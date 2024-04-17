Парк «Дендрарий» – экскурсии в Сочи

Найдено 3 экскурсии в категории «Парк «Дендрарий»» в Сочи, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Весь Сочи за 4 часа - обзорная экскурсия
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Весь Сочи за 4 часа - обзорная экскурсия
Начало: Место вашего проживания
Расписание: В любой день, в любое время
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
13 000 за всё до 6 чел.
Сочи - любимый курорт россиян. Экскурсия по историческим и памятным местам
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Сочи - любимый курорт россиян. Экскурсия по историческим и памятным местам
Начало: От места проживания туристов
Расписание: Ежедневно с 10:00 или по договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Дендрарий и исторический бульвар Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Дендрарий и исторический бульвар Сочи
Начало: Курортный проспект, 74/1
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    17 апреля 2024
    Сочи - любимый курорт россиян. Экскурсия по историческим и памятным местам
    Большое спасибо Сергею за увлекательное путешествие по Сочи и окрестностям. За интересные факты из истории города, рекомендации лучших мест, за тактичность, пунктуальность и профессиональное умение распознать интересы гостей и скорректировать программу исходя из их предпочтений. Конечно же, рекомендуем!
  • С
    Светлана
    26 сентября 2023
    Хотите узнать Сочи? Обзорная экскурсия только для вашей компании
    Замечательная пешая экскурсия, небольшая группа, интересные зарисовки экскурсовода, и идея сравнить старые фотографии мест где мы были с современным картинками замечательная! Спасибо большое за первое знакомство с городом Сочи!
  • Н
    Наталья
    13 октября 2022
    Фотосессия в Адлере: дендропарк «Южные культуры»
    Увидела прекрасный дендропарк Южные культуры на закате, пообщалась с доброжелательным лёгким в общении фотографом Марией, мы сделали много красивых фотографий. Спасибо, от фотосессии получила много положительных эмоций
  • А
    Александр
    13 апреля 2022
    Хотите узнать Сочи? Обзорная экскурсия только для вашей компании
    "Очень приятная и познавательная прогулка. Спасибо за адаптированный маршрут для ребёнка с коляской)"

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Парк «Дендрарий»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Весь Сочи за 4 часа - обзорная экскурсия
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  3. Дендрарий и исторический бульвар Сочи
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  3. Самое главное
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  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Морской вокзал
  10. Зимний Театр
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Парк «Дендрарий»" можно забронировать 3 экскурсии от 10 000 до 13 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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