в среду, пятницу и субботу в 17:00

Белоснежный парус, шум моря, ветер в волосах — это прогулка для любителей романтики и приключений! Вы искупаетесь и понежитесь под лучами солнца, поймете, что такое «массаж по-пиратски», и, возможно, встретите дельфинов. А при желании даже встанете за штурвал и попробуете себя в роли капитана.
Описание экскурсии
В порту вас встретит наш капитан и уже готовая к отплытию яхта. На борту будет до 11 человек — места хватит всем. В этом мини-приключении для вас:
- Панорамы Сочи: город предстанет с нового ракурса.
- Купание и солнечные ванны, а еще «массаж по-пиратски».
- Дельфины: весной, когда начинается миграция, мы встречаем их почти на каждом выходе в море — они часто подплывают очень близко к борту.
- Новый опыт: под руководством опытного капитана вы можете встать за штурвал и поуправлять яхтой.
Организационные детали
- Прогулка проходит на яхте в группе. На борту с вами будет капитан (сопровождение гида не предполагается)
- Время выхода судна корректируется ежедневно за день до прогулки
- Всего по детским билетам на борту может находиться один ребёнок до 3-х лет или два до 10 лет включительно. Если все детские билеты уже забронированы, то далее за ребенка любого возраста оплачивается полная стоимость. Прежде, чем вносить предоплату за заказ с детским билетом, уточните, есть ли свободные детские места: в Имеретинском порту детских билетов нет
- До порта вам необходимо добраться самостоятельно
- Море не всегда ждет гостей — случается и шторм. Тогда мы переносим прогулку или возвращаем деньги. Также возможны отмены из-за непредвиденных обстоятельств (приезда важных персон). В непогожие дни пишите в личные сообщения — мы сообщим о наборе группы и разрешении на выход в море
- Если вы хотите начать прогулку в другое время, свяжитесь с нами заранее (за 3 дня и раньше) и мы предложим вам возможные варианты
- С собой возьмите купальные костюмы, солнцезащитные очки и полотенце; в холодное время плед вам выдаст капитан
- Из-за нестабильной связи просим вас позвонить нам сразу после заказа. Наш номер указан в вашем билете.
ежедневно в 19:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В порту Сочи, Адлера, Кудепсты
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 19:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 987 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Игорь, я представляю команду профессиональных гидов в Сочи. Мы проводим экскурсии, морские прогулки и творческие мастер-классы. Ждём вас!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Все было просто замечательно 😍 Мы послушали очень интересные истории и факты о море и городе, искупались, побывали у штурвала, а так же сделали красивые фотографии. Мы остались довольны, вернемся еще раз 😊
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Прогулка под парусом понравилась, очень красивый вид открывается вечером! Благодарю!
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Спасибо большое Марине за подробные разъяснения и внесения корректировок, забрали от ближайшей к дому остановки, все четко и своевременно, капитан интересовался все ли хорошо, вёл комфортно и безопасно, нам с дочкой понравилось, спасибо ❤️
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М
Приятная компания, красивейший закат, уютная яхта ❤️ Но обратите внимание, что в нашем случае это был катамаран-яхта, с отсутствием стационарных сидячих мест (были мешки и возможность сидеть на сетке).
+2
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А
Отличная прогулка под закат. Прекрасный капитан, открытое море и парус в свете заката. Мы довольны. Ещё и купаться разрешили)
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Е
Как таковой экскурсии по Сочи и чего-то познавательного на нашем выходе в море не было. Но мы и не за этим брали экскурсию на закате! Нашей задачей было увидеть, как
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