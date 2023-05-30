Провести атмосферный вечер на борту двухпалубной яхты премиум-класса - в мини-группе до 11 человек
На часовой прогулке вы насладитесь панорамами Сочи в лучах заходящего солнца, полюбуетесь Кавказским хребтом и вдохнёте чистейший морской воздух.
С борта вам откроется вид на всё побережье: от Морского вокзала до Олимпийской набережной и элитных домов на берегу. На палубу вы можете взять с собой напитки и закуски для романтического пикника. И пусть весь мир подождёт!
С борта вам откроется вид на всё побережье: от Морского вокзала до Олимпийской набережной и элитных домов на берегу. На палубу вы можете взять с собой напитки и закуски для романтического пикника. И пусть весь мир подождёт!
Ближайшие даты:
30
мая
мая
31
мая
мая
1
июн
июн
2
июн
июн
3
июн
июн
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июн
июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Ваше путешествие пройдёт на моторной двухпалубной яхте премиум-класса со всеми удобствами. Вы пройдёте вдоль берега Сочи, оцените виды на город и горы с воды. Встретите незабываемый закат и увидите картинные пейзажи парусников в открытом море. А чтобы прогулка принесла не только эстетическое удовольствие, захватите с собой закуски и напитки (можно алкогольные, кроме красного вина) для пикника на палубе.
Организационные детали
- Морская прогулка проводится круглогодично
- Время и погоду уточняйте заранее. Мы работаем с 09:00 и до заката.
- У нас самый большой выбор яхт, мы также предлагаем индивидуальную аренду (детали уточняйте в сообщении гиду)
в понедельник в 19:15, во вторник, пятницу и воскресенье в 19:30, в среду и четверг в 19:30 и 19:45, в субботу в 19:15 и 19:45
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в порту Сочи
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник в 19:15, во вторник, пятницу и воскресенье в 19:30, в среду и четверг в 19:30 и 19:45, в субботу в 19:15 и 19:45Экскурсия длится около 1 часа
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 57 туристов
Здравствуйте! Мы занимаемся прогулками по морю больше 8 лет: у нас самый большой выбор яхт на любой бюджет. А опытные капитаны гарантируют вам приятный и безопасный отдых.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании