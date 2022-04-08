в среду, пятницу и субботу в 17:00

Белоснежный парус, шум моря, ветер в волосах — это прогулка для любителей романтики и приключений! Вы искупаетесь и понежитесь под лучами солнца, поймете, что такое «массаж по-пиратски», и, возможно, встретите дельфинов.



А при желании даже встанете за штурвал и попробуете себя в роли капитана.