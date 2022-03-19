8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года город особенно красив, а прогулки по его улицам доставляют максимум удовольствия.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Железнодорожный вокзал
Морской вокзал
Описание экскурсии
Короткая предыстория
Возникнув в первой половине 19-го века, форт Навагинский рос, преображался, став настоящей курортной столицей уже в 30-е годы прошлого столетия. Любимое место отдыха советских вождей требовало развития инфраструктуры, и, в первую очередь, новых удобных ворот города — железнодорожного и морского вокзалов. Через историю и архитектуру этих градостроительных доминант я и предлагаю взглянуть на неизведанные страницы сочинской жизни.
Тайны железнодорожного вокзала
Сооружение, признанное ЮНЕСКО как один из самых красивых вокзалов Европы — настоящее украшение Сочи. Я расскажу о непростой судьбе его автора — знаменитого архитектора и создателя подземной урбанистики А. Н. Душкина, подарившего Москве станции «Маяковская», «Кропоткинская», «Площадь Революции», а также «Детский мир» на Лубянке. Вы услышите историю строительства и торжественного открытия его сочинского детища, разберетесь в искусных стилистических приемах, подходе к композиции здания и узнаете, какие элементы использовали для воплощения приморского колорита. А в центре внимания будет башня с часами, украшенная пятиконечной звездой. Речь пойдет о немыслимом для того времени использовании религиозной и мистической символики, гипотезах астрологов о зашифрованной судьбе города и таинственных посланиях, в которых до сих пор пытаются усмотреть метафизические смыслы.
Архитектура Морского вокзала
Не менее интересен и морской порт, построенный в ту же эпоху сталинского неоклассицизма. Атмосфера кипучей жизни, знакомая всем гостям Сочи, сохранилась во многих советских фильмах, и бронзовая скульптура напомнит вам о сцене прощания Семена Семеновича с семьей в «Бриллиантовой руке». Вы познакомитесь с основными особенностями «сталинского ампира» — осмотрите величественные колонны, мозаичный пол и элементы декора из мрамора, бронзы, лепнины и ценных пород дерева. Узнаете об инженерных решениях и подходе к организации пространства с легкими галереями, ротондами и фонтанами. А также услышите о знаменитом скульпторе В. И. Ингале, создавшем статуи для башни вокзала.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2181 туриста
Я краевед и всю жизнь люблю историю, особенно историю Кавказа. Обожаю свой город — его воздух, звуки, запахи, проспекты и удалённые тропинки. Пишу статьи, снимаюсь в исторических документальных проектах телеканала читать дальшеуменьшить
«Культура». Однажды попробовала поделиться знаниями не на бумаге, а на пленэре — и понеслось. У меня два высших образования в других областях, но любовь выше образований.
Я не рассказываю экскурсии, я затягиваю в истории, которые мы вместе с гостями проживаем. Мы, как шахтёры-передовики 1930-х, впервые приезжаем в роскошные санатории-дворцы, впервые принимаем ванны и ходим в театры. Мы, как настоящие титестеры, снимаем пробы со свежих чаёв. Мы смотрим на архитектуру, как участники всесоюзных конкурсов, лауреаты Сталинской премии. Мы вместе с гостями проживаем целые жизни.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Виктория
Самое лучшее – гулять с человеком, который влюблён в город и в свое дело. Ирина — как раз такой гид. Получили колоссальное удовольствие.
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S
Sergey
Ирина огромнейшее спасибо! 🙏 Ваша любовь к Сочи теперь и в наших сердцах ❤️
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Г
Георгий
Проведённая Ириной экскурсия "Тайны двух порталов: история сухопутных и морских ворот Сочи" не отпускает, требуя поделиться свежими впечатлениями. Продуманная, отлично выстроенная прогулка по городу - по оси от железнодорожного вокзала читать дальшеуменьшить
до морского - даёт полное представление о времени, в котором творили выдающиеся архитекторы нашей страны Душкин и Алабян, спроектировавшие эти вокзалы и руководившие их строительством. Была дана масса и другой информации о Сочи. Три часа пролетели незаметно. Осталось прекрасное послевкусие от проведённой Ириной экскурсии. Браво, браво, браво, Ирина!
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Елена
Огромная благодарность Ирине за интереснейшее путешествие по миру Сочи! Три часа прошли на одном дыхании. Очень много любви к этому удивительному городу. Информация лилась мягким, но очень насыщенным потоком, легко читать дальшеуменьшить
и интересно. Столько открытий и впечатлений за одну беседу по душам. Были и параллели в истории, соотнесение и развороты событий, факты и местный колорит, подсказки на будущие путешествия. В общем, мы остались в восторге. И однозначно захотим встретиться ещё. С Ириной раскрывать мир вокруг себя очень приятно и комфортно. Она прекрасный собеседник, обладает такой теплой, располагающей харизмой и внутренней мудростью. Спасибо большое за новое знакомство с Сочи!
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Николай
Мы все смотрим на новые места глазами гида, который нам их представляет. И от того, насколько гид любит свою профессию, край, в котором живет, во многом зависит и наше восприятие читать дальшеуменьшить
увиденного. Ирина - очень красивый и обаятельный человек, влюблённый в свой город, великолепно знающий его историю и культуру. Она открыла для меня не туристический Сочи, а Сочи глазами людей, посещавших и восхищавшихся этим волшебным городом в тридцатые годы двадцатого века, в послевоенные годы, глазами современного сочинца. Очень рекомендую всем замечательного человека и великолепного гида. Огромное спасибо, Ирина!
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И
Ирина
Экскурсия прошла отлично! Ирина замечательный рассказчик! Мне ОЧЕНЬ понравилось! Ирина рассказала мне в красках всю историю Сочи со времён пещерных людей! Ирина очень харизматичный человек, время с ней пролетело незаметно! читать дальшеуменьшить
Мы немного задержались, но Ирина не бросила экскурсию на полпути и не торопилась, я получила огромное удовольствие от прогулки с Ириной. Отдельное спасибо за рекомендации по чаю. Думаю, я нашла своего гида в Сочи:) в следующую поездку экскурсии буду брать только у Ирины!) P.s. Очень рада что попала именно к Ирине. Была расстроена после крайне неудачной экскурсии от другого экскурсовода с этого же сайта, но после экскурсии с Ириной настроение поднялось) Жаль что я уже уезжаю, иначе обязательно съездила бы и на другие экскурсии Ирины.
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