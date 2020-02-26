8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Тайны двух порталов: история сухопутных и морских ворот Сочи

Отправиться в 50-е годы 20 века, к истокам самым красивых и загадочных объектов архитектуры Сочи

Ирина
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Ирина – ваш гид
Авторскую экскурсию я посвятила эпохе грандиозного строительства Сочи, чтобы показать его непростую и по-южному самобытную историю.

Главными героями станут оригинальные строения, символизирующие морские и сухопутные ворота.

На примере двух вокзалов вы узнаете, как создавалась культура градостроительства, присущая только черноморским курортам.

Какие приемы использовали в архитектуре для отражения приморского колорита.

Что за смыслы скрываются в мистических элементах фасадов и как стало возможным их появление в советскую эпоху.

В результате вы взглянете на знакомые здания с нового ракурса и осознаете, как часто поразительные факты остаются незамеченными в самых людных местах города.
3000 ₽
2700 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча у ж/д вокзала Сочи
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У этой экскурсии8 отзывов
4.88
Тайны двух порталов: история сухопутных и морских ворот Сочи
Тайны двух порталов: история сухопутных и морских ворот Сочи

Что вас ожидает

Короткая предыстория
Возникнув в первой половине 19-го века, форт Навагинский рос, преображался, став настоящей курортной столицей уже в 30-е годы прошлого столетия. Любимое место отдыха советских вождей требовало развития инфраструктуры, и, в первую очередь, новых удобных ворот города — железнодорожного и морского вокзалов. Через историю и архитектуру этих градостроительных доминант я и предлагаю взглянуть на неизведанные страницы сочинской жизни.

Тайны железнодорожного вокзала
Сооружение, признанное ЮНЕСКО как один из самых красивых вокзалов Европы — настоящее украшение Сочи. Я расскажу о непростой судьбе его автора — знаменитого архитектора и создателя подземной урбанистики А. Н. Душкина, подарившего Москве станции «Маяковская», «Кропоткинская», «Площадь Революции», а также «Детский мир» на Лубянке. Вы услышите историю строительства и торжественного открытия его сочинского детища, разберетесь в искусных стилистических приемах, подходе к композиции здания и узнаете, какие элементы использовали для воплощения приморского колорита. А в центре внимания будет башня с часами, украшенная пятиконечной звездой. Речь пойдет о немыслимом для того времени использовании религиозной и мистической символики, гипотезах астрологов о зашифрованной судьбе города и таинственных посланиях, в которых до сих пор пытаются усмотреть метафизические смыслы.

Архитектура Морского вокзала
Не менее интересен и морской порт, построенный в ту же эпоху сталинского неоклассицизма. Атмосфера кипучей жизни, знакомая всем гостям Сочи, сохранилась во многих советских фильмах, и бронзовая скульптура напомнит вам о сцене прощания Семена Семеновича с семьей в «Бриллиантовой руке». Вы познакомитесь с основными особенностями «сталинского ампира» — осмотрите величественные колонны, мозаичный пол и элементы декора из мрамора, бронзы, лепнины и ценных пород дерева. Узнаете об инженерных решениях и подходе к организации пространства с легкими галереями, ротондами и фонтанами. А также услышите о знаменитом скульпторе В. И. Ингале, создавшем статуи для башни вокзала.

Тайны двух порталов: история сухопутных и морских ворот Сочи
Тайны двух порталов: история сухопутных и морских ворот Сочи
Тайны двух порталов: история сухопутных и морских ворот Сочи
Тайны двух порталов: история сухопутных и морских ворот Сочи
Тайны двух порталов: история сухопутных и морских ворот Сочи
Тайны двух порталов: история сухопутных и морских ворот Сочи
Тайны двух порталов: история сухопутных и морских ворот Сочи
Тайны двух порталов: история сухопутных и морских ворот Сочи
Тайны двух порталов: история сухопутных и морских ворот Сочи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у ж/д вокзала Сочи.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Я обожаю свой город — его воздух, звуки, запахи, проспекты и удаленные тропинки. Больше двух лет организовывала и проводила экскурсии в большой компании, но сейчас хочется отойти от стандартных предложений и показать гостям Сочи, открытый для «своих»!
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

26 февраля 2020
Удобный формат для проезжающих туристов! Оставили вещи в камере хранения на вокзале и два часа прекрасной прогулки с захватывающим рассказом об истории вокзалов и архитектурных особенностях! Ирина с большим вдохновением и любовью рассказывает о городе обращая внимание на мельчайшие детали, погружая в истоки его зарождения.
30 января 2020
мы в восторге!встретить такого увлеченного, жизнелюбивого, эрудированного человека с такой эмоциональной подачей материала - удача в жизни! СПАСИБО! рекомендуем всем любую экскурсию Ирины - не пожалеете!
21 июля 2019
Интересно и познавательно. Гид заряжает хорошим настроением. Дети ходят наравне со взрослыми. Очень рекомендую!!!
4 июля 2019
Очень интересная и познавательная экскурсия! Ирина , спасибо!
20 июня 2019
Замечательная экскурсия! У нас собралась огромная группа 20 чел. Не смогли вовремя собраться... но Ирина терпеливо нас ждала и справилась на отлично. Мы живем в Краснодаре и многие часто приезжают в Сочи, но даже морской вокзал не видели... Так что все остались довольны, и если поедем еще, то обязательно возьмем экскурсию на гору Ахун у Ирины
11 мая 2019
Если вы хотите получить от отпуска чуть больше, чем просто красивые фотки и яркие воспоминания, рекомендую дополнить ваш отдых экскурсиями. Они откроют перед вами тайны истории, многое расскажут и объяснят. Найти хорошего гида - это непростая задача, но если вы смотрите аккаунт Ирины, то вы на правильном пути. Она даст вам подробную историческую справку, расскажет все так, что знания глубоко осядут у вас в голове и в душе. По крайней мере у меня они точно осели надолго :) Рекомендую!
4 мая 2019
Немного переживала, потому что был всего один отзыв именно по этой экскурсии. Но совершенно напрасно. Очень содержательная экскурсия; кроме двух вокзалов было много другой интересной информации. Ирина очень приятный и легкий в общении человек. Порадовала её прекрасная речь, а это случается с гидами не всегда. На этот раз интуиция меня не подвела, экскурсию и гида однозначно рекомендую.
16 апреля 2019
Ирина провела интересную необычную экскурсию. В ограниченное время она сумела развернуть перед нами почти столетнюю историю возникновения и развития самого известного курорта СССР и России. При этом не было стандартных клише вроде «посмотрите направо» и обилия дат и имен, а, наоборот, было ощущение, что смотришь фильм и постоянно путешествуешь во времени, видишь гуляющие по набережной пары советской эпохи , буквально слышишь, шум работ 20000 рук, строящих город, видишь иностранцев, сходящих с круизных кораблей...
спасибо, Ирина, за замечательную экскурсию!
Бонусом нам была белуха, поприветствовавшая нас в морском порту :)

Ирина проводит ещё 3 экскурсии

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