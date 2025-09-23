В течение одного дня участники увидят такие знаковые места, как озеро Рица, Юпшарский каньон и Голубое озеро.
Посещение Новоафонского монастыря и водопадов Девичьи и Мужские слёзы позволит узнать больше о культуре и традициях региона.
Участники смогут попробовать местные вино и сыр, а также насладиться купанием в Чёрном море летом или сбором мандаринов зимой
6 причин купить эту экскурсию
- 🌍 Путешествие по знаковым местам Абхазии
- 🏞️ Уникальные природные объекты
- 🍷 Дегустация местных продуктов
- 🏛️ Исторические и культурные достопримечательности
- 🌊 Купание в Чёрном море летом
- 🍊 Сбор мандаринов зимой
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Гагра
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон
- Водопады Девичьи и Мужские слёзы
- Озеро Рица
- Новоафонский монастырь
- Новоафонский водопад
- Станция Псырцха
- Источник у храма Симона Канонита
Описание экскурсии
Гагра. Вы познакомитесь с историей курорта, увидите колоннаду, запечатлённую в фильме «Зимний вечер в Гаграх», ресторан «Гагрипш» — символ курорта и Приморский парк имени принца Ольденбургского.
Голубое озеро, которое могло бы зваться сапфирным. Даже в ненастную погоду оно не теряет своего уникального цвета.
Юпшарский каньон, по скальным карнизам которого гирляндами вьются вековые самшиты, мхи и плющ. Вы поймёте, почему каньон прозвали «Каменным мешком».
Водопады Девичьи и Мужские Слёзы, привлекающие внимание разноцветными лентами. Гид познакомит вас с местными традициями, после чего и вы сможете загадать желание.
Рица — сказочное озеро, окружённое величественными горами. Как цвет воды меняется в течение года? Кто любил бывать здесь и чем Рица заслужила титул легенды Кавказа? Ответим на все эти (и многие другие) вопросы!
Новый Афон. Вы посетите Новоафонский мужской монастырь, который был основан монахами из Греции (по понедельникам он закрыт). Затем оцените Ново-Афонский водопад, станцию Псырцха и источник у храма Симона Канонита.
Летом — вы искупаетесь в тёплом Чёрном море на заповедной территории города-курорта Пицунда.
В осеннее и зимнее время вас ждёт цитрусовый сад, где вы сделаете великолепные фото, своими руками сорвёте с дерева мандарины — и заберёте их домой.
Ну а весной будет возможность сфотографироваться на фоне цветущей глицинии, которая привлекает не только благоуханием, но и водопадом светло-сиреневых соцветий.
А ещё попробуете местные продукты на пасеке и сыроварне и продегустируете абхазское вино.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter
- В стоимость экскурсии включены дегустации вина, мёда и сыра, а также завтрак — московская плюшка и местный чай
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Въезд на территорию Рицинского реликтового национального парка: врослый — 700 ₽, детский до 12 лет — 200 ₽, дети до 7 лет бесплатно
- Обед — по меню
- Посещение Новоафонской пещеры: взрослые — 700 ₽, дети до 8 лет бесплатно (по желанию)
- Также за доплату и по согласованию с группой можно посетить село Лыхны, водопады Птичий клюв и Молочный, дачу Сталина
Пересечение границы
- Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо будет предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ (печать) или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности
- Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной
ежедневно в 06:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1600 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
10/10 гиду
ну а виды Абхазии это нечто, 100/100
Приятный был бонус - чай с булочкой 🌸