На часовой прогулке вы насладитесь панорамами Сочи в лучах заходящего солнца, полюбуетесь Кавказским хребтом и вдохнёте чистейший морской воздух. С борта вам откроется вид на всё побережье: от Морского вокзала до Олимпийской набережной и элитных домов на берегу. На палубу вы можете взять с собой напитки и закуски для романтического пикника. И пусть весь мир подождёт!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Ваше путешествие пройдёт на моторной двухпалубной яхте премиум-класса со всеми удобствами. Вы пройдёте вдоль берега Сочи, оцените виды на город и горы с воды. Встретите незабываемый закат и увидите картинные пейзажи парусников в открытом море. А чтобы прогулка принесла не только эстетическое удовольствие, захватите с собой закуски и напитки (можно алкогольные, кроме красного вина) для пикника на палубе.

Организационные детали