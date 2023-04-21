Аренда гидроцикла вместе с катером
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Аренда гидроцикла вместе с катеромКатание на гидроцикле в открытом море своей кампанией 1 час 25000. Выходим в море на катере+гидроцикл. Вы можете устроить праздник с пикником, музыкой,алкоголем,большой кампанией до 11 человек,что очень выгодно,сравните сколько стоит покататься на гидроцикле на пляжах Сочи за 3 минуты
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Порт Сочи ул. Несербская 3
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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