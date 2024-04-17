Е Елена Сочи - любимый курорт россиян. Экскурсия по историческим и памятным местам Большое спасибо Сергею за увлекательное путешествие по Сочи и окрестностям. За интересные факты из истории города, рекомендации лучших мест, за тактичность, пунктуальность и профессиональное умение распознать интересы гостей и скорректировать программу исходя из их предпочтений. Конечно же, рекомендуем!

С Светлана Хотите узнать Сочи? Обзорная экскурсия только для вашей компании Замечательная пешая экскурсия, небольшая группа, интересные зарисовки экскурсовода, и идея сравнить старые фотографии мест где мы были с современным картинками замечательная! Спасибо большое за первое знакомство с городом Сочи!

Н Наталья Фотосессия в Адлере: дендропарк «Южные культуры» Увидела прекрасный дендропарк Южные культуры на закате, пообщалась с доброжелательным лёгким в общении фотографом Марией, мы сделали много красивых фотографий. Спасибо, от фотосессии получила много положительных эмоций