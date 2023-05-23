Добро пожаловать на борт! Наша яхта — настоящий плавучий дом под парусом. В вашем распоряжении будет всё, чтобы провести время не только весело или романтично, но и комфортно. А программа может быть любой: уплыть в открытое море, покупаться, порыбачить, устроить фотосессию, гидромассаж или даже пройти тренировку по яхтингу вместе с нашим инструктором.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

⛵ Предлагаем вам арендовать нашу парусную яхту и заняться чем-нибудь интересным. Вариантов — море;)

Устроить завтрак, обед или ужин на воде

Организовать фотосессию

Отметить праздник

Уплыть от всех подальше и искупаться в море (а может быть, и увидеть дельфинов)

Порыбачить

Насладиться гидромассажем (нужно согласовать заранее с капитаном)

Устроить индивидуальное практическое занятие с инструктором по яхтингу

🚿 С вами будут наши профессиональные матрос и капитан. На борту есть две каюты для размещения и кают-компания, тёплый душ и туалет, кухня, холодильник и духовой шкаф. Спальных мест достаточно для 6 человек, а общая вместимость — 7 человек.

ℹ️ Технические характеристики: яхта ELAN E3, двигатель мощностью 45 л/с, что позволяет развивать скорость до 35 км/ч. Длина — 10 м, ширина — 3,5 м.

Организационные детали