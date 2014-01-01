Аренда белоснежной яхты экстра-класса Rinker fiesta 342 в центральном Сочи

Морская прогулка на белоснежной яхте - возможность увидеть дельфинов в открытом море, порыбачить и...

Морская прогулка на белоснежной яхте — возможность увидеть дельфинов в открытом море, порыбачить и насладиться видами на Сочи с моря.
Аренда белоснежной яхты экстра-класса Rinker fiesta 342 в центральном Сочи
Аренда белоснежной яхты экстра-класса Rinker fiesta 342 в центральном Сочи
Аренда белоснежной яхты экстра-класса Rinker fiesta 342 в центральном Сочи
Аренда белоснежной яхты экстра-класса Rinker fiesta 342 в центральном Сочи
Аренда белоснежной яхты экстра-класса Rinker fiesta 342 в центральном Сочи
Аренда белоснежной яхты экстра-класса Rinker fiesta 342 в центральном Сочи
Аренда белоснежной яхты экстра-класса Rinker fiesta 342 в центральном Сочи
Дорогие друзья, предлагаем вам Rinker fiesta 342, белоснежную яхту экстра-класса, идеально подходящую как для семейного и корпоративного отдыха, так и для романтических свиданий.
Мы находимся в центральном Сочи и приглашаем на почасовые прогулки.
К вашим услугам морская прогулка и встреча с дельфинами, рыбалка с борта яхты, обзорная экскурсия с видом на Сочи с моря.
Прогулка на нашей яхте — это одновременно классное приключение и новый взгляд на мир вокруг.
Это прекрасное судно создано на крупнейшей американской верфи Rinker, известной своими надежными и быстроходными лодками.
Ее длина 11 м., ширина 3, 66 м.
На яхте имеется 6 спальных мест, так что, если вы планируете вечеринку с друзьями или едете отдыхать большой семьей, места хватит всем!
Технические решения судна продуманы до мелочей.
Два мощных двигателя Mercruiser 5.7 л. по 250 л. с, способные развивать круизную скорость до 66 км/час, тем не менее, работают тихо, не мешая наслаждаться звуками моря.

Яхта оборудована всем необходимым для комфортного отдыха компании до 11 человек. На борту:

  • холодильники,
  • кухня, посуда,
  • современные санузлы,
  • уютные каюты,
  • удобные кровати,
  • пледы,
  • музыка.

В стоимость экскурсии включено:

  • обзорная экскурсия по морю с видом на Сочи,
  • рыбалка, удочки (по желанию).

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • трансфер

Цены на экскурсию

Для группы 1-11 человек
Аренда за 1 час
10 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • обзорная экскурсия по морю с видом на Сочи
  • возможно рыбачить
  • удочки
Что не входит
  • трансфер
Место начала и завершения
порт Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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ежедневно

Юлия П.
Юлия П.
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