На 5 часов мы переместимся из современного города в места, окутанные тайной.



Дольмены и курганы, фигуры из камней и другие следы народов, живших на этих территориях много веков назад.



Это экскурсия-погружение в те эпохи, когда человеческое представление о мире сильно отличалось от нынешнего.