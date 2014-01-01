Дорогие друзья, предлагаем вам Rinker fiesta 342, белоснежную яхту экстра-класса, идеально подходящую как для семейного и корпоративного отдыха, так и для романтических свиданий.

Мы находимся в центральном Сочи и приглашаем на почасовые прогулки.

К вашим услугам морская прогулка и встреча с дельфинами, рыбалка с борта яхты, обзорная экскурсия с видом на Сочи с моря.

Прогулка на нашей яхте — это одновременно классное приключение и новый взгляд на мир вокруг.

Это прекрасное судно создано на крупнейшей американской верфи Rinker, известной своими надежными и быстроходными лодками.

Ее длина 11 м., ширина 3, 66 м.

На яхте имеется 6 спальных мест, так что, если вы планируете вечеринку с друзьями или едете отдыхать большой семьей, места хватит всем!

Технические решения судна продуманы до мелочей.

Два мощных двигателя Mercruiser 5.7 л. по 250 л. с, способные развивать круизную скорость до 66 км/час, тем не менее, работают тихо, не мешая наслаждаться звуками моря.

Яхта оборудована всем необходимым для комфортного отдыха компании до 11 человек. На борту:

холодильники,

кухня, посуда,

современные санузлы,

уютные каюты,

удобные кровати,

пледы,

музыка.

В стоимость экскурсии включено:

обзорная экскурсия по морю с видом на Сочи,

рыбалка, удочки (по желанию).

Туристы оплачивают самостоятельно: