Под парусом - в открытое море

Полюбоваться городом с воды, насладиться плеском волн и, если повезет, встретить дельфинов

Мини-группа
Белоснежный парус, шум моря, ветер в волосах — это прогулка для любителей романтики и приключений! Вы искупаетесь и понежитесь под лучами солнца, поймете, что такое «массаж по-пиратски», и, возможно, встретите дельфинов.

А при желании даже встанете за штурвал и попробуете себя в роли капитана.
Под парусом - в открытое море
Под парусом - в открытое море
Под парусом - в открытое море
Под парусом - в открытое море
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

В порту вас встретит наш капитан и уже готовая к отплытию яхта. На борту будет до 11 человек — места хватит всем. В этом мини-приключении для вас:

  • Панорамы Сочи: город предстанет с нового ракурса.
  • Купание и солнечные ванны, а еще «массаж по-пиратски».
  • Дельфины: весной, когда начинается миграция, мы встречаем их почти на каждом выходе в море — они часто подплывают очень близко к борту.
  • Новый опыт: под руководством опытного капитана вы можете встать за штурвал и поуправлять яхтой.

Организационные детали

  • Прогулка проходит на яхте в группе до 11 человек. На борту с вами будет капитан (сопровождение гида не предполагается).
  • До порта вам необходимо добраться самостоятельно
  • Море не всегда ждет гостей — случается и шторм. Тогда мы переносим прогулку или возвращаем деньги. Также возможны отмены из-за непредвиденных обстоятельств (приезда важных персон). В непогожие дни пишите в личные сообщения — мы сообщим о наборе группы и разрешении на выход в море.
  • С собой возьмите купальные костюмы, солнцезащитные очки и полотенце; в холодное время плед вам выдаст капитан

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в порту Сочи, Адлера, Кудепсты
Когда и сколько длится
Когда: в среду, пятницу и субботу в 17:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в среду, пятницу и субботу в 17:00

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