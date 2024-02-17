Приглашаю вас посетить парк «Дендрарий», который недаром считается визитной карточкой Сочи. Разнообразие экзотических растений, скульптуры и фонтаны в английском стиле, вольеры с птицами — все это ждет вас в парке, заложенном еще в XIX веке. А после мы пройдемся по Историческому бульвару, и по пути нам встретится 35 скульптур и памятников архитектуры.

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