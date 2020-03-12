73 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Красная поляна, Роза Хутор, Скайпарк, гора Ахун, центр Сочи и Олимпийский парк — авто-экскурсия

Дмитрий
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Дмитрий – ваш гид
Предлагаю отправиться в насыщенную поездку по Большому Сочи.

За один день вы погуляете по набережной Розы Хутор, полюбуетесь панорамами побережья на горе Ахун, сможете пройти над ущельем в Скайпарке, проедете по центру Сочи и Олимпийскому парку.

Обещаю вам рассказ с интересными фактами и захватывающие приключения!
10000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии73 отзыва
4.95
Весь Сочи за 8 часов
Весь Сочи за 8 часов

Что вас ожидает

Красная поляна и Роза Хутор
Вы отправитесь в живописную Красную поляну, узнавая по дороге об истории этой местности и современных событиях. Во время прогулки по набережной курорта Роза Хутор услышите о сочинской Олимпиаде и почувствуете атмосферу курорта европейского уровня. А по желанию можно подняться выше в горы по канатной дороге на «Розу Пик» и полюбоваться впечатляющими пейзажами Кавказских гор.

Захватывающие панорамы Скайпарка и горы Ахун
Вы окажетесь у одного из самых длинных подвесных мостов в мире, который расположен над живописным ущельем. Можно будет прогуляться по мосту (прогулка для смелых!) или даже решиться прыгнуть на «тарзанке» или прокатиться на качелях. В любом случае, здесь интересно наблюдать за эмоциями экстремалов. Следующая остановка — гора Ахун: с местной смотровой башни вы полюбуетесь видами побережья Большого Сочи.

Центр Сочи и Олимпийский парк
Вы проедете по историческому центру города, слушая рассказы о его возникновении, развитии и истории, происходящей на наших глазах. Прогуляетесь в районе порта, полюбуетесь белыми яхточками и зданием морского вокзала. Кроме того, мы отправимся в Олимпийский парк, где вы увидите главные объекты игр и посмотрите на фонтаны (парк особенно красив вечером).

Кому подойдёт экскурсия

Активным путешественникам, которые готовы к насыщенной поездке и долгой дороге (часть которой проходит по серпантину).

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия начинается в Адлере, но может начаться и в Сочи (доплата 1000 руб.)
  • Маршрут может быть скорректирован по вашим предпочтениям

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость входят транспортные расходы на 8 часов (доплата за час — от 300 руб. в зависимости от изменения маршрута)
  • Оплачиваются дополнительно: билет на канатную дорогу — 1590 руб., билет на смотровую площадку на горе Ахун — 100 руб., билет в Скайпарк — 1250 руб. и обед
  • Посещение всех платных объектов по желанию
Весь Сочи за 8 часов
Весь Сочи за 8 часов
Весь Сочи за 8 часов
Весь Сочи за 8 часов
Весь Сочи за 8 часов
Весь Сочи за 8 часов
Весь Сочи за 8 часов
Весь Сочи за 8 часов
Весь Сочи за 8 часов
Весь Сочи за 8 часов
Весь Сочи за 8 часов
Весь Сочи за 8 часов
Весь Сочи за 8 часов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дмитрий
Дмитрий
Здравствуйте! Я Дмитрий, живу в Сочи и с удовольствием покажу вам всё самое красивое и интересное в этом городе! Я люблю Сочи, горы, море, знаю историю города, также могу рассказать много интересного о жизни и отдыхе. Занимаюсь только индивидуальными экскурсиями, маршрут подбираю под ваши пожелания и возможности. Наше путешествие не статично, мы можем изменить его в любой момент. До встречи в Сочи!
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73 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

12 марта 2020
Первый раз в Сочи, прилетели на выходные и хотелось посмотреть все самое интересное. Взяли экскурсию на 8 часов. Мы очень благодарны гиду Дмитрию, с ним время пролетело совершенно не заметно. Много интересных мест мы с ним успели увидеть, много интересной информации получили. После чего захотелось вернуться ещё . А это самое главное! Обязательно будем всем друзьям и знакомым рекомендовать путешествие с Дмитрием.
9 марта 2020
Выражаю огромную благодарность Дмитрию за экскурсию! Мы провели замечательный день! Узнали очень много нового , рассказ Дмитрия был очень интересный и информативный.
Впечатлило ,конечно ,посещение Роза Хутор , поднимались на высоту 2300 - на Роза Пик. В восторге были от обеда в колоритном месте ,который посоветовал Дмитрий . Вкуснее хачапури я не ела.
Прогулка по Олимпийскому парку и шоу поющих фонтанов тоже очень понравилось. Хотя наша экскурсия была около 10 часов , мы совсем не устали. Спасибо, Дмитрий! Очень рекомендуем !
23 февраля 2020
Хоту выразить огромную благодарность Гиду с большой буквы, Дмитрию! За его любовь и знание Сочи, которое он передал мне. Экскурсия была на протяжении 8 часов! Она была настолько интересной и увлекательной, что время пролетело незаметно...Казалось, что ты не с гидом, а с хорошим другом гуляешь по Сочи, настолько Дмитрий отдает себя людям! Экскурсия была НЕЗАБЫВАЕМАЯ! Спасибо предыдущим отзывикам, благодаря которым я познакомились с Дмитрием. Еще раз говорю: " Огромное спасибо, умный, интеллигентный, обаятельный Дмитрий!" С уважением, Наталья из Москвы.
16 февраля 2020
Гид Дмитрий учёл все наши пожелания, четко уложился по времени, «не грузил» скучными историческими сведениями, информация была интересная и по делу. Помогал с фото (у нас с мужем обычно мало совместных фотографий). Огромное спасибо за атмосферный ресторан с изумительно вкусной едой. Сам Дмитрий очень позитивный, экскурсия прошла в форме диалога, так что рекомендую всем! Не пожалеете.
7 февраля 2020
23 января ходили всей семьей на экскурсию с Дмитрием.
Несмотря на все казусы со стороны погоды и частичную неподготовленность с нашей стороны к ее причудам, Дмитрий смог не только изложить нам все самое интересное, но и поднять нам настроение! Мы очень признательны ему, за все время уделенное нам. Гид очень гибко изменял маршрут под наши предпочтения и продемонстрировал настоящую любовь к своему делу. Спасибо Большое!
5 января 2020
Экскурсия очень понравилась. Дмитрий - отличный гид. Он сопровождал нас на подъем на Розу Пик и проводил по мосту в Скай парке. Подробно рассказал о всех объектах, приводил интересные факты. По пути нас ждал вкусный обед. Экскурсия заняла не 8 , а все 10 часов. Очень рекомендуем именно этого гида! Огромное спасибо за интереснейшую экскурсию!
4 января 2020
Были семьей 31 декабря. Прекрасно провели время. С Дмитрием очень комфортно, он с удовольствием и любовью рассказывает о городе, умеет передать положительные эмоции, настроение. Успели все, что запланировали. Спасибо !
9 декабря 2019
Экскурсия нам очень понравилась. Гид Дмитрий интересно и доходчиво, не перегружая , но и не давая скучать, на протяжении всех восьми часов рассказывал о Сочи. Мы вспомнили и узнали много любопытных исторических и современных фактов, прогулялись по необыкновенно красивым местам, впечатлились экстремальными прыжками смельчаков с подвесного моста, полюбовались поющими фонтанами, вкусно пообедали в симпатичном ресторане... Всё было легко, познавательно, в дружеской атмосфере. Спасибо большое.
2 декабря 2019
Немного не повезло с погодой, но гид проводил корректировки маршрута, предлагал нам что можно заменить, было хорошее общение, чувствовалось знание гида об истории и достопримечательностях города. было интересно
5 ноября 2019
Были на экскурсии 30 октября 2019 г. втроем- я и двое моих сыновей 16 и 5 лет. Скажу сразу- с погодой не очень повезло, дождь, снег, ветер. Но несмотря на это мы прекрасно провели время. Экскурсовод Дмитрий - спокойный, доброжелательный, тактичный. Рассказывает увлекательно, не заумно, поэтому воспринимается это как дружеская беседа. Я немного переживала за младшего сына, все таки экскурсия длительная, выдержит ли, не будет ли нытья и капризов- но нет! Всё было довольно динамично. Я нисколько не пожалела, что выбрала именно индивидуальную экскурсию! Дмитрию большое спасибо и успехов в работе!
PS: младший сын был сильно впечатлён рассказом о русалках в океанариуме ("представляешь, у них существуют русалки"). А ещё запомнил, что в Олимпийском парке есть кладбище (правда назвал его кладбищем для спортсменов😂)
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