в среду, пятницу и субботу в 17:00

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Под парусом - в открытое море

Полюбоваться городом с воды, насладиться плеском волн и, если повезет, встретить дельфинов
Белоснежный парус, шум моря, ветер в волосах — это прогулка для любителей романтики и приключений! Вы искупаетесь и понежитесь под лучами солнца, поймете, что такое «массаж по-пиратски», и, возможно, встретите дельфинов. А при желании даже встанете за штурвал и попробуете себя в роли капитана.
5
13 отзывов
Под парусом - в открытое море
Под парусом - в открытое море
Под парусом - в открытое море

Описание экскурсии

В порту вас встретит наш капитан и уже готовая к отплытию яхта. На борту будет до 11 человек — места хватит всем. В этом мини-приключении для вас:

  • Панорамы Сочи: город предстанет с нового ракурса.
  • Купание и солнечные ванны, а еще «массаж по-пиратски».
  • Дельфины: весной, когда начинается миграция, мы встречаем их почти на каждом выходе в море — они часто подплывают очень близко к борту.
  • Новый опыт: под руководством опытного капитана вы можете встать за штурвал и поуправлять яхтой.

Организационные детали

  • Прогулка проходит на яхте в группе. На борту с вами будет капитан (сопровождение гида не предполагается)
  • Время выхода судна корректируется ежедневно за день до прогулки
  • Всего по детским билетам на борту может находиться один ребёнок до 3-х лет или два до 10 лет включительно. Если все детские билеты уже забронированы, то далее за ребенка любого возраста оплачивается полная стоимость. Прежде, чем вносить предоплату за заказ с детским билетом, уточните, есть ли свободные детские места: в Имеретинском порту детских билетов нет
  • До порта вам необходимо добраться самостоятельно
  • Море не всегда ждет гостей — случается и шторм. Тогда мы переносим прогулку или возвращаем деньги. Также возможны отмены из-за непредвиденных обстоятельств (приезда важных персон). В непогожие дни пишите в личные сообщения — мы сообщим о наборе группы и разрешении на выход в море
  • Если вы хотите начать прогулку в другое время, свяжитесь с нами заранее (за 3 дня и раньше) и мы предложим вам возможные варианты
  • С собой возьмите купальные костюмы, солнцезащитные очки и полотенце; в холодное время плед вам выдаст капитан
  • Из-за нестабильной связи просим вас позвонить нам сразу после заказа. Наш номер указан в вашем билете.

ежедневно в 19:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В порту Сочи, Адлера, Кудепсты
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 19:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь
Игорь — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 987 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Игорь, я представляю команду профессиональных гидов в Сочи. Мы проводим экскурсии, морские прогулки и творческие мастер-классы. Ждём вас!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
2
1
Е
Все было просто замечательно 😍 Мы послушали очень интересные истории и факты о море и городе, искупались, побывали у штурвала, а так же сделали красивые фотографии. Мы остались довольны, вернемся еще раз 😊
Все было просто замечательно 😍 Мы послушали очень интересные истории и факты о море и городе,
Все было просто замечательно 😍 Мы послушали очень интересные истории и факты о море и городе,
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Альбина
Прогулка под парусом понравилась, очень красивый вид открывается вечером! Благодарю!
Прогулка под парусом понравилась, очень красивый вид открывается вечером! Благодарю!
Прогулка под парусом понравилась, очень красивый вид открывается вечером! Благодарю!
Прогулка под парусом понравилась, очень красивый вид открывается вечером! Благодарю!
Прогулка под парусом понравилась, очень красивый вид открывается вечером! Благодарю!
Прогулка под парусом понравилась, очень красивый вид открывается вечером! Благодарю!
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Ольга
Спасибо большое Марине за подробные разъяснения и внесения корректировок, забрали от ближайшей к дому остановки, все четко и своевременно, капитан интересовался все ли хорошо, вёл комфортно и безопасно, нам с дочкой понравилось, спасибо ❤️
Спасибо большое Марине за подробные разъяснения и внесения корректировок, забрали от ближайшей к дому остановки, все
Спасибо большое Марине за подробные разъяснения и внесения корректировок, забрали от ближайшей к дому остановки, все
Спасибо большое Марине за подробные разъяснения и внесения корректировок, забрали от ближайшей к дому остановки, все
Спасибо большое Марине за подробные разъяснения и внесения корректировок, забрали от ближайшей к дому остановки, все
Спасибо большое Марине за подробные разъяснения и внесения корректировок, забрали от ближайшей к дому остановки, все
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М
Приятная компания, красивейший закат, уютная яхта ❤️ Но обратите внимание, что в нашем случае это был катамаран-яхта, с отсутствием стационарных сидячих мест (были мешки и возможность сидеть на сетке).
Приятная компания, красивейший закат, уютная яхта ❤️ Но обратите внимание, что в нашем случае это был
Приятная компания, красивейший закат, уютная яхта ❤️ Но обратите внимание, что в нашем случае это был
Приятная компания, красивейший закат, уютная яхта ❤️ Но обратите внимание, что в нашем случае это был
Приятная компания, красивейший закат, уютная яхта ❤️ Но обратите внимание, что в нашем случае это был
Приятная компания, красивейший закат, уютная яхта ❤️ Но обратите внимание, что в нашем случае это был
Приятная компания, красивейший закат, уютная яхта ❤️ Но обратите внимание, что в нашем случае это был
Приятная компания, красивейший закат, уютная яхта ❤️ Но обратите внимание, что в нашем случае это был
Приятная компания, красивейший закат, уютная яхта ❤️ Но обратите внимание, что в нашем случае это был+2
Приятная компания, красивейший закат, уютная яхта ❤️ Но обратите внимание, что в нашем случае это был
Приятная компания, красивейший закат, уютная яхта ❤️ Но обратите внимание, что в нашем случае это был
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А
Отличная прогулка под закат. Прекрасный капитан, открытое море и парус в свете заката. Мы довольны. Ещё и купаться разрешили)
Отличная прогулка под закат. Прекрасный капитан, открытое море и парус в свете заката. Мы довольны. Ещё и купаться разрешили)
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Е
Как таковой экскурсии по Сочи и чего-то познавательного на нашем выходе в море не было. Но мы и не за этим брали экскурсию на закате! Нашей задачей было увидеть, как
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солнце заходит за горизонт, снять красивые кадры, отдохнуть глазами и душой. Может быть, если бы мы задавали вопросы капитану - он что-то и рассказал бы, но нам было интересно море, волны и закат. Спасибо, капитану Алексею, вышел в открытое море, поднял парус, разрешил везде фотографироваться.

Как таковой экскурсии по Сочи и чего-то познавательного на нашем выходе в море не было. Но
Как таковой экскурсии по Сочи и чего-то познавательного на нашем выходе в море не было. Но
Как таковой экскурсии по Сочи и чего-то познавательного на нашем выходе в море не было. Но
Как таковой экскурсии по Сочи и чего-то познавательного на нашем выходе в море не было. Но
Как таковой экскурсии по Сочи и чего-то познавательного на нашем выходе в море не было. Но
Как таковой экскурсии по Сочи и чего-то познавательного на нашем выходе в море не было. Но
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