Дополнения по желанию

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Душевная индивидуальная экскурсия в сердце Абхазии (из Адлера)

Озеро Рица, Гегский водопад и другие живописные уголки края - с легендами и дегустациями
Абхазию называют Страной Души: за проникновенно красивую природу, за гостеприимство, за самобытную атмосферу. Всё это ждёт вас в путешествии к озеру Рица и его окрестностям.

Вы узнаете историю и нравы этой земли, полюбуетесь водопадами, бурными реками и высокогорными пейзажами. По пути возможны фото-остановки в любых местах!
5
12 отзывов
Душевная индивидуальная экскурсия в сердце Абхазии (из Адлера)
Душевная индивидуальная экскурсия в сердце Абхазии (из Адлера)
Душевная индивидуальная экскурсия в сердце Абхазии (из Адлера)

Описание экскурсии

Путь вдоль рек и меж гор

От побережья Чёрного моря к озеру ведёт авто-дорога, проходящая по долинам рек Бзыбь, Юпшара и Гега. Здесь вы послушаете тишину узкого Юпшарского каньона, где лишь 20 метров разделяют высокие скалы. Коснетесь водопадов Девичьи и Мужские Слёзы и узнаете их легенду. Наберете чистейшей воды в двух высокогорных родниках и сделаете фантастические снимки на смотровой площадке Чабгарского карниза.

Нерукотворные символы Абхазии и её история

Неукротимый водный поток срывается с 50 метров, окутывая водяной дымкой… Вы увидите Гегский водопад, крупнейший в Абхазии. А после вас ждёт кульминация путешествия — Рица. Мы остановимся на смотровой с открыточной панорамой озера в окружении лесистых гор. На протяжении поездки я буду рассказывать о своей родине: о быте, нравах, традициях и судьбе Абхазии, о легендах флоры и фауны Рицинского реликтового парка.

Вкусная страна

На берегу озера или в другом понравившемся вам месте мы устроим пикник: я возьму с собой горячий лаваш, домашний сыр, зелень и овощи, компот и чачу. По дороге вы также продегустируете и сможете купить абхазские мёд, сыр и вино. В финале экскурсии предлагаю пообедать в ресторане национальной кухни — с тостами и беседами о впечатлениях!

Дополнения по желанию

Экскурсию можно продлить и подняться выше в горы. Там вы увидите водопады Птичий клюв и Молочный, отдохнёте на чистейшем рицинском пляже Светланы Аллилуевой и вновь полюбуетесь неописуемыми видами с площадки «Гнездо Орлана» (1500 м над уровнем моря).

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспортные расходы включены
  • Экскурсию также можно начать в Гагре или Пицунде (в этом случае стоимость меньше на 1000 ₽)
  • Дополнительно оплачиваются обед (по желанию) и экологический сбор (взрослые — 1000 ₽; дети 6-12 лет — 500 ₽; дети до 6 лет — бесплатно)
  • Пикник и дегустации — это угощение от Абхазии! Доплата не нужна
  • Дополнительный время экскурсии оплачивается из расчета: + 2000 ₽ с чел. за час или 500 ₽ с чел., если вас 4-5 человек

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
  • Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
  • Дети до 14 лет — загранпаспорт
  • Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
  • Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Адлер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Астамур
Астамур — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 705 туристов
Приветствую, дорогие друзья!:) Меня зовут Астамур, можно просто Аста. Я гид по Абхазии. Люблю свою родину и с удовольствием покажу её вам! У меня высшее историческое образование, так что информации будет
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много. Занимаюсь любимым делом более 15 лет. Универсальный гид: провожу индивидуальные и групповые экскурсии. Первые всегда можно составлять по вашему желанию. Путешествовать мы с вами отправимся на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado. Моя цель — это ваша радость от незабываемых поездок и, конечно, огромное желание вернуться в Страну души!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
Наталья
Пишу отзыв за всех троих участниц. Мы второй раз заказываем экскурсию именно у Астамура. Поверьте, лучшего гида не найти. Грамотный, вежливый, очень предусмотрительный, внимательный и конечно с абхазким колоритом! Чего
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только стоит организованный им пикник- керамические чашечки для кофе, бокалы, посуда, ничего одноразового. Мы с подругами отмечали 8 марта и Астамур сделал наш день незабываемым. Уезжать не хотелось! Наталья Не важно куда, важно с кем! С Астамуром вам будет комфортно, интересно, весело, красиво и сыто! Елена Хочу сказать большое спасибо нашему гиду Астамуру. Благодаря ему провели незабываемый день в красивейших местах Абхазии. Он учел все наши пожелания. Классный, счастливый и очень красивый получился день. Обязательно приедем ещё в эту сказочную страну. И обязательно попросим Астамура показать нам места, где мы ещё не бывали.
Мария

Пишу отзыв за всех троих участниц. Мы второй раз заказываем экскурсию именно у Астамура. Поверьте, лучшего
Пишу отзыв за всех троих участниц. Мы второй раз заказываем экскурсию именно у Астамура. Поверьте, лучшего
Пишу отзыв за всех троих участниц. Мы второй раз заказываем экскурсию именно у Астамура. Поверьте, лучшего
Пишу отзыв за всех троих участниц. Мы второй раз заказываем экскурсию именно у Астамура. Поверьте, лучшего
Пишу отзыв за всех троих участниц. Мы второй раз заказываем экскурсию именно у Астамура. Поверьте, лучшего
Пишу отзыв за всех троих участниц. Мы второй раз заказываем экскурсию именно у Астамура. Поверьте, лучшего
Пишу отзыв за всех троих участниц. Мы второй раз заказываем экскурсию именно у Астамура. Поверьте, лучшего
Пишу отзыв за всех троих участниц. Мы второй раз заказываем экскурсию именно у Астамура. Поверьте, лучшего
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Е
Хочу сказать несколько слов об экскурсии по Абхазии с Астой 🤘🏼 Мы встретились прям у границы - я переживала, что могу заблудится, но Гид был со мной на связи с
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вечера накануне поездки - вовремя встретил и мы поехали в путешествие.
Проезжая побережье и горы Аста все рассказывал об истории страны, важных персонах, но без перегруза информации историческими данными. Для обычного человека язык и рассказ полностью понятен и прост👍🏻 далее мы останавливались в значимых локациях и Аста с удовольствием делал фотографии и видео.
По пути у нас был перекус и в конце дня ужин. Природа невероятная, виды потрясающие! В общем, я могу смело посоветовать всем сгонять на экскурсию с Астамуром! Очень лёгкий человек, никакого «пошлого налёта Кавказского мужчины» не было, все было деликатно и безумно интересно! 🙏🏼

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Е
Заказывала экскурсию самостоятельно, выбирала на основании соотношения цены и отзывов. Очень рада, что выбрала именно этого гида. Получила большое удовольствие от поездки, отдохнула и зарядилась положительными эмоциями. Рекомендую не бояться
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ехать в Абхазию. Это безопасно)) Астамур сочетает в себе эрудированность образованного человека и душевность абхазского народа. Приятный собеседник, открытый и позитивный. Внимательный к пожеланиям. Общение в течение дня один на один не утомило, он умеет находить золотую середину между заботой, необходимостью донести до клиента нужную информацию и навязчивостью. Очень понравился вид на озеро Рицу сверху!! Обязательно вернусь в Абхазию ещё.

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Мария
Это было комфортное, безопасное путешествие. Астамур был очень доброжелателен. Вся Абхазия - его дом и мы были его гостями. Мы увидели настоящее абхазское гостеприимство и дружелюбие ровно в тех рамках,
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которых нам было удобно и приятно. Было много интересных рассказов, изумительно красивых мест, наш гид был внимателен к младшим участникам экскурсии, вёл с ними беседу на равных. Пикник от Астамура это не просто перекус, а пиршество с красивой сервировкой, ритуалами и беседами. Порекомендую этого гида своим родителям.

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Ю
Добрый день всем любителям путешествий! Хочу поделиться своими впечатлениями об экскурсии с нашим гидом Астамуром. Экскурсия получилась действительно душевной! Мы побывали в красивейших местах Абхазии, много общались, узнали много интересного о стране. Создалось ощущение, что мы с нашим гидом давно и хорошо знакомы. А закончилась экскурсия чудесным пикником с вкусными закусками на берегу реки. Всем рекомендую!
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Елена
Название экскурсии в полной мере отображает суть. Прекрасно провели день в компании веселого и позитивного местного жителя, который очень любит свою страну и влюбляет в нее всех. Астамур показал нам красивейшие места, рассказал множество интересных историй о жизни и обычаях своего народа. Если вым предпочитаете не скучные факты из школьных учебников, а живое общение и впечатления, вам к Астамуру.
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Входит в следующие категории Сочи

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