Вас ждет морская прогулка в Адлере на моторной яхте с обзорным видом на город и Олимпийский парк.
Вы успеете полюбоваться пейзажами Кавказских гор, если улыбнется удача — увидите дельфинов, а если пожелаете, то еще встретите красивый закат. Также вы сможете искупаться в море и устроить себе праздник на борту!
Описание водной прогулкиМорская прогулка с возможностью увидеть дельфинов На моторной яхте мы выйдем из Имеретинского порта в открытое море с опытным капитаном в группе не более 7 гостей. На борту вас будет ждать все необходимое для комфортного отдыха. Программу вы обсудите с капитаном. Купаться или отправиться в погоню за дельфинами, устроить праздник или любоваться пейзажами Олимпийского парка и кавказских гор, а может встретить самый красивый закат? Все будет ровно так, как захотите вы сами. Важная информация: Если вам необходим трансфер от станции «Олимпийская деревня», сообщите об этом организатору прогулки после бронирования
7 дней в неделю с 06:00 до 22:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Аренда яхты
- Опытный капитан
- Трансфер от станции «Олимпийская деревня»
Что не входит в цену
- Питание
Место начала и завершения?
Морской бульвар, 1 (причал №3)
Когда и сколько длится?
Когда: 7 дней в неделю с 06:00 до 22:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Если вам необходим трансфер от станции «Олимпийская деревня»
- Сообщите об этом организатору прогулки после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валерия
29 окт 2025
Хочется поделиться восторгом от нашей прогулки! Мы арендовали парусную лодку и получили именно тот идеальный день, о котором мечтали.
Всё было организовано на высшем уровне, но главное — это наш капитан!
О
Ольга
18 авг 2025
А
Анна
6 авг 2025
Хочу выразить вам ОГРОМНУЮ благодарность за нашу прогулку! Я пребываю в полном восторге! 😍
Море было просто классное: чистое, теплое, идеальное для купания. Сама яхта – прекрасная, очень комфортная🤍
У меня море
К
Ксения
1 июн 2025
Все очень здорово, спасибо огромное. Впечатления грандиозные, капитан тоже молодец!
Ю
Юлия
26 мая 2025
Нам все понравилось! Супер, дети в восторге. Очень интересная экскурсия, дети слушали с удовольствием) погода нам не помеха была, и дельфинов много приплыло на обратном пути)
И
Ирина
20 мая 2025
Все прошло чудесно! Погода и яхта шикарные, гости очень довольны. Спасибо вам большое!
Г
Галина
7 мая 2025
Были на прогулке, все отлично. Обязательно воспользуемся вашими услугами еще!) Спасибо за организацию и прогулку
А
Антон
6 мая 2025
Всё очень понравилось. Организаторы пунктуальны - быстро связались и держали контакт по всем вопросам. Яхта чистая, новая и быстрая, капитан настоящий профессионал. Получилось увидеть дельфинов, и посмотрели на прекрасный Адлер и горы с моря. Капитан разрешил выйти на нос яхты и сделать прекрасные фотографии на закате. Очень рекомендую.
A
Anton
6 мая 2025
А
Аня
3 мая 2025
Благодарим Вас за такую возможность увидеть и почувствовать всю мощь и красоту моря. Я в восторге!!!
Н
Наталья
28 апр 2025
Спасибо большое за доставленное удовольствие на морской прогулке! Капитан Олег очень интересно рассказал про яхту, поднял паруса и рассказал о них, дельфины отдельное удовольствие) и про разновидности дельфинов тоже рассказал наш капитан
С
Светлана
24 апр 2025
Хотела поблагодарить вас за такой шикарный трип, нам все очень понравилось! Красивая яхта, очень приятный капитан, музыка, мы с дочкой силеои на палубе, просто в восторге! Я получила все эмоции, которые хотела, жаль, что видели только маленького дельфинчика и далеко, и жаль, что мало времени. мне надо на все день!! Хочу на регату теперь! В море!))
К
Ксения
18 апр 2025
Все прошла замечательно! Прекрасная прогулка в одиночестве на прекрасном катере ❤️ это было незабываемо, еще и дельфинов посмотрела) в следующий раз буду брать прогулку больше по времени) Спасибо огромное капитану Владиславу, жизнерадостный и позитивный
М
Мария
15 апр 2025
Ежегодно катаемся и берем прогулки у этой фирмы! Европейский уровень, душевные моряки, опытный персонал, все для людей, всегда тепло, комфортно, дух захватывает, когда путешествуешь и плывут дельфины! Мы в восторге с семьей!!
