Дольмены, Храм Солнца и лабиринты язычников — поездка из Адлера

Автопутешествие по древним и мистическим окрестностям Сочи

На 5 часов мы переместимся из современного города в места, окутанные тайной.

Дольмены и курганы, фигуры из камней и другие следы народов, живших на этих территориях много веков назад.

Это экскурсия-погружение в те эпохи, когда человеческое представление о мире сильно отличалось от нынешнего.
Дольмены, Храм Солнца и лабиринты язычников — поездка из Адлера
Дольмены, Храм Солнца и лабиринты язычников — поездка из Адлера
Дольмены, Храм Солнца и лабиринты язычников — поездка из Адлера
Дольмены, Храм Солнца и лабиринты язычников — поездка из Адлера
Дольмены, Храм Солнца и лабиринты язычников — поездка из Адлера
Дольмены, Храм Солнца и лабиринты язычников — поездка из Адлера
Дольмены, Храм Солнца и лабиринты язычников — поездка из Адлера

Что вас ожидает

Назад в прошлое

Дорога из Адлера на автомобиле займёт ориентировочно 40 минут. В нашей программе целый список загадочных древностей, которые вам удастся посмотреть:

  • 7 мегалитических сооружений III-II тысячелетия до н. э. ;
  • языческие лабиринты — мы прогуляемся по ним, чтобы прикоснуться к ветхой религии и провести обряд исполнения желаний;
  • более 120 курганных могильников;
  • Солярный круг — это спираль, выложенная камнями на земле, в центре которой возвышается небольшой курган;
  • Храм воды, где язычники совершали ритуалы омовения лица и рук.

Чтобы иметь более полное представление о жизни древних племён, населявших Кавказский хребет, завершим экскурсию в Музее археологии.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: входные билеты в Музей археологии — 400 руб. /чел., посещение Краснополянских дольменов — 200 руб. /чел.
  • Если вы заказываете тур из Сочи или Красной Поляны, пожалуйста, продумайте возможность добраться до места начала экскурсии самостоятельно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
— ж/д вокзал Адлера
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Татьяна
Татьяна
Очень люблю Сочи и Абхазию. С удовольствием покажу все самые интересные уголки. Вы услышите интересные факты из истории, узнаете красивые легенды и насладитесь красотой и великолепием здешних мест. Будет интересно, обещаю! Все экскурсии составляются с учетом пожеланий моих гостей, поэтому мы можем внести в экскурсии любые корректировки.
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