в красивейших местах Абхазии. Он учел все наши пожелания. Классный, счастливый и очень красивый получился день. Обязательно приедем ещё в эту сказочную страну. И обязательно попросим Астамура показать нам места, где мы ещё не бывали. Мария
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Е
Елизавета
Хочу сказать несколько слов об экскурсии по Абхазии с Астой 🤘🏼 Мы встретились прям у границы - я переживала, что могу заблудится, но Гид был со мной на связи с читать дальшеуменьшить
вечера накануне поездки - вовремя встретил и мы поехали в путешествие. Проезжая побережье и горы Аста все рассказывал об истории страны, важных персонах, но без перегруза информации историческими данными. Для обычного человека язык и рассказ полностью понятен и прост👍🏻 далее мы останавливались в значимых локациях и Аста с удовольствием делал фотографии и видео. По пути у нас был перекус и в конце дня ужин. Природа невероятная, виды потрясающие! В общем, я могу смело посоветовать всем сгонять на экскурсию с Астамуром! Очень лёгкий человек, никакого «пошлого налёта Кавказского мужчины» не было, все было деликатно и безумно интересно! 🙏🏼
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Е
Елена
Заказывала экскурсию самостоятельно, выбирала на основании соотношения цены и отзывов. Очень рада, что выбрала именно этого гида. Получила большое удовольствие от поездки, отдохнула и зарядилась положительными эмоциями. Рекомендую не бояться читать дальшеуменьшить
ехать в Абхазию. Это безопасно)) Астамур сочетает в себе эрудированность образованного человека и душевность абхазского народа. Приятный собеседник, открытый и позитивный. Внимательный к пожеланиям. Общение в течение дня один на один не утомило, он умеет находить золотую середину между заботой, необходимостью донести до клиента нужную информацию и навязчивостью. Очень понравился вид на озеро Рицу сверху!! Обязательно вернусь в Абхазию ещё.
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Мария
Это было комфортное, безопасное путешествие. Астамур был очень доброжелателен. Вся Абхазия - его дом и мы были его гостями. Мы увидели настоящее абхазское гостеприимство и дружелюбие ровно в тех рамках, читать дальшеуменьшить
которых нам было удобно и приятно. Было много интересных рассказов, изумительно красивых мест, наш гид был внимателен к младшим участникам экскурсии, вёл с ними беседу на равных. Пикник от Астамура это не просто перекус, а пиршество с красивой сервировкой, ритуалами и беседами. Порекомендую этого гида своим родителям.
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Ю
Юлия
Добрый день всем любителям путешествий! Хочу поделиться своими впечатлениями об экскурсии с нашим гидом Астамуром. Экскурсия получилась действительно душевной! Мы побывали в красивейших местах Абхазии, много общались, узнали много интересного о стране. Создалось ощущение, что мы с нашим гидом давно и хорошо знакомы. А закончилась экскурсия чудесным пикником с вкусными закусками на берегу реки. Всем рекомендую!
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Елена
Название экскурсии в полной мере отображает суть. Прекрасно провели день в компании веселого и позитивного местного жителя, который очень любит свою страну и влюбляет в нее всех. Астамур показал нам красивейшие места, рассказал множество интересных историй о жизни и обычаях своего народа. Если вым предпочитаете не скучные факты из школьных учебников, а живое общение и впечатления, вам к Астамуру.
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