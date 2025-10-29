В Валерия

Всё было организовано на высшем уровне, но главное — это наш капитан! читать дальше Это не просто специалист, который виртуозно управляет судном, но и невероятно интересный, позитивный человек.

Атмосфера на борту была настолько дружеской и расслабленной, что время пролетело незаметно. Это не просто аренда лодки, это полноценный отдых для души.

Спасибо за суперский опыт!

Обязательно повторим и будем рекомендовать вас всем друзьям! Хочется поделиться восторгом от нашей прогулки! Мы арендовали парусную лодку и получили именно тот идеальный день, о котором мечтали.Всё было организовано на высшем уровне, но главное — это наш капитан!

О Ольга

А Анна

Море было просто классное: чистое, теплое, идеальное для купания. Сама яхта – прекрасная, очень комфортная🤍

У меня море читать дальше эмоций! Я невероятно счастлива и довольна – давно я так чудесно не отдыхала, не расслаблялась и не купалась. Это был один из лучших моментов этого лета!

Отдельное и большое спасибо Егору, за его невероятное терпение и доброжелательность по отношению к нам и нашим малышам. Это было очень ценно! 🫰🏻

Всё прошло просто замечательно, на высшем уровне! Это было самое классное и прекрасное приключение! 🚤

Еще раз от всей души спасибо вам большое за незабываемые впечатления! Желаем вам успехов и прекрасных гостей! 🤗❤️ Хочу выразить вам ОГРОМНУЮ благодарность за нашу прогулку! Я пребываю в полном восторге! 😍Море было просто классное: чистое, теплое, идеальное для купания. Сама яхта – прекрасная, очень комфортная🤍У меня море

К Ксения Все очень здорово, спасибо огромное. Впечатления грандиозные, капитан тоже молодец!

Ю Юлия Нам все понравилось! Супер, дети в восторге. Очень интересная экскурсия, дети слушали с удовольствием) погода нам не помеха была, и дельфинов много приплыло на обратном пути)

И Ирина Все прошло чудесно! Погода и яхта шикарные, гости очень довольны. Спасибо вам большое!

Г Галина Были на прогулке, все отлично. Обязательно воспользуемся вашими услугами еще!) Спасибо за организацию и прогулку

А Антон Всё очень понравилось. Организаторы пунктуальны - быстро связались и держали контакт по всем вопросам. Яхта чистая, новая и быстрая, капитан настоящий профессионал. Получилось увидеть дельфинов, и посмотрели на прекрасный Адлер и горы с моря. Капитан разрешил выйти на нос яхты и сделать прекрасные фотографии на закате. Очень рекомендую.

А Аня Благодарим Вас за такую возможность увидеть и почувствовать всю мощь и красоту моря. Я в восторге!!!

Н Наталья Спасибо большое за доставленное удовольствие на морской прогулке! Капитан Олег очень интересно рассказал про яхту, поднял паруса и рассказал о них, дельфины отдельное удовольствие) и про разновидности дельфинов тоже рассказал наш капитан

С Светлана Хотела поблагодарить вас за такой шикарный трип, нам все очень понравилось! Красивая яхта, очень приятный капитан, музыка, мы с дочкой силеои на палубе, просто в восторге! Я получила все эмоции, которые хотела, жаль, что видели только маленького дельфинчика и далеко, и жаль, что мало времени. мне надо на все день!! Хочу на регату теперь! В море!))

К Ксения Все прошла замечательно! Прекрасная прогулка в одиночестве на прекрасном катере ❤️ это было незабываемо, еще и дельфинов посмотрела) в следующий раз буду брать прогулку больше по времени) Спасибо огромное капитану Владиславу, жизнерадостный и позитивный