Добро пожаловать на борт! Парусная яхта станет вашим плавучим домом. Здесь можно провести романтический вечер, устроить фотосессию или просто отдохнуть в открытом море. На борту есть всё необходимое: две каюты,
6 причин купить эту экскурсию
- ⛵ Индивидуальная аренда яхты
- 📸 Возможность фотосессии
- 🎣 Рыбалка в открытом море
- 💆 Гидромассаж на борту
- 🏖️ Купание в море
- 🛥️ Обучение яхтингу
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для аренды яхты - с июня по сентябрь. В это время море наиболее комфортно для купания и отдыха, а погода способствует проведению фотосессий и мероприятий на открытом воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Дельфины
Описание экскурсии
⛵ Предлагаем вам арендовать нашу парусную яхту и заняться чем-нибудь интересным. Вариантов — море;)
- Устроить завтрак, обед или ужин на воде
- Организовать фотосессию
- Отметить праздник
- Уплыть от всех подальше и искупаться в море (а может быть, и увидеть дельфинов)
- Порыбачить
- Насладиться гидромассажем (нужно согласовать заранее с капитаном)
- Устроить индивидуальное практическое занятие с инструктором по яхтингу
🚿 С вами будут наши профессиональные матрос и капитан. На борту есть две каюты для размещения и кают-компания, тёплый душ и туалет, кухня, холодильник и духовой шкаф. Спальных мест достаточно для 6 человек, а общая вместимость — 7 человек.
ℹ️ Технические характеристики: яхта ELAN E3, двигатель мощностью 45 л/с, что позволяет развивать скорость до 35 км/ч. Длина — 10 м, ширина — 3,5 м.
Организационные детали
- Вы можете пронести на борт любую еду и напитки, кроме красных (вино, гранатовый сок и т. д.)
- Информация для тех, кто проходит обучение по яхтингу: если вы хотите отучиться на капитана, то экзамены в Сочи вы можете сдавать именно на нашей яхте с фиксированием пройденных миль в логбук. Детали уточняйте в переписке.
- Стоимость аренды указана за час, если вы планируете взять персональные занятия, то их стоимость — 1000 руб. /чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Центральный стадион в Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 223 туристов
Всем привет. Меня зовут Дмитрий, я представляю дружную команду в городе-курорте Сочи. Ждём вас на наших экскурсиях!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличная прогулка, отличная погода, спасибо Дмитрию за организацию, посоветовал классного фотографа нам, увидели дельфина, порыбачили, мы очень довольны, всем рекомендую. Паруса-отдельная любовь ❤️
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Прекрасный закат с парусами и морским купанием. Весело и непринуждённо
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Я заказала экскурсию с уроком по яхтингу. Мой уровень в яхтинге нулевой, поэтому было сложновато схватывать на лету морскую терминологию. Мы ставили стаксель, учились наполнять паруса, травили и выбирали шкоты,
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Е
Спасибо большое за организацию, все было на уровне, яхта была именно та, которую и обещали. Капитан интересно и подробно все рассказывал.
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н
супер! Дмитрий всегда идет навстречу, помогает и вообще круто провели время
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Всё было великолепно, ты, яхта и море. Мерская суета осталась на берегу.
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