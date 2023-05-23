Устроить активный отдых, праздник или релакс на борту частного судна
Добро пожаловать на борт! Наша яхта — настоящий плавучий дом под парусом.
В вашем распоряжении будет всё, чтобы провести время не только весело или романтично, но и комфортно.
А программа может быть любой: уплыть в открытое море, покупаться, порыбачить, устроить фотосессию, гидромассаж или даже пройти тренировку по яхтингу вместе с нашим инструктором.
В вашем распоряжении будет всё, чтобы провести время не только весело или романтично, но и комфортно.
А программа может быть любой: уплыть в открытое море, покупаться, порыбачить, устроить фотосессию, гидромассаж или даже пройти тренировку по яхтингу вместе с нашим инструктором.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
⛵ Предлагаем вам арендовать нашу парусную яхту и заняться чем-нибудь интересным. Вариантов — море;)
- Устроить завтрак, обед или ужин на воде
- Организовать фотосессию
- Отметить праздник
- Уплыть от всех подальше и искупаться в море (а может быть, и увидеть дельфинов)
- Порыбачить
- Насладиться гидромассажем (нужно согласовать заранее с капитаном)
- Устроить индивидуальное практическое занятие с инструктором по яхтингу
🚿 С вами будут наши профессиональные матрос и капитан. На борту есть две каюты для размещения и кают-компания, тёплый душ и туалет, кухня, холодильник и духовой шкаф. Спальных мест достаточно для 6 человек, а общая вместимость — 7 человек.
ℹ️ Технические характеристики: яхта ELAN E3, двигатель мощностью 45 л/с, что позволяет развивать скорость до 35 км/ч. Длина — 10 м, ширина — 3,5 м.
Организационные детали
- Вы можете пронести на борт любую еду и напитки, кроме красных (вино, гранатовый сок и т. д.)
- Информация для тех, кто проходит обучение по яхтингу: если вы хотите отучиться на капитана, то экзамены в Сочи вы можете сдавать именно на нашей яхте с фиксированием пройденных миль в логбук. Детали уточняйте в переписке.
- Стоимость аренды указана за час, если вы планируете взять персональные занятия, то их стоимость — 1000 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Центральном Морском порту Сочи
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Сочи
Всем привет. Меня зовут Дмитрий, я представляю дружную команду в городе-курорте Сочи. Ждём вас на наших морских прогулках!Задать вопрос
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