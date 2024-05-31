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Только вы и море: аренда парусной яхты

Добро пожаловать на яхту! Насладитесь морем, фотосессией, рыбалкой или гидромассажем. Проведите время комфортно и незабываемо
Добро пожаловать на борт! Парусная яхта станет вашим плавучим домом. Здесь можно провести романтический вечер, устроить фотосессию или просто отдохнуть в открытом море. На борту есть всё необходимое: две каюты,
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кухня, душ и туалет. Профессиональный капитан и матрос позаботятся о вашем комфорте. Программа прогулки разнообразна: от рыбалки до индивидуальных занятий по яхтингу. Максимальная вместимость - 7 человек, спальных мест - 6. Удобства и возможности на борту обеспечат незабываемый отдых

5
6 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • ⛵ Индивидуальная аренда яхты
  • 📸 Возможность фотосессии
  • 🎣 Рыбалка в открытом море
  • 💆 Гидромассаж на борту
  • 🏖️ Купание в море
  • 🛥️ Обучение яхтингу

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для аренды яхты - с июня по сентябрь. В это время море наиболее комфортно для купания и отдыха, а погода способствует проведению фотосессий и мероприятий на открытом воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Только вы и море: аренда парусной яхты
Только вы и море: аренда парусной яхты
Только вы и море: аренда парусной яхты

Что можно увидеть

  • Дельфины

Описание экскурсии

⛵ Предлагаем вам арендовать нашу парусную яхту и заняться чем-нибудь интересным. Вариантов — море;)

  • Устроить завтрак, обед или ужин на воде
  • Организовать фотосессию
  • Отметить праздник
  • Уплыть от всех подальше и искупаться в море (а может быть, и увидеть дельфинов)
  • Порыбачить
  • Насладиться гидромассажем (нужно согласовать заранее с капитаном)
  • Устроить индивидуальное практическое занятие с инструктором по яхтингу

🚿 С вами будут наши профессиональные матрос и капитан. На борту есть две каюты для размещения и кают-компания, тёплый душ и туалет, кухня, холодильник и духовой шкаф. Спальных мест достаточно для 6 человек, а общая вместимость — 7 человек.

ℹ️ Технические характеристики: яхта ELAN E3, двигатель мощностью 45 л/с, что позволяет развивать скорость до 35 км/ч. Длина — 10 м, ширина — 3,5 м.

Организационные детали

  • Вы можете пронести на борт любую еду и напитки, кроме красных (вино, гранатовый сок и т. д.)
  • Информация для тех, кто проходит обучение по яхтингу: если вы хотите отучиться на капитана, то экзамены в Сочи вы можете сдавать именно на нашей яхте с фиксированием пройденных миль в логбук. Детали уточняйте в переписке.
  • Стоимость аренды указана за час, если вы планируете взять персональные занятия, то их стоимость — 1000 руб. /чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Центральный стадион в Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 223 туристов
Всем привет. Меня зовут Дмитрий, я представляю дружную команду в городе-курорте Сочи. Ждём вас на наших экскурсиях!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Ольга
Отличная прогулка, отличная погода, спасибо Дмитрию за организацию, посоветовал классного фотографа нам, увидели дельфина, порыбачили, мы очень довольны, всем рекомендую. Паруса-отдельная любовь ❤️
Отличная прогулка, отличная погода, спасибо Дмитрию за организацию, посоветовал классного фотографа нам, увидели дельфина, порыбачили, мы
Отличная прогулка, отличная погода, спасибо Дмитрию за организацию, посоветовал классного фотографа нам, увидели дельфина, порыбачили, мы
Отличная прогулка, отличная погода, спасибо Дмитрию за организацию, посоветовал классного фотографа нам, увидели дельфина, порыбачили, мы
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Светлана
Прекрасный закат с парусами и морским купанием. Весело и непринуждённо
Прекрасный закат с парусами и морским купанием. Весело и непринуждённо
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Алла
Я заказала экскурсию с уроком по яхтингу. Мой уровень в яхтинге нулевой, поэтому было сложновато схватывать на лету морскую терминологию. Мы ставили стаксель, учились наполнять паруса, травили и выбирали шкоты,
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ставили руль на ветер и руль под ветер. В общем, развлекались вполне активно. двух часов на вводный курс этого искусства нам вполне хватило. Успели даже искупаться и поболтать о великих мореплавателях. Рекомендую. Впечатление осталось хорошее. Капитан увлечен своим делом, служил на флоте, с таким хоть завтра в кругосветку.

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Е
Спасибо большое за организацию, все было на уровне, яхта была именно та, которую и обещали. Капитан интересно и подробно все рассказывал.
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н
супер! Дмитрий всегда идет навстречу, помогает и вообще круто провели время
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Дмитрий
Всё было великолепно, ты, яхта и море. Мерская суета осталась на берегу.
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