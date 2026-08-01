в среду, пятницу и субботу в 17:00

читать дальше уменьшить солнце заходит за горизонт, снять красивые кадры, отдохнуть глазами и душой. Может быть, если бы мы задавали вопросы капитану - он что-то и рассказал бы, но нам было интересно море, волны и закат. Спасибо, капитану Алексею, вышел в открытое море, поднял парус, разрешил везде фотографироваться.

Как таковой экскурсии по Сочи и чего-то познавательного на нашем выходе в море не было. Но мы и не за этим брали экскурсию на закате! Нашей задачей было увидеть, как