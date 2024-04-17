1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Весь Сочи за 4 часа - обзорная экскурсия
Начало: Место вашего проживания
Расписание: В любой день, в любое время
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
13 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Сочи - любимый курорт россиян. Экскурсия по историческим и памятным местам
Начало: От места проживания туристов
Расписание: Ежедневно с 10:00 или по договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Дендрарий и исторический бульвар Сочи
Начало: Курортный проспект, 74/1
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена17 апреля 2024Большое спасибо Сергею за увлекательное путешествие по Сочи и окрестностям. За интересные факты из истории города, рекомендации лучших мест, за тактичность, пунктуальность и профессиональное умение распознать интересы гостей и скорректировать программу исходя из их предпочтений. Конечно же, рекомендуем!
- ССветлана26 сентября 2023Хотите узнать Сочи? Обзорная экскурсия только для вашей компанииЗамечательная пешая экскурсия, небольшая группа, интересные зарисовки экскурсовода, и идея сравнить старые фотографии мест где мы были с современным картинками замечательная! Спасибо большое за первое знакомство с городом Сочи!
- ННаталья13 октября 2022Фотосессия в Адлере: дендропарк «Южные культуры»Увидела прекрасный дендропарк Южные культуры на закате, пообщалась с доброжелательным лёгким в общении фотографом Марией, мы сделали много красивых фотографий. Спасибо, от фотосессии получила много положительных эмоций
- ААлександр13 апреля 2022Хотите узнать Сочи? Обзорная экскурсия только для вашей компании"Очень приятная и познавательная прогулка. Спасибо за адаптированный маршрут для ребёнка с коляской)"
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Парк «Дендрарий»»
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