Что вас ожидает
Назад в прошлое
Дорога из Адлера на автомобиле займёт ориентировочно 40 минут. В нашей программе целый список загадочных древностей, которые вам удастся посмотреть:
- 7 мегалитических сооружений III-II тысячелетия до н. э. ;
- языческие лабиринты — мы прогуляемся по ним, чтобы прикоснуться к ветхой религии и провести обряд исполнения желаний;
- более 120 курганных могильников;
- Солярный круг — это спираль, выложенная камнями на земле, в центре которой возвышается небольшой курган;
- Храм воды, где язычники совершали ритуалы омовения лица и рук.
Чтобы иметь более полное представление о жизни древних племён, населявших Кавказский хребет, завершим экскурсию в Музее археологии.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: входные билеты в Музей археологии — 400 руб. /чел., посещение Краснополянских дольменов — 200 руб. /чел.
- Если вы заказываете тур из Сочи или Красной Поляны, пожалуйста, продумайте возможность добраться до места начала экскурсии самостоятельно