Аренда яхты в Сочи

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Катание на яхте. Важно! Питание не включено в стоимость. Возьмите с собой напитки и закуски и устройте пикник на палубе!
Аренда яхты в Сочи
Аренда яхты в Сочи
Аренда яхты в Сочи
Аренда яхты в Сочи

Что вас ожидает:

  • Побережье Сочи
  • Сочинский морской вокзал
  • Олимпийская набережная
  • Элитные береговые комплексы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Приглашаем вас совершить путешествие вдоль сочинского побережья на борту двухпалубной яхты "Кристи"! Насладитесь панорамой Сочи с воды, полюбуйтесь Кавказскими горами и вдохнитесь чистым морским воздухом. С борта яхты можно увидеть всё побережье, включая Сочинский морской вокзал, Олимпийскую набережную и элитные береговые комплексы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аренда яхты (1 час) Посуда Пледы Снасти для рыбалки
Что не входит
  • Питание
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Водные развлечения
Можно с детьми
Необычные
Природа и пейзажи
Активный отдых
На яхте
Аренда яхт
Прокат и аренда

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