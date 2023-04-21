Аренда гидроцикла вместе с катером. Катание на гидроцикле в открытом море своей кампанией

Аренда гидроцикла вместе с катером

Описание
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Аренда гидроцикла вместе с катером. Катание на гидроцикле в открытом море своей кампанией
Аренда гидроцикла вместе с катером. Катание на гидроцикле в открытом море своей кампанией
Аренда гидроцикла вместе с катером. Катание на гидроцикле в открытом море своей кампанией
Аренда гидроцикла вместе с катером. Катание на гидроцикле в открытом море своей кампанией
Аренда гидроцикла вместе с катером. Катание на гидроцикле в открытом море своей кампанией
Аренда гидроцикла вместе с катером. Катание на гидроцикле в открытом море своей кампанией
Аренда гидроцикла вместе с катером. Катание на гидроцикле в открытом море своей кампанией
Ближайшие даты:
21
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Аренда гидроцикла вместе с катером

Катание на гидроцикле в открытом море своей кампанией 1 час 25000. Выходим в море на катере+гидроцикл. Вы можете устроить праздник с пикником, музыкой,алкоголем,большой кампанией до 11 человек,что очень выгодно,сравните сколько стоит покататься на гидроцикле на пляжах Сочи за 3 минуты

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Порт Сочи ул. Несербская 3
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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