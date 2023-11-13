Катание на яхте. Важно! Питание не включено в стоимость. Возьмите с собой напитки и закуски и устройте пикник на палубе!
Что вас ожидает:
- Побережье Сочи
- Сочинский морской вокзал
- Олимпийская набережная
- Элитные береговые комплексы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Приглашаем вас совершить путешествие вдоль сочинского побережья на борту двухпалубной яхты "Кристи"! Насладитесь панорамой Сочи с воды, полюбуйтесь Кавказскими горами и вдохнитесь чистым морским воздухом. С борта яхты можно увидеть всё побережье, включая Сочинский морской вокзал, Олимпийскую набережную и элитные береговые комплексы.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Аренда яхты (1 час) Посуда Пледы Снасти для рыбалки
- Что не входит
- Питание
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Сочи
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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Водные развлечения
Можно с детьми
Необычные
Природа и пейзажи
Активный отдых
На яхте
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