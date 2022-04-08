Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает
В порту вас встретит наш капитан и уже готовая к отплытию яхта. На борту будет до 11 человек — места хватит всем. В этом мини-приключении для вас:
Панорамы Сочи: город предстанет с нового ракурса.
Купание и солнечные ванны, а еще «массаж по-пиратски».
Дельфины: весной, когда начинается миграция, мы встречаем их почти на каждом выходе в море — они часто подплывают очень близко к борту.
Новый опыт: под руководством опытного капитана вы можете встать за штурвал и поуправлять яхтой.
Организационные детали
Прогулка проходит на яхте в группе до 11 человек. На борту с вами будет капитан (сопровождение гида не предполагается).
До порта вам необходимо добраться самостоятельно
Море не всегда ждет гостей — случается и шторм. Тогда мы переносим прогулку или возвращаем деньги. Также возможны отмены из-за непредвиденных обстоятельств (приезда важных персон). В непогожие дни пишите в личные сообщения — мы сообщим о наборе группы и разрешении на выход в море.
С собой возьмите купальные костюмы, солнцезащитные очки и полотенце; в холодное время плед вам выдаст капитан
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в порту Сочи, Адлера, Кудепсты
Когда и сколько длится
Когда: в среду, пятницу и субботу в 17:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
в среду, пятницу и субботу в 17:00
Игорь — ваша команда гидов в Сочи
Провели 30 экскурсий для 22 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Игорь, я представляю команду профессиональных гидов в Сочи. Мы проводим экскурсии, морские прогулки и творческие мастер-классы. Ждем вас!