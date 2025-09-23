Мои заказы

Абхазия во всей красе: путешествие по знаковым местам

Погрузитесь в атмосферу Абхазии: от живописного озера Рица до исторического Новоафонского монастыря. Откройте для себя тайны Кавказа
Экскурсия по Абхазии подарит незабываемые впечатления.

В течение одного дня участники увидят такие знаковые места, как озеро Рица, Юпшарский каньон и Голубое озеро.

Посещение Новоафонского монастыря и водопадов Девичьи и Мужские слёзы позволит узнать больше о культуре и традициях региона.

Участники смогут попробовать местные вино и сыр, а также насладиться купанием в Чёрном море летом или сбором мандаринов зимой
6 причин купить эту экскурсию

  • 🌍 Путешествие по знаковым местам Абхазии
  • 🏞️ Уникальные природные объекты
  • 🍷 Дегустация местных продуктов
  • 🏛️ Исторические и культурные достопримечательности
  • 🌊 Купание в Чёрном море летом
  • 🍊 Сбор мандаринов зимой

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы идеально подходят для купания в Чёрном море и наслаждения тёплым климатом. Осенью и зимой экскурсия привлекает возможностью сбора мандаринов и наслаждения спокойствием природы. Каждый сезон дарит уникальные впечатления от посещения Абхазии.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00

Что можно увидеть

  • Гагра
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон
  • Водопады Девичьи и Мужские слёзы
  • Озеро Рица
  • Новоафонский монастырь
  • Новоафонский водопад
  • Станция Псырцха
  • Источник у храма Симона Канонита

Описание экскурсии

Гагра. Вы познакомитесь с историей курорта, увидите колоннаду, запечатлённую в фильме «Зимний вечер в Гаграх», ресторан «Гагрипш» — символ курорта и Приморский парк имени принца Ольденбургского.

Голубое озеро, которое могло бы зваться сапфирным. Даже в ненастную погоду оно не теряет своего уникального цвета.

Юпшарский каньон, по скальным карнизам которого гирляндами вьются вековые самшиты, мхи и плющ. Вы поймёте, почему каньон прозвали «Каменным мешком».

Водопады Девичьи и Мужские Слёзы, привлекающие внимание разноцветными лентами. Гид познакомит вас с местными традициями, после чего и вы сможете загадать желание.

Рица — сказочное озеро, окружённое величественными горами. Как цвет воды меняется в течение года? Кто любил бывать здесь и чем Рица заслужила титул легенды Кавказа? Ответим на все эти (и многие другие) вопросы!

Новый Афон. Вы посетите Новоафонский мужской монастырь, который был основан монахами из Греции (по понедельникам он закрыт). Затем оцените Ново-Афонский водопад, станцию Псырцха и источник у храма Симона Канонита.

Летом — вы искупаетесь в тёплом Чёрном море на заповедной территории города-курорта Пицунда.

В осеннее и зимнее время вас ждёт цитрусовый сад, где вы сделаете великолепные фото, своими руками сорвёте с дерева мандарины — и заберёте их домой.

Ну а весной будет возможность сфотографироваться на фоне цветущей глицинии, которая привлекает не только благоуханием, но и водопадом светло-сиреневых соцветий.

А ещё попробуете местные продукты на пасеке и сыроварне и продегустируете абхазское вино.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter
  • В стоимость экскурсии включены дегустации вина, мёда и сыра, а также завтрак — московская плюшка и местный чай
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Въезд на территорию Рицинского реликтового национального парка: врослый — 700 ₽, детский до 12 лет — 200 ₽, дети до 7 лет бесплатно
  • Обед — по меню
  • Посещение Новоафонской пещеры: взрослые — 700 ₽, дети до 8 лет бесплатно (по желанию)
  • Также за доплату и по согласованию с группой можно посетить село Лыхны, водопады Птичий клюв и Молочный, дачу Сталина

Пересечение границы

  • Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо будет предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ (печать) или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности
  • Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной

ежедневно в 06:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На вокзале
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 85 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина
Алина — Организатор в Сочи
Провела экскурсии для 360 туристов
Уже 15 лет мы с моей командой проводим увлекательные поездки в страну души — Абхазию. Мы организуем качественный и комфортный отдых, наполненный позитивной энергией, смыслами и тёплыми людьми. В нашей команде
только профессионалы своего дела: местные гиды, которые поведают вам о традициях, секретных тропах и всегда посоветуют, что посмотреть в туре. Наши водители и гиды проходят ежегодные аттестации, и всё это для того, чтобы наши туры проходили в безопасной и комфортной атмосфере, а информационное сопровождение было максимально достоверным и качественным.

Отзывы и рейтинг

Фотографии от путешественников

Д
Дарья
23 сен 2025
Мы провели прекрасный день в Абхазии. Было утомительно лично для меня, но все места интересны. Природа Абхазии прекрасна! Огромное спасибо нашему гиду Фатиме, интересно рассказывала, шутила и веселила всю группу. Отметила для себя места, куда хотелось бы вернуться
Н
Наталья
23 июн 2025
Экскурсия была на высоте 🔥
Екатерина
Екатерина
8 июн 2025
Огромное спасибо нашему экскурсоводу Азамату, это было незабываемое путешествие. У него такая интересная подача материала и ты внимательно слушаешь. Также водитель высший пилотаж. Вообще ребята очень отзывчивые и добрые. Ну и об Абхазии буквально пару слов. Это потрясающая, красивая страна, однозначно. Со своей историей и культурой. Настоятельно советую посетить ее хотя-бы раз.
Огромное спасибо нашему экскурсоводу Азамату, это было незабываемое путешествие. У него такая интересная подача материала и ты внимательно слушаешь. Также водитель высший пилотаж. Вообще ребята очень отзывчивые и добрые. Ну и об Абхазии буквально пару слов. Это потрясающая, красивая страна, однозначно. Со своей историей и культурой. Настоятельно советую посетить ее хотя-бы раз.
Д
Дарья
6 июн 2025
Поездка нам очень понравилась,были впервые в Абхазии. Гид Ханифа очень интересно рассказывает, владеет информацией,на все вопросы отвечает, много нового узнали об обычаях, свадьбах и тд. Посещали голубое озеро, рядом там же прокатились на тарзанке над бурлящей рекой, красивейший молочный водопад очень впечатлил, а озеро Рица очаровало своим спокойствием и красотой. Мы остались очень довольны экскурсией, рекомендую для посещения.
М
Максим
1 июн 2025
В общем экскурсия хорошая. Но есть навязчивые дегустационные моменты с последующей продажей продукции; вино, сыр, мёд. На оз. Рица обеды дорогие.
М
Марина
28 мая 2025
Поездка очень понравилась. Получила массу впечатлений! Экскурсовод Азамат замечательный рассказчик, познакомил нас с историей Абхазии, обычаями народа, историческими и природными достопримечательностями. На маршруте было достаточно времени, чтобы рассмотреть всё внимательно и пофотографировать.
Е
Елизавета
25 мая 2025
Не купила дополнительные экскурсии, стояла ждала пока группа приедет оттуда, это было неудобно и неловко
Н
Настя
24 мая 2025
Экскурсия очень интересная, но самое лучшее, что было в экскурсии - это гид Азамат. Очень собранный, воспитанный, отзывчивый, доброжелательный. Обладает огромными знаниями, рассказывает очень интересно, структурно, не скачет с мысли на мысль, воспринимается речь очень хорошо.
10/10 гиду
ну а виды Абхазии это нечто, 100/100
Екатерина
Екатерина
23 мая 2025
Шикарная экскурсия. Все продумано. Самый лучший в мире гид Азамат. Внимательный, знающий свой регион, интересно рассказывает. Аккуратный водитель Беслан. Очень понравилось в прездке с ними. Рекомендую.
Светлана
Светлана
19 мая 2025
У нас был гид Беслан, очень повезло с ним. Хорошо знает историю, интересно рассказывает с шутками, примерами, слушать одно удовольствие, экскурсией остались довольны. Всё было организовано на высоком уровне. Рекомендую
Дарья
Дарья
18 мая 2025
Спасибо за такую активную, интересную экскурсию!) Даже дождливая погода, не помешала наслаждаться красотой Абхазии🤍🌴 всегда хочется на таких экскурсиях больше времени, насладиться всем☺️
Приятный был бонус - чай с булочкой 🌸
Спасибо за такую активную, интересную экскурсию!) Даже дождливая погода, не помешала наслаждаться красотой Абхазии🤍🌴 всегда хочется на таких экскурсиях больше времени, насладиться всем☺️
Приятный был бонус - чай с булочкой 🌸
Игорь
Игорь
11 мая 2025
Все очень понравилось. Экскурсия хорошо продумана. Правда две последние локации немного утомили. Пришлось оба раза ждать по пол часа и часу, чтобы ехать дальше.
Все очень понравилось. Экскурсия хорошо продумана. Правда две последние локации немного утомили. Пришлось оба раза ждать по пол часа и часу, чтобы ехать дальше.
Zuleiha
Zuleiha
9 мая 2025
Экскурсия очень понравилась 👍🏻 Абхазия прекрасна 😍 Экскурсовод Санда не только интересно обо всем рассказывала, начиная от истории страны и заканчивая обычаями абхазцев, но и очаровала нас всех своей положительной энергетикой и искренней доброжелательностью 💐
Экскурсия очень понравилась 👍🏻 Абхазия прекрасна 😍 Экскурсовод Санда не только интересно обо всем рассказывала, начиная от истории страны и заканчивая обычаями абхазцев, но и очаровала нас всех своей положительной энергетикой и искренней доброжелательностью 💐
Ф
Фатима
5 мая 2025
Очень интересный и красивый тур! Спасибо большое гиду Санде и водителю нашему. . Желаю Вам процветанию, Абхазия прекрасна.. и очень неприятно читать и слышать комментарии, где пишут про -зачем нам
дегустации… А что Вы хотите увидеть в аграрной стране? люди показывают и делятся с вами всем тем, что могут показать, то, что у них есть. . если нет там древних замков, городов как в Италии, Турции- что вам еще должны показать?? при этом большинство из вас негодующих почему-то в Турциях водителю и гиду можете оставить чаевые, а в Абхазии даже мысли такой у вас не возникает… хотя ребята очень грамотные, вежливые и стараются изо всех сил показать все красоты края.. Обязательно приеду еще не раз в Абхазию и всем рекомендую!!

Очень интересный и красивый тур! Спасибо большое гиду Санде и водителю нашему. . Желаю Вам процветанию, Абхазия прекрасна.. и очень неприятно читать и слышать комментарии, где пишут про -зачем нам
Е
Екатерина
4 мая 2025
Все прошло интересно и организовано.

