Приглашаю вас посетить парк «Дендрарий», который недаром считается визитной карточкой Сочи.
Разнообразие экзотических растений, скульптуры и фонтаны в английском стиле, вольеры с птицами — все это ждет вас в парке, заложенном еще в XIX веке.
А после мы пройдемся по Историческому бульвару, и по пути нам встретится 35 скульптур и памятников архитектуры.
Разнообразие экзотических растений, скульптуры и фонтаны в английском стиле, вольеры с птицами — все это ждет вас в парке, заложенном еще в XIX веке.
А после мы пройдемся по Историческому бульвару, и по пути нам встретится 35 скульптур и памятников архитектуры.
Ближайшие даты:
17
фев
фев
18
фев
фев
19
фев
фев
20
фев
фев
21
фев
фев
22
фев
фев
23
фев
фев
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Парк «Дендрарий»
- Исторический бульвар
Описание
Что вас ждетВы увидите визитную карточку Сочи — парк «Дендрарий». Его создатель Сергей Худеков купил землю на Лысой горе, где в конце XIX века и был заложен парк. В его центральной части Худеков построил виллу и назвал ее в честь любимой жены «Надежда». Площадь парк составляет почти 50 гектаров. Здесь есть экзотические растения, скульптуры, фонтаны в английском стиле, вольер с птицами, страусы, павлины. А в нижнем парке можно встретить пеликанов и черных редких лебедей с их потомством. Мы посетим и верхний, и нижний парки. На смотровой площадке верхнего можно устроить пикник — возьмите с собой бутерброды, фрукты, чай, кофе, воду. Далее наш путь пройдет по Историческому бульвару, вдоль моря по верхней набережной. По дороге нам встретится 35 памятников архитектуры, скульптуры, красивые фотолокации. Отсюда открываются красивейшие пейзажи с видом на море. Закончится экскурсия у ЖД вокзала Сочи. По вашему желанию можем зайти в известное кафе (хинкальную) и попробовать местную кухню. Прогулка будет длительной, но оно того стоит.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Фото и видео
- Подарок от гида вашей компании
- Что не входит
- Вход в парк
- Питание (обед) и кафе по желанию
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Курортный проспект, 74/1Завершение: Горького, 56
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи
Похожие туры из Сочи
Индивидуальная
2.5 часа
Город-сказка Сочи
Интересные истории о том, как мечты меняют города, на дружеской обзорной экскурсии
в Морском порту Сочи
Сегодня
Завтра
21 фев
22 фев
5 100₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Весь Сочи за один день: уникальное путешествие
Исследуйте красоту Сочи, открыв для себя Розу Хутор, Скайпарк и Олимпийский парк в комфортной обстановке
Адлер
Сегодня
Завтра
21 фев
22 фев
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тайны двух порталов: история сухопутных и морских ворот Сочи
Отправиться в 50-е годы 20 века, к истокам самым красивых и загадочных объектов архитектуры Сочи
у ж/д вокзала Сочи
21 фев
22 фев
23 фев
24 фев
7 000₽ за всё до 6 чел.