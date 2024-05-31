Добро пожаловать на борт! Парусная яхта станет вашим плавучим домом. Здесь можно провести романтический вечер, устроить фотосессию или просто отдохнуть в открытом море. На борту есть всё необходимое: две каюты,

кухня, душ и туалет. Профессиональный капитан и матрос позаботятся о вашем комфорте. Программа прогулки разнообразна: от рыбалки до индивидуальных занятий по яхтингу. Максимальная вместимость - 7 человек, спальных мест - 6. Удобства и возможности на борту обеспечат незабываемый отдых

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для аренды яхты - с июня по сентябрь. В это время море наиболее комфортно для купания и отдыха, а погода способствует проведению фотосессий и мероприятий на открытом воздухе.

Сейчас август — это идеальное время.