8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года город особенно красив, а прогулки по его улицам доставляют максимум удовольствия.

Авторская экскурсия посвящена эпохе грандиозного строительства Сочи. Главными героями станут железнодорожный и морской вокзалы, символизирующие морские и сухопутные ворота города. На примере этих строений вы узнаете о культуре градостроительства черноморских курортов, архитектурных приемах и скрытых смыслах фасадов. В результате экскурсии вы взглянете на знакомые здания с нового ракурса и осознаете, как часто поразительные факты остаются незамеченными в самых людных местах города

Описание экскурсии

Короткая предыстория

Возникнув в первой половине 19-го века, форт Навагинский рос, преображался, став настоящей курортной столицей уже в 30-е годы прошлого столетия. Любимое место отдыха советских вождей требовало развития инфраструктуры, и, в первую очередь, новых удобных ворот города — железнодорожного и морского вокзалов. Через историю и архитектуру этих градостроительных доминант я и предлагаю взглянуть на неизведанные страницы сочинской жизни.

Тайны железнодорожного вокзала

Сооружение, признанное ЮНЕСКО как один из самых красивых вокзалов Европы — настоящее украшение Сочи. Я расскажу о непростой судьбе его автора — знаменитого архитектора и создателя подземной урбанистики А. Н. Душкина, подарившего Москве станции «Маяковская», «Кропоткинская», «Площадь Революции», а также «Детский мир» на Лубянке. Вы услышите историю строительства и торжественного открытия его сочинского детища, разберетесь в искусных стилистических приемах, подходе к композиции здания и узнаете, какие элементы использовали для воплощения приморского колорита. А в центре внимания будет башня с часами, украшенная пятиконечной звездой. Речь пойдет о немыслимом для того времени использовании религиозной и мистической символики, гипотезах астрологов о зашифрованной судьбе города и таинственных посланиях, в которых до сих пор пытаются усмотреть метафизические смыслы.

Архитектура Морского вокзала

Не менее интересен и морской порт, построенный в ту же эпоху сталинского неоклассицизма. Атмосфера кипучей жизни, знакомая всем гостям Сочи, сохранилась во многих советских фильмах, и бронзовая скульптура напомнит вам о сцене прощания Семена Семеновича с семьей в «Бриллиантовой руке». Вы познакомитесь с основными особенностями «сталинского ампира» — осмотрите величественные колонны, мозаичный пол и элементы декора из мрамора, бронзы, лепнины и ценных пород дерева. Узнаете об инженерных решениях и подходе к организации пространства с легкими галереями, ротондами и фонтанами. А также услышите о знаменитом скульпторе В. И. Ингале, создавшем статуи для башни вокзала.